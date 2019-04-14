Италия: Серия B 2018-2019

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Беневенто
0:1
Перерыв

Стадион:
Палермо
12
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
5
Антей
Лука
35
Кальдирола
Лука
16
Импрота
Риккардо
4
Дель
Пинто
Лоренцо
10
Виола
Николас
25
Бандинелли
Филиппо
27
Риччи
Федерико
33
Арментерос
Самуэль
9
Кода
Массимо
1
Бриньоли
Альберто
14
Сальви
Алессандро
24
Przemyslaw
Szyminski
5
Райкович
Слободан
19
Алеесами
Хайтам
35
Муравски
Радослав
8
Яяло
Мато
32
Хаас
Николас
20
Фалетти
Сезар
9
Stefano
Moreo
30
Несторовски
Илья
Беневенто
4-3-1-2
Палермо
4-3-1-2

Ход матча

42'
0:1
Несторовски Илья
(Яяло Мато)
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя
Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла Салернитана 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Венеция Лечче 1:1 Беневенто Интер Милан 6:2 Беневенто Беневенто 1:1 Брешия Падова 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Кротоне Козенца 0:0 Беневенто Беневенто 0:1 Верона Беневенто 1:0 Читтаделла Палермо 0:0 Беневенто
Палермо Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Палермо 1:0 Верона Пескара 3:2 Палермо Козенца 1:1 Палермо Палермо 4:1 Карпи
Венеция 1:1 Палермо Палермо 2:1 Лечче Кротоне 3:0 Палермо Палермо 1:1 Брешия Перуджа 1:2 Палермо Палермо 0:0 Фоджа Кремонезе 2:0 Палермо Палермо 1:2 Салернитана Читтаделла 0:1 Палермо Палермо 3:0 Асколи Специя 1:1 Палермо Палермо 1:1 Ливорно Падова 1:3 Палермо Палермо 0:0 Беневенто Верона 1:1 Палермо Палермо 3:0 Пескара

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Палермо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Палермо 0:0 Беневенто Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 30 15 12 3 62 - 38 57
2. Лечче 32 16 9 7 60 - 41 57
3. Палермо 1:0 31 15 11 5 47 - 29 56
4. Беневенто 0:1 31 14 8 9 47 - 36 50
5. Пескара 32 13 10 9 45 - 43 49
6. Специя 31 13 7 11 47 - 40 46
7. Верона 30 11 12 7 41 - 35 45
8. Перуджа 31 13 6 12 44 - 44 45
9. Читтаделла 31 11 12 8 41 - 31 45
10. Кремонезе 31 9 12 10 30 - 28 39
11. Козенца 31 9 12 10 28 - 33 39
12. Асколи 31 9 12 10 36 - 48 39
13. Салернитана 31 10 8 13 37 - 42 38
14. Фоджа 31 8 12 11 37 - 43 36
15. Кротоне 32 8 10 14 32 - 39 34
16. Венеция 31 7 12 12 28 - 36 33
17. Ливорно 30 7 9 14 29 - 43 30
18. Карпи 31 6 7 18 31 - 59 25
19. Падова 32 4 13 15 29 - 43 25
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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