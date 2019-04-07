Испания: Примера 2018-2019
Леванте
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Уэска
16
Рочина
Рубен
10
Барди
Энис
22
Луна
Антонио
11
Моралес
Луис
14
Пулидо
Хорхе
12
Галан
Хави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
22 Луна АнтониоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Лопес ПедроЗащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Pepelu III
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мусто ДамианПолузащитник
-
20 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
85 Владение мячом, % 15
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +5 =5 -10Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар Леванте 1:0 Экстремадура Реал Сосьедад 1:1 Леванте
Леванте 0:2 Вильярреал Леганес 1:0 Леванте Леванте 1:2 Реал Мадрид Сельта 1:4 Леванте Алавес 2:0 Леванте Леванте 0:0 Хетафе Севилья 5:0 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Барселона 3:0 Леванте Атлетико М 1:0 Леванте Леванте 2:1 Барселона Леванте 2:2 Жирона Райо Вальекано 2:1 Леванте Леванте 0:5 Барселона Эйбар 4:4 Леванте Леванте 2:0 Луго
Уэска Последние 20 матчей: +4 =5 -11Уэска 3:3 Сельта Реал Мадрид 3:2 Уэска Уэска 1:3 Алавес Хетафе 2:1 Уэска
Уэска 2:1 Севилья Эспаньол 1:1 Уэска Уэска 0:1 Атлетик Б Жирона 0:2 Уэска Уэска 4:0 Вальядолид Реал Сосьедад 0:0 Уэска Уэска 0:3 Атлетико М Леганес 1:0 Уэска Уэска 2:1 Бетис Валенсия 2:1 Уэска Уэска 2:2 Вильярреал Уэска 0:1 Реал Мадрид Уэска 0:4 Атлетик Б Сельта 2:0 Уэска Атлетик Б 4:0 Уэска Уэска 2:2 Леванте
Последние игры между собой
Леванте: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Уэска: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|81 - 31
|73
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|45 - 21
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|55 - 37
|60
|4.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|38 - 27
|50
|5.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|51 - 37
|49
|6.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|16
|5
|33 - 26
|46
|7.
|Алавес
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|32 - 38
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|33 - 35
|43
|9.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|31
|10
|11
|10
|36 - 35
|41
|10.
|Бетис
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|34 - 39
|40
|11.
|Леганес
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|31 - 35
|40
|12.
|Эйбар
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|41 - 43
|39
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|35 - 45
|38
|14.
|Жирона
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|33 - 43
|34
|15.
|Леванте
|0:0 Заявка
|31
|8
|9
|14
|42 - 54
|33
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|38 - 43
|30
|17.
|Сельта
|0:0 Заявка
|31
|7
|9
|15
|42 - 52
|30
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|24 - 43
|30
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|34 - 54
|27
|20.
|Уэска
|0:0 Заявка
|31
|5
|9
|17
|33 - 53
|24
Леванте
82.4% (136)
Ничья
9.1% (15)
Уэска
8.5% (14)
2:1 Леванте
32.1% (53)
1:0 Леванте
32.1% (53)
2:0 Леванте
14.5% (24)
1:1 Ничья
7.9% (13)
1:2 Уэска
4.8% (8)
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