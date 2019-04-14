Италия: Серия B 2018-2019
Беневенто
0:1
Перерыв
Стадион: Чиро Вигорито
Палермо
0:1
42' ГолНесторовски Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Dejan VokicНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Диего Бортолуззи
Ход матча
42'
0:1
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +9 =6 -5Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя
Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла Салернитана 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Венеция Лечче 1:1 Беневенто Интер Милан 6:2 Беневенто Беневенто 1:1 Брешия Падова 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Кротоне Козенца 0:0 Беневенто Беневенто 0:1 Верона Беневенто 1:0 Читтаделла Палермо 0:0 Беневенто
Палермо Последние 20 матчей: +8 =8 -4Палермо 1:0 Верона Пескара 3:2 Палермо Козенца 1:1 Палермо Палермо 4:1 Карпи
Венеция 1:1 Палермо Палермо 2:1 Лечче Кротоне 3:0 Палермо Палермо 1:1 Брешия Перуджа 1:2 Палермо Палермо 0:0 Фоджа Кремонезе 2:0 Палермо Палермо 1:2 Салернитана Читтаделла 0:1 Палермо Палермо 3:0 Асколи Специя 1:1 Палермо Палермо 1:1 Ливорно Падова 1:3 Палермо Палермо 0:0 Беневенто Верона 1:1 Палермо Палермо 3:0 Пескара
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Палермо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|30
|15
|12
|3
|62 - 38
|57
|2.
|Лечче
|32
|16
|9
|7
|60 - 41
|57
|3.
|Палермо
|1:0
|31
|15
|11
|5
|47 - 29
|56
|4.
|Беневенто
|0:1
|31
|14
|8
|9
|47 - 36
|50
|5.
|Пескара
|32
|13
|10
|9
|45 - 43
|49
|6.
|Специя
|31
|13
|7
|11
|47 - 40
|46
|7.
|Верона
|30
|11
|12
|7
|41 - 35
|45
|8.
|Перуджа
|31
|13
|6
|12
|44 - 44
|45
|9.
|Читтаделла
|31
|11
|12
|8
|41 - 31
|45
|10.
|Кремонезе
|31
|9
|12
|10
|30 - 28
|39
|11.
|Козенца
|31
|9
|12
|10
|28 - 33
|39
|12.
|Асколи
|31
|9
|12
|10
|36 - 48
|39
|13.
|Салернитана
|31
|10
|8
|13
|37 - 42
|38
|14.
|Фоджа
|31
|8
|12
|11
|37 - 43
|36
|15.
|Кротоне
|32
|8
|10
|14
|32 - 39
|34
|16.
|Венеция
|31
|7
|12
|12
|28 - 36
|33
|17.
|Ливорно
|30
|7
|9
|14
|29 - 43
|30
|18.
|Карпи
|31
|6
|7
|18
|31 - 59
|25
|19.
|Падова
|32
|4
|13
|15
|29 - 43
|25
Загрузка...