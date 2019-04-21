Греция: Суперлига 2018-2019
ОФИ
1:0
Перерыв
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Астерас
5' Желтая карточкаЯкумакис Георгиос
16' Желтая карточкаВлачос Валентинос
1:0
17' ПенальтиВаш Рикарду
27
Сасси
Исмаил
21
Ваш
Рикарду
79
Felipe
Souza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сасси ИсмаилПолузащитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
-
79 Felipe SouzaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jaime Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ролье ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
17'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +6 =7 -7Панатинаикос 1:3 ОФИ ОФИ 1:0 ПАС Янина Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 2:0 Левадиакос
Астерас Последние 20 матчей: +6 =5 -9ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас
Астерас 0:0 Ламия Ксанти 0:0 Астерас Астерас 3:0 Панаитоликос Астерас 4:1 Эрготелис Астерас 1:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:3 Арис Салоники Эрготелис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Паниониос 1:0 Астерас Астерас 0:2 Олимпиакос Астерас 5:3 Лариса АЕК 3:0 Астерас Астерас 0:3 ПАОК Лариса 3:2 Астерас Аполлон Паралимниу 0:4 Астерас
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Астерас: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2:0
|29
|25
|4
|0
|61 - 14
|79
|2.
|Олимпиакос
|1:0
|28
|22
|3
|3
|64 - 16
|69
|3.
|АЕК
|0:1
|29
|17
|6
|6
|47 - 19
|57
|4.
|Атромитос
|0:0
|29
|14
|8
|7
|39 - 26
|50
|5.
|Арис Салоники
|1:0
|29
|14
|4
|11
|38 - 30
|46
|6.
|Панатинаикос
|0:0
|28
|12
|9
|7
|34 - 26
|45
|7.
|Паниониос
|1:0
|29
|11
|5
|13
|26 - 41
|38
|8.
|Панаитоликос
|0:1
|29
|10
|6
|13
|33 - 43
|36
|9.
|Лариса
|1:0
|29
|8
|10
|11
|26 - 31
|34
|10.
|Ламия
|0:1
|29
|8
|10
|11
|24 - 35
|34
|11.
|Ксанти
|1:0
|29
|7
|11
|11
|19 - 27
|32
|12.
|ОФИ
|1:0
|29
|7
|10
|12
|28 - 41
|31
|13.
|Астерас
|0:1
|29
|7
|8
|14
|21 - 30
|29
|14.
|ПАС Янина
|0:1
|29
|7
|6
|16
|18 - 35
|27
|15.
|Левадиакос
|0:2
|29
|5
|6
|18
|15 - 39
|21
|16.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|29
|2
|4
|23
|11 - 51
|10
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