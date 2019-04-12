Италия: Серия B 2018-2019
Пескара
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Перуджа
1:0
29' ГолМемушай Ледиан
31' Желтая карточкаFilippo Sgarbi
47' Желтая карточкаMarco Perrotta
67' Желтая карточкаСоттил Рикардо
1:1
70' ГолВидо Лука
77' Желтая карточкаБруно Алессандро
80' Желтая карточкаСконьямильо Дженнаро
82' Вторая желтая карточкаFilippo Sgarbi
10
Видо
Лука
19
Умар
Садик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Видо ЛукаНападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Хан Кван СонНападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
29'
1:0
31'
47'
67'
70'
1:1
77'
82'
-
2 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +7 =5 -8Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца
Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара Пескара 1:5 Брешия Ливорно 0:0 Пескара Пескара 0:0 Кремонезе Салернитана 2:4 Пескара Пескара 1:0 Венеция Верона 3:1 Пескара Пескара 2:0 Карпи Перуджа 2:1 Пескара Пескара 1:1 Асколи Палермо 3:0 Пескара
Перуджа Последние 20 матчей: +8 =3 -9Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа
Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана Венеция 2:3 Перуджа Перуджа 0:1 Козенца Карпи 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Палермо Асколи 0:3 Перуджа Перуджа 0:2 Брешия Эмполи 1:0 Перуджа Кремонезе 4:0 Перуджа Перуджа 3:0 Фоджа Читтаделла 2:2 Перуджа Перуджа 1:1 Специя Лечче 0:0 Перуджа Перуджа 2:1 Пескара Беневенто 2:1 Перуджа
Последние игры между собой
Пескара: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Перуджа: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|30
|15
|12
|3
|62 - 38
|57
|2.
|Лечче
|31
|15
|9
|7
|56 - 40
|54
|3.
|Палермо
|30
|14
|11
|5
|46 - 29
|53
|4.
|Беневенто
|30
|14
|8
|8
|47 - 35
|50
|5.
|Пескара
|32
|13
|10
|9
|45 - 43
|49
|6.
|Читтаделла
|30
|11
|12
|7
|39 - 27
|45
|7.
|Верона
|30
|11
|12
|7
|41 - 35
|45
|8.
|Перуджа
|31
|13
|6
|12
|44 - 44
|45
|9.
|Специя
|30
|12
|7
|11
|44 - 38
|43
|10.
|Асколи
|30
|9
|12
|9
|34 - 45
|39
|11.
|Кремонезе
|30
|9
|11
|10
|30 - 28
|38
|12.
|Козенца
|30
|9
|11
|10
|28 - 33
|38
|13.
|Фоджа
|30
|8
|12
|10
|37 - 42
|36
|14.
|Салернитана
|30
|9
|8
|13
|33 - 40
|35
|15.
|Кротоне
|31
|8
|9
|14
|32 - 39
|33
|16.
|Ливорно
|30
|7
|9
|14
|29 - 43
|30
|17.
|Венеция
|30
|6
|12
|12
|27 - 36
|30
|18.
|Карпи
|30
|6
|7
|17
|30 - 55
|25
|19.
|Падова
|31
|4
|12
|15
|29 - 43
|24
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