Италия: Серия A 2018-2019

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  4. Серия A 2018-2019
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Болонья
0' 13'
1
Лафон
Альбан
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
5
Чеккерини
Федерико
25
Кьеза
Федерико
14
Дабо
Брайан
17
Верету
Жордан
8
Герсон
Сантос
3
Бираги
Кристиано
9
Симеоне
Джованни
29
Муриэль
Луис
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
23
Данило
Ларанжера
4
Лянко
Войнович
35
Дейкс
Митчелл
21
Сориано
Роберто
5
Пульгар
Эрик
16
Поли
Андреа
7
Орсолини
Риккардо
24
Паласио
Родриго
10
Сансоне
Никола
Фиорентина
3-5-2
Болонья
4-3-3
  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Фиорентина 0:1 Фрозиноне Рома 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Торино Кальяри 2:1 Фиорентина
Фиорентина 1:1 Лацио Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Фиорентина 3:3 Интер Милан СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Фиорентина 0:0 Наполи Удинезе 1:1 Фиорентина Фиорентина 7:1 Рома Кьево 3:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Сампдория Торино 0:2 Фиорентина Дженоа 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:1 Парма Милан 0:1 Фиорентина Фиорентина 3:1 Эмполи Сассуоло 3:3 Фиорентина
Болонья Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья
Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья Болонья 0:2 Лацио Парма 0:0 Болонья Болонья 0:0 Милан Эмполи 2:1 Болонья Болонья 3:0 Кротоне Сампдория 4:1 Болонья

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
Болонья 0:0 Фиорентина Серия A Болонья 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Болонья Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A
Болонья 0:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Фиорентина 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 27 3 2 65 - 22 84
2. Наполи Заявка 31 19 7 5 58 - 27 64
3. Интер Милан Заявка 31 17 6 8 47 - 25 57
4. Милан Заявка 32 15 10 7 46 - 30 55
5. Рома Заявка 32 15 9 8 57 - 45 54
6. Аталанта Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
7. Торино Заявка 32 12 14 6 41 - 29 50
8. Лацио Заявка 31 14 7 10 44 - 33 49
9. Сампдория 1:0 Заявка 32 14 6 12 52 - 41 48
10. Фиорентина 0:0 Заявка 32 8 16 8 46 - 39 40
11. Кальяри Заявка 32 9 10 13 31 - 44 37
12. Сассуоло 0:0 Заявка 32 8 13 11 46 - 51 37
13. СПАЛ 2013 Заявка 32 9 8 15 30 - 45 35
14. Парма 0:0 Заявка 32 9 8 15 33 - 50 35
15. Дженоа 0:1 Заявка 32 8 10 14 35 - 50 34
16. Удинезе Заявка 31 8 8 15 30 - 44 32
17. Болонья 0:0 Заявка 32 7 10 15 31 - 47 31
18. Эмполи Заявка 31 7 7 17 40 - 59 28
19. Фрозиноне Заявка 31 5 8 18 25 - 56 23
20. Кьево Заявка 31 1 11 19 21 - 64 11
  • Первый тайм
  • 13'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Фиорентина
  • 12'
    Паласио Родриго из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 12'
    Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Песселья Херман из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
  • 11'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Хорошую попытку сделал Симеоне Джованни. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 10'
    Симеоне Джованни из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
  • 10'
    Фиорентина начинает контратаку
  • 10'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 9'
    Паласио Родриго из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Герсон Сантос из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
  • 9'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 9'
    Шанс! Симеоне Джованни из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
  • 8'
    Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Сориано Роберто из команды Болонья играет слишком грубо. Муриэль Луис оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    7'
    М'Байе Ибрахим задерживает мяч рукой
  • 7'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Дейкс Митчелл из команды Болонья играет слишком грубо. Дабо Брайан оказался на газоне.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 5'
    Кьеза Федерико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 5'
    Плохо сыграл Лянко Войнович - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 5'
    Миленкович Никола из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Герсон Сантос из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 5'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 3'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Верету Жордан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Сансоне Никола
  • 2'
    Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Кьеза Федерико
  • 1'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Болонья начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Болонья
Фиорентина
88% (147)
Ничья
11.4% (19)
Болонья
0.6% (1)
2:1 Фиорентина
42.5% (71)
2:0 Фиорентина
19.8% (33)
1:0 Фиорентина
17.4% (29)
1:1 Ничья
7.8% (13)
3:1 Фиорентина
4.2% (7)
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