Греция: Суперлига 2018-2019

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АЕК
0:1
Перерыв

Стадион:
Лариса
0'
0:1
28' Гол
Бралич Славко
44' Желтая карточка
Понсе Эсекиэль
16
Цидотас
Панайотис
24
Сварнас
Эфстратиос
4
Ойконому
Мариос
15
Чосич
Урош
12
Гало
Родриго
95
Алеф
Салданья
20
Манталос
Петрос
6
Крстичич
Ненад
17
Клонаридис
Виктор
22
Понсе
Эсекиэль
31
Бое
Лукас
1
Кристинссон
Огмундур
20
Караникас
Никос
28
Бралич
Славко
18
Морас
Евангелос
6
Баллас
Панайотис
30
Живкович
Стефан
31
Сецерович
Аднан
13
Якимовски
Никола
16
Жижич
Никола
17
Шикавка
Евгений
33
Marko
Nunic
АЕК
3-5-2
Лариса
5-3-2

Ход матча

28'
0:1
Бралич Славко
(Якимовски Никола)
44'
Понсе Эсекиэль
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Ламия 2:2 АЕК Ксанти 1:3 АЕК АЕК 2:0 Ламия АЕК 4:0 Панаитоликос
Атромитос 0:1 АЕК АЕК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 2:0 АЕК АЕК 3:0 Атромитос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 АЕК АЕК 1:0 ОФИ Атромитос 0:1 АЕК АЕК 1:1 ПАОК АЕК 1:0 Левадиакос Паниониос 0:2 АЕК АЕК 5:0 Киссамикос АЕК 3:0 Астерас ПАС Янина 0:4 АЕК Киссамикос 1:1 АЕК Волос 1:3 АЕК
Лариса Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Лариса 1:1 ПАОК Паниониос 1:0 Лариса Лариса 2:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Лариса
Лариса 2:0 Левадиакос ОФИ 0:0 Лариса Ламия 2:1 Лариса Лариса 1:1 Ксанти Панаитоликос 2:2 Лариса Лариса 0:1 Атромитос Олимпиакос 4:0 Лариса Панатинаикос 1:1 Лариса Астерас 5:3 Лариса Лариса 0:0 Арис Салоники Лариса 3:0 Аполлон Смирнис Лариса 3:2 Астерас Аполлон Понту 0:4 Лариса Лариса 0:0 АЕК ПАОК 2:1 Лариса Лариса 4:2 Паниониос

Последние игры между собой

АЕК: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Лариса: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Лариса Кубок Лариса 2:1 АЕК Кубок Лариса 0:0 АЕК Суперлига
АЕК 4:0 Лариса Суперлига АЕК 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Лариса Футбольная лига Лариса 0:1 АЕК Футбольная лига Лариса 2:3 АЕК Суперлига Лариса 0:4 АЕК Кубок АЕК 4:0 Лариса Суперлига Лариса 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Лариса Суперлига Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Лариса Суперлига Лариса 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Лариса Суперлига Лариса 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Лариса Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 2:0 29 25 4 0 61 - 14 79
2. Олимпиакос 1:0 28 22 3 3 64 - 16 69
3. АЕК 0:1 29 17 6 6 47 - 19 57
4. Атромитос 0:0 29 14 8 7 39 - 26 50
5. Арис Салоники 1:0 29 14 4 11 38 - 30 46
6. Панатинаикос 0:0 28 12 9 7 34 - 26 45
7. Паниониос 1:0 29 11 5 13 26 - 41 38
8. Панаитоликос 0:1 29 10 6 13 33 - 43 36
9. Лариса 1:0 29 8 10 11 26 - 31 34
10. Ламия 0:1 29 8 10 11 24 - 35 34
11. Ксанти 1:0 29 7 11 11 19 - 27 32
12. ОФИ 1:0 29 7 10 12 28 - 41 31
13. Астерас 0:1 29 7 8 14 21 - 30 29
14. ПАС Янина 0:1 29 7 6 16 18 - 35 27
15. Левадиакос 0:2 29 5 6 18 15 - 39 21
16. Аполлон Смирнис 0:1 29 2 4 23 11 - 51 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Понсе Эсекиэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Бралич Славко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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