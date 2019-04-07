Испания: Примера 2018-2019

Первый тайм

20' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

20' Удар от ворот произведет Леганес

19' Кальери Хонатан из команды Алавес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

18' Рефери не любит споров - именно за это Эрасо Хави сейчас получил желтую

18' Г О О О О Л - Кальери Хонатан из команды Алавес забивает с точки!

17' Бустинса Унаи получил желтую карточку от судьи

16' Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

16' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Хони Родригес из команды Алавес подал угловой слева.

15' Сиовас Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Хони Родригес из команды Алавес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

15' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

14' Хорошую попытку сделал Эрасо Хави . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Брайтвайт Мартин из команды Леганес делает пас партнеру.

14' Эрасо Хави из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

13' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Леганес

10' Гумбау Херард из команды Леганес делает неудачный навес.

10' Гумбау Херард из команды Леганес разыграл угловой с правого угла.

10' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

10' Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Эрасо Хави из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

9' Леганес контролирует мяч.

9' Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает неудачный навес.

8' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

5' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Гумбау Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хони Родригес из команды Алавес подал угловой слева.

4' Кальери Хонатан из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

3' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Леганес

1' Дуарте Рубен не смог попасть в створ ударом издали

1' Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Леганес начинает с центра поля