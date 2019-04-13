Италия: Серия B 2018-2019
26' Желтая карточкаКараччоло Антонио
57' Желтая карточкаКроче Даниэле
59' Желтая карточкаБенали Ахмед
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Милич ХрвоеПолузащитник
-
24 Нанни НиколаНападающий
- Нападающий
-
33 Мраз СамуэлНападающий
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Vasile MogosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эммерс СианПолузащитник
-
34 Бултам РедаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
57'
59'
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +5 =6 -9Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче
Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно Фоджа 0:2 Кротоне Кротоне 0:0 Читтаделла Асколи 3:2 Кротоне Кротоне 0:3 Специя Беневенто 3:0 Кротоне Кротоне 1:1 Венеция Болонья 3:0 Кротоне Кремонезе 1:0 Кротоне Кротоне 0:1 Козенца
Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе
Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Палермо Пескара 0:0 Кремонезе Кремонезе 4:0 Перуджа Брешия 3:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Карпи Фоджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Читтаделла Кремонезе 1:0 Кротоне Лечче 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Ливорно
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|30
|15
|12
|3
|62 - 38
|57
|2.
|Лечче
|2:0
|32
|16
|9
|7
|58 - 40
|57
|3.
|Палермо
|30
|14
|11
|5
|46 - 29
|53
|4.
|Беневенто
|30
|14
|8
|8
|47 - 35
|50
|5.
|Пескара
|32
|13
|10
|9
|45 - 43
|49
|6.
|Читтаделла
|2:2
|31
|11
|13
|7
|41 - 29
|46
|7.
|Верона
|30
|11
|12
|7
|41 - 35
|45
|8.
|Перуджа
|31
|13
|6
|12
|44 - 44
|45
|9.
|Специя
|30
|12
|7
|11
|44 - 38
|43
|10.
|Асколи
|30
|9
|12
|9
|34 - 45
|39
|11.
|Кремонезе
|0:0
|31
|9
|12
|10
|30 - 28
|39
|12.
|Козенца
|30
|9
|11
|10
|28 - 33
|38
|13.
|Фоджа
|30
|8
|12
|10
|37 - 42
|36
|14.
|Салернитана
|2:2
|31
|9
|9
|13
|35 - 42
|36
|15.
|Кротоне
|0:0
|32
|8
|10
|14
|32 - 39
|34
|16.
|Ливорно
|30
|7
|9
|14
|29 - 43
|30
|17.
|Венеция
|30
|6
|12
|12
|27 - 36
|30
|18.
|Карпи
|0:2
|31
|6
|7
|18
|30 - 57
|25
|19.
|Падова
|31
|4
|12
|15
|29 - 43
|24
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