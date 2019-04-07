Испания: Примера 2018-2019
Сельта
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Abanca Balaidos
Реал Сосьедад
13
Рубен
Бланко
15
Олаза
Лукас
10
Аспас
Яго
22
Навас
Рауль
19
Тео
Эрнандес
14
Пардо
Рубен
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Систо ПионеПолузащитник
-
24 Будебуз РядПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Мор ЭмреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Навас РаульЗащитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пардо РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
-
-
29 Муньос Айхен
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +4 =3 -13Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис
Эйбар 1:0 Сельта Алавес 0:0 Сельта Сельта 1:4 Леванте Хетафе 3:1 Сельта Сельта 1:0 Севилья Вальядолид 2:1 Сельта Сельта 1:2 Валенсия Райо Вальекано 4:2 Сельта Сельта 1:2 Атлетик Б Барселона 2:0 Сельта Сельта 0:0 Леганес Вильярреал 2:3 Сельта Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сельта 2:0 Уэска Реал Сосьедад 2:1 Сельта Сельта 2:4 Реал Мадрид
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =8 -6Реал Сосьедад 2:1 Бетис Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леванте Севилья 5:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Леганес Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 0:0 Уэска Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Бетис 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Алавес Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Сельта Бетис 1:0 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Сельта: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Сельта 2:3 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Сельта Примера Реал Сосьедад 1:1 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 2:2 Сельта Сегунда Сельта 0:0 Реал Сосьедад Сегунда Сельта 2:0 Реал Сосьедад Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|81 - 31
|73
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|45 - 21
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|55 - 37
|60
|4.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|38 - 27
|50
|5.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|51 - 37
|49
|6.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|16
|5
|33 - 26
|46
|7.
|Алавес
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|32 - 38
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|33 - 35
|43
|9.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|31
|10
|11
|10
|36 - 35
|41
|10.
|Бетис
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|34 - 39
|40
|11.
|Леганес
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|31 - 35
|40
|12.
|Эйбар
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|41 - 43
|39
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|35 - 45
|38
|14.
|Жирона
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|33 - 43
|34
|15.
|Леванте
|0:0 Заявка
|31
|8
|9
|14
|42 - 54
|33
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|38 - 43
|30
|17.
|Сельта
|0:0 Заявка
|31
|7
|9
|15
|42 - 52
|30
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|24 - 43
|30
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|34 - 54
|27
|20.
|Уэска
|0:0 Заявка
|31
|5
|9
|17
|33 - 53
|24
Сельта
47% (78)
Ничья
32.5% (54)
Реал Сосьедад
20.5% (34)
2:1 Сельта
29.5% (49)
1:1 Ничья
25.3% (42)
1:2 Реал Сосьедад
13.3% (22)
1:0 Сельта
10.2% (17)
2:2 Ничья
5.4% (9)
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