Италия: Серия B 2018-2019
Ливорно
0:1
Конец матча
Стадион: Армандо Пикки
Брешия
2' Желтая карточкаAndrea Cistana
11' Желтая карточкаНдой Эмануэле
27' Желтая карточкаMatteo Di Gennaro
30' Желтая карточкаШпалек Николас
45' Желтая карточкаВалиани Франческо
59' Желтая карточкаДессена Даниэле
0:1
89' ГолРоманьоли Симоне
38
Зима
Лукаш
42
Бобен
Матия
29
Рокка
Микеле
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кроста ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фацци НиколоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сумаоро БремПолузащитник
-
20 Купиш ТомашНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Боскалья Роберто
Ход матча
11'
30'
59'
89'
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
23 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: +6 =7 -7Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана
Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно Ливорно 0:0 Пескара Ливорно 1:1 Падова Карпи 1:4 Ливорно Ливорно 0:0 Верона Палермо 1:1 Ливорно Ливорно 3:1 Фоджа Брешия 2:0 Ливорно Ливорно 0:0 Читтаделла Кремонезе 1:0 Ливорно
Брешия Последние 20 матчей: +11 =7 -2Брешия 2:0 Венеция Верона 2:2 Брешия Брешия 2:1 Фоджа Брешия 0:0 Лугано
Козенца 2:3 Брешия Брешия 0:1 Читтаделла Падова 1:1 Брешия Брешия 2:0 Кротоне Палермо 1:1 Брешия Брешия 3:1 Карпи Пескара 1:5 Брешия Брешия 4:4 Специя Перуджа 0:2 Брешия Беневенто 1:1 Брешия Брешия 3:2 Кремонезе Асколи 1:1 Брешия Брешия 2:1 Лечче Салернитана 1:3 Брешия Брешия 2:0 Ливорно Венеция 2:1 Брешия
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Брешия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|31
|16
|12
|3
|63 - 38
|60
|2.
|Лечче
|32
|16
|9
|7
|60 - 41
|57
|3.
|Палермо
|31
|15
|11
|5
|48 - 30
|56
|4.
|Беневенто
|31
|14
|8
|9
|48 - 37
|50
|5.
|Пескара
|32
|13
|10
|9
|45 - 43
|49
|6.
|Специя
|31
|13
|7
|11
|47 - 40
|46
|7.
|Верона
|30
|11
|12
|7
|41 - 35
|45
|8.
|Перуджа
|31
|13
|6
|12
|44 - 44
|45
|9.
|Читтаделла
|31
|11
|12
|8
|41 - 31
|45
|10.
|Кремонезе
|31
|9
|12
|10
|30 - 28
|39
|11.
|Козенца
|31
|9
|12
|10
|28 - 33
|39
|12.
|Асколи
|31
|9
|12
|10
|36 - 48
|39
|13.
|Салернитана
|31
|10
|8
|13
|37 - 42
|38
|14.
|Фоджа
|31
|8
|12
|11
|37 - 43
|36
|15.
|Кротоне
|32
|8
|10
|14
|32 - 39
|34
|16.
|Венеция
|31
|7
|12
|12
|28 - 36
|33
|17.
|Ливорно
|31
|7
|9
|15
|29 - 44
|30
|18.
|Карпи
|31
|6
|7
|18
|31 - 59
|25
|19.
|Падова
|32
|4
|13
|15
|29 - 43
|25
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