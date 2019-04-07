Испания: Примера 2018-2019
Алавес
1:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Мендисорроса
Леганес
17' Желтая карточкаБустинса Унаи
1:0
18' ПенальтиКальери Хонатан
18' Желтая карточкаЭрасо Хави
19
Ману
Гарсия
11
Инуи
Такаси
18
Бастон
Борха
12
Ньом
Аллан
17
Эрасо
Хави
21
Перес
Рубен
18
Сабин
Мерино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
11 Инуи ТакасиПолузащитник
- Нападающий
-
18 Бастон БорхаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сабин МериноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Весга МикельПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Арнаис ХосеПолузащитник
-
20 Майкл СантосНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
17'
18'
1:0
18'
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М Уэска 1:3 Алавес Алавес 1:1 Эйбар
Вильярреал 1:2 Алавес Алавес 0:0 Сельта Бетис 1:1 Алавес Алавес 2:0 Леванте Реал Мадрид 3:0 Алавес Алавес 0:1 Райо Вальекано Хетафе 4:0 Алавес Жирона 1:1 Алавес Алавес 2:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:1 Алавес Алавес 0:0 Атлетик Б Атлетико М 3:0 Алавес Жирона 2:1 Алавес Алавес 1:1 Севилья Леганес 1:0 Алавес Алавес 2:1 Уэска
Леганес Последние 20 матчей: +9 =5 -6Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес
Леганес 1:0 Леванте Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска Реал Мадрид 3:0 Леганес Эспаньол 1:0 Леганес Леганес 1:1 Севилья Сельта 0:0 Леганес Леганес 1:1 Хетафе Райо Вальекано 0:1 Леганес Вальядолид 2:4 Леганес
Последние игры между собой
Алавес: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 5
Леганес: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|81 - 31
|73
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|45 - 21
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|55 - 37
|60
|4.
|Хетафе
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|37 - 27
|47
|5.
|Севилья
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|49 - 37
|46
|6.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|16
|5
|33 - 26
|46
|7.
|Алавес
|0:0 Заявка
|31
|12
|9
|10
|31 - 37
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|33 - 34
|43
|9.
|Бетис
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|34 - 39
|40
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 35
|40
|11.
|Леганес
|0:0 Заявка
|31
|10
|10
|11
|30 - 34
|40
|12.
|Эйбар
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|41 - 43
|39
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|35 - 45
|38
|14.
|Жирона
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|33 - 43
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|42 - 54
|32
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|24 - 41
|30
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|38 - 43
|30
|18.
|Сельта
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|42 - 52
|29
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|34 - 54
|27
|20.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|33 - 53
|23
Алавес
73.3% (121)
Ничья
20.6% (34)
Леганес
6.1% (10)
1:0 Алавес
39.4% (65)
2:1 Алавес
23.6% (39)
1:1 Ничья
18.2% (30)
2:0 Алавес
6.7% (11)
0:1 Леганес
3% (5)
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