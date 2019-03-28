Испания: Примера 2018-2019
Реал Мадрид
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
Эйбар
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =1 -6Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид
Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Барселона 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Алавес Жирона 1:3 Реал Мадрид Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Жирона Реал Мадрид 2:0 Севилья Леганес 1:0 Реал Мадрид Бетис 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Леганес
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =11 -4Эйбар 2:1 Райо Вальекано Леванте 2:2 Эйбар Атлетик Б 3:3 Эйбар Эйбар 1:2 Вальядолид
Алавес 1:1 Эйбар Эйбар 1:0 Сельта Атлетик Б 1:0 Эйбар Эйбар 2:2 Хетафе Севилья 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Жирона Леганес 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Эспаньол Барселона 3:0 Эйбар Эйбар 0:0 Вильярреал Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 1:1 Валенсия Эйбар 4:4 Леванте Эйбар 2:2 Спортинг Хихон Райо Вальекано 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|21
|7
|2
|79 - 31
|70
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|45 - 19
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|18
|3
|9
|53 - 36
|57
|4.
|Хетафе
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|37 - 27
|47
|5.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|16
|4
|33 - 24
|46
|6.
|Алавес
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|31 - 35
|44
|7.
|Севилья
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 37
|43
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|33 - 34
|43
|9.
|Бетис
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|33 - 37
|40
|10.
|Эйбар
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|40 - 41
|39
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|34 - 34
|37
|12.
|Леганес
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|29 - 34
|36
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|33 - 44
|35
|14.
|Жирона
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|32 - 41
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|42 - 54
|32
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 40
|30
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|38 - 43
|30
|18.
|Сельта
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|42 - 52
|29
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|32 - 54
|24
|20.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|33 - 53
|23
Реал Мадрид
92.3% (60)
Ничья
4.6% (3)
Эйбар
3.1% (2)
2:0 Реал Мадрид
35.4% (23)
3:1 Реал Мадрид
23.1% (15)
3:0 Реал Мадрид
15.4% (10)
2:1 Реал Мадрид
10.8% (7)
1:0 Реал Мадрид
4.6% (3)
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