Италия: Серия A 2018-2019

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Фрозиноне
 
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Стадион:
Интер Милан

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне
Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Милан Удинезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Сассуоло Наполи 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Кальяри Интер Милан 3:0 Фрозиноне
Интер Милан Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Интер Милан 0:0 Аталанта Дженоа 0:4 Интер Милан Интер Милан 0:1 Лацио Милан 2:3 Интер Милан
Интер Милан 0:1 Айнтрахт Фр Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 Айнтрахт Фр 0:0 Интер Милан Кальяри 2:1 Интер Милан Фиорентина 3:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Рапид Вена Интер Милан 2:1 Сампдория Рапид Вена 0:1 Интер Милан Парма 0:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Болонья Интер Милан 1:1 Лацио Торино 1:0 Интер Милан Интер Милан 0:0 Сассуоло Интер Милан 6:2 Беневенто Эмполи 0:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Наполи

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Интер Милан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Интер Милан 3:0 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:0 Фрозиноне Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 27 3 1 64 - 20 84
2. Наполи Заявка 31 19 7 5 58 - 27 64
3. Интер Милан Заявка 31 17 6 8 47 - 25 57
4. Аталанта Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
5. Милан Заявка 31 14 10 7 45 - 30 52
6. Рома Заявка 31 14 9 8 56 - 45 51
7. Лацио Заявка 30 14 7 9 44 - 32 49
8. Торино Заявка 31 12 13 6 40 - 28 49
9. Сампдория Заявка 31 13 6 12 51 - 41 45
10. Фиорентина Заявка 31 8 15 8 46 - 39 39
11. Кальяри Заявка 31 9 9 13 30 - 43 36
12. Сассуоло Заявка 31 8 12 11 46 - 51 36
13. Парма Заявка 31 9 7 15 33 - 50 34
14. Дженоа Заявка 31 8 10 13 35 - 49 34
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 30 - 43 32
16. СПАЛ 2013 Заявка 31 8 8 15 28 - 44 32
17. Болонья Заявка 31 7 9 15 31 - 47 30
18. Эмполи Заявка 31 7 7 17 40 - 59 28
19. Фрозиноне Заявка 31 5 8 18 25 - 56 23
20. Кьево Заявка 31 1 11 19 21 - 64 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Фрозиноне - Интер Милан

    До начала игры, которая состоится 14.04.2019, осталось 2 дня 18 часов 55 минут.
    • Прогнозы на матч Фрозиноне - Интер Милан
    Фрозиноне
    5.3% (4)
    Ничья
    4% (3)
    Интер Милан
    90.7% (68)
    1:2 Inter
    32% (24)
    0:2 Inter
    28% (21)
    0:1 Inter
    17.3% (13)
    1:3 Inter
    5.3% (4)
    2:0 Frosinone
    4% (3)
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