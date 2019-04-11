Италия: Серия A 2018-2019

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СПАЛ 2013
 
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Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лацио Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома
Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Торино Парма 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Болонья Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Эмполи Ювентус 2:0 СПАЛ 2013
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи
Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус Атлетико М 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Фрозиноне Сассуоло 0:3 Ювентус Ювентус 3:3 Парма Аталанта 3:0 Ювентус Лацио 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Кьево Ювентус 1:0 Милан Болонья 0:2 Ювентус Ювентус 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Ювентус

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Ювентус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 27 3 1 64 - 20 84
2. Наполи Заявка 31 19 7 5 58 - 27 64
3. Интер Милан Заявка 31 17 6 8 47 - 25 57
4. Аталанта Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
5. Милан Заявка 31 14 10 7 45 - 30 52
6. Рома Заявка 31 14 9 8 56 - 45 51
7. Лацио Заявка 30 14 7 9 44 - 32 49
8. Торино Заявка 31 12 13 6 40 - 28 49
9. Сампдория Заявка 31 13 6 12 51 - 41 45
10. Фиорентина Заявка 31 8 15 8 46 - 39 39
11. Кальяри Заявка 31 9 9 13 30 - 43 36
12. Сассуоло Заявка 31 8 12 11 46 - 51 36
13. Парма Заявка 31 9 7 15 33 - 50 34
14. Дженоа Заявка 31 8 10 13 35 - 49 34
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 30 - 43 32
16. СПАЛ 2013 Заявка 31 8 8 15 28 - 44 32
17. Болонья Заявка 31 7 9 15 31 - 47 30
18. Эмполи Заявка 31 7 7 17 40 - 59 28
19. Фрозиноне Заявка 31 5 8 18 25 - 56 23
20. Кьево Заявка 31 1 11 19 21 - 64 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 13.04.2019, осталось 1 день 13 часов 26 минут.
    • Новости
    Прогнозы на матч СПАЛ 2013 - Ювентус
    СПАЛ 2013
    4.5% (4)
    Ничья
    7.9% (7)
    Ювентус
    87.6% (78)
    0:2 Ювентус
    32.6% (29)
    1:2 Ювентус
    27% (24)
    0:3 Ювентус
    12.4% (11)
    0:1 Ювентус
    6.7% (6)
    1:1 Ничья
    5.6% (5)
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