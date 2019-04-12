Италия: Серия B 2018-2019

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Пескара
1:1
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
1:0
29' Гол
Мемушай Ледиан
31' Желтая карточка
Filippo Sgarbi
47' Желтая карточка
Marco Perrotta
67' Желтая карточка
Соттил Рикардо
1:1
70' Гол
Видо Лука
77' Желтая карточка
Бруно Алессандро
80' Желтая карточка
Сконьямильо Дженнаро
82' Вторая желтая карточка
Filippo Sgarbi
90'+4
1
Фиорилло
Винченцо
31
Чофани
Маттео
23
Marco
Perrotta
6
Сконьямильо
Дженнаро
3
Дель
Гроссо
Кристиано
8
Мемушай
Ледиан
20
Бруно
Алессандро
16
Бругман
Гастон
19
Маррас
Мануэль
7
Leonardo
Mancuso
36
Соттил
Рикардо
22
Габриэл
Васконселлос
2
Рози
Алеандро
13
Filippo
Sgarbi
32
Дьомбер
Норберт
7
Pasquale
Mazzochi
14
Майкл
Кингсли
17
Marco
Carraro
24
Драгомир
Влад
5
Верре
Валерио
10
Видо
Лука
19
Умар
Садик
Пескара
4-3-3
Перуджа
4-3-1-2

Ход матча

29'
Мемушай Ледиан
1:0
31'
 
Filippo Sgarbi
46'
 
Бьянко Раффаэле
Marco Carraro
47'
Marco Perrotta
 
54'
 
Marcello Falzerano
Майкл Кингсли
67'
Соттил Рикардо
 
70'
1:1
Видо Лука
(Marcello Falzerano)
77'
Бруно Алессандро
 
78'
Крекко Лука
Бругман Гастон
 
80'
Сконьямильо Дженнаро
 
82'
 
Filippo Sgarbi
83'
 
Эль-Ямик Джавад
Верре Валерио
84'
Santiago Bellini
Соттил Рикардо
 
88'
Бальцано Антонио
Чофани Маттео
 
  • 2 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца
Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара Пескара 1:5 Брешия Ливорно 0:0 Пескара Пескара 0:0 Кремонезе Салернитана 2:4 Пескара Пескара 1:0 Венеция Верона 3:1 Пескара Пескара 2:0 Карпи Перуджа 2:1 Пескара Пескара 1:1 Асколи Палермо 3:0 Пескара
Перуджа Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа
Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана Венеция 2:3 Перуджа Перуджа 0:1 Козенца Карпи 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Палермо Асколи 0:3 Перуджа Перуджа 0:2 Брешия Эмполи 1:0 Перуджа Кремонезе 4:0 Перуджа Перуджа 3:0 Фоджа Читтаделла 2:2 Перуджа Перуджа 1:1 Специя Лечче 0:0 Перуджа Перуджа 2:1 Пескара Беневенто 2:1 Перуджа

Последние игры между собой

Пескара: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Перуджа: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Перуджа 2:1 Пескара Серия B Пескара 0:2 Перуджа Серия B Перуджа 4:2 Пескара Серия B Перуджа 0:4 Пескара Серия B
Пескара 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 1:2 Пескара Серия B Пескара 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 2:2 Пескара Серия B Перуджа 0:0 Пескара Серия C1 B Пескара 1:0 Перуджа Серия C1 B Перуджа 2:1 Пескара Серия C1 B Пескара 1:2 Перуджа Серия C1 B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 30 15 12 3 62 - 38 57
2. Лечче 31 15 9 7 56 - 40 54
3. Палермо 30 14 11 5 46 - 29 53
4. Беневенто 30 14 8 8 47 - 35 50
5. Пескара 32 13 10 9 45 - 43 49
6. Читтаделла 30 11 12 7 39 - 27 45
7. Верона 30 11 12 7 41 - 35 45
8. Перуджа 31 13 6 12 44 - 44 45
9. Специя 30 12 7 11 44 - 38 43
10. Асколи 30 9 12 9 34 - 45 39
11. Кремонезе 30 9 11 10 30 - 28 38
12. Козенца 30 9 11 10 28 - 33 38
13. Фоджа 30 8 12 10 37 - 42 36
14. Салернитана 30 9 8 13 33 - 40 35
15. Кротоне 31 8 9 14 32 - 39 33
16. Ливорно 30 7 9 14 29 - 43 30
17. Венеция 30 6 12 12 27 - 36 30
18. Карпи 30 6 7 17 30 - 55 25
19. Падова 31 4 12 15 29 - 43 24
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Filippo Sgarbi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Мемушай Ледиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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