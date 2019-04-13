Италия: Серия B 2018-2019

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  4. Серия B 2018-2019
Лечче
3:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Карпи
0'
19' Желтая карточка
Michele Vano
45' Желтая карточка
Лучиони Фабио
52' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
1:0
56' Гол
Венути Лоренцо
58' Желтая карточка
Пашиути Лоренцо
2:0
62' Гол
Marco Mancosu
3:0
64' Гол
Фалько Филиппо
69'
1
Marco
Bleve
24
Венути
Лоренцо
25
Лучиони
Фабио
16
Меккарьелло
Бьяджо
27
Кальдерони
Марко
23
Табанелли
Андреа
7
Тахцидис
Панайотис
4
Jacopo
Petriccione
8
Marco
Mancosu
20
Фалько
Филиппо
14
Паломби
Симоне
35
Пискителли
Риккардо
25
Tobias
Pachonik
2
Суагер
Эмануэле
34
Крешич
Антон
5
Пецци
Энрико
19
Пашиути
Лоренцо
31
Кулибали
Мамаду
8
Витале
Маттиа
11
Марсура
Давиде
30
Крочата
Джованни
18
Арригини
Андреа
Лечче
4-3-1-2
Карпи
4-4-1-1

Ход матча

18'
 
Michele Vano
Арригини Андреа
19'
 
Michele Vano
32'
Antonio Marino
Кальдерони Марко
 
45'
Лучиони Фабио
 
52'
Меккарьелло Бьяджо
 
56'
Венути Лоренцо
1:0
57'
Майер Жан
Табанелли Андреа
 
58'
 
Пашиути Лоренцо
62'
Marco Mancosu
2:0
63'
 
Роландо Габриэле
Tobias Pachonik
64'
Фалько Филиппо
3:0
65'
Тумминелло Марко
Паломби Симоне
 
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Лечче 3:1 Bustese Milano City Кремонезе 2:0 Лечче Лечче 3:1 Козенца Лечче 2:0 Пескара
Боргаро Торинезе 0:2 Лечче Лечче 2:1 Stresa Лечче 7:0 Асколи Кротоне 2:2 Лечче Кьери 3:3 Лечче Лечче 1:0 Фоджа Лечче 2:0 Pro Dronero Палермо 2:1 Лечче Лечче 2:1 Верона Феццанезе 0:2 Лечче Читтаделла 4:1 Лечче Лечче 3:2 Ливорно Лечче 1:0 Савона Венеция 1:1 Лечче Фольгоре Чаратезе 1:2 Лечче Лечче 3:0 Лаваньезе
Карпи Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Карпи 2:1 Падова Беневенто 3:1 Карпи Карпи 1:2 Кротоне Палермо 4:1 Карпи
Карпи 1:1 Асколи Козенца 1:0 Карпи Карпи 3:2 Специя Карпи 0:1 Перуджа Брешия 3:1 Карпи Карпи 1:1 Верона Читтаделла 3:1 Карпи Карпи 0:2 Фоджа Венеция 1:1 Карпи Карпи 1:4 Ливорно Кремонезе 1:2 Карпи Карпи 3:2 Салернитана Пескара 2:0 Карпи Карпи 0:1 Лечче Падова 0:1 Карпи Карпи 2:2 Беневенто

Последние игры между собой

Лечче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Карпи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Карпи 0:1 Лечче Серия B Лечче 1:1 Карпи Про Прима Дивизионе Карпи 1:0 Лечче Про Прима Дивизионе Лечче 2:2 Карпи Про Прима Дивизионе
Карпи 1:0 Лечче Про Прима Дивизионе
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 30 15 12 3 62 - 38 57
2. Лечче 2:0 32 16 9 7 58 - 40 57
3. Палермо 30 14 11 5 46 - 29 53
4. Беневенто 30 14 8 8 47 - 35 50
5. Пескара 32 13 10 9 45 - 43 49
6. Читтаделла 2:2 31 11 13 7 41 - 29 46
7. Верона 30 11 12 7 41 - 35 45
8. Перуджа 31 13 6 12 44 - 44 45
9. Специя 30 12 7 11 44 - 38 43
10. Асколи 30 9 12 9 34 - 45 39
11. Кремонезе 0:0 31 9 12 10 30 - 28 39
12. Козенца 30 9 11 10 28 - 33 38
13. Фоджа 30 8 12 10 37 - 42 36
14. Салернитана 2:2 31 9 9 13 35 - 42 36
15. Кротоне 0:0 32 8 10 14 32 - 39 34
16. Ливорно 30 7 9 14 29 - 43 30
17. Венеция 30 6 12 12 27 - 36 30
18. Карпи 0:2 31 6 7 18 30 - 57 25
19. Падова 31 4 12 15 29 - 43 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Лечче делает замену. Кальдерони Марко уходит с поля, а Антонио Марино выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    19'
    Michele Vano получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Карпи делает замену. Арригини Андреа уходит с поля, а Michele Vano выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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