Испания: Примера 2018-2019

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  3. Испания
  4. Примера 2018-2019
Хетафе
0:0
Второй тайм: 73'

Стадион: Зрители: 11617
Атлетик Б
0'
11' Желтая карточка
Сан-Хосе Микель
32' Желтая карточка
Дамиан Суарес
61' Желтая карточка
Анхель Луис
73'
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
4
Бруно
Гонсалес
17
Оливера
Матиас
24
Фулкье
Димитри
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
3
Антунеш
Виторину
19
Видаль
Молина
7
Мата
Хайме
13
Эррерин
Яго
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
12
Юри
Берчиче
6
Сан-Хосе
Микель
16
Гарсия
Дани
19
Ибай
Гомес
22
Гарсия
Рауль
11
Кордоба
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
Хетафе
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

11'
 
Сан-Хосе Микель
16'
 
Сусаета Маркель
Ибай Гомес
32'
Дамиан Суарес
 
39'
Портильо Франсиско
Фулкье Димитри
 
55'
Анхель Луис
Оливера Матиас
 
61'
Анхель Луис
 
70'
 
Кодро Кенан
Уильямс Иньяки
  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:2 Леганес Валенсия 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Уэска
Бетис 1:2 Хетафе Хетафе 2:1 Райо Вальекано Эйбар 2:2 Хетафе Хетафе 3:1 Сельта Леванте 0:0 Хетафе Валенсия 3:1 Хетафе Атлетико М 2:0 Хетафе Хетафе 1:0 Валенсия Хетафе 4:0 Алавес Вальядолид 1:1 Хетафе Вильярреал 1:2 Хетафе Хетафе 1:0 Вальядолид Хетафе 1:2 Барселона Жирона 1:1 Хетафе Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Леганес 1:1 Хетафе
Атлетик Б Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Атлетик Б 3:2 Леванте Жирона 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:3 Эйбар Атлетик Б 2:0 Атлетико М
Атлетик Б 1:1 Эспаньол Валенсия 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Эйбар Уэска 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Барселона Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Вильярреал 1:1 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья Атлетик Б 1:3 Севилья Сельта 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Алавес 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Жирона Уэска 0:4 Атлетик Б

