Италия: Серия B 2018-2019
Лечче
3:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Виа дель Маре
Карпи
19' Желтая карточкаMichele Vano
45' Желтая карточкаЛучиони Фабио
52' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
1:0
56' ГолВенути Лоренцо
58' Желтая карточкаПашиути Лоренцо
2:0
62' ГолMarco Mancosu
3:0
64' ГолФалько Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Хайе ТомНападающий
- Нападающий
-
32 Joakim Milli
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Reno WilmotsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Nicola Sambo
-
15 Michele Vano
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
19'
45'
56'
1:0
58'
62'
2:0
64'
3:0
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +14 =3 -3Лечче 3:1 Bustese Milano City Кремонезе 2:0 Лечче Лечче 3:1 Козенца Лечче 2:0 Пескара
Боргаро Торинезе 0:2 Лечче Лечче 2:1 Stresa Лечче 7:0 Асколи Кротоне 2:2 Лечче Кьери 3:3 Лечче Лечче 1:0 Фоджа Лечче 2:0 Pro Dronero Палермо 2:1 Лечче Лечче 2:1 Верона Феццанезе 0:2 Лечче Читтаделла 4:1 Лечче Лечче 3:2 Ливорно Лечче 1:0 Савона Венеция 1:1 Лечче Фольгоре Чаратезе 1:2 Лечче Лечче 3:0 Лаваньезе
Карпи Последние 20 матчей: +5 =4 -11Карпи 2:1 Падова Беневенто 3:1 Карпи Карпи 1:2 Кротоне Палермо 4:1 Карпи
Последние игры между собой
Лечче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Карпи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|30
|15
|12
|3
|62 - 38
|57
|2.
|Лечче
|2:0
|32
|16
|9
|7
|58 - 40
|57
|3.
|Палермо
|30
|14
|11
|5
|46 - 29
|53
|4.
|Беневенто
|30
|14
|8
|8
|47 - 35
|50
|5.
|Пескара
|32
|13
|10
|9
|45 - 43
|49
|6.
|Читтаделла
|2:2
|31
|11
|13
|7
|41 - 29
|46
|7.
|Верона
|30
|11
|12
|7
|41 - 35
|45
|8.
|Перуджа
|31
|13
|6
|12
|44 - 44
|45
|9.
|Специя
|30
|12
|7
|11
|44 - 38
|43
|10.
|Асколи
|30
|9
|12
|9
|34 - 45
|39
|11.
|Кремонезе
|0:0
|31
|9
|12
|10
|30 - 28
|39
|12.
|Козенца
|30
|9
|11
|10
|28 - 33
|38
|13.
|Фоджа
|30
|8
|12
|10
|37 - 42
|36
|14.
|Салернитана
|2:2
|31
|9
|9
|13
|35 - 42
|36
|15.
|Кротоне
|0:0
|32
|8
|10
|14
|32 - 39
|34
|16.
|Ливорно
|30
|7
|9
|14
|29 - 43
|30
|17.
|Венеция
|30
|6
|12
|12
|27 - 36
|30
|18.
|Карпи
|0:2
|31
|6
|7
|18
|30 - 57
|25
|19.
|Падова
|31
|4
|12
|15
|29 - 43
|24
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