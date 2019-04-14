Италия: Серия A 2018-2019

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Сампдория
1:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Дженоа
0'
1:0
3' Гол
Дефрель Грегоре
8' Желтая карточка
Кришито Доменико
14'
1
Аудеро
Эмиль
7
Сала
Джакопо
3
Андерсен
Йоаким
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
10
Прает
Деннис
6
Экдаль
Олбин
16
Линетти
Кароль
11
Рамирес
Гастон
27
Квальярелла
Фабио
92
Дефрель
Грегоре
97
Раду
Йонуц
14
Бираски
Давиде
17
Ромеро
Кристиан
4
Кришито
Доменико
32
Перейра
Педру
II
18
Эстебан
Ролон
44
Велозу
Мигель
24
Бесса
Даниэль
22
Лазович
Дарко
19
Пандев
Горан
11
Куаме
Кристиан
Сампдория
4-3-1-2
Дженоа
3-5-2

Ход матча

3'
Дефрель Грегоре
(Квальярелла Фабио)
1:0
8'
 
Кришито Доменико
  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория
Сампдория 1:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сампдория 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 0:1 Фрозиноне Наполи 3:0 Сампдория Сампдория 4:0 Удинезе Фиорентина 3:3 Сампдория Сампдория 0:2 Милан Ювентус 2:1 Сампдория Сампдория 2:0 Кьево Эмполи 2:4 Сампдория Сампдория 2:0 Парма Лацио 2:2 Сампдория Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 Сампдория 4:1 Болонья
Дженоа Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Наполи 1:1 Дженоа Дженоа 0:4 Интер Милан Удинезе 2:0 Дженоа Дженоа 2:0 ASD Imperia
Дженоа 2:0 Ювентус Парма 1:0 Дженоа Дженоа 0:0 Фрозиноне Кьево 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Лацио Болонья 1:1 Дженоа Дженоа 1:1 Сассуоло Эмполи 1:3 Дженоа Дженоа 0:2 Милан Дженоа 1:1 Вюрцбург Кикерс Дженоа 0:0 Фиорентина Кальяри 1:0 Дженоа Дженоа 3:1 Аталанта Рома 3:2 Дженоа Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Дженоа 3:3 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Дженоа: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A
Сампдория 2:1 Дженоа Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Дженоа Серия A Сампдория 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Сампдория Серия A Дженоа 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 27 3 2 65 - 22 84
2. Наполи Заявка 31 19 7 5 58 - 27 64
3. Интер Милан Заявка 31 17 6 8 47 - 25 57
4. Милан Заявка 32 15 10 7 46 - 30 55
5. Рома Заявка 32 15 9 8 57 - 45 54
6. Аталанта Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
7. Торино Заявка 32 12 14 6 41 - 29 50
8. Лацио Заявка 31 14 7 10 44 - 33 49
9. Сампдория 1:0 Заявка 32 14 6 12 52 - 41 48
10. Фиорентина 0:0 Заявка 32 8 16 8 46 - 39 40
11. Кальяри Заявка 32 9 10 13 31 - 44 37
12. Сассуоло 0:0 Заявка 32 8 13 11 46 - 51 37
13. СПАЛ 2013 Заявка 32 9 8 15 30 - 45 35
14. Парма 0:0 Заявка 32 9 8 15 33 - 50 35
15. Дженоа 0:1 Заявка 32 8 10 14 35 - 50 34
16. Удинезе Заявка 31 8 8 15 30 - 44 32
17. Болонья 0:0 Заявка 32 7 10 15 31 - 47 31
18. Эмполи Заявка 31 7 7 17 40 - 59 28
19. Фрозиноне Заявка 31 5 8 18 25 - 56 23
20. Кьево Заявка 31 1 11 19 21 - 64 11
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Эстебан Ролон из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Лазович Дарко из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Сала Джакопо
  • 11'
    Лазович Дарко из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 11'
    Сампдория контролирует мяч.
  • Офсайд
    10'
    Куаме Кристиан из команды Дженоа в офсайде
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 9'
    Рамирес Гастон нанес удар издали, а Раду Йонуц отбил его обратно в игру!
  • Желтая карточка
    8'
    Кришито Доменико получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Кришито Доменико из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Дефрель Грегоре
  • 7'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 7'
    Бираски Давиде не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    6'
    Назначен штрафной. Пострадал Пандев Горан, его свалил Мурру Никола.
  • 6'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 4'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 3'
    Квальярелла Фабио сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Дефрель Грегоре из команды Сампдория забил гол! Легко это для такого игрока, как Дефрель Грегоре
  • 3'
    Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
  • 3'
    Экдаль Олбин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    2'
    Прает Деннис из команды Сампдория разыграл угловой с левого угла.
  • 2'
    Раду Йонуц отбил мяч на угловой после удара Линетти Кароль из штрафной площади.
  • 2'
    Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 1'
    Куаме Кристиан из команды Дженоа нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Дженоа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сампдория 1:0 Дженоа
Сампдория
83.1% (138)
Ничья
14.5% (24)
Дженоа
2.4% (4)
1:0 Сампдория
34.3% (57)
2:1 Сампдория
31.3% (52)
1:1 Ничья
12% (20)
2:0 Сампдория
11.4% (19)
3:1 Сампдория
2.4% (4)
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