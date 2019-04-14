Италия: Серия A 2018-2019
Торино
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Кальяри
1' Желтая карточкаБарелла Николо
3' Желтая карточкаРинкон Томас
20' Желтая карточкаФараго Паоло
45' Желтая карточкаБеренгер Алекс
45' Желтая карточкаПадоин Симоне
88
Ринкон
Томас
21
Ионице
Артур
24
Фараго
Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Срна ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Теро СирильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
20'
45'
45'
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +9 =7 -4Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья
Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино Торино 3:0 Эмполи Сассуоло 1:1 Торино Торино 0:1 Ювентус Милан 0:0 Торино Торино 2:0 Судтироль Торино 2:1 Дженоа
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =3 -10Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина
Болонья 2:0 Кальяри Кальяри 2:1 Интер Милан Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дженоа Лацио 3:1 Кальяри Кальяри 0:1 Наполи Кальяри 2:2 Рома Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 1:1 Кальяри
Последние игры между собой
Торино: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Кальяри: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|65 - 22
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|58 - 27
|64
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|47 - 25
|57
|4.
|Милан
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|46 - 30
|55
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 45
|54
|6.
|Аталанта
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|64 - 41
|52
|7.
|Торино
|0:0 Заявка
|32
|12
|14
|6
|40 - 28
|50
|8.
|Лацио
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|44 - 33
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|51 - 41
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|46 - 39
|39
|11.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|32
|9
|10
|13
|30 - 43
|37
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|46 - 51
|36
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|30 - 45
|35
|14.
|Парма
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 50
|34
|15.
|Дженоа
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|35 - 49
|34
|16.
|Удинезе
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|30 - 44
|32
|17.
|Болонья
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 47
|30
|18.
|Эмполи
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 59
|28
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|25 - 56
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|31
|1
|11
|19
|21 - 64
|11
Торино
91.7% (155)
Ничья
4.1% (7)
Кальяри
4.1% (7)
1:0 Торино
39.6% (67)
2:1 Торино
30.2% (51)
2:0 Торино
16.6% (28)
3:1 Торино
3% (5)
1:1 Ничья
2.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...