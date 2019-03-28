Испания: Примера 2018-2019

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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Эйбар

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид
Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Барселона 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Алавес Жирона 1:3 Реал Мадрид Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Жирона Реал Мадрид 2:0 Севилья Леганес 1:0 Реал Мадрид Бетис 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Леганес
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =11 -4
Эйбар 2:1 Райо Вальекано Леванте 2:2 Эйбар Атлетик Б 3:3 Эйбар Эйбар 1:2 Вальядолид
Алавес 1:1 Эйбар Эйбар 1:0 Сельта Атлетик Б 1:0 Эйбар Эйбар 2:2 Хетафе Севилья 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Жирона Леганес 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Эспаньол Барселона 3:0 Эйбар Эйбар 0:0 Вильярреал Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 1:1 Валенсия Эйбар 4:4 Леванте Эйбар 2:2 Спортинг Хихон Райо Вальекано 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Эйбар 3:0 Реал Мадрид Примера Эйбар 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Эйбар Примера Эйбар 1:4 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 1:1 Эйбар Примера Реал Мадрид 4:0 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Эйбар Примера Эйбар 0:4 Реал Мадрид Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 21 7 2 79 - 31 70
2. Атлетико М Заявка 30 18 8 4 45 - 19 62
3. Реал Мадрид Заявка 30 18 3 9 53 - 36 57
4. Хетафе Заявка 30 12 11 7 37 - 27 47
5. Валенсия Заявка 30 10 16 4 33 - 24 46
6. Алавес Заявка 29 12 8 9 31 - 35 44
7. Севилья Заявка 29 12 7 10 47 - 37 43
8. Атлетик Б Заявка 30 10 13 7 33 - 34 43
9. Бетис Заявка 29 11 7 11 33 - 37 40
10. Эйбар Заявка 30 9 12 9 40 - 41 39
11. Реал Сосьедад Заявка 29 9 10 10 34 - 34 37
12. Леганес Заявка 29 9 9 11 29 - 34 36
13. Эспаньол Заявка 30 9 8 13 33 - 44 35
14. Жирона Заявка 30 8 10 12 32 - 41 34
15. Леванте Заявка 30 8 8 14 42 - 54 32
16. Вальядолид Заявка 29 7 9 13 24 - 40 30
17. Вильярреал Заявка 30 6 12 12 38 - 43 30
18. Сельта Заявка 30 7 8 15 42 - 52 29
19. Райо Вальекано Заявка 30 6 6 18 32 - 54 24
20. Уэска Заявка 30 5 8 17 33 - 53 23
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Эйбар

    До начала игры, которая состоится 06.04.2019, осталось 2 дня 15 часов.
    • Прогнозы на матч Реал Мадрид - Эйбар
    Реал Мадрид
    92.3% (60)
    Ничья
    4.6% (3)
    Эйбар
    3.1% (2)
    2:0 Реал Мадрид
    35.4% (23)
    3:1 Реал Мадрид
    23.1% (15)
    3:0 Реал Мадрид
    15.4% (10)
    2:1 Реал Мадрид
    10.8% (7)
    1:0 Реал Мадрид
    4.6% (3)
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