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Атлетик Б: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Атлетик Б 1:1 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 3:1 Хетафе Примера Атлетик Б 4:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Хетафе Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетик Б Примера Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Хетафе Примера Атлетик Б 2:2 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Атлетик Б Примера Хетафе 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Хетафе Примера Атлетик Б 1:0 Хетафе Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 31 22 7 2 81 - 31 73
2. Атлетико М Заявка 31 18 8 5 45 - 21 62
3. Реал Мадрид Заявка 31 19 3 9 55 - 37 60
4. Хетафе 0:0 Заявка 31 12 12 7 37 - 27 48
5. Севилья Заявка 30 13 7 10 49 - 37 46
6. Валенсия Заявка 31 10 16 5 33 - 26 46
7. Алавес Заявка 31 12 9 10 32 - 38 45
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 31 10 14 7 33 - 34 44
9. Бетис Заявка 30 11 7 12 34 - 39 40
10. Реал Сосьедад Заявка 30 10 10 10 36 - 35 40
11. Леганес Заявка 31 10 10 11 31 - 35 40
12. Эйбар Заявка 31 9 12 10 41 - 43 39
13. Эспаньол Заявка 31 10 8 13 35 - 45 38
14. Жирона Заявка 31 8 10 13 33 - 43 34
15. Леванте Заявка 30 8 8 14 42 - 54 32
16. Вальядолид Заявка 30 7 9 14 24 - 41 30
17. Вильярреал Заявка 30 6 12 12 38 - 43 30
18. Сельта Заявка 30 7 8 15 42 - 52 29
19. Райо Вальекано Заявка 31 7 6 18 34 - 54 27
20. Уэска Заявка 30 5 8 17 33 - 53 23
  • Второй тайм
  • 73'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 73'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 72'
    Игрок команды Атлетик Бильбао наносит дальний удар, но мяч проходит мимо ворот
  • 72'
    Йерай Альварес из команды Атлетик Бильбао сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 72'
    Сусаета Маркель из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    72'
    Сусаета Маркель из команды Атлетик Бильбао подал угловой справа.
  • 71'
    Мата Хайме предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 71'
    Сусаета Маркель из команды Атлетик Бильбао сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 70'
    Мата Хайме из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 70'
    Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Кодро Кенан
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
  • 69'
    Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
  • 69'
    Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Кордоба Иньиго из команды Атлетик Бильбао делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 68'
    Отличные скиллы показывает Кордоба Иньиго, обводя своих соперников
  • 68'
    Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Бильбао делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    68'
    Судья сигнализирует, что Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
  • 67'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 67'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Портильо Франсиско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
  • 66'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 65'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 65'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао идет с мячом вперед на обострение...
  • 65'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Офсайд
    64'
    Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
  • 63'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 63'
    Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Бильбао плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 63'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    62'
    Антунеш Виторину из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
  • 62'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 62'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    61'
    Рефери не любит споров - именно за это Анхель Луис сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    60'
    Анхель Луис наказан за толчок Йерай Альварес
  • 60'
    Мата Хайме из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    60'
    Сан-Хосе Домингес Микель наказан за толчок Арамбарри Мауро
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 60'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    59'
    Портильо Франсиско наказан за толчок Гарсия Рауль
  • 59'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 57'
    Как он промахнулся? Мата Хайме имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 57'
    Видаль Молина из команды Хетафе увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 56'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 56'
    Отличный пас сделал Видаль Молина из команды Хетафе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 56'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 55'
    Тактическая замена. Оливера Матиас уходит с поля и его заменяет Анхель Луис
  • 55'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    53'
    Гарсия Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 52'
    Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Бильбао делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 52'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 49'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    49'
    Иньиго Мартинес наказан за толчок Видаль Молина
  • 49'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Назначен штрафной. Пострадал Дамиан Суарес, его свалил Гарсия Рауль.
  • 47'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 46'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11617 болельщиков
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Офсайд
    47'
    Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Мата Хайме из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Гарсия Рауль наказан за толчок Дамиан Суарес
  • 45'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Офсайд
    44'
    Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
  • Фол, нарушение
    43'
    Гарсия Дани наказан за толчок Арамбарри Мауро
  • 43'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Оливера Матиас из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 42'
    Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 41'
    Бруно Гонсалес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао толкнул локтем оппонента. Это Арамбарри Мауро заработал фол
  • 40'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Тактическая замена. Фулкье Димитри уходит с поля и его заменяет Портильо Франсиско
  • 39'
    Хетафе контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    38'
    Фулкье Димитри наказан за толчок Иньиго Мартинес
  • 37'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 37'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 37'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Сусаета Маркель из команды Атлетик Бильбао сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 36'
    Атлетик Бильбао начинает контратаку
  • 36'
    Дьене Даконам ошибается в защите.
  • 36'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Арамбарри Мауро из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 35'
    Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    35'
    Де Маркос Оскар наказан за толчок Антунеш Виторину
  • 34'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Кордоба Иньиго из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Дамиан Суарес
  • 32'
    Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 32'
    Кордоба Иньиго нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 32'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    32'
    Рефери не любит споров - именно за это Дамиан Суарес сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Видаль Молина из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Иньиго Мартинес
  • 31'
    Оливера Матиас из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Хорошую попытку сделал Кордоба Иньиго. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 30'
    Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Оливера Матиас
  • 29'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Йерай Альварес из команды Атлетик Бильбао играет слишком грубо. Видаль Молина оказался на газоне.
  • 28'
    Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 28'
    Юри Берчиче навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Фулкье Димитри наказан за толчок Юри Берчиче
  • 26'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    25'
    Кордоба Иньиго задерживает мяч рукой
  • 25'
    Кордоба Иньиго из команды Атлетик Бильбао делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 24'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Сусаета Маркель из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Мата Хайме из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
  • 22'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 21'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Кордоба Иньиго из команды Атлетик Бильбао делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 21'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Кордоба Иньиго
  • 20'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 19'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Мата Хайме из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 19'
    Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 18'
    Опасность! Видаль Молина из команды Хетафе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Бруно Гонсалес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
  • 17'
    Сан-Хосе Домингес Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 17'
    Антунеш Виторину из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 16'
    Ибай Гомес получил травму и заменен. Сусаета Маркель выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    16'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ибай Гомес получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    16'
    Ибай Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Антунеш Виторину из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 14'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 14'
    Кордоба Иньиго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 13'
    Ибай Гомес из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    13'
    Видаль Молина задерживает мяч рукой
  • 13'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Дамиан Суарес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Желтая карточка
    11'
    Сан-Хосе Домингес Микель получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    11'
    Безумный фол. Сан-Хосе Домингес Микель грубо играет против соперника. Пострадал Арамбарри Мауро
  • Фол, нарушение
    11'
    Ибай Гомес из команды Атлетик Бильбао толкнул локтем оппонента. Это Арамбарри Мауро заработал фол
  • 11'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Ибай Гомес из команды Атлетик Бильбао играет слишком грубо. Оливера Матиас оказался на газоне.
  • 9'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Фулкье Димитри наказан за толчок Юри Берчиче
  • 7'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 7'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Видаль Молина из команды Хетафе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 7'
    Антунеш Виторину из команды Хетафе делает пас партнеру.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 6'
    Юри Берчиче не смог попасть в створ ударом издали
  • 6'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 6'
    Гарсия Рауль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 5'
    Ибай Гомес из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 5'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Дамиан Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Ибай Гомес из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Фулкье Димитри наказан за толчок Иньиго Мартинес
  • 3'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 3'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Хетафе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Атлетик Б
Хетафе
41.9% (70)
Ничья
40.7% (68)
Атлетик Б
17.4% (29)
1:1 Ничья
35.9% (60)
2:1 Хетафе
19.2% (32)
1:0 Хетафе
15.6% (26)
1:2 Атлетик Б
9.6% (16)
2:0 Хетафе
5.4% (9)
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