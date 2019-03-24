Италия: Серия A 2018-2019
Ювентус
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Стадион: Альянц Стэдиум
Милан
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М
Ювентус 4:1 Удинезе Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус Атлетико М 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Фрозиноне Сассуоло 0:3 Ювентус Ювентус 3:3 Парма Аталанта 3:0 Ювентус Лацио 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Кьево Ювентус 1:0 Милан Болонья 0:2 Ювентус Ювентус 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Ювентус Ювентус 1:0 Рома Торино 0:1 Ювентус
Милан Последние 20 матчей: +10 =6 -4Милан 1:1 Удинезе Сампдория 1:0 Милан Милан 2:0 Кьяссо Милан 2:3 Интер Милан
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 16, ничьи: 0, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 16
Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Ювентус TIM Трофи Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Милан 1:0 Ювентус Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|62 - 19
|81
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 26
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|47 - 25
|56
|4.
|Милан
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|44 - 28
|52
|5.
|Аталанта
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 40
|48
|6.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|42 - 30
|48
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|55 - 45
|48
|8.
|Торино
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|40 - 28
|48
|9.
|Сампдория
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|51 - 40
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|8
|15
|7
|46 - 38
|39
|11.
|Парма
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|33 - 50
|33
|12.
|Дженоа
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|34 - 48
|33
|13.
|Кальяри
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|28 - 42
|33
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|40 - 49
|32
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 42
|32
|16.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 41
|29
|17.
|Эмполи
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|38 - 56
|28
|18.
|Болонья
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 43
|27
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|24 - 56
|20
|20.
|Кьево
|Заявка
|29
|1
|11
|17
|21 - 57
|11
Ювентус
86.4% (57)
Ничья
7.6% (5)
Милан
6.1% (4)
2:1 Ювентус
51.5% (34)
2:0 Ювентус
21.2% (14)
1:0 Ювентус
9.1% (6)
1:1 Ничья
4.5% (3)
1:2 Милан
3% (2)
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