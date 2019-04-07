Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Бетис
1:1
Перерыв

Стадион:
Вильярреал
0'
1:0
11' Гол
Ло Чельсо Джовани
1:1
13' Гол
Фунес Мори
20' Желтая карточка
Чуквезе Саму
35' Желтая карточка
Виктор Руис
45' Желтая карточка
Хесе Родригес
13
Пау
Лопес
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
4
Феддал
Зу
24
Эмерсон
Жуниор
6
Каналес
Серхио
14
Карвалью
Вилльям
18
Гуардадо
Андрес
11
Тельо
Кристиан
21
Ло
Чельсо
Джовани
10
Хесе
Родригес
1
Асенхо
Серхио
23
Бонера
Даниэле
4
Фунес
Мори
6
Виктор
Руис
2
Марио
Гаспар
28
Ману
Морланес
10
Иборра
Висенте
19
Касорла
Санти
16
Педраса
Альфонсо
30
Чуквезе
Саму
17
Экамби
Карл
Токо
Бетис
3-5-2
Вильярреал
3-5-2

Ход матча

11'
Ло Чельсо Джовани
(Гуардадо Андрес)
1:0
13'
1:1
Фунес Мори
(Касорла Санти)
20'
 
Чуквезе Саму
28'
 
Касерес Сантьяго
Бонера Даниэле
35'
 
