Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Вальядолид
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Севилья
0'
31' Желтая карточка
Банега Эвер
31' Желтая карточка
Бен-Йедер Виссам
45'+1
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
5
Калеро
Фернандо
3
Мойсес
Дельгадо
21
Мичел
Эрреро
14
Алькарас
Рубен
24
Кеко
Серхио
23
Ануар
Туами
10
Оскар
Плано
12
Гвардиола
Серхи
13
Сориано
Хуан
25
Меркадо
Габриэль
3
Серхи
Гомес
6
Карришу
Даниэль
21
Промес
Куинси
17
Сарабия
Пабло
15
Гоналон
Максим
10
Банега
Эвер
22
Васкес
Франко
9
Бен-Йедер
Виссам
19
Мунир
Эль-Хаддади
Вальядолид
4-2-3-1
Севилья
4-4-2

Ход матча

31'
 
Банега Эвер
31'
 
Бен-Йедер Виссам
  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Реал Мадрид
Эспаньол 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Бетис Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Вильярреал Уэска 4:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Сельта Леванте 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Валенсия 1:1 Вальядолид Хетафе 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:3 Атлетико М Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид Вальядолид 2:1 Мальорка Вальядолид 2:4 Леганес
Севилья Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04 Эспаньол 0:1 Севилья
Славия Прага 4:3 Севилья Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар Сельта 1:0 Севилья Барселона 6:1 Севилья Севилья 5:0 Леванте Севилья 2:0 Барселона Реал Мадрид 2:0 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Севилья: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Севилья 1:0 Вальядолид Примера Севилья 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Севилья Примера Вальядолид 1:1 Севилья Примера
Севилья 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Вальядолид Примера Севилья 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:2 Севилья Примера Севилья 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Севилья Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 31 22 7 2 81 - 31 73
2. Атлетико М Заявка 31 18 8 5 45 - 21 62
3. Реал Мадрид Заявка 31 19 3 9 55 - 37 60
4. Хетафе Заявка 31 13 11 7 38 - 27 50
5. Севилья 0:0 Заявка 31 13 8 10 49 - 37 47
6. Валенсия Заявка 31 10 16 5 33 - 26 46
7. Алавес Заявка 31 12 9 10 32 - 38 45
8. Атлетик Б Заявка 31 10 13 8 33 - 35 43
9. Бетис Заявка 30 11 7 12 34 - 39 40
10. Реал Сосьедад Заявка 30 10 10 10 36 - 35 40
11. Леганес Заявка 31 10 10 11 31 - 35 40
12. Эйбар Заявка 31 9 12 10 41 - 43 39
13. Эспаньол Заявка 31 10 8 13 35 - 45 38
14. Жирона Заявка 31 8 10 13 33 - 43 34
15. Леванте Заявка 30 8 8 14 42 - 54 32
16. Вальядолид 0:0 Заявка 31 7 10 14 24 - 41 31
17. Вильярреал Заявка 30 6 12 12 38 - 43 30
18. Сельта Заявка 30 7 8 15 42 - 52 29
19. Райо Вальекано Заявка 31 7 6 18 34 - 54 27
20. Уэска Заявка 30 5 8 17 33 - 53 23
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    45'
    Мунир Эль-Хаддади возвращается на поле.
  • 45'
    Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Промес Куинси из команды Севилья забрасывает мяч в штрафную.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 45'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    44'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мунир Эль-Хаддади получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    44'
    Мунир Эль-Хаддади на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    43'
    Безумный фол. Мичел Эрреро грубо играет против соперника. Пострадал Мунир Эль-Хаддади
  • 42'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 42'
    Сарабия Пабло из команды Севилья навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 42'
    Банега Эвер пробует нанести удар издали, но Масип Хорди держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Васкес Франко
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Карришу Даниэль из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Ануар Туами
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Мичел Эрреро из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Васкес Франко
  • 39'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
  • 39'
    Бен-Йедер Виссам из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 38'
    Сарабия Пабло из команды Севилья делает неудачный навес.
  • 38'
    Бен-Йедер Виссам из команды Севилья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Севилья контролирует мяч.
  • 37'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Матч возобновлен
  • Фол, нарушение
    36'
    Васкес Франко наказан за толчок Оскар Плано
  • 34'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 33'
    Сарабия Пабло сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    33'
    Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
  • Угловой
    33'
    Сарабия Пабло из команды Севилья подал угловой справа.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Васкес Франко
  • 32'
    Ануар Туами нанес удар, мяч был парирован, но Сориано Хуан не удержал его в руках.
  • 32'
