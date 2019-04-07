Испания: Примера 2018-2019

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

47' Вильярреал контролирует мяч.

47' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хесе Родригес тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

45' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

44' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Вильярреал контролирует мяч.

43' Отличные скиллы показывает Касорла Санти , обводя своих соперников

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Иборра Висенте получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Иборра Висенте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Хесе Родригес из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

40' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

39' Вильярреал контролирует мяч.

39' Хесе Родригес из команды Бетис в офсайде

39' Хесе Родригес из команды Бетис сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

37' Удар от ворот произведет Бетис

37' ШАНС! Марио Гаспар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

37' Пау Лопес из команды Бетис сделал отличный сейв!

37' После штрафного удара,который нанес Касорла Санти мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

35' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

35' Виктор Руис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' ШАНС! Педраса Альфонсо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

33' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Асенхо Серхио из команды Вильярреал хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

32' Хесе Родригес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

32' Бетис начинает контратаку

31' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

30' Иборра Висенте из команды Вильярреал делает пас партнеру.

30' Вильярреал контролирует мяч.

29' Тельо Кристиан из команды Бетис подал угловой справа.

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бонера Даниэле из команды Вильярреал.

25' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

25' Опасность предотвращена - Гуардадо Андрес из команды Бетис вступил в отбор удачно

25' Чуквезе Саму из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...

25' Вильярреал начинает контратаку

24' Удар от ворот произведет Вильярреал

23' Карвалью Вилльям из команды Бетис сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

23' Бетис контролирует мяч.

22' Вильярреал контролирует мяч.

21' Карвалью Вилльям из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Бетис контролирует мяч.

20' Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.

20' Чуквезе Саму совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

19' Ману Морланес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Эмерсон Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

18' Бетис контролирует мяч.

17' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

15' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Бетис контролирует мяч.

13' ГОООООЛ - Фунес Мори Вильярреал забивает ударом головой

13' Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой справа.

12' Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Гуардадо Андрес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

11' Удар от ворот произведет Вильярреал

10' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

10' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

9' Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

8' Хорошую попытку сделал Чуквезе Саму . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Вильярреал

7' ШАНС! Феддал Зу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

7' Тельо Кристиан из команды Бетис подал угловой справа.

7' Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Эмерсон Жуниор из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.

7' Асенхо Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Асенхо Серхио из команды Вильярреал сделал отличный сейв!

6' Эмерсон Жуниор из команды Бетис навешивает в штрафную с рикошетом.

5' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

5' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Касорла Санти из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...

4' Касорла Санти из команды Вильярреал разыграл угловой с левого угла.

4' Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

3' Бартра Марк из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

1' Бетис контролирует мяч.

1' Удар от ворот произведет Вильярреал

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бетис начинает с центра поля