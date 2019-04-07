Испания: Примера 2018-2019

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Леванте
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Уэска
0' 6'
25
Айтор
Фернандес
12
Коке
Хорхе
II
15
Постиго
Серхио
4
Робер
Пьер
7
Саймон
Мозес
16
Рочина
Рубен
24
Кампанья
Хосе
10
Барди
Энис
22
Луна
Антонио
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
13
Сантамария
Роберто
14
Пулидо
Хорхе
2
Мантовани
Мартин
4
Дигес
Адриан
12
Галан
Хави
21
Эррера
Янгель
17
Ривера
Кристиан
6
Гомес
Мойсес
II
9
Кучо
Эрнандес
22
Гальего
Энрике
19
Авила
Эсекьель
Леванте
3-5-2
Уэска
4-3-3
  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 85 Владение мячом, % 15

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар Леванте 1:0 Экстремадура Реал Сосьедад 1:1 Леванте
Леванте 0:2 Вильярреал Леганес 1:0 Леванте Леванте 1:2 Реал Мадрид Сельта 1:4 Леванте Алавес 2:0 Леванте Леванте 0:0 Хетафе Севилья 5:0 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Барселона 3:0 Леванте Атлетико М 1:0 Леванте Леванте 2:1 Барселона Леванте 2:2 Жирона Райо Вальекано 2:1 Леванте Леванте 0:5 Барселона Эйбар 4:4 Леванте Леванте 2:0 Луго
Уэска Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Уэска 3:3 Сельта Реал Мадрид 3:2 Уэска Уэска 1:3 Алавес Хетафе 2:1 Уэска
Уэска 2:1 Севилья Эспаньол 1:1 Уэска Уэска 0:1 Атлетик Б Жирона 0:2 Уэска Уэска 4:0 Вальядолид Реал Сосьедад 0:0 Уэска Уэска 0:3 Атлетико М Леганес 1:0 Уэска Уэска 2:1 Бетис Валенсия 2:1 Уэска Уэска 2:2 Вильярреал Уэска 0:1 Реал Мадрид Уэска 0:4 Атлетик Б Сельта 2:0 Уэска Атлетик Б 4:0 Уэска Уэска 2:2 Леванте

Последние игры между собой

Леванте: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Уэска: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Уэска 2:2 Леванте Примера Леванте 1:2 Уэска Сегунда Уэска 0:2 Леванте Сегунда Леванте 1:1 Уэска Сегунда
Уэска 0:0 Леванте Сегунда Леванте 0:0 Уэска Кубок Короля Леванте 1:0 Уэска Сегунда Уэска 2:1 Леванте Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 31 22 7 2 81 - 31 73
2. Атлетико М Заявка 31 18 8 5 45 - 21 62
3. Реал Мадрид Заявка 31 19 3 9 55 - 37 60
4. Хетафе Заявка 31 13 11 7 38 - 27 50
5. Севилья Заявка 31 14 7 10 51 - 37 49
6. Валенсия Заявка 31 10 16 5 33 - 26 46
7. Алавес Заявка 31 12 9 10 32 - 38 45
8. Атлетик Б Заявка 31 10 13 8 33 - 35 43
9. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 31 10 11 10 36 - 35 41
10. Бетис Заявка 30 11 7 12 34 - 39 40
11. Леганес Заявка 31 10 10 11 31 - 35 40
12. Эйбар Заявка 31 9 12 10 41 - 43 39
13. Эспаньол Заявка 31 10 8 13 35 - 45 38
14. Жирона Заявка 31 8 10 13 33 - 43 34
15. Леванте 0:0 Заявка 31 8 9 14 42 - 54 33
16. Вильярреал Заявка 30 6 12 12 38 - 43 30
17. Сельта 0:0 Заявка 31 7 9 15 42 - 52 30
18. Вальядолид Заявка 31 7 9 15 24 - 43 30
19. Райо Вальекано Заявка 31 7 6 18 34 - 54 27
20. Уэска 0:0 Заявка 31 5 9 17 33 - 53 24
  • Первый тайм
  • 6'
    Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Вратарь парирует удар, который нанес Рохер Марти, и мяч снова в игре
  • 5'
    Луна Антонио из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 85%, [team2]: 15%.
  • 5'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Леванте
  • 4'
    Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Рочина Рубен делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Эррера Янгель
  • 2'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 2'
    Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали
  • 2'
    Саймон Мозес из команды Леванте делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    2'
    Эррера Янгель наказан за толчок Барди Энис
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Леванте начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леванте 0:0 Уэска
Леванте
82.4% (136)
Ничья
9.1% (15)
Уэска
8.5% (14)
2:1 Леванте
32.1% (53)
1:0 Леванте
32.1% (53)
2:0 Леванте
14.5% (24)
1:1 Ничья
7.9% (13)
1:2 Уэска
4.8% (8)
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