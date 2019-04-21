Греция: Суперлига 2018-2019
Ламия
0:1
Перерыв
Стадион: Lamia Municipal Stadium
Олимпиакос
0:1
35' ГолКамара Мохамед III
50
Mark
Asigba
27
Vanderson
32
Блажич
Марко
12
Ассубре
Жан
32
Лодыгин
Юрий
20
Мериа
Яссин
31
Диаш
Жиль
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Mark AsigbaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 VandersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Блажич МаркоПолузащитник
-
12 Ассубре ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Томас ЖоанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
- Основной состав
-
32 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
-
20 Мериа ЯссинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Диаш ЖильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Са ЖозеВратарь
-
26 Вукович ЯгошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
35'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос
Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Ламия 2:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Аполлон Лариса 0:7 Ламия
Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =3 -3Олимпиакос 4:0 Ксанти Панаитоликос 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Атромитос Олимпиакос 4:1 Арис Салоники
Аполлон Смирнис 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Ламия Олимпиакос 5:1 ОФИ Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 АЕК Олимпиакос 2:2 Динамо Киев ПАОК 3:1 Олимпиакос Ламия 3:3 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 4:0 Лариса Астерас 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Ксанти ПАС Янина 1:2 Олимпиакос Левадиакос 0:2 Олимпиакос Ксанти 0:0 Олимпиакос Арис Авату 1:2 Олимпиакос
Последние игры между собой
Ламия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Олимпиакос: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2:0
|29
|25
|4
|0
|61 - 14
|79
|2.
|Олимпиакос
|1:0
|28
|22
|3
|3
|64 - 16
|69
|3.
|АЕК
|0:1
|29
|17
|6
|6
|47 - 19
|57
|4.
|Атромитос
|0:0
|29
|14
|8
|7
|39 - 26
|50
|5.
|Арис Салоники
|1:0
|29
|14
|4
|11
|38 - 30
|46
|6.
|Панатинаикос
|0:0
|28
|12
|9
|7
|34 - 26
|45
|7.
|Паниониос
|1:0
|29
|11
|5
|13
|26 - 41
|38
|8.
|Панаитоликос
|0:1
|29
|10
|6
|13
|33 - 43
|36
|9.
|Лариса
|1:0
|29
|8
|10
|11
|26 - 31
|34
|10.
|Ламия
|0:1
|29
|8
|10
|11
|24 - 35
|34
|11.
|Ксанти
|1:0
|29
|7
|11
|11
|19 - 27
|32
|12.
|ОФИ
|1:0
|29
|7
|10
|12
|28 - 41
|31
|13.
|Астерас
|0:1
|29
|7
|8
|14
|21 - 30
|29
|14.
|ПАС Янина
|0:1
|29
|7
|6
|16
|18 - 35
|27
|15.
|Левадиакос
|0:2
|29
|5
|6
|18
|15 - 39
|21
|16.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|29
|2
|4
|23
|11 - 51
|10
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