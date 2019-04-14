Италия: Серия A 2018-2019
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Артемио Франки
Болонья
14
Дабо
Брайан
29
Муриэль
Луис
16
Поли
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Муриэль ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Уго ВиторЗащитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +6 =10 -4Фиорентина 0:1 Фрозиноне Рома 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Торино Кальяри 2:1 Фиорентина
Фиорентина 1:1 Лацио Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Фиорентина 3:3 Интер Милан СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Фиорентина 0:0 Наполи Удинезе 1:1 Фиорентина Фиорентина 7:1 Рома Кьево 3:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Сампдория Торино 0:2 Фиорентина Дженоа 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:1 Парма Милан 0:1 Фиорентина Фиорентина 3:1 Эмполи Сассуоло 3:3 Фиорентина
Болонья Последние 20 матчей: +6 =4 -10Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья
Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья Болонья 0:2 Лацио Парма 0:0 Болонья Болонья 0:0 Милан Эмполи 2:1 Болонья Болонья 3:0 Кротоне Сампдория 4:1 Болонья
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
Болонья 0:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Фиорентина 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|65 - 22
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|58 - 27
|64
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|47 - 25
|57
|4.
|Милан
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|46 - 30
|55
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 45
|54
|6.
|Аталанта
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|64 - 41
|52
|7.
|Торино
|Заявка
|32
|12
|14
|6
|41 - 29
|50
|8.
|Лацио
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|44 - 33
|49
|9.
|Сампдория
|1:0 Заявка
|32
|14
|6
|12
|52 - 41
|48
|10.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|32
|8
|16
|8
|46 - 39
|40
|11.
|Кальяри
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 44
|37
|12.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|32
|8
|13
|11
|46 - 51
|37
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|30 - 45
|35
|14.
|Парма
|0:0 Заявка
|32
|9
|8
|15
|33 - 50
|35
|15.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|32
|8
|10
|14
|35 - 50
|34
|16.
|Удинезе
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|30 - 44
|32
|17.
|Болонья
|0:0 Заявка
|32
|7
|10
|15
|31 - 47
|31
|18.
|Эмполи
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 59
|28
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|25 - 56
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|31
|1
|11
|19
|21 - 64
|11
Фиорентина
88% (147)
Ничья
11.4% (19)
Болонья
0.6% (1)
2:1 Фиорентина
42.5% (71)
2:0 Фиорентина
19.8% (33)
1:0 Фиорентина
17.4% (29)
1:1 Ничья
7.8% (13)
3:1 Фиорентина
4.2% (7)
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