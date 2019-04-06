Испания: Примера 2018-2019

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Жирона
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Эспаньол
0' 12'
13
Буну
Яссин
24
Порро
Педро
15
Хуанпе
Хуан
2
Бернардо
Эспиноса
20
Муньеса
Марк
6
Гранель
Алекс
8
Понс
Пере
9
Порту
Кристиан
10
Гарсия
Борха
I
19
Лосано
Энтони
7
Стуани
Кристиан
13
Лопес
Диего
8
Росалес
Роберто
5
Налдо
Гомес
22
Эрмосо
Марио
16
Хави
Лопеc
14
Мелендо
Оскар
21
Рока
Марк
4
Санчес
Виктор
10
Дардер
Серхи
24
Лэй
У
7
Иглесиас
Борха
Жирона
4-2-3-1
Эспаньол
4-4-2
  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Предыдущие игры

Жирона Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Атлетико М 2:0 Жирона Жирона 1:2 Атлетик Б Леганес 0:2 Жирона Жирона 2:3 Валенсия
Барселона 0:1 Жирона Райо Вальекано 0:2 Жирона Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Жирона Жирона 0:2 Уэска Эйбар 3:0 Жирона Жирона 1:3 Реал Мадрид Жирона 0:2 Барселона Реал Мадрид 4:2 Жирона Бетис 3:2 Жирона Атлетико М 3:3 Жирона Жирона 1:1 Алавес Жирона 1:1 Атлетико М Леванте 2:2 Жирона Жирона 1:1 Хетафе Севилья 2:0 Жирона
Эспаньол Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Эспаньол 1:1 Хетафе Барселона 2:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Севилья Атлетик Б 1:1 Эспаньол
Эспаньол 3:1 Вальядолид Эспаньол 1:1 Уэска Валенсия 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:2 Эспаньол Бетис 3:1 Эспаньол Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Эспаньол 1:1 Бетис Эйбар 3:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вильярреал Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Вильярреал 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Леганес Атлетико М 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Бетис Эспаньол 0:4 Барселона

Последние игры между собой

Жирона: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Эспаньол: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Эспаньол 1:3 Жирона Примера Жирона 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:1 Жирона Примера Жирона 3:0 Эспаньол Товарищеские матчи
Жирона 2:1 Эспаньол Товарищеские матчи Жирона 0:2 Эспаньол Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 21 7 2 79 - 31 70
2. Атлетико М Заявка 30 18 8 4 45 - 19 62
3. Реал Мадрид Заявка 30 18 3 9 53 - 36 57
4. Хетафе Заявка 30 12 11 7 37 - 27 47
5. Севилья Заявка 30 13 7 10 49 - 37 46
6. Валенсия Заявка 30 10 16 4 33 - 24 46
7. Алавес Заявка 30 12 8 10 31 - 37 44
8. Атлетик Б Заявка 30 10 13 7 33 - 34 43
9. Бетис Заявка 30 11 7 12 34 - 39 40
10. Реал Сосьедад Заявка 30 10 10 10 36 - 35 40
11. Леганес Заявка 30 10 9 11 30 - 34 39
12. Эйбар Заявка 30 9 12 9 40 - 41 39
13. Эспаньол 0:0 Заявка 31 9 9 13 33 - 44 36
14. Жирона 0:0 Заявка 31 8 11 12 32 - 41 35
15. Леванте Заявка 30 8 8 14 42 - 54 32
16. Вальядолид Заявка 30 7 9 14 24 - 41 30
17. Вильярреал Заявка 30 6 12 12 38 - 43 30
18. Сельта Заявка 30 7 8 15 42 - 52 29
19. Райо Вальекано Заявка 30 6 6 18 32 - 54 24
20. Уэска Заявка 30 5 8 17 33 - 53 23
  • Первый тайм
  • 12'
    Стуани Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
  • 12'
    Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 12'
    Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 10'
    Порро Педро не смог попасть в створ ударом издали
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 9'
    Как он промахнулся? Лэй У имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 9'
    Лэй У из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Муньеса Марк ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Росалес Роберто из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Лосано Энтони
  • 7'
    Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
  • 7'
    Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Лосано Энтони из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Понс Пере из команды Жирона играет слишком грубо. Мелендо Оскар оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья свистит. Налдо Гомес атаковал сзади соперника. Это Стуани Кристиан заработал своей команде штрафной
  • 4'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Хорошую попытку сделал Лосано Энтони. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 3'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 3'
    Как он промахнулся? Гранель Алекс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 2'
    Порту Кристиан из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
  • 2'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Рока Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Налдо Гомес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Жирона начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Жирона 0:0 Эспаньол
Жирона
51.8% (88)
Ничья
36.5% (62)
Эспаньол
11.8% (20)
1:1 Ничья
30.6% (52)
1:0 Жирона
23.5% (40)
2:1 Жирона
19.4% (33)
1:2 Эспаньол
6.5% (11)
2:0 Жирона
5.9% (10)
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