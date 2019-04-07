Испания: Примера 2018-2019
Бетис
1:1
Перерыв
Стадион: Бенито Вильямарин
Вильярреал
1:0
11' ГолЛо Чельсо Джовани
1:1
13' ГолФунес Мори
20' Желтая карточкаЧуквезе Саму
35' Желтая карточкаВиктор Руис
45' Желтая карточкаХесе Родригес
13
Пау
Лопес
23
Манди
Аисса
30
Чуквезе
Саму
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Фирпо ЖуниорЗащитник
-
22 Лайнес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раба ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Pepe Castano
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
13'
1:1
20'
35'
45'
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +5 =7 -8Реал Сосьедад 2:1 Бетис Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона Сельта 0:1 Бетис
Бетис 1:2 Хетафе Валенсия 1:0 Бетис Вальядолид 0:2 Бетис Бетис 1:3 Ренн Бетис 1:1 Алавес Ренн 3:3 Бетис Леганес 3:0 Бетис Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:0 Атлетико М Бетис 3:1 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Эспаньол 1:1 Бетис Бетис 3:2 Жирона Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 1:2 Реал Мадрид Бетис 0:0 Реал Сосьедад
Вильярреал Последние 20 матчей: +6 =8 -6Вильярреал 4:4 Барселона Сельта 3:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:1 Зенит
Леванте 0:2 Вильярреал Зенит 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Алавес Атлетико М 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Спортинг Л Вильярреал 3:0 Севилья Спортинг Л 0:1 Вильярреал Вальядолид 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Эспаньол Валенсия 3:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Эспаньол 3:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Хетафе Вильярреал 2:2 Эспаньол Эйбар 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Бетис: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Вильярреал 2:0 Бетис Примера Вильярреал 0:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Вильярреал Примера Бетис 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Первый дивизион Вильярреал 0:1 Бетис Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|81 - 31
|73
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|45 - 21
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|55 - 37
|60
|4.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|38 - 27
|50
|5.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|51 - 37
|49
|6.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|16
|5
|33 - 26
|46
|7.
|Алавес
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|32 - 38
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|33 - 35
|43
|9.
|Бетис
|1:1 Заявка
|31
|11
|8
|12
|35 - 40
|41
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|37 - 38
|40
|11.
|Леганес
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|31 - 35
|40
|12.
|Эйбар
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|41 - 43
|39
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|35 - 45
|38
|14.
|Жирона
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|33 - 43
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|44 - 56
|33
|16.
|Сельта
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|45 - 53
|32
|17.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|31
|6
|13
|12
|39 - 44
|31
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|24 - 43
|30
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|34 - 54
|27
|20.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|35 - 55
|24
Бетис
43.9% (75)
Ничья
37.4% (64)
Вильярреал
18.7% (32)
1:1 Ничья
32.2% (55)
2:1 Бетис
25.7% (44)
1:0 Бетис
11.7% (20)
1:2 Вильярреал
11.1% (19)
2:0 Бетис
5.8% (10)
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