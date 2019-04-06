Италия: Серия A 2018-2019
Парма
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Эннио Тардини
Торино
3' Желтая карточкаРинкон Томас
23' Желтая карточкаГальоло Риккардо
55
Сепе
Луиджи
87
Куцка
Юрай
32
Ригони
Лука
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Куцка ЮрайПолузащитник
-
32 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ПепинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
23'
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +5 =5 -10Фрозиноне 3:2 Парма Парма 1:3 Аталанта Лацио 4:1 Парма Парма 1:0 Дженоа
Торино Последние 20 матчей: +9 =7 -4Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино
Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино Торино 3:0 Эмполи Сассуоло 1:1 Торино Торино 0:1 Ювентус Милан 0:0 Торино Торино 2:0 Судтироль Торино 2:1 Дженоа Кальяри 0:0 Торино
Последние игры между собой
Парма: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|62 - 19
|81
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 26
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|47 - 25
|56
|4.
|Милан
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|44 - 28
|52
|5.
|Аталанта
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|64 - 41
|51
|6.
|Торино
|0:0 Заявка
|31
|12
|13
|6
|40 - 28
|49
|7.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|42 - 30
|48
|8.
|Рома
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|55 - 45
|48
|9.
|Сампдория
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|51 - 40
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|8
|15
|7
|46 - 38
|39
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|44 - 49
|35
|12.
|Парма
|0:0 Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 50
|34
|13.
|Дженоа
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|34 - 48
|33
|14.
|Кальяри
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|28 - 42
|33
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 42
|32
|16.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 41
|29
|17.
|Эмполи
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|38 - 56
|28
|18.
|Болонья
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|28 - 47
|27
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|24 - 56
|20
|20.
|Кьево
|Заявка
|30
|1
|11
|18
|21 - 61
|11
Парма
22.2% (38)
Ничья
40.9% (70)
Торино
36.8% (63)
1:1 Ничья
33.3% (57)
1:2 Торино
20.5% (35)
0:1 Торино
11.7% (20)
2:1 Парма
9.9% (17)
1:0 Парма
9.4% (16)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...