Италия: Серия A 2018-2019
Фрозиноне
Позже
Стадион: Бенито Стирпе
Интер Милан
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =4 -11Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне
Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Милан Удинезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Сассуоло Наполи 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Кальяри Интер Милан 3:0 Фрозиноне
Интер Милан Последние 20 матчей: +10 =4 -6Интер Милан 0:0 Аталанта Дженоа 0:4 Интер Милан Интер Милан 0:1 Лацио Милан 2:3 Интер Милан
Интер Милан 0:1 Айнтрахт Фр Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 Айнтрахт Фр 0:0 Интер Милан Кальяри 2:1 Интер Милан Фиорентина 3:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Рапид Вена Интер Милан 2:1 Сампдория Рапид Вена 0:1 Интер Милан Парма 0:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Болонья Интер Милан 1:1 Лацио Торино 1:0 Интер Милан Интер Милан 0:0 Сассуоло Интер Милан 6:2 Беневенто Эмполи 0:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Наполи
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Интер Милан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|64 - 20
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|58 - 27
|64
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|47 - 25
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|64 - 41
|52
|5.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|45 - 30
|52
|6.
|Рома
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|56 - 45
|51
|7.
|Лацио
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|44 - 32
|49
|8.
|Торино
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|40 - 28
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|51 - 41
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|46 - 39
|39
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|30 - 43
|36
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|46 - 51
|36
|13.
|Парма
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 50
|34
|14.
|Дженоа
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|35 - 49
|34
|15.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|30 - 43
|32
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|28 - 44
|32
|17.
|Болонья
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 47
|30
|18.
|Эмполи
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 59
|28
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|25 - 56
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|31
|1
|11
|19
|21 - 64
|11
Фрозиноне
5.3% (4)
Ничья
4% (3)
Интер Милан
90.7% (68)
1:2 Inter
32% (24)
0:2 Inter
28% (21)
0:1 Inter
17.3% (13)
1:3 Inter
5.3% (4)
2:0 Frosinone
4% (3)
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