Виктор Руис
45'
Хесе Родригес
 
  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Реал Сосьедад 2:1 Бетис Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона Сельта 0:1 Бетис
Бетис 1:2 Хетафе Валенсия 1:0 Бетис Вальядолид 0:2 Бетис Бетис 1:3 Ренн Бетис 1:1 Алавес Ренн 3:3 Бетис Леганес 3:0 Бетис Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:0 Атлетико М Бетис 3:1 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Эспаньол 1:1 Бетис Бетис 3:2 Жирона Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 1:2 Реал Мадрид Бетис 0:0 Реал Сосьедад
Вильярреал Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Вильярреал 4:4 Барселона Сельта 3:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:1 Зенит
Леванте 0:2 Вильярреал Зенит 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Алавес Атлетико М 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Спортинг Л Вильярреал 3:0 Севилья Спортинг Л 0:1 Вильярреал Вальядолид 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Эспаньол Валенсия 3:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Эспаньол 3:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Хетафе Вильярреал 2:2 Эспаньол Эйбар 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Бетис: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Примера
Вильярреал 2:0 Бетис Примера Вильярреал 0:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Вильярреал Примера Бетис 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Первый дивизион Вильярреал 0:1 Бетис Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 31 22 7 2 81 - 31 73
2. Атлетико М Заявка 31 18 8 5 45 - 21 62
3. Реал Мадрид Заявка 31 19 3 9 55 - 37 60
4. Хетафе Заявка 31 13 11 7 38 - 27 50
5. Севилья Заявка 31 14 7 10 51 - 37 49
6. Валенсия Заявка 31 10 16 5 33 - 26 46
7. Алавес Заявка 31 12 9 10 32 - 38 45
8. Атлетик Б Заявка 31 10 13 8 33 - 35 43
9. Бетис 1:1 Заявка 31 11 8 12 35 - 40 41
10. Реал Сосьедад Заявка 31 10 10 11 37 - 38 40
11. Леганес Заявка 31 10 10 11 31 - 35 40
12. Эйбар Заявка 31 9 12 10 41 - 43 39
13. Эспаньол Заявка 31 10 8 13 35 - 45 38
14. Жирона Заявка 31 8 10 13 33 - 43 34
15. Леванте Заявка 31 8 9 14 44 - 56 33
16. Сельта Заявка 31 8 8 15 45 - 53 32
17. Вильярреал 1:1 Заявка 31 6 13 12 39 - 44 31
18. Вальядолид Заявка 31 7 9 15 24 - 43 30
19. Райо Вальекано Заявка 31 7 6 18 34 - 54 27
20. Уэска Заявка 31 5 9 17 35 - 55 24
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 47'
    Вильярреал контролирует мяч.
  • 47'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Желтая карточка
    46'
    Хесе Родригес тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    46'
    Хесе Родригес из команды Бетис играет слишком грубо. Касорла Санти оказался на газоне.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Педраса Альфонсо наказан за толчок Манди Аисса
  • 44'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Вильярреал контролирует мяч.
  • 43'
    Отличные скиллы показывает Касорла Санти, обводя своих соперников
  • Травма, повреждение
    43'
    Иборра Висенте возвращается на поле.
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    43'
    Ох, нехорошо это выглядит. Иборра Висенте получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    42'
    Иборра Висенте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Феддал Зу из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Иборра Висенте
  • 41'
    Эмерсон Жуниор пробует нанести удар издали, но Асенхо Серхио держит все под контролем
  • 41'
    Бартра Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Хесе Родригес из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Марио Гаспар из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Тельо Кристиан
  • 40'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 39'
    Вильярреал контролирует мяч.
  • Офсайд
    39'
    Хесе Родригес из команды Бетис в офсайде
  • 39'
    Хесе Родригес из команды Бетис сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
  • 37'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 37'
    ШАНС! Марио Гаспар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 37'
    Пау Лопес из команды Бетис сделал отличный сейв!
  • 37'
    После штрафного удара,который нанес Касорла Санти мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Экамби Карл Токо
  • 36'
    Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • Желтая карточка
    35'
    Виктор Руис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    35'
    Виктор Руис из команды Вильярреал опасно и грубо сыграл. Ло Чельсо Джовани пострадал.
  • 34'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    ШАНС! Педраса Альфонсо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 33'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Матч возобновлен
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 32'
    Асенхо Серхио из команды Вильярреал хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 32'
    Хесе Родригес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Бетис начинает контратаку
  • 31'
    Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    31'
    Феддал Зу задерживает мяч рукой
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 30'
    Касорла Санти нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Иборра Висенте из команды Вильярреал делает пас партнеру.
  • 30'
    Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Вильярреал контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Манди Аисса наказан за толчок Виктор Руис
  • Угловой
    29'
    Тельо Кристиан из команды Бетис подал угловой справа.
  • 28'
    Бонера Даниэле получил травму и заменен. Касерес Сантьяго выходит на поле.
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бонера Даниэле из команды Вильярреал.
  • 26'
    Каналес Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    25'
    Безумный фол. Педраса Альфонсо грубо играет против соперника. Пострадал Эмерсон Жуниор
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
  • 25'
    Опасность предотвращена - Гуардадо Андрес из команды Бетис вступил в отбор удачно
  • 25'
    Чуквезе Саму из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
  • 25'
    Вильярреал начинает контратаку
  • 24'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 23'
    Карвалью Вилльям из команды Бетис сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 23'
    Бетис контролирует мяч.
  • 22'
    Вильярреал контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Манди Аисса из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Иборра Висенте заработал фол
  • 21'
    Карвалью Вилльям из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 21'
    Бетис контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • Желтая карточка
    20'
    Чуквезе Саму совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    20'
    Чуквезе Саму из команды Вильярреал опасно и грубо сыграл. Карвалью Вилльям пострадал.
  • Фол, нарушение
    19'
    Манди Аисса наказан за толчок Иборра Висенте
  • 19'
    Ману Морланес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Эмерсон Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Бетис контролирует мяч.
  • Офсайд
    18'
    Экамби Карл Токо из команды Вильярреал в офсайде
  • 17'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • 15'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Бетис контролирует мяч.
  • 13'
    Касорла Санти сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    ГОООООЛ - Фунес Мори Вильярреал забивает ударом головой
  • Угловой
    13'
    Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой справа.
  • 12'
    Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 11'
    Гуардадо Андрес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ло Чельсо Джовани из команды команды Бетис.
  • 11'
    Гуардадо Андрес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Иборра Висенте из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Эмерсон Жуниор
  • 11'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 10'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Асенхо Серхио не дал случится голу! Тельо Кристиан должен был забивать, но Асенхо Серхио сделал отличный сейв
  • 10'
    Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 10'
    Тельо Кристиан из команды Бетис пасует в штрафную, но Асенхо Серхио выходит и ловит мяч.
  • 9'
    Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Хорошую попытку сделал Чуквезе Саму. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 8'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 7'
    ШАНС! Феддал Зу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • Угловой
    7'
    Тельо Кристиан из команды Бетис подал угловой справа.
  • 7'
    Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Эмерсон Жуниор из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 7'
    Асенхо Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Асенхо Серхио из команды Вильярреал сделал отличный сейв!
  • 6'
    Эмерсон Жуниор из команды Бетис навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 5'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Виктор Руис из команды Вильярреал толкнул локтем оппонента. Это Бартра Марк заработал фол
  • 4'
    Касорла Санти из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    4'
    Касорла Санти из команды Вильярреал разыграл угловой с левого угла.
  • 4'
    Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 3'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Бартра Марк из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    2'
    Экамби Карл Токо из команды Вильярреал в офсайде
  • 1'
    Бетис контролирует мяч.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Бетис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бетис 1:1 Вильярреал
Бетис
43.9% (75)
Ничья
37.4% (64)
Вильярреал
18.7% (32)
1:1 Ничья
32.2% (55)
2:1 Бетис
25.7% (44)
1:0 Бетис
11.7% (20)
1:2 Вильярреал
11.1% (19)
2:0 Бетис
5.8% (10)
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