Италия: Серия A 2018-2019
Сампдория
1:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Луиджи Феррарис
Дженоа
1:0
3' ГолДефрель Грегоре
8' Желтая карточкаКришито Доменико
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
10
Прает
Деннис
97
Раду
Йонуц
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
10 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +10 =2 -8Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория
Сампдория 1:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сампдория 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 0:1 Фрозиноне Наполи 3:0 Сампдория Сампдория 4:0 Удинезе Фиорентина 3:3 Сампдория Сампдория 0:2 Милан Ювентус 2:1 Сампдория Сампдория 2:0 Кьево Эмполи 2:4 Сампдория Сампдория 2:0 Парма Лацио 2:2 Сампдория Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 Сампдория 4:1 Болонья
Дженоа Последние 20 матчей: +5 =8 -7Наполи 1:1 Дженоа Дженоа 0:4 Интер Милан Удинезе 2:0 Дженоа Дженоа 2:0 ASD Imperia
Дженоа 2:0 Ювентус Парма 1:0 Дженоа Дженоа 0:0 Фрозиноне Кьево 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Лацио Болонья 1:1 Дженоа Дженоа 1:1 Сассуоло Эмполи 1:3 Дженоа Дженоа 0:2 Милан Дженоа 1:1 Вюрцбург Кикерс Дженоа 0:0 Фиорентина Кальяри 1:0 Дженоа Дженоа 3:1 Аталанта Рома 3:2 Дженоа Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Дженоа 3:3 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Дженоа: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сампдория 2:1 Дженоа Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Дженоа Серия A Сампдория 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Сампдория Серия A Дженоа 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|65 - 22
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|58 - 27
|64
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|47 - 25
|57
|4.
|Милан
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|46 - 30
|55
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 45
|54
|6.
|Аталанта
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|64 - 41
|52
|7.
|Торино
|Заявка
|32
|12
|14
|6
|41 - 29
|50
|8.
|Лацио
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|44 - 33
|49
|9.
|Сампдория
|1:0 Заявка
|32
|14
|6
|12
|52 - 41
|48
|10.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|32
|8
|16
|8
|46 - 39
|40
|11.
|Кальяри
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 44
|37
|12.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|32
|8
|13
|11
|46 - 51
|37
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|30 - 45
|35
|14.
|Парма
|0:0 Заявка
|32
|9
|8
|15
|33 - 50
|35
|15.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|32
|8
|10
|14
|35 - 50
|34
|16.
|Удинезе
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|30 - 44
|32
|17.
|Болонья
|0:0 Заявка
|32
|7
|10
|15
|31 - 47
|31
|18.
|Эмполи
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 59
|28
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|25 - 56
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|31
|1
|11
|19
|21 - 64
|11
Сампдория
83.1% (138)
Ничья
14.5% (24)
Дженоа
2.4% (4)
1:0 Сампдория
34.3% (57)
2:1 Сампдория
31.3% (52)
1:1 Ничья
12% (20)
2:0 Сампдория
11.4% (19)
3:1 Сампдория
2.4% (4)
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