Греция: Суперлига 2018-2019

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Ламия
0:1
Перерыв

Стадион:
Олимпиакос
22
Мелиссас
Никос
50
Mark
Asigba
8
Пляцикас
Василиос
4
Адехо
Даниэль
27
Vanderson
6
Бехарано
Данни
21
Димуцос
Элини
11
Караманос
Тасос
9
Барралес
Джеронимо
32
Блажич
Марко
12
Ассубре
Жан
32
Лодыгин
Юрий
8
Андруцос
Танасис
20
Мериа
Яссин
66
Сиссе
Папе
Абу
21
Цимикас
Костас
4
Камара
Мохамед
III
31
Диаш
Жиль
12
Гильерме
дос
Сантос
7
Фортунис
Костас
56
Поденсе
Даниэл
29
Franco
Soldano
Ламия
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

Ход матча

35'
0:1
Камара Мохамед III
(Поденсе Даниэл)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос
Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Ламия 2:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Аполлон Лариса 0:7 Ламия
Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Олимпиакос 4:0 Ксанти Панаитоликос 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Атромитос Олимпиакос 4:1 Арис Салоники
Аполлон Смирнис 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Ламия Олимпиакос 5:1 ОФИ Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 АЕК Олимпиакос 2:2 Динамо Киев ПАОК 3:1 Олимпиакос Ламия 3:3 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 4:0 Лариса Астерас 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Ксанти ПАС Янина 1:2 Олимпиакос Левадиакос 0:2 Олимпиакос Ксанти 0:0 Олимпиакос Арис Авату 1:2 Олимпиакос

Последние игры между собой

Ламия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Олимпиакос: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Олимпиакос 0:1 Ламия Кубок Ламия 3:3 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 3:0 Ламия Суперлига Олимпиакос 2:0 Ламия Суперлига
Ламия 0:1 Олимпиакос Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 2:0 29 25 4 0 61 - 14 79
2. Олимпиакос 1:0 28 22 3 3 64 - 16 69
3. АЕК 0:1 29 17 6 6 47 - 19 57
4. Атромитос 0:0 29 14 8 7 39 - 26 50
5. Арис Салоники 1:0 29 14 4 11 38 - 30 46
6. Панатинаикос 0:0 28 12 9 7 34 - 26 45
7. Паниониос 1:0 29 11 5 13 26 - 41 38
8. Панаитоликос 0:1 29 10 6 13 33 - 43 36
9. Лариса 1:0 29 8 10 11 26 - 31 34
10. Ламия 0:1 29 8 10 11 24 - 35 34
11. Ксанти 1:0 29 7 11 11 19 - 27 32
12. ОФИ 1:0 29 7 10 12 28 - 41 31
13. Астерас 0:1 29 7 8 14 21 - 30 29
14. ПАС Янина 0:1 29 7 6 16 18 - 35 27
15. Левадиакос 0:2 29 5 6 18 15 - 39 21
16. Аполлон Смирнис 0:1 29 2 4 23 11 - 51 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Камара Мохамед III бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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