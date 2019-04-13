Италия: Серия B 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2018-2019
Венеция
1:0
Конец матча

Стадион:
Фоджа
0'
1:0
34' Пенальти
Ди Мариано Франческо
44' Желтая карточка
Замбелли Марко
64' Желтая карточка
Пинато Марко
65' Желтая карточка
Ломбарди Кристиано
70' Желтая карточка
Мартинелли Лука
90'
12
Guglielmo
Vicario
5
Копполаро
Мауро
13
Marco
Modolo
6
Домицци
Мауриццио
23
Ломбарди
Кристиано
15
Mattia
Zennaro
21
Скьявоне
Андреа
14
Пинато
Марко
3
Брускаджин
Маттео
20
Ди
Мариано
Франческо
30
Бокалон
Риккардо
16
Леали
Никола
14
Мартинелли
Лука
2
Биллонг
Жан-Клод
3
Раньери
Лука
13
Замбелли
Марко
25
Alberto
Gerbo
7
Греко
Леандро
10
Francesco
Deli
11
Крагль
Оливер
19
Fabio
Mazzeo
9
Йемелло
Пьетро
Венеция
3-5-2
Фоджа
3-5-2

Ход матча

34'
Ди Мариано Франческо
1:0
44'
 
Замбелли Марко
62'
 
Cristian Agnelli
Замбелли Марко
64'
Пинато Марко
 
65'
Ломбарди Кристиано
 
70'
 
Мартинелли Лука
76'
Бесеа Эммануэль
Скьявоне Андреа
 
77'
 
Кьяретти Лукас
Francesco Deli
83'
 
Матарезе Лука
Alberto Gerbo
85'
Мазань Роберт
Ломбарди Кристиано
 
90'
Вриони Джакомо
Бокалон Риккардо
 
  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе
Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция Венеция 1:1 Лечче Беневенто 3:0 Венеция Венеция 2:1 Падова Специя 1:1 Венеция Венеция 1:1 Карпи Пескара 1:0 Венеция Венеция 0:1 Козенца Кротоне 1:1 Венеция Венеция 1:0 Асколи Фоджа 1:1 Венеция Венеция 2:1 Брешия Читтаделла 3:2 Венеция
Фоджа Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Фоджа 1:0 Специя Брешия 2:1 Фоджа Фоджа 1:1 Читтаделла Лечче 1:0 Фоджа
Фоджа 1:0 Козенца Асколи 2:2 Фоджа Фоджа 1:1 Беневенто Падова 1:1 Фоджа Фоджа 1:1 Пескара Палермо 0:0 Фоджа Фоджа 0:2 Кротоне Карпи 0:2 Фоджа Фоджа 2:2 Верона Перуджа 3:0 Фоджа Салернитана 1:0 Фоджа Фоджа 3:1 Кремонезе Ливорно 3:1 Фоджа Фоджа 1:1 Венеция Специя 0:0 Фоджа Фоджа 2:2 Брешия

Последние игры между собой

Венеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Фоджа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Фоджа 1:1 Венеция Серия B Венеция 2:1 Фоджа Серия B Фоджа 2:2 Венеция Серия B Венеция 2:4 Фоджа Лега Про
Фоджа 1:0 Венеция Серия C1 A
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 30 15 12 3 62 - 38 57
2. Лечче 32 16 9 7 60 - 41 57
3. Палермо 30 14 11 5 46 - 29 53
4. Беневенто 30 14 8 8 47 - 35 50
5. Пескара 32 13 10 9 45 - 43 49
6. Верона 30 11 12 7 41 - 35 45
7. Перуджа 31 13 6 12 44 - 44 45
8. Читтаделла 31 11 12 8 41 - 31 45
9. Специя 30 12 7 11 44 - 38 43
10. Асколи 30 9 12 9 34 - 45 39
11. Кремонезе 31 9 12 10 30 - 28 39
12. Козенца 30 9 11 10 28 - 33 38
13. Салернитана 31 10 8 13 37 - 42 38
14. Фоджа 31 8 12 11 37 - 43 36
15. Кротоне 32 8 10 14 32 - 39 34
16. Венеция 31 7 12 12 28 - 36 33
17. Ливорно 30 7 9 14 29 - 43 30
18. Карпи 31 6 7 18 31 - 59 25
19. Падова 31 4 12 15 29 - 43 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...