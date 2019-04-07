Испания: Примера 2018-2019

Первый тайм

45' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

45' Промес Куинси из команды Севилья забрасывает мяч в штрафную.

45' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

45' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Мунир Эль-Хаддади получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Мунир Эль-Хаддади на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Вальядолид

42' Сарабия Пабло из команды Севилья навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

40' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

39' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

39' Бен-Йедер Виссам из команды Севилья отправил кросс в штрафную...

38' Удар от ворот произведет Вальядолид

38' Сарабия Пабло из команды Севилья делает неудачный навес.

38' Бен-Йедер Виссам из команды Севилья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

37' Севилья контролирует мяч.

37' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

34' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

33' Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.

33' Сарабия Пабло из команды Севилья подал угловой справа.

32' Алькарас Рубен из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

31' Бен-Йедер Виссам получает желтую карточку за неспортивное поведение

31' Банега Эвер получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

30' Шанс! Кико Франсиско из команды Вальядолид пробил головой, но мимо

30' Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой справа.

29' Отличные скиллы показывает Кеко Серхио , обводя своих соперников

29' Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.

29' Вальядолид контролирует мяч.

28' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Кеко Серхио из команды Вальядолид в офсайде

27' Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

27' Карришу Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Мойсес Дельгадо из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

26' Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Сарабия Пабло из команды Севилья подал угловой справа.

26' Мойсес Дельгадо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Промес Куинси из команды Севилья отправил кросс в штрафную...

25' Севилья контролирует мяч.

25' Банега Эвер из команды Севилья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

24' Удар от ворот произведет Севилья

24' Как он промахнулся? Кеко Серхио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

24' Оскар Плано из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

23' Вальядолид контролирует мяч.

23' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

22' Промес Куинси из команды Севилья отправил кросс в штрафную...

22' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Промес Куинси из команды Севилья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Кико Франсиско из команды Вальядолид нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

21' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

19' Кеко Серхио из команды Вальядолид в офсайде

19' Плохо сыграл Сориано Хуан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

18' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

14' Кеко Серхио из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

14' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Сарабия Пабло из команды Севилья в офсайде

13' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Меркадо Габриэль из команды Севилья отправил кросс в штрафную...

12' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает неудачный навес.

11' Вальядолид контролирует мяч.

10' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

10' Удар от ворот произведет Вальядолид

10' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Меркадо Габриэль и попал в каркас ворот!

10' Банега Эвер из команды Севилья подал угловой слева.

9' Промес Куинси из команды Севилья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

9' Севилья контролирует мяч.

8' Удар от ворот произведет Севилья

8' Гвардиола Серхи не смог попасть в створ ударом издали

7' Севилья контролирует мяч.

6' Мойсес Дельгадо из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

5' Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.

4' Удар от ворот произведет Вальядолид

3' Севилья контролирует мяч.

2' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Севилья контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Севилья начинает с центра поля