    Алькарас Рубен из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    31'
    Бен-Йедер Виссам получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Меркадо Габриэль из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Оскар Плано
  • Желтая карточка
    31'
    Банега Эвер получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Ануар Туами из команды Вальядолид играет слишком грубо. Банега Эвер оказался на газоне.
  • 30'
    Шанс! Кико Франсиско из команды Вальядолид пробил головой, но мимо
  • Угловой
    30'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой справа.
  • 29'
    Кеко Серхио мяч отрикошетил от ворот
  • 29'
    Отличные скиллы показывает Кеко Серхио, обводя своих соперников
  • 29'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.
  • 29'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 28'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    28'
    Кеко Серхио из команды Вальядолид в офсайде
  • 28'
    Серхи Гомес ошибается в защите.
  • 27'
    Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Карришу Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Мойсес Дельгадо из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    26'
    Гоналон Максим из команды Севилья опасно и грубо сыграл. Оскар Плано пострадал.
  • 26'
    Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Сарабия Пабло из команды Севилья подал угловой справа.
  • 26'
    Мойсес Дельгадо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Промес Куинси из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Севилья контролирует мяч.
  • 25'
    Банега Эвер из команды Севилья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Севилья
  • 24'
    Как он промахнулся? Кеко Серхио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 24'
    Оскар Плано из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 23'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Промес Куинси из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Промес Куинси из команды Севилья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 21'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Кико Франсиско из команды Вальядолид нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 21'
    Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Банега Эвер из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Оскар Плано
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • Офсайд
    19'
    Кеко Серхио из команды Вальядолид в офсайде
  • 19'
    Оскар Плано нанес удар, мяч был парирован, но Сориано Хуан не удержал его в руках.
  • 19'
    Плохо сыграл Сориано Хуан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 18'
    Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Банега Эвер из команды Севилья играет слишком грубо. Алькарас Рубен оказался на газоне.
  • 17'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Алькарас Рубен пробует нанести удар издали, но Сориано Хуан держит все под контролем
  • 15'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Калеро Фернандо ошибается в защите.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • 14'
    Кеко Серхио из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 14'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    13'
    Сарабия Пабло из команды Севилья в офсайде
  • 13'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Меркадо Габриэль из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает неудачный навес.
  • 11'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 10'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Меркадо Габриэль и попал в каркас ворот!
  • Угловой
    10'
    Банега Эвер из команды Севилья подал угловой слева.
  • 9'
    Промес Куинси из команды Севилья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Севилья контролирует мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Севилья
  • 8'
    Гвардиола Серхи не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    7'
    Ануар Туами задерживает мяч рукой
  • 7'
    Севилья контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Безумный фол. Серхи Гомес грубо играет против соперника. Пострадал Гвардиола Серхи
  • 6'
    Мойсес Дельгадо из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 6'
    Алькарас Рубен делает длинную передачу вперед
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Безумный фол. Гоналон Максим грубо играет против соперника. Пострадал Алькарас Рубен
  • 4'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 3'
    Севилья контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
  • 2'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Севилья контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Севилья начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Севилья
Вальядолид
8.4% (14)
Ничья
13.8% (23)
Севилья
77.8% (130)
1:2 Севилья
47.3% (79)
0:1 Севилья
15% (25)
1:1 Ничья
10.2% (17)
0:2 Севилья
8.4% (14)
1:3 Севилья
4.2% (7)
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