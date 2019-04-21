Греция: Суперлига 2018-2019
АЕК
0:1
Перерыв
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Лариса
0:1
28' ГолБралич Славко
44' Желтая карточкаПонсе Эсекиэль
15
Чосич
Урош
12
Гало
Родриго
31
Бое
Лукас
16
Жижич
Никола
33
Marko
Nunic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Чосич УрошЗащитник
-
12 Гало РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Бое ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Жижич НиколаПолузащитник
- Нападающий
-
33 Marko NunicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Акоста НоэНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Феста Джанлука
Ход матча
28'
44'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +14 =4 -2Ламия 2:2 АЕК Ксанти 1:3 АЕК АЕК 2:0 Ламия АЕК 4:0 Панаитоликос
Лариса Последние 20 матчей: +6 =8 -6Лариса 1:1 ПАОК Паниониос 1:0 Лариса Лариса 2:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Лариса
Лариса 2:0 Левадиакос ОФИ 0:0 Лариса Ламия 2:1 Лариса Лариса 1:1 Ксанти Панаитоликос 2:2 Лариса Лариса 0:1 Атромитос Олимпиакос 4:0 Лариса Панатинаикос 1:1 Лариса Астерас 5:3 Лариса Лариса 0:0 Арис Салоники Лариса 3:0 Аполлон Смирнис Лариса 3:2 Астерас Аполлон Понту 0:4 Лариса Лариса 0:0 АЕК ПАОК 2:1 Лариса Лариса 4:2 Паниониос
Последние игры между собой
АЕК: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Лариса: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
АЕК 4:0 Лариса Суперлига АЕК 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Лариса Футбольная лига Лариса 0:1 АЕК Футбольная лига Лариса 2:3 АЕК Суперлига Лариса 0:4 АЕК Кубок АЕК 4:0 Лариса Суперлига Лариса 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Лариса Суперлига Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Лариса Суперлига Лариса 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Лариса Суперлига Лариса 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Лариса Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2:0
|29
|25
|4
|0
|61 - 14
|79
|2.
|Олимпиакос
|1:0
|28
|22
|3
|3
|64 - 16
|69
|3.
|АЕК
|0:1
|29
|17
|6
|6
|47 - 19
|57
|4.
|Атромитос
|0:0
|29
|14
|8
|7
|39 - 26
|50
|5.
|Арис Салоники
|1:0
|29
|14
|4
|11
|38 - 30
|46
|6.
|Панатинаикос
|0:0
|28
|12
|9
|7
|34 - 26
|45
|7.
|Паниониос
|1:0
|29
|11
|5
|13
|26 - 41
|38
|8.
|Панаитоликос
|0:1
|29
|10
|6
|13
|33 - 43
|36
|9.
|Лариса
|1:0
|29
|8
|10
|11
|26 - 31
|34
|10.
|Ламия
|0:1
|29
|8
|10
|11
|24 - 35
|34
|11.
|Ксанти
|1:0
|29
|7
|11
|11
|19 - 27
|32
|12.
|ОФИ
|1:0
|29
|7
|10
|12
|28 - 41
|31
|13.
|Астерас
|0:1
|29
|7
|8
|14
|21 - 30
|29
|14.
|ПАС Янина
|0:1
|29
|7
|6
|16
|18 - 35
|27
|15.
|Левадиакос
|0:2
|29
|5
|6
|18
|15 - 39
|21
|16.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|29
|2
|4
|23
|11 - 51
|10
Загрузка...