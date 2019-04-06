Испания: Примера 2018-2019
13
Буну
Яссин
24
Порро
Педро
15
Хуанпе
Хуан
20
Муньеса
Марк
13
Лопес
Диего
22
Эрмосо
Марио
16
Хави
Лопеc
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
24
Лэй
У
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
24 Порро ПедроЗащитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
20 Муньеса МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Думбия СейдуНападающий
-
Главный тренер: Сакристан Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
24 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Лопес АлексПолузащитник
- Нападающий
-
20 Пуадо ХавьерНападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Предыдущие игры
Жирона Последние 20 матчей: +4 =6 -10Атлетико М 2:0 Жирона Жирона 1:2 Атлетик Б Леганес 0:2 Жирона Жирона 2:3 Валенсия
Барселона 0:1 Жирона Райо Вальекано 0:2 Жирона Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Жирона Жирона 0:2 Уэска Эйбар 3:0 Жирона Жирона 1:3 Реал Мадрид Жирона 0:2 Барселона Реал Мадрид 4:2 Жирона Бетис 3:2 Жирона Атлетико М 3:3 Жирона Жирона 1:1 Алавес Жирона 1:1 Атлетико М Леванте 2:2 Жирона Жирона 1:1 Хетафе Севилья 2:0 Жирона
Эспаньол Последние 20 матчей: +4 =7 -9Эспаньол 1:1 Хетафе Барселона 2:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Севилья Атлетик Б 1:1 Эспаньол
Эспаньол 3:1 Вальядолид Эспаньол 1:1 Уэска Валенсия 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:2 Эспаньол Бетис 3:1 Эспаньол Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Эспаньол 1:1 Бетис Эйбар 3:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вильярреал Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Вильярреал 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Леганес Атлетико М 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Бетис Эспаньол 0:4 Барселона
Последние игры между собой
Жирона: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Эспаньол: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|21
|7
|2
|79 - 31
|70
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|45 - 19
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|18
|3
|9
|53 - 36
|57
|4.
|Хетафе
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|37 - 27
|47
|5.
|Севилья
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|49 - 37
|46
|6.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|16
|4
|33 - 24
|46
|7.
|Алавес
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|31 - 37
|44
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|33 - 34
|43
|9.
|Бетис
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|34 - 39
|40
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 35
|40
|11.
|Леганес
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|30 - 34
|39
|12.
|Эйбар
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|40 - 41
|39
|13.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|31
|9
|9
|13
|33 - 44
|36
|14.
|Жирона
|0:0 Заявка
|31
|8
|11
|12
|32 - 41
|35
|15.
|Леванте
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|42 - 54
|32
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|24 - 41
|30
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|38 - 43
|30
|18.
|Сельта
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|42 - 52
|29
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|32 - 54
|24
|20.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|33 - 53
|23
Жирона
51.8% (88)
Ничья
36.5% (62)
Эспаньол
11.8% (20)
1:1 Ничья
30.6% (52)
1:0 Жирона
23.5% (40)
2:1 Жирона
19.4% (33)
1:2 Эспаньол
6.5% (11)
2:0 Жирона
5.9% (10)
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