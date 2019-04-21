Греция: Суперлига 2018-2019
Паниониос
1:0
Перерыв
Стадион: Ниа Смирны
ПАС Янина
1:0
7' ГолGiannis Masouras
5
Dias
VII
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Antonio Mico
-
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каргас ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Edwin CastroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Higor VidalНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Паниониос Последние 20 матчей: +8 =3 -9Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти
Панаитоликос 5:0 Паниониос Атромитос 3:0 Паниониос ПАОК 4:2 Паниониос Паниониос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:1 Паниониос Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Паниониос 2:1 ПАОК Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 1:0 Астерас Паниониос 0:2 АЕК Паниониос 2:0 ПАС Янина ПАОК 3:0 Паниониос ОФИ 1:1 Паниониос ПАС Янина 1:1 Паниониос Иродотос 1:2 Паниониос ПАС Янина 3:1 Паниониос
ПАС Янина Последние 20 матчей: +4 =6 -10ПАС Янина 0:0 Астерас ОФИ 1:0 ПАС Янина Левадиакос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Лариса
Ламия 1:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Ксанти Панаитоликос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:2 Атромитос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Паниониос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Олимпиакос ПАС Янина 0:4 АЕК ПАС Янина 1:1 Паниониос Ираклис 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 3:1 Паниониос Астерас 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 ОФИ
Последние игры между собой
Паниониос: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Паниониос 1:1 ПАС Янина Кубок ПАС Янина 1:1 Паниониос Суперлига ПАС Янина 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:3 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 ПАС Янина Суперлига Паниониос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:1 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:2 Паниониос Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2:0
|29
|25
|4
|0
|61 - 14
|79
|2.
|Олимпиакос
|1:0
|28
|22
|3
|3
|64 - 16
|69
|3.
|АЕК
|0:1
|29
|17
|6
|6
|47 - 19
|57
|4.
|Атромитос
|0:0
|29
|14
|8
|7
|39 - 26
|50
|5.
|Арис Салоники
|1:0
|29
|14
|4
|11
|38 - 30
|46
|6.
|Панатинаикос
|0:0
|28
|12
|9
|7
|34 - 26
|45
|7.
|Паниониос
|1:0
|29
|11
|5
|13
|26 - 41
|38
|8.
|Панаитоликос
|0:1
|29
|10
|6
|13
|33 - 43
|36
|9.
|Лариса
|1:0
|29
|8
|10
|11
|26 - 31
|34
|10.
|Ламия
|0:1
|29
|8
|10
|11
|24 - 35
|34
|11.
|Ксанти
|1:0
|29
|7
|11
|11
|19 - 27
|32
|12.
|ОФИ
|1:0
|29
|7
|10
|12
|28 - 41
|31
|13.
|Астерас
|0:1
|29
|7
|8
|14
|21 - 30
|29
|14.
|ПАС Янина
|0:1
|29
|7
|6
|16
|18 - 35
|27
|15.
|Левадиакос
|0:2
|29
|5
|6
|18
|15 - 39
|21
|16.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|29
|2
|4
|23
|11 - 51
|10
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