Италия: Серия A 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Парма
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Торино
0'
3' Желтая карточка
Ринкон Томас
23' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
25'
55
Сепе
Луиджи
13
Сьерральта
Франсиско
2
Иакопони
Симоне
28
Гальоло
Риккардо
23
Гаццола
Марчелло
87
Куцка
Юрай
32
Ригони
Лука
17
Барилла
Антонио
3
Димарко
Федерико
93
Спрокати
Маттиа
9
Чераволо
Фабио
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
24
Моретти
Эмилиано
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
15
Ансальди
Кристиан
8
Базелли
Даниэле
21
Беренгер
Алекс
9
Белотти
Андреа
Парма
3-5-2
Торино
3-4-2-1

Ход матча

3'
 
Ринкон Томас
23'
Гальоло Риккардо
 
  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Фрозиноне 3:2 Парма Парма 1:3 Аталанта Лацио 4:1 Парма Парма 1:0 Дженоа
Эмполи 3:3 Парма Парма 0:4 Наполи Кальяри 2:1 Парма Парма 0:1 Интер Милан Ювентус 3:3 Парма Парма 2:3 СПАЛ 2013 Удинезе 1:2 Парма Парма 0:2 Рома Фиорентина 0:1 Парма Парма 0:0 Болонья Сампдория 2:0 Парма Парма 1:1 Кьево Милан 2:1 Парма Парма 2:1 Сассуоло Торино 1:2 Парма Парма 0:0 Фрозиноне
Торино Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино
Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино Торино 3:0 Эмполи Сассуоло 1:1 Торино Торино 0:1 Ювентус Милан 0:0 Торино Торино 2:0 Судтироль Торино 2:1 Дженоа Кальяри 0:0 Торино

Последние игры между собой

Парма: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Торино 1:2 Парма Серия A Парма 0:2 Торино Серия A Торино 1:0 Парма Серия A Торино 1:1 Парма Серия A
Парма 3:1 Торино Серия A Парма 4:1 Торино Серия A Торино 1:3 Парма Серия A Торино 4:4 Парма Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 26 3 1 62 - 19 81
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 57 - 26 63
3. Интер Милан Заявка 30 17 5 8 47 - 25 56
4. Милан Заявка 30 14 10 6 44 - 28 52
5. Аталанта Заявка 30 15 6 9 64 - 41 51
6. Торино 0:0 Заявка 31 12 13 6 40 - 28 49
7. Лацио Заявка 29 14 6 9 42 - 30 48
8. Рома Заявка 30 13 9 8 55 - 45 48
9. Сампдория Заявка 30 13 6 11 51 - 40 45
10. Фиорентина Заявка 30 8 15 7 46 - 38 39
11. Сассуоло Заявка 30 8 11 11 44 - 49 35
12. Парма 0:0 Заявка 31 9 7 15 33 - 50 34
13. Дженоа Заявка 30 8 9 13 34 - 48 33
14. Кальяри Заявка 30 8 9 13 28 - 42 33
15. СПАЛ 2013 Заявка 30 8 8 14 27 - 42 32
16. Удинезе Заявка 29 7 8 14 27 - 41 29
17. Эмполи Заявка 30 7 7 16 38 - 56 28
18. Болонья Заявка 30 6 9 15 28 - 47 27
19. Фрозиноне Заявка 30 4 8 18 24 - 56 20
20. Кьево Заявка 30 1 11 18 21 - 61 11
  • Первый тайм
  • 26'
    Ригони Лука не смог попасть в створ ударом издали
  • 25'
    Спрокати Маттиа из команды Парма нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 25'
    Гаццола Марчелло из команды Парма отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    25'
    Де Сильвестри Лоренцо наказан за толчок соперника
  • 24'
    Базелли Даниэле пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    23'
    Гальоло Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    23'
    Гальоло Риккардо из команды Парма толкнул локтем оппонента. Это Белотти Андреа заработал фол
  • 22'
    Белотти Андреа нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • Угловой
    22'
    Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой справа.
  • 21'
    Белотти Андреа мяч отрикошетил от ворот
  • 21'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 20'
    Базелли Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
  • 20'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 20'
    Иццо Армандо из команды Торино делает неудачный навес.
  • 19'
    Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 19'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 19'
    Ансальди Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
  • 18'
    Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Торино контролирует мяч.
  • 17'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Беренгер Алекс из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 16'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Торино
  • Угловой
    16'
    Спрокати Маттиа из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • 15'
    Базелли Даниэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Парма начинает контратаку
  • 15'
    Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Ансальди Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
  • 14'
    Белотти Андреа из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 13'
    Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    12'
    Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
  • 11'
    Н'Кулу Николя нанес удар головой, но Сепе Луиджи спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    11'
    Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой слева.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 9'
    Ринкон Томас из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 9'
    Мейте Суалихо из команды Торино делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    9'
    Чераволо Фабио наказан за толчок Н'Кулу Николя
  • 9'
    Беренгер Алекс из команды Торино делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • 8'
    Торино контролирует мяч.
  • 8'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Безумный фол. Барилла Антонио грубо играет против соперника. Пострадал Иццо Армандо
  • 6'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
  • 5'
    Гаццола Марчелло из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    3'
    Ринкон Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    3'
    Ринкон Томас из команды Торино играет слишком грубо. Ригони Лука оказался на газоне.
  • 3'
    Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    3'
    Базелли Даниэле из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
  • 2'
    Сьерральта Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Отличные скиллы показывает Беренгер Алекс, обводя своих соперников
  • 2'
    Сьерральта Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Чераволо Фабио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Моретти Эмилиано
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Торино начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Парма 0:0 Торино
Парма
22.2% (38)
Ничья
40.9% (70)
Торино
36.8% (63)
1:1 Ничья
33.3% (57)
1:2 Торино
20.5% (35)
0:1 Торино
11.7% (20)
2:1 Парма
9.9% (17)
1:0 Парма
9.4% (16)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...