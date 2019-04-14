Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

47' Хорошую попытку сделал Педру Жоау III . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Кальяри имеет хороший шанс забить.

47' Падоин Симоне получил желтую карточку от судьи

46' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

43' Кальяри контролирует мяч.

42' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Пеллегрини Лука из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

40' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

38' Де Сильвестри Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...

37' Матч возобновится спорным мячом

35' Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой слева.

34' Ансальди Кристиан из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

32' Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

30' Удар от ворот произведет Кальяри

29' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Выглядело как неплохой момент. Фараго Паоло из команды Кальяри закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

28' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.

27' Пеллегрини Лука из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

26' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

25' ШАНС! Ринкон Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

24' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Кальяри контролирует мяч.

22' Базелли Даниэле из команды Торино разыграл угловой с левого угла.

20' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

20' Фараго Паоло получил желтую карточку от судьи

18' Ансальди Кристиан из команды Торино в офсайде

18' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

10' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

5' Торино контролирует мяч.

3' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля