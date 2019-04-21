Греция: Суперлига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2018-2019
Паниониос
1:0
Перерыв

Стадион:
ПАС Янина
0'
1:0
7' Гол
Giannis Masouras
1
Малерб
Жереми
21
Giannis
Masouras
5
Dias
VII
14
Ставропулос
Димитрис
3
Сарамантас
Гиоргос
7
Корбос
Панайотис
22
Папагеоргиу
Атанасиос
19
Маниатис
Яннис
8
Максимович
Новица
39
Бумаль
Оливье
9
Дурмишай
Фиорин
93
Михаил
Неофитос
6
Михаил
Алексиос
8
Цимопулос
Темис
19
Каргас
Яннис
2
Michalis
Boukouvalas
14
Giorgos
Pamlidis
21
Edwin
Castro
35
Dusan
Pantelic
17
Шергелашвили
Лаша
10
Крижман
Санди
27
Dimitrios
Manos
Паниониос
4-2-3-1
ПАС Янина
3-5-2

Ход матча

7'
Giannis Masouras
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Паниониос Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти
Панаитоликос 5:0 Паниониос Атромитос 3:0 Паниониос ПАОК 4:2 Паниониос Паниониос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:1 Паниониос Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Паниониос 2:1 ПАОК Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 1:0 Астерас Паниониос 0:2 АЕК Паниониос 2:0 ПАС Янина ПАОК 3:0 Паниониос ОФИ 1:1 Паниониос ПАС Янина 1:1 Паниониос Иродотос 1:2 Паниониос ПАС Янина 3:1 Паниониос
ПАС Янина Последние 20 матчей: +4 =6 -10
ПАС Янина 0:0 Астерас ОФИ 1:0 ПАС Янина Левадиакос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Лариса
Ламия 1:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Ксанти Панаитоликос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:2 Атромитос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Паниониос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Олимпиакос ПАС Янина 0:4 АЕК ПАС Янина 1:1 Паниониос Ираклис 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 3:1 Паниониос Астерас 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 ОФИ

Последние игры между собой

Паниониос: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Паниониос 2:0 ПАС Янина Кубок ПАС Янина 1:1 Паниониос Кубок ПАС Янина 3:1 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 ПАС Янина Суперлига
Паниониос 1:1 ПАС Янина Кубок ПАС Янина 1:1 Паниониос Суперлига ПАС Янина 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:3 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 ПАС Янина Суперлига Паниониос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:1 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:2 Паниониос Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 2:0 29 25 4 0 61 - 14 79
2. Олимпиакос 1:0 28 22 3 3 64 - 16 69
3. АЕК 0:1 29 17 6 6 47 - 19 57
4. Атромитос 0:0 29 14 8 7 39 - 26 50
5. Арис Салоники 1:0 29 14 4 11 38 - 30 46
6. Панатинаикос 0:0 28 12 9 7 34 - 26 45
7. Паниониос 1:0 29 11 5 13 26 - 41 38
8. Панаитоликос 0:1 29 10 6 13 33 - 43 36
9. Лариса 1:0 29 8 10 11 26 - 31 34
10. Ламия 0:1 29 8 10 11 24 - 35 34
11. Ксанти 1:0 29 7 11 11 19 - 27 32
12. ОФИ 1:0 29 7 10 12 28 - 41 31
13. Астерас 0:1 29 7 8 14 21 - 30 29
14. ПАС Янина 0:1 29 7 6 16 18 - 35 27
15. Левадиакос 0:2 29 5 6 18 15 - 39 21
16. Аполлон Смирнис 0:1 29 2 4 23 11 - 51 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Giannis Masouras бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...