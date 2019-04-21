Греция: Суперлига 2018-2019

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ОФИ
1:0
Перерыв

Стадион:
Астерас
0'
5' Желтая карточка
Якумакис Георгиос
16' Желтая карточка
Влачос Валентинос
1:0
17' Пенальти
Ваш Рикарду
32
Domitris
Sotiriou
47
Браун
Кристофер
92
Ioannis
Potouridis
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
29
Miguel
Mellado
6
Anestis
Nastos
27
Сасси
Исмаил
21
Ваш
Рикарду
79
Felipe
Souza
10
Якумакис
Георгиос
30
Georgios
Athanasiadis
27
Giannis
Kotsiras
5
Триантафиллопулос
Костас
37
Влачос
Валентинос
33
Angel
Martinez
II
3
Христос
Тасулис
8
Juan
Manuel
Munafo
7
Marc
Fernandez
6
Вальенте
Хосе
14
Franco
Bellocq
19
Kosmas
Tsilianidis
ОФИ
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

5'
Якумакис Георгиос
 
16'
 
Влачос Валентинос
17'
Ваш Рикарду
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Панатинаикос 1:3 ОФИ ОФИ 1:0 ПАС Янина Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 2:0 Левадиакос
Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Олимпиакос 5:1 ОФИ ОФИ 1:3 Ламия АЕК 1:0 ОФИ ОФИ 0:0 Ксанти ОФИ 1:1 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ ОФИ 1:1 Эрготелис ОФИ 3:0 Панаитоликос ОФИ 1:1 Паниониос Эрготелис 1:1 ОФИ АОК Керкира 0:3 ОФИ Астерас 2:1 ОФИ ОФИ 3:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:1 ОФИ
Астерас Последние 20 матчей: +6 =5 -9
ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас
Астерас 0:0 Ламия Ксанти 0:0 Астерас Астерас 3:0 Панаитоликос Астерас 4:1 Эрготелис Астерас 1:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:3 Арис Салоники Эрготелис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Паниониос 1:0 Астерас Астерас 0:2 Олимпиакос Астерас 5:3 Лариса АЕК 3:0 Астерас Астерас 0:3 ПАОК Лариса 3:2 Астерас Аполлон Паралимниу 0:4 Астерас

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Астерас: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Астерас 2:1 ОФИ Суперлига Астерас 6:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:3 Астерас Суперлига Астерас 0:0 ОФИ Суперлига
ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига ОФИ 3:0 Астерас Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига Астерас 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Астерас Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 2:0 29 25 4 0 61 - 14 79
2. Олимпиакос 1:0 28 22 3 3 64 - 16 69
3. АЕК 0:1 29 17 6 6 47 - 19 57
4. Атромитос 0:0 29 14 8 7 39 - 26 50
5. Арис Салоники 1:0 29 14 4 11 38 - 30 46
6. Панатинаикос 0:0 28 12 9 7 34 - 26 45
7. Паниониос 1:0 29 11 5 13 26 - 41 38
8. Панаитоликос 0:1 29 10 6 13 33 - 43 36
9. Лариса 1:0 29 8 10 11 26 - 31 34
10. Ламия 0:1 29 8 10 11 24 - 35 34
11. Ксанти 1:0 29 7 11 11 19 - 27 32
12. ОФИ 1:0 29 7 10 12 28 - 41 31
13. Астерас 0:1 29 7 8 14 21 - 30 29
14. ПАС Янина 0:1 29 7 6 16 18 - 35 27
15. Левадиакос 0:2 29 5 6 18 15 - 39 21
16. Аполлон Смирнис 0:1 29 2 4 23 11 - 51 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Ваш Рикарду из команды ОФИ забивает с точки!
  • Желтая карточка
    16'
    Влачос Валентинос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Якумакис Георгиос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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