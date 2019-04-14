Италия: Серия A 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Торино
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Кальяри
0'
1' Желтая карточка
Барелла Николо
3' Желтая карточка
Ринкон Томас
20' Желтая карточка
Фараго Паоло
45' Желтая карточка
Беренгер Алекс
45' Желтая карточка
Падоин Симоне
45'+3
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
24
Моретти
Эмилиано
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
15
Ансальди
Кристиан
8
Базелли
Даниэле
21
Беренгер
Алекс
11
Дзадза
Симоне
28
Краньо
Алессио
20
Падоин
Симоне
19
Пизакане
Фабио
15
Клаван
Рагнар
3
Пеллегрини
Лука
21
Ионице
Артур
8
Чигарини
Лука
24
Фараго
Паоло
18
Барелла
Николо
10
Педру
Жоау
III
30
Паволетти
Леонардо
Торино
3-4-2-1
Кальяри
4-3-1-2

Ход матча

1'
 
Барелла Николо
3'
Ринкон Томас
 
20'
 
Фараго Паоло
40'
Эйна Ола
Де Сильвестри Лоренцо
 
45'
Беренгер Алекс
 
45'
 
Падоин Симоне
  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья
Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино Торино 3:0 Эмполи Сассуоло 1:1 Торино Торино 0:1 Ювентус Милан 0:0 Торино Торино 2:0 Судтироль Торино 2:1 Дженоа
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина
Болонья 2:0 Кальяри Кальяри 2:1 Интер Милан Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дженоа Лацио 3:1 Кальяри Кальяри 0:1 Наполи Кальяри 2:2 Рома Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 1:1 Кальяри

Последние игры между собой

Торино: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Кальяри: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Кальяри 0:0 Торино Серия A Кальяри 0:4 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Торино Серия A
Торино 5:1 Кальяри Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Торино Серия A Кальяри 4:3 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Торино Серия A Торино 2:0 Кальяри Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 27 3 2 65 - 22 84
2. Наполи Заявка 31 19 7 5 58 - 27 64
3. Интер Милан Заявка 31 17 6 8 47 - 25 57
4. Милан Заявка 32 15 10 7 46 - 30 55
5. Рома Заявка 32 15 9 8 57 - 45 54
6. Аталанта Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
7. Торино 0:0 Заявка 32 12 14 6 40 - 28 50
8. Лацио Заявка 31 14 7 10 44 - 33 49
9. Сампдория Заявка 31 13 6 12 51 - 41 45
10. Фиорентина Заявка 31 8 15 8 46 - 39 39
11. Кальяри 0:0 Заявка 32 9 10 13 30 - 43 37
12. Сассуоло Заявка 31 8 12 11 46 - 51 36
13. СПАЛ 2013 Заявка 32 9 8 15 30 - 45 35
14. Парма Заявка 31 9 7 15 33 - 50 34
15. Дженоа Заявка 31 8 10 13 35 - 49 34
16. Удинезе Заявка 31 8 8 15 30 - 44 32
17. Болонья Заявка 31 7 9 15 31 - 47 30
18. Эмполи Заявка 31 7 7 17 40 - 59 28
19. Фрозиноне Заявка 31 5 8 18 25 - 56 23
20. Кьево Заявка 31 1 11 19 21 - 64 11
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    47'
    Безумный фол. Падоин Симоне грубо играет против соперника. Пострадал Ансальди Кристиан
  • 47'
    Хорошую попытку сделал Педру Жоау III. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 47'
    Кальяри имеет хороший шанс забить.
  • Желтая карточка
    47'
    Падоин Симоне получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Фол, нарушение
    43'
    Ионице Артур из команды Кальяри играет слишком грубо. Эйна Ола оказался на газоне.
  • 43'
    Кальяри контролирует мяч.
  • 42'
    Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Пеллегрини Лука из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 40'
    Де Сильвестри Лоренцо получил травму и заменен. Эйна Ола выходит на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Травма, повреждение
    38'
    Де Сильвестри Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 37'
    Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Угловой
    35'
    Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой слева.
  • 34'
    Ансальди Кристиан из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    32'
    Барелла Николо задерживает мяч рукой
  • 32'
    Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Удар от ворот произведет Кальяри
  • 29'
    Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Выглядело как неплохой момент. Фараго Паоло из команды Кальяри закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
  • 28'
    Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
  • 27'
    Пеллегрини Лука из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 26'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 25'
    ШАНС! Ринкон Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 24'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Кальяри контролирует мяч.
  • Угловой
    22'
    Базелли Даниэле из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
  • 22'
    Мейте Суалихо мяч отрикошетил от ворот
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Желтая карточка
    20'
    Фараго Паоло получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    20'
    Безумный фол. Фараго Паоло грубо играет против соперника. Пострадал Иццо Армандо
  • Фол, нарушение
    19'
    Дзадза Симоне из команды Торино опасно и грубо сыграл. Пеллегрини Лука пострадал.
  • Офсайд
    18'
    Ансальди Кристиан из команды Торино в офсайде
  • 18'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Барелла Николо наказан за толчок Ринкон Томас
  • 16'
    Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Де Сильвестри Лоренцо задерживает мяч рукой
  • 10'
    Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 5'
    Торино контролирует мяч.
  • 3'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Новости
Прогнозы на матч Торино 0:0 Кальяри
Торино
91.7% (155)
Ничья
4.1% (7)
Кальяри
4.1% (7)
1:0 Торино
39.6% (67)
2:1 Торино
30.2% (51)
2:0 Торино
16.6% (28)
3:1 Торино
3% (5)
1:1 Ничья
2.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...