Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Алавес
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Леганес
0'
17' Желтая карточка
Бустинса Унаи
1:0
18' Пенальти
Кальери Хонатан
18' Желтая карточка
Эрасо Хави
21'
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
23
Хони
Родригес
8
Пина
Томас
19
Ману
Гарсия
11
Инуи
Такаси
12
Кальери
Хонатан
18
Бастон
Борха
1
Куэльяр
Иван
12
Ньом
Аллан
3
Бустинса
Унаи
15
Тарин
Родриго
22
Сиовас
Димитрис
5
Сильва
Хонатан
17
Эрасо
Хави
21
Перес
Рубен
6
Гумбау
Херард
18
Сабин
Мерино
25
Брайтвайт
Мартин
Алавес
4-4-2
Леганес
5-3-2

Ход матча

17'
 
Бустинса Унаи
18'
Кальери Хонатан
1:0
18'
 
Эрасо Хави
  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М Уэска 1:3 Алавес Алавес 1:1 Эйбар
Вильярреал 1:2 Алавес Алавес 0:0 Сельта Бетис 1:1 Алавес Алавес 2:0 Леванте Реал Мадрид 3:0 Алавес Алавес 0:1 Райо Вальекано Хетафе 4:0 Алавес Жирона 1:1 Алавес Алавес 2:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:1 Алавес Алавес 0:0 Атлетик Б Атлетико М 3:0 Алавес Жирона 2:1 Алавес Алавес 1:1 Севилья Леганес 1:0 Алавес Алавес 2:1 Уэска
Леганес Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес
Леганес 1:0 Леванте Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска Реал Мадрид 3:0 Леганес Эспаньол 1:0 Леганес Леганес 1:1 Севилья Сельта 0:0 Леганес Леганес 1:1 Хетафе Райо Вальекано 0:1 Леганес Вальядолид 2:4 Леганес

Последние игры между собой

Алавес: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 5
Леганес: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 1
Леганес 1:0 Алавес Примера Леганес 1:1 Алавес Товарищеские матчи Алавес 2:2 Леганес Примера Леганес 1:0 Алавес Примера
Леганес 1:1 Алавес Товарищеские матчи Леганес 1:1 Алавес Примера Алавес 2:2 Леганес Примера Леганес 2:0 Алавес Сегунда Леганес 3:1 Алавес Кубок Короля Алавес 0:0 Леганес Сегунда Алавес 2:0 Леганес Сегунда Леганес 1:1 Алавес Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 31 22 7 2 81 - 31 73
2. Атлетико М Заявка 31 18 8 5 45 - 21 62
3. Реал Мадрид Заявка 31 19 3 9 55 - 37 60
4. Хетафе Заявка 30 12 11 7 37 - 27 47
5. Севилья Заявка 30 13 7 10 49 - 37 46
6. Валенсия Заявка 31 10 16 5 33 - 26 46
7. Алавес 0:0 Заявка 31 12 9 10 31 - 37 45
8. Атлетик Б Заявка 30 10 13 7 33 - 34 43
9. Бетис Заявка 30 11 7 12 34 - 39 40
10. Реал Сосьедад Заявка 30 10 10 10 36 - 35 40
11. Леганес 0:0 Заявка 31 10 10 11 30 - 34 40
12. Эйбар Заявка 31 9 12 10 41 - 43 39
13. Эспаньол Заявка 31 10 8 13 35 - 45 38
14. Жирона Заявка 31 8 10 13 33 - 43 34
15. Леванте Заявка 30 8 8 14 42 - 54 32
16. Вальядолид Заявка 30 7 9 14 24 - 41 30
17. Вильярреал Заявка 30 6 12 12 38 - 43 30
18. Сельта Заявка 30 7 8 15 42 - 52 29
19. Райо Вальекано Заявка 31 7 6 18 34 - 54 27
20. Уэска Заявка 30 5 8 17 33 - 53 23
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Сильва Хонатан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Пина Томас
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 19'
    Кальери Хонатан из команды Алавес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Желтая карточка
    18'
    Рефери не любит споров - именно за это Эрасо Хави сейчас получил желтую
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Кальери Хонатан из команды Алавес забивает с точки!
  • Желтая карточка
    17'
    Бустинса Унаи получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    16'
    ПЕНАЛЬТИ! - Бустинса Унаи дергает за футболку соперника (это был Кальери Хонатан) и рефери назначает пенальти!
  • 16'
    Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой слева.
  • 15'
    Сиовас Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Хони Родригес из команды Алавес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 15'
    Бустинса Унаи ошибается в защите.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 14'
    Хорошую попытку сделал Эрасо Хави. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 14'
    Брайтвайт Мартин из команды Леганес делает пас партнеру.
  • 14'
    Пачеко Фернандо не дал случится голу! Сабин Мерино должен был забивать, но Пачеко Фернандо сделал отличный сейв
  • 14'
    ШАНС! Сабин Мерино вышел один-на-один с голкипером...
  • 14'
    Эрасо Хави из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Пина Томас
  • 11'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Бастон Борха из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
  • 10'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 10'
    Гумбау Херард из команды Леганес делает неудачный навес.
  • Угловой
    10'
    Гумбау Херард из команды Леганес разыграл угловой с правого угла.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 10'
    Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Эрасо Хави из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
  • 9'
    Леганес контролирует мяч.
  • 9'
    Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает неудачный навес.
  • 8'
    Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 8'
    Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 7'
    Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Бастон Борха наказан за толчок Гумбау Херард
  • Фол, нарушение
    6'
    Ману Гарсия из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Перес Рубен пострадал.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 5'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Гумбау Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой слева.
  • 4'
    Кальери Хонатан из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Гумбау Херард наказан за толчок Пина Томас
  • 2'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 1'
    Дуарте Рубен не смог попасть в створ ударом издали
  • 1'
    Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Леганес начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Леганес
Алавес
73.3% (121)
Ничья
20.6% (34)
Леганес
6.1% (10)
1:0 Алавес
39.4% (65)
2:1 Алавес
23.6% (39)
1:1 Ничья
18.2% (30)
2:0 Алавес
6.7% (11)
0:1 Леганес
3% (5)
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