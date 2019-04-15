Италия: Серия B 2018-2019

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Ливорно
0:1
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
2' Желтая карточка
Andrea Cistana
11' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
27' Желтая карточка
Matteo Di Gennaro
30' Желтая карточка
Шпалек Николас
45' Желтая карточка
Валиани Франческо
59' Желтая карточка
Дессена Даниэле
0:1
89' Гол
Романьоли Симоне
90'+6
38
Зима
Лукаш
21
Lorenzo
Gonnelli
4
Matteo
Di
Gennaro
42
Бобен
Матия
7
Валиани
Франческо
29
Рокка
Микеле
8
Лучи
Андреа
34
Davide
Agazzi
5
Fabio
Eguelfi
23
Диаманти
Алессандро
31
Райчевич
Филип
1
Альфонсо
Энрико
2
Сабелли
Стефано
18
Романьоли
Симоне
15
Andrea
Cistana
26
Мартелла
Бруно
25
Dimitri
Bisoli
4
Sandro
Tonali
6
Ндой
Эмануэле
7
Шпалек
Николас
11
Торрегросса
Эрнесто
9
Доннарумма
Альфредо
Ливорно
3-5-1-1
Брешия
4-3-1-2

Ход матча

2'
 
Andrea Cistana
11'
 
Ндой Эмануэле
27'
Matteo Di Gennaro
 
30'
 
Шпалек Николас
45'
Валиани Франческо
 
52'
 
Дессена Даниэле
Ндой Эмануэле
59'
 
Дессена Даниэле
60'
 
Тремолада Лука
Шпалек Николас
68'
Murilo Mendes
Рокка Микеле
 
76'
Фацци Николо
Fabio Eguelfi
 
77'
 
Родригес Алехандро
Доннарумма Альфредо
80'
Сумаоро Брем
Райчевич Филип
 
89'
0:1
Романьоли Симоне
(Торрегросса Эрнесто)
  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 23 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана
Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно Ливорно 0:0 Пескара Ливорно 1:1 Падова Карпи 1:4 Ливорно Ливорно 0:0 Верона Палермо 1:1 Ливорно Ливорно 3:1 Фоджа Брешия 2:0 Ливорно Ливорно 0:0 Читтаделла Кремонезе 1:0 Ливорно
Брешия Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Брешия 2:0 Венеция Верона 2:2 Брешия Брешия 2:1 Фоджа Брешия 0:0 Лугано
Козенца 2:3 Брешия Брешия 0:1 Читтаделла Падова 1:1 Брешия Брешия 2:0 Кротоне Палермо 1:1 Брешия Брешия 3:1 Карпи Пескара 1:5 Брешия Брешия 4:4 Специя Перуджа 0:2 Брешия Беневенто 1:1 Брешия Брешия 3:2 Кремонезе Асколи 1:1 Брешия Брешия 2:1 Лечче Салернитана 1:3 Брешия Брешия 2:0 Ливорно Венеция 2:1 Брешия

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Брешия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Брешия 2:0 Ливорно Серия B Брешия 1:3 Ливорно Серия B Ливорно 3:1 Брешия Серия B Ливорно 4:2 Брешия Серия B
Брешия 0:1 Ливорно Серия B Ливорно 1:1 Брешия Серия B Брешия 1:1 Ливорно Серия B Ливорно 3:0 Брешия Серия B Брешия 0:0 Ливорно Серия B Брешия 1:3 Ливорно Серия B Ливорно 0:2 Брешия Серия B Ливорно 3:0 Брешия Серия B Брешия 2:2 Ливорно Серия B Брешия 2:2 Ливорно Серия B Ливорно 2:0 Брешия Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 31 16 12 3 63 - 38 60
2. Лечче 32 16 9 7 60 - 41 57
3. Палермо 31 15 11 5 48 - 30 56
4. Беневенто 31 14 8 9 48 - 37 50
5. Пескара 32 13 10 9 45 - 43 49
6. Специя 31 13 7 11 47 - 40 46
7. Верона 30 11 12 7 41 - 35 45
8. Перуджа 31 13 6 12 44 - 44 45
9. Читтаделла 31 11 12 8 41 - 31 45
10. Кремонезе 31 9 12 10 30 - 28 39
11. Козенца 31 9 12 10 28 - 33 39
12. Асколи 31 9 12 10 36 - 48 39
13. Салернитана 31 10 8 13 37 - 42 38
14. Фоджа 31 8 12 11 37 - 43 36
15. Кротоне 32 8 10 14 32 - 39 34
16. Венеция 31 7 12 12 28 - 36 33
17. Ливорно 31 7 9 15 29 - 44 30
18. Карпи 31 6 7 18 31 - 59 25
19. Падова 32 4 13 15 29 - 43 25
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Валиани Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Шпалек Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Matteo Di Gennaro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Andrea Cistana получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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