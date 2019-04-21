Греция: Суперлига 2018-2019
ПАОК
2:0
Перерыв
Стадион: Тумба
Левадиакос
1:0
2' ГолШахов Евгений
2:0
8' ПенальтиБисесвар Диего
2:0
30' Не забитый пенальтиПелкас Димитрис
15
Креспо
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
98 Лео РодригесПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мелег ДеянПолузащитник
-
Главный тренер: Nikolaos Karageorgiou
Ход матча
2'
1:0
8'
2:0
30'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =3 -2Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия ПАОК 2:0 Астерас Ксанти 1:2 ПАОК
Панаитоликос 1:2 ПАОК ПАОК 3:0 Атромитос Панатинаикос 0:2 ПАОК ПАОК 4:2 Паниониос ПАОК 1:1 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК ПАОК 3:1 Олимпиакос Паниониос 2:1 ПАОК АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 5:0 Панахаики ПАОК 3:0 Паниониос Астерас 0:3 ПАОК Панахаики 2:1 ПАОК Аиттитос Спатон 0:6 ПАОК
Левадиакос Последние 20 матчей: +4 =5 -11Левадиакос 1:2 Паниониос Астерас 0:0 Левадиакос Левадиакос 0:2 ПАС Янина ОФИ 2:0 Левадиакос
Лариса 2:0 Левадиакос Левадиакос 1:1 Ламия Ксанти 0:1 Левадиакос Левадиакос 1:0 Панаитоликос Атромитос 1:0 Левадиакос Левадиакос 0:0 Панатинаикос АЕК 1:0 Левадиакос Левадиакос 1:0 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:0 Левадиакос Левадиакос 0:2 Олимпиакос Панахаики 2:1 Левадиакос Левадиакос 1:2 ПАОК Паниониос 1:1 Левадиакос Левадиакос 0:2 Астерас ПАС Янина 2:0 Левадиакос Левадиакос 2:1 ОФИ
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Левадиакос: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ПАОК 3:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 1:2 ПАОК Суперлига Левадиакос 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:1 ПАОК Суперлига Левадиакос 0:0 ПАОК Кубок Греции ПАОК 2:0 Левадиакос Кубок Греции ПАОК 1:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 4:3 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Левадиакос Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2:0
|29
|25
|4
|0
|61 - 14
|79
|2.
|Олимпиакос
|1:0
|28
|22
|3
|3
|64 - 16
|69
|3.
|АЕК
|0:1
|29
|17
|6
|6
|47 - 19
|57
|4.
|Атромитос
|0:0
|29
|14
|8
|7
|39 - 26
|50
|5.
|Арис Салоники
|1:0
|29
|14
|4
|11
|38 - 30
|46
|6.
|Панатинаикос
|0:0
|28
|12
|9
|7
|34 - 26
|45
|7.
|Паниониос
|1:0
|29
|11
|5
|13
|26 - 41
|38
|8.
|Панаитоликос
|0:1
|29
|10
|6
|13
|33 - 43
|36
|9.
|Лариса
|1:0
|29
|8
|10
|11
|26 - 31
|34
|10.
|Ламия
|0:1
|29
|8
|10
|11
|24 - 35
|34
|11.
|Ксанти
|1:0
|29
|7
|11
|11
|19 - 27
|32
|12.
|ОФИ
|1:0
|29
|7
|10
|12
|28 - 41
|31
|13.
|Астерас
|0:1
|29
|7
|8
|14
|21 - 30
|29
|14.
|ПАС Янина
|0:1
|29
|7
|6
|16
|18 - 35
|27
|15.
|Левадиакос
|0:2
|29
|5
|6
|18
|15 - 39
|21
|16.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|29
|2
|4
|23
|11 - 51
|10
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