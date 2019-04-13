Италия: Серия B 2018-2019
Венеция
1:0
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Фоджа
1:0
34' ПенальтиДи Мариано Франческо
44' Желтая карточкаЗамбелли Марко
64' Желтая карточкаПинато Марко
65' Желтая карточкаЛомбарди Кристиано
70' Желтая карточкаМартинелли Лука
13
Marco
Modolo
14
Пинато
Марко
16
Леали
Никола
19
Fabio
Mazzeo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
- Основной состав
-
16 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Fabio MazzeoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
34'
44'
64'
70'
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 8
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +3 =9 -8Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе
Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция Венеция 1:1 Лечче Беневенто 3:0 Венеция Венеция 2:1 Падова Специя 1:1 Венеция Венеция 1:1 Карпи Пескара 1:0 Венеция Венеция 0:1 Козенца Кротоне 1:1 Венеция Венеция 1:0 Асколи Фоджа 1:1 Венеция Венеция 2:1 Брешия Читтаделла 3:2 Венеция
Фоджа Последние 20 матчей: +4 =10 -6Фоджа 1:0 Специя Брешия 2:1 Фоджа Фоджа 1:1 Читтаделла Лечче 1:0 Фоджа
Последние игры между собой
Венеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Фоджа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|30
|15
|12
|3
|62 - 38
|57
|2.
|Лечче
|32
|16
|9
|7
|60 - 41
|57
|3.
|Палермо
|30
|14
|11
|5
|46 - 29
|53
|4.
|Беневенто
|30
|14
|8
|8
|47 - 35
|50
|5.
|Пескара
|32
|13
|10
|9
|45 - 43
|49
|6.
|Верона
|30
|11
|12
|7
|41 - 35
|45
|7.
|Перуджа
|31
|13
|6
|12
|44 - 44
|45
|8.
|Читтаделла
|31
|11
|12
|8
|41 - 31
|45
|9.
|Специя
|30
|12
|7
|11
|44 - 38
|43
|10.
|Асколи
|30
|9
|12
|9
|34 - 45
|39
|11.
|Кремонезе
|31
|9
|12
|10
|30 - 28
|39
|12.
|Козенца
|30
|9
|11
|10
|28 - 33
|38
|13.
|Салернитана
|31
|10
|8
|13
|37 - 42
|38
|14.
|Фоджа
|31
|8
|12
|11
|37 - 43
|36
|15.
|Кротоне
|32
|8
|10
|14
|32 - 39
|34
|16.
|Венеция
|31
|7
|12
|12
|28 - 36
|33
|17.
|Ливорно
|30
|7
|9
|14
|29 - 43
|30
|18.
|Карпи
|31
|6
|7
|18
|31 - 59
|25
|19.
|Падова
|31
|4
|12
|15
|29 - 43
|24
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