Италия: Серия B 2018-2019

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Кротоне
0:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Кремонезе
0'
26' Желтая карточка
Караччоло Антонио
57' Желтая карточка
Кроче Даниэле
59' Желтая карточка
Бенали Ахмед
71'
1
Кордац
Алекс
2
Marcos
Curado
8
Сполли
Николас
23
Вяйсянен
Саули
31
Сампиризи
Марио
6
Роден
Маркус
18
Барберис
Андреа
10
Бенали
Ахмед
7
Фиренце
Марко
25
Сими
Нванкво
29
Петтинари
Стефано
16
Агацци
Микаэль
23
Караччоло
Антонио
3
Клейтон
Машадо
26
Терранова
Эмануэле
14
Vasile
Mogos
4
Арини
Мариано
11
Кроче
Даниэле
33
Ренцетти
Франческо
8
Gaetano
Castrovilli
7
Пикколо
Антонио
9
Luca
Strizzolo
Кротоне
3-5-2
Кремонезе
3-4-1-2

Ход матча

26'
 
Караччоло Антонио
46'
 
Nicola Ravaglia
Агацци Микаэль
57'
 
Кроче Даниэле
59'
Бенали Ахмед
 
61'
Машаш Зинедин
Петтинари Стефано
 
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче
Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно Фоджа 0:2 Кротоне Кротоне 0:0 Читтаделла Асколи 3:2 Кротоне Кротоне 0:3 Специя Беневенто 3:0 Кротоне Кротоне 1:1 Венеция Болонья 3:0 Кротоне Кремонезе 1:0 Кротоне Кротоне 0:1 Козенца
Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе
Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Палермо Пескара 0:0 Кремонезе Кремонезе 4:0 Перуджа Брешия 3:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Карпи Фоджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Читтаделла Кремонезе 1:0 Кротоне Лечче 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Ливорно

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кремонезе 1:0 Кротоне Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 30 15 12 3 62 - 38 57
2. Лечче 2:0 32 16 9 7 58 - 40 57
3. Палермо 30 14 11 5 46 - 29 53
4. Беневенто 30 14 8 8 47 - 35 50
5. Пескара 32 13 10 9 45 - 43 49
6. Читтаделла 2:2 31 11 13 7 41 - 29 46
7. Верона 30 11 12 7 41 - 35 45
8. Перуджа 31 13 6 12 44 - 44 45
9. Специя 30 12 7 11 44 - 38 43
10. Асколи 30 9 12 9 34 - 45 39
11. Кремонезе 0:0 31 9 12 10 30 - 28 39
12. Козенца 30 9 11 10 28 - 33 38
13. Фоджа 30 8 12 10 37 - 42 36
14. Салернитана 2:2 31 9 9 13 35 - 42 36
15. Кротоне 0:0 32 8 10 14 32 - 39 34
16. Ливорно 30 7 9 14 29 - 43 30
17. Венеция 30 6 12 12 27 - 36 30
18. Карпи 0:2 31 6 7 18 30 - 57 25
19. Падова 31 4 12 15 29 - 43 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    26'
    Караччоло Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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