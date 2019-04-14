Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

13' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Фиорентина контролирует мяч.

12' Удар от ворот произведет Фиорентина

12' Паласио Родриго из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

12' Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...

11' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хорошую попытку сделал Симеоне Джованни . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Симеоне Джованни из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...

10' Фиорентина начинает контратаку

10' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.

10' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

9' Паласио Родриго из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

9' Идет дождь, трудные условия для игроков.

9' Удар от ворот произведет Болонья

9' Шанс! Симеоне Джованни из команды Фиорентина пробил головой, но мимо

8' Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Болонья

5' Плохо сыграл Лянко Войнович - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

5' Миленкович Никола из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

5' Герсон Сантос из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

5' Бираги Кристиано из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

5' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

3' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

3' Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

2' Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Болонья начинает с центра поля