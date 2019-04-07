Испания: Примера 2018-2019
Вальядолид
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Хосе Сорилья
Севилья
31' Желтая карточкаБанега Эвер
31' Желтая карточкаБен-Йедер Виссам
17
Мойано
Хави
21
Мичел
Эрреро
24
Кеко
Серхио
23
Ануар
Туами
10
Оскар
Плано
13
Сориано
Хуан
10
Банега
Эвер
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кеко СерхиоПолузащитник
-
23 Ануар ТуамиПолузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рог МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Хиль БрианНападающий
-
34 Javier Diaz
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
31'
31'
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =5 -11Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Реал Мадрид
Эспаньол 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Бетис Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Вильярреал Уэска 4:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Сельта Леванте 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Валенсия 1:1 Вальядолид Хетафе 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:3 Атлетико М Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид Вальядолид 2:1 Мальорка Вальядолид 2:4 Леганес
Севилья Последние 20 матчей: +8 =2 -10Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04 Эспаньол 0:1 Севилья
Славия Прага 4:3 Севилья Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар Сельта 1:0 Севилья Барселона 6:1 Севилья Севилья 5:0 Леванте Севилья 2:0 Барселона Реал Мадрид 2:0 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Севилья: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|81 - 31
|73
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|45 - 21
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|55 - 37
|60
|4.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|38 - 27
|50
|5.
|Севилья
|0:0 Заявка
|31
|13
|8
|10
|49 - 37
|47
|6.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|16
|5
|33 - 26
|46
|7.
|Алавес
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|32 - 38
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|33 - 35
|43
|9.
|Бетис
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|34 - 39
|40
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 35
|40
|11.
|Леганес
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|31 - 35
|40
|12.
|Эйбар
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|41 - 43
|39
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|35 - 45
|38
|14.
|Жирона
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|33 - 43
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|42 - 54
|32
|16.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|31
|7
|10
|14
|24 - 41
|31
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|38 - 43
|30
|18.
|Сельта
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|42 - 52
|29
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|34 - 54
|27
|20.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|33 - 53
|23
Вальядолид
8.4% (14)
Ничья
13.8% (23)
Севилья
77.8% (130)
1:2 Севилья
47.3% (79)
0:1 Севилья
15% (25)
1:1 Ничья
10.2% (17)
0:2 Севилья
8.4% (14)
1:3 Севилья
4.2% (7)
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