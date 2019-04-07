Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм

73' Хетафе контролирует мяч.

73' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Хетафе

72' Игрок команды Атлетик Бильбао наносит дальний удар, но мяч проходит мимо ворот

72' Йерай Альварес из команды Атлетик Бильбао сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

72' Сусаета Маркель из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

72' Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Сусаета Маркель из команды Атлетик Бильбао подал угловой справа.

71' Мата Хайме предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Сусаета Маркель из команды Атлетик Бильбао сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

70' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

70' Мата Хайме из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

69' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

69' Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

68' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Кордоба Иньиго из команды Атлетик Бильбао делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

68' Отличные скиллы показывает Кордоба Иньиго , обводя своих соперников

68' Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Бильбао делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

65' Удар от ворот произведет Хетафе

65' Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

65' Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао идет с мячом вперед на обострение...

65' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

64' Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде

63' Удар от ворот произведет Хетафе

63' Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Бильбао плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

63' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Дамиан Суарес из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

62' Антунеш Виторину из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.

62' Дамиан Суарес из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

62' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Рефери не любит споров - именно за это Анхель Луис сейчас получил желтую

60' Мата Хайме из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

60' Сан-Хосе Домингес Микель наказан за толчок Арамбарри Мауро

60' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

60' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

57' Как он промахнулся? Мата Хайме имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

57' Видаль Молина из команды Хетафе увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

56' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

56' Отличный пас сделал Видаль Молина из команды Хетафе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

56' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

55' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Гарсия Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Бильбао делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Хетафе

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