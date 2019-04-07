Испания: Примера 2018-2019

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Сельта
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Реал Сосьедад
0' 6'
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
22
Кабраль
Густаво
15
Олаза
Лукас
21
Хосабед
Санчес
5
Йокушлу
Окай
14
Лоботка
Станислав
10
Аспас
Яго
9
Макси
Гомес
19
Буфаль
Софьян
1
Рульи
Херонимо
2
Сальдуа
Хосеба
15
Ариц
Элустондо
22
Навас
Рауль
19
Тео
Эрнандес
5
Субельдия
Игор
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
14
Пардо
Рубен
24
Сандро
Рамирес
12
Виллиан
Жозе
Сельта
4-3-3
Реал Сосьедад
4-2-3-1
  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис
Эйбар 1:0 Сельта Алавес 0:0 Сельта Сельта 1:4 Леванте Хетафе 3:1 Сельта Сельта 1:0 Севилья Вальядолид 2:1 Сельта Сельта 1:2 Валенсия Райо Вальекано 4:2 Сельта Сельта 1:2 Атлетик Б Барселона 2:0 Сельта Сельта 0:0 Леганес Вильярреал 2:3 Сельта Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сельта 2:0 Уэска Реал Сосьедад 2:1 Сельта Сельта 2:4 Реал Мадрид
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Реал Сосьедад 2:1 Бетис Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леванте Севилья 5:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Леганес Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 0:0 Уэска Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Бетис 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Алавес Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Сельта Бетис 1:0 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Сельта: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Реал Сосьедад 2:0 Сельта Кубок Короля Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 1:2 Сельта Примера
Сельта 2:3 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Сельта Примера Реал Сосьедад 1:1 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 2:2 Сельта Сегунда Сельта 0:0 Реал Сосьедад Сегунда Сельта 2:0 Реал Сосьедад Кубок Короля
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 31 22 7 2 81 - 31 73
2. Атлетико М Заявка 31 18 8 5 45 - 21 62
3. Реал Мадрид Заявка 31 19 3 9 55 - 37 60
4. Хетафе Заявка 31 13 11 7 38 - 27 50
5. Севилья Заявка 31 14 7 10 51 - 37 49
6. Валенсия Заявка 31 10 16 5 33 - 26 46
7. Алавес Заявка 31 12 9 10 32 - 38 45
8. Атлетик Б Заявка 31 10 13 8 33 - 35 43
9. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 31 10 11 10 36 - 35 41
10. Бетис Заявка 30 11 7 12 34 - 39 40
11. Леганес Заявка 31 10 10 11 31 - 35 40
12. Эйбар Заявка 31 9 12 10 41 - 43 39
13. Эспаньол Заявка 31 10 8 13 35 - 45 38
14. Жирона Заявка 31 8 10 13 33 - 43 34
15. Леванте 0:0 Заявка 31 8 9 14 42 - 54 33
16. Вильярреал Заявка 30 6 12 12 38 - 43 30
17. Сельта 0:0 Заявка 31 7 9 15 42 - 52 30
18. Вальядолид Заявка 31 7 9 15 24 - 43 30
19. Райо Вальекано Заявка 31 7 6 18 34 - 54 27
20. Уэска 0:0 Заявка 31 5 9 17 33 - 53 24
  • Первый тайм
  • Угловой
    6'
    Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
  • 6'
    Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    5'
    Макси Гомес наказан за толчок Мерино Микель
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 5'
    Шанс! Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
  • 4'
    Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Макси Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
  • 4'
    Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Тео Эрнандес нанес удар издали, а Рубен Бланко отбил его обратно в игру!
  • 4'
    Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
  • 3'
    Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Сильный дождь сегодня.
  • 1'
    Сельта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Реал Сосьедад
Сельта
47% (78)
Ничья
32.5% (54)
Реал Сосьедад
20.5% (34)
2:1 Сельта
29.5% (49)
1:1 Ничья
25.3% (42)
1:2 Реал Сосьедад
13.3% (22)
1:0 Сельта
10.2% (17)
2:2 Ничья
5.4% (9)
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