Греция: Суперлига 2018-2019

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ПАОК
2:0
Перерыв

Стадион:
Левадиакос
0'
1:0
2' Гол
Шахов Евгений
2:0
8' Пенальти
Бисесвар Диего
2:0
30' Не забитый пенальти
Пелкас Димитрис
31
Пасхалакис
Александрос
3
Матос
Леонардо
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
23
Яннулис
Димитрис
28
Шахов
Евгений
26
Оливейра
Сержиу
18
Лимниос
Димитрис
10
Пелкас
Димитрис
21
Бисесвар
Диего
9
Свидерски
Кароль
19
Vladimir
Bajic
25
Savvas
Tsambouris
44
Panagiotis
Liagas
92
Moise
Adilehou
5
Ангуа
Бро
21
Карахалиос
Зисис
82
Pavlos
Mitropoulos
42
Савадого
Сулейман
4
Georgios
Nikas
24
Efstathios
Chatzilabros
7
Нанжис
Ленни
ПАОК
4-2-3-1
Левадиакос
4-2-3-1

Ход матча

2'
Шахов Евгений
1:0
8'
Бисесвар Диего
2:0
30'
Пелкас Димитрис
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия ПАОК 2:0 Астерас Ксанти 1:2 ПАОК
Панаитоликос 1:2 ПАОК ПАОК 3:0 Атромитос Панатинаикос 0:2 ПАОК ПАОК 4:2 Паниониос ПАОК 1:1 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК ПАОК 3:1 Олимпиакос Паниониос 2:1 ПАОК АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 5:0 Панахаики ПАОК 3:0 Паниониос Астерас 0:3 ПАОК Панахаики 2:1 ПАОК Аиттитос Спатон 0:6 ПАОК
Левадиакос Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Левадиакос 1:2 Паниониос Астерас 0:0 Левадиакос Левадиакос 0:2 ПАС Янина ОФИ 2:0 Левадиакос
Лариса 2:0 Левадиакос Левадиакос 1:1 Ламия Ксанти 0:1 Левадиакос Левадиакос 1:0 Панаитоликос Атромитос 1:0 Левадиакос Левадиакос 0:0 Панатинаикос АЕК 1:0 Левадиакос Левадиакос 1:0 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:0 Левадиакос Левадиакос 0:2 Олимпиакос Панахаики 2:1 Левадиакос Левадиакос 1:2 ПАОК Паниониос 1:1 Левадиакос Левадиакос 0:2 Астерас ПАС Янина 2:0 Левадиакос Левадиакос 2:1 ОФИ

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Левадиакос: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Левадиакос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 5:0 Левадиакос Суперлига ПАОК 2:1 Левадиакос Кубок Левадиакос 0:0 ПАОК Суперлига
ПАОК 3:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 1:2 ПАОК Суперлига Левадиакос 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:1 ПАОК Суперлига Левадиакос 0:0 ПАОК Кубок Греции ПАОК 2:0 Левадиакос Кубок Греции ПАОК 1:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 4:3 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Левадиакос Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 2:0 29 25 4 0 61 - 14 79
2. Олимпиакос 1:0 28 22 3 3 64 - 16 69
3. АЕК 0:1 29 17 6 6 47 - 19 57
4. Атромитос 0:0 29 14 8 7 39 - 26 50
5. Арис Салоники 1:0 29 14 4 11 38 - 30 46
6. Панатинаикос 0:0 28 12 9 7 34 - 26 45
7. Паниониос 1:0 29 11 5 13 26 - 41 38
8. Панаитоликос 0:1 29 10 6 13 33 - 43 36
9. Лариса 1:0 29 8 10 11 26 - 31 34
10. Ламия 0:1 29 8 10 11 24 - 35 34
11. Ксанти 1:0 29 7 11 11 19 - 27 32
12. ОФИ 1:0 29 7 10 12 28 - 41 31
13. Астерас 0:1 29 7 8 14 21 - 30 29
14. ПАС Янина 0:1 29 7 6 16 18 - 35 27
15. Левадиакос 0:2 29 5 6 18 15 - 39 21
16. Аполлон Смирнис 0:1 29 2 4 23 11 - 51 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Пелкас Димитрис пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Бисесвар Диего из команды ПАОК забивает с точки!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Шахов Евгений бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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