Греция: Суперлига 2018-2019

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Ксанти
1:0
Перерыв

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
1:0
15' Гол в свои ворота
Nikolaos Vafeas
20
Живкович
Живко
5
Dimos
Baxevanidis
4
Алмейда
Диниш
31
Christos
Lisgaras
32
Касадо
Хорхе
8
Камара
Мохамед
II
3
Баррьентос
Жан
11
Sofiane
Khadda
10
Джуричкович
Петар
18
Matias
Castro
II
26
Ендришек
Эрик
97
Lefteris
Astras
5
Nikolaos
Vafeas
2
Контоэс
Яннис
11
Лопес
Мартин
25
Giannis
Stathis
21
Гаруфалиас
Ираклис
30
Д'Урсо
Кристиан
29
Leonidas
Rossi
18
Joel
Acosta
45
Варкас
Яннис
33
German
Rivero
Ксанти
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
3-4-3

Ход матча

15'
Nikolaos Vafeas
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Ксанти Последние 20 матчей: +1 =9 -10
Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти
Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия ОФИ 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панаитоликос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:1 Атромитос Панатинаикос 2:2 Ксанти Ксанти 0:0 Олимпиакос Ники Волоу 1:0 Ксанти Аполлон Смирнис 1:0 Ксанти Ксанти 1:1 Олимпиакос АЕК 2:0 Ксанти
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 Панатинаикос Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Аполлон Смирнис 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Ламия 2:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Левадиакос Лариса 3:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Трикала 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Ксанти Панаитоликос 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:1 Атромитос

Последние игры между собой

Ксанти: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Аполлон Смирнис: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Аполлон Смирнис 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 2:0 Ксанти Суперлига Аполлон Смирнис 2:0 Ксанти Суперлига
Ксанти 3:2 Аполлон Смирнис Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 2:0 29 25 4 0 61 - 14 79
2. Олимпиакос 1:0 28 22 3 3 64 - 16 69
3. АЕК 0:1 29 17 6 6 47 - 19 57
4. Атромитос 0:0 29 14 8 7 39 - 26 50
5. Арис Салоники 1:0 29 14 4 11 38 - 30 46
6. Панатинаикос 0:0 28 12 9 7 34 - 26 45
7. Паниониос 1:0 29 11 5 13 26 - 41 38
8. Панаитоликос 0:1 29 10 6 13 33 - 43 36
9. Лариса 1:0 29 8 10 11 26 - 31 34
10. Ламия 0:1 29 8 10 11 24 - 35 34
11. Ксанти 1:0 29 7 11 11 19 - 27 32
12. ОФИ 1:0 29 7 10 12 28 - 41 31
13. Астерас 0:1 29 7 8 14 21 - 30 29
14. ПАС Янина 0:1 29 7 6 16 18 - 35 27
15. Левадиакос 0:2 29 5 6 18 15 - 39 21
16. Аполлон Смирнис 0:1 29 2 4 23 11 - 51 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Nikolaos Vafeas уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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