Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

26' Ригони Лука не смог попасть в створ ударом издали

25' Спрокати Маттиа из команды Парма нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

25' Гаццола Марчелло из команды Парма отправил кросс в штрафную...

25' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Базелли Даниэле пробил со штрафного прямо в стенку

23' Гальоло Риккардо получил желтую карточку от судьи

22' Белотти Андреа нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

22' Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой справа.

21' Удар от ворот произведет Парма

20' Базелли Даниэле не смог попасть в створ ударом издали

20' Удар от ворот произведет Парма

20' Иццо Армандо из команды Торино делает неудачный навес.

19' Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Удар от ворот произведет Парма

19' Ансальди Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

18' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...

18' Торино контролирует мяч.

17' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Беренгер Алекс из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

16' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Торино

16' Спрокати Маттиа из команды Парма разыграл угловой с левого угла.

15' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

15' Базелли Даниэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Парма начинает контратаку

15' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ансальди Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Белотти Андреа из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

12' Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде

11' Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой слева.

10' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

10' Удар от ворот произведет Парма

9' Ринкон Томас из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

9' Мейте Суалихо из команды Торино делает пас партнеру.

9' Беренгер Алекс из команды Торино делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

8' Торино контролирует мяч.

8' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.

5' Гаццола Марчелло из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

4' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Ринкон Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

3' Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...

3' Базелли Даниэле из команды Торино разыграл угловой с левого угла.

2' Сьерральта Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Отличные скиллы показывает Беренгер Алекс , обводя своих соперников

2' Сьерральта Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Торино начинает с центра поля