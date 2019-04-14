Италия: Серия B 2018-2019
Специя
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Альберто Пиччи
Асколи
24
Luca
Vignali
19
Аддэ
Брайт
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Luca VignaliЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Крими МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Коли СидиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +8 =6 -6Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова
Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя Специя 1:2 Верона Читтаделла 0:1 Специя Специя 2:0 Кремонезе Брешия 4:4 Специя Специя 1:1 Венеция Специя 1:1 Лечче Кротоне 0:3 Специя Специя 1:1 Палермо Перуджа 1:1 Специя Специя 4:0 Козенца Асколи 3:1 Специя Специя 0:0 Фоджа Специя 3:1 Беневенто
Асколи Последние 20 матчей: +5 =9 -6Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи
Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи Асколи 3:2 Кротоне Палермо 3:0 Асколи Асколи 1:1 Брешия Асколи 1:1 Читтаделла Венеция 1:0 Асколи Асколи 3:1 Специя Пескара 1:1 Асколи Асколи 2:3 Падова
Последние игры между собой
Специя: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Асколи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|30
|15
|12
|3
|62 - 38
|57
|2.
|Лечче
|32
|16
|9
|7
|60 - 41
|57
|3.
|Палермо
|30
|14
|11
|5
|46 - 29
|53
|4.
|Беневенто
|30
|14
|8
|8
|47 - 35
|50
|5.
|Пескара
|32
|13
|10
|9
|45 - 43
|49
|6.
|Верона
|30
|11
|12
|7
|41 - 35
|45
|7.
|Перуджа
|31
|13
|6
|12
|44 - 44
|45
|8.
|Читтаделла
|31
|11
|12
|8
|41 - 31
|45
|9.
|Специя
|0:0
|31
|12
|8
|11
|44 - 38
|44
|10.
|Асколи
|0:0
|31
|9
|13
|9
|34 - 45
|40
|11.
|Кремонезе
|31
|9
|12
|10
|30 - 28
|39
|12.
|Козенца
|0:0
|31
|9
|12
|10
|28 - 33
|39
|13.
|Салернитана
|31
|10
|8
|13
|37 - 42
|38
|14.
|Фоджа
|31
|8
|12
|11
|37 - 43
|36
|15.
|Кротоне
|32
|8
|10
|14
|32 - 39
|34
|16.
|Венеция
|31
|7
|12
|12
|28 - 36
|33
|17.
|Ливорно
|30
|7
|9
|14
|29 - 43
|30
|18.
|Карпи
|31
|6
|7
|18
|31 - 59
|25
|19.
|Падова
|0:0
|32
|4
|13
|15
|29 - 43
|25
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