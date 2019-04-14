Италия: Серия B 2018-2019

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Специя
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Асколи
0' 12'
1
Ламанна
Эугенио
24
Luca
Vignali
19
Терци
Клаудио
13
Капрадосси
Элио
3
Tommaso
Augello
16
Бартоломей
Паоло
8
Matteo
Ricci
II
6
Мора
Лука
21
David
Okereke
9
Галабинов
Андрей
34
Да
Крус
Алессио
1
Ланни
Иван
37
Лавероне
Лоренцо
23
Броско
Риккардо
2
Валентини
Науэль
3
Рубин
Маттео
19
Аддэ
Брайт
5
Трояно
Микеле
20
Чичиретти
Амато
30
Фраттези
Давиде
32
Ардеманьи
Маттео
11
Нинкович
Никола
Специя
4-3-3
Асколи
4-3-1-2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова
Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя Специя 1:2 Верона Читтаделла 0:1 Специя Специя 2:0 Кремонезе Брешия 4:4 Специя Специя 1:1 Венеция Специя 1:1 Лечче Кротоне 0:3 Специя Специя 1:1 Палермо Перуджа 1:1 Специя Специя 4:0 Козенца Асколи 3:1 Специя Специя 0:0 Фоджа Специя 3:1 Беневенто
Асколи Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи
Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи Асколи 3:2 Кротоне Палермо 3:0 Асколи Асколи 1:1 Брешия Асколи 1:1 Читтаделла Венеция 1:0 Асколи Асколи 3:1 Специя Пескара 1:1 Асколи Асколи 2:3 Падова

Последние игры между собой

Специя: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Асколи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Асколи 3:1 Специя Серия B Специя 1:1 Асколи Серия B Асколи 3:1 Специя Серия B Специя 2:1 Асколи Серия B
Асколи 0:2 Специя Серия B Специя 0:0 Асколи Серия B Асколи 3:0 Специя Серия B Специя 4:3 Асколи Серия B Асколи 2:0 Специя Серия B Специя 0:0 Асколи Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 30 15 12 3 62 - 38 57
2. Лечче 32 16 9 7 60 - 41 57
3. Палермо 30 14 11 5 46 - 29 53
4. Беневенто 30 14 8 8 47 - 35 50
5. Пескара 32 13 10 9 45 - 43 49
6. Верона 30 11 12 7 41 - 35 45
7. Перуджа 31 13 6 12 44 - 44 45
8. Читтаделла 31 11 12 8 41 - 31 45
9. Специя 0:0 31 12 8 11 44 - 38 44
10. Асколи 0:0 31 9 13 9 34 - 45 40
11. Кремонезе 31 9 12 10 30 - 28 39
12. Козенца 0:0 31 9 12 10 28 - 33 39
13. Салернитана 31 10 8 13 37 - 42 38
14. Фоджа 31 8 12 11 37 - 43 36
15. Кротоне 32 8 10 14 32 - 39 34
16. Венеция 31 7 12 12 28 - 36 33
17. Ливорно 30 7 9 14 29 - 43 30
18. Карпи 31 6 7 18 31 - 59 25
19. Падова 0:0 32 4 13 15 29 - 43 25
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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