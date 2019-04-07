Испания: Примера 2018-2019
Хетафе
0:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 11617
Атлетик Б
11' Желтая карточкаСан-Хосе Микель
32' Желтая карточкаДамиан Суарес
61' Желтая карточкаАнхель Луис
13
Сория
Давид
13
Эррерин
Яго
12
Юри
Берчиче
16
Гарсия
Дани
19
Ибай
Гомес
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Hugo Duro
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гарсия ДаниПолузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Унай СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Адурис АрицНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
32'
61'
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +9 =7 -4Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:2 Леганес Валенсия 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Уэска
Бетис 1:2 Хетафе Хетафе 2:1 Райо Вальекано Эйбар 2:2 Хетафе Хетафе 3:1 Сельта Леванте 0:0 Хетафе Валенсия 3:1 Хетафе Атлетико М 2:0 Хетафе Хетафе 1:0 Валенсия Хетафе 4:0 Алавес Вальядолид 1:1 Хетафе Вильярреал 1:2 Хетафе Хетафе 1:0 Вальядолид Хетафе 1:2 Барселона Жирона 1:1 Хетафе Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Леганес 1:1 Хетафе
Атлетик Б Последние 20 матчей: +11 =6 -3Атлетик Б 3:2 Леванте Жирона 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:3 Эйбар Атлетик Б 2:0 Атлетико М
Атлетик Б 1:1 Эспаньол Валенсия 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Эйбар Уэска 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Барселона Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Вильярреал 1:1 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья Атлетик Б 1:3 Севилья Сельта 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Алавес 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Жирона Уэска 0:4 Атлетик Б
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Атлетик Б: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Атлетик Б 3:1 Хетафе Примера Атлетик Б 4:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Хетафе Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетик Б Примера Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Хетафе Примера Атлетик Б 2:2 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Атлетик Б Примера Хетафе 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Хетафе Примера Атлетик Б 1:0 Хетафе Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|81 - 31
|73
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|45 - 21
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|55 - 37
|60
|4.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|31
|12
|12
|7
|37 - 27
|48
|5.
|Севилья
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|49 - 37
|46
|6.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|16
|5
|33 - 26
|46
|7.
|Алавес
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|32 - 38
|45
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|31
|10
|14
|7
|33 - 34
|44
|9.
|Бетис
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|34 - 39
|40
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 35
|40
|11.
|Леганес
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|31 - 35
|40
|12.
|Эйбар
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|41 - 43
|39
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|35 - 45
|38
|14.
|Жирона
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|33 - 43
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|42 - 54
|32
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|24 - 41
|30
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|38 - 43
|30
|18.
|Сельта
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|42 - 52
|29
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|34 - 54
|27
|20.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|33 - 53
|23
Хетафе
41.9% (70)
Ничья
40.7% (68)
Атлетик Б
17.4% (29)
1:1 Ничья
35.9% (60)
2:1 Хетафе
19.2% (32)
1:0 Хетафе
15.6% (26)
1:2 Атлетик Б
9.6% (16)
2:0 Хетафе
5.4% (9)
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