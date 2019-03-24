Италия: Серия A 2018-2019

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Ювентус
 
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Стадион:
Милан

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М
Ювентус 4:1 Удинезе Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус Атлетико М 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Фрозиноне Сассуоло 0:3 Ювентус Ювентус 3:3 Парма Аталанта 3:0 Ювентус Лацио 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Кьево Ювентус 1:0 Милан Болонья 0:2 Ювентус Ювентус 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Ювентус Ювентус 1:0 Рома Торино 0:1 Ювентус
Милан Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Милан 1:1 Удинезе Сампдория 1:0 Милан Милан 2:0 Кьяссо Милан 2:3 Интер Милан
Кьево 1:2 Милан Милан 1:0 Сассуоло Лацио 0:0 Милан Милан 3:0 Эмполи Аталанта 1:3 Милан Милан 3:0 Кальяри Рома 1:1 Милан Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи Дженоа 0:2 Милан Ювентус 1:0 Милан Сампдория 0:2 Милан Милан 2:1 СПАЛ 2013 Фрозиноне 0:0 Милан Милан 0:1 Фиорентина Болонья 0:0 Милан

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 16, ничьи: 0, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 16
Ювентус 1:0 Милан Суперкубок Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A
Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Ювентус TIM Трофи Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Милан 1:0 Ювентус Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 26 3 1 62 - 19 81
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 57 - 26 63
3. Интер Милан Заявка 30 17 5 8 47 - 25 56
4. Милан Заявка 30 14 10 6 44 - 28 52
5. Аталанта Заявка 29 14 6 9 60 - 40 48
6. Лацио Заявка 29 14 6 9 42 - 30 48
7. Рома Заявка 30 13 9 8 55 - 45 48
8. Торино Заявка 30 12 12 6 40 - 28 48
9. Сампдория Заявка 30 13 6 11 51 - 40 45
10. Фиорентина Заявка 30 8 15 7 46 - 38 39
11. Парма Заявка 30 9 6 15 33 - 50 33
12. Дженоа Заявка 30 8 9 13 34 - 48 33
13. Кальяри Заявка 30 8 9 13 28 - 42 33
14. Сассуоло Заявка 29 7 11 11 40 - 49 32
15. СПАЛ 2013 Заявка 30 8 8 14 27 - 42 32
16. Удинезе Заявка 29 7 8 14 27 - 41 29
17. Эмполи Заявка 30 7 7 16 38 - 56 28
18. Болонья Заявка 29 6 9 14 27 - 43 27
19. Фрозиноне Заявка 30 4 8 18 24 - 56 20
20. Кьево Заявка 29 1 11 17 21 - 57 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Милан

    До начала игры, которая состоится 06.04.2019, осталось 2 дня 16 часов 45 минут.
    • Прогнозы на матч Ювентус - Милан
    Ювентус
    86.4% (57)
    Ничья
    7.6% (5)
    Милан
    6.1% (4)
    2:1 Ювентус
    51.5% (34)
    2:0 Ювентус
    21.2% (14)
    1:0 Ювентус
    9.1% (6)
    1:1 Ничья
    4.5% (3)
    1:2 Милан
    3% (2)
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