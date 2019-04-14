Италия: Серия A 2018-2019

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  4. Серия A 2018-2019
Кьево
0:1
Перерыв

Стадион:
Наполи
0'
0:1
15' Гол
Кулибали Калиду
70
Соррентино
Стефано
27
Депаоли
Фабио
33
Андреолли
Марко
12
Цесар
Боштян
5
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
8
Диуссе
Ассан
17
Джаккерини
Эммануэле
55
Виньято
Эмануэль
69
Меджорини
Риккардо
9
Степински
Мариуш
25
Оспина
Давид
23
Хюсай
Эльсейд
21
Кирикеш
Влад
26
Кулибали
Калиду
31
Гулам
Фаузи
7
Кальехон
Хосе
20
Зелиньски
Петр
8
Фабиан
Руис
14
Мертенс
Дрис
99
Милик
Аркадиуш
24
Инсинье
Лоренцо
Кьево
4-3-1-2
Наполи
4-3-3

Ход матча

15'
0:1
Кулибали Калиду
(Мертенс Дрис)
  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +1 =8 -11
Болонья 3:0 Кьево Сассуоло 4:0 Кьево Кьево 0:3 Кальяри Кьево 0:0 Грасcхоппер
Аталанта 1:1 Кьево Кьево 1:2 Милан Торино 3:0 Кьево Кьево 0:0 Дженоа Удинезе 1:0 Кьево Кьево 0:3 Рома Эмполи 2:2 Кьево Кьево 3:4 Фиорентина Ювентус 3:0 Кьево Кьево 1:0 Фрозиноне Сампдория 2:0 Кьево Кьево 1:1 Интер Милан СПАЛ 2013 0:0 Кьево Парма 1:1 Кьево Кьево 1:2 Кальяри Кьево 1:1 Лацио
Наполи Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи
Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 3:0 Сампдория Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи Наполи 2:1 Лацио Наполи 2:0 Сассуоло Наполи 3:2 Болонья

Последние игры между собой

Кьево: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Наполи: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Наполи 0:0 Кьево Серия A Наполи 2:0 Кьево Товарищеские матчи Наполи 2:1 Кьево Серия A Кьево 0:0 Наполи Серия A
Наполи 1:1 Кьево Товарищеские матчи Кьево 1:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Кьево Серия A Наполи 3:1 Кьево Серия A Кьево 0:1 Наполи Серия A Кьево 1:2 Наполи Серия A Наполи 0:1 Кьево Серия A Наполи 1:1 Кьево Серия A Кьево 2:4 Наполи Серия A Кьево 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:0 Кьево Серия A Наполи 2:0 Кьево Серия A Кьево 1:0 Наполи Серия A Кьево 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:3 Кьево Серия A Кьево 1:2 Наполи Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 27 3 2 65 - 22 84
2. Наполи 1:0 Заявка 32 20 7 5 59 - 27 67
3. Интер Милан Заявка 31 17 6 8 47 - 25 57
4. Милан Заявка 32 15 10 7 46 - 30 55
5. Рома Заявка 32 15 9 8 57 - 45 54
6. Аталанта Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
7. Торино Заявка 32 12 14 6 41 - 29 50
8. Лацио Заявка 31 14 7 10 44 - 33 49
9. Сампдория Заявка 32 14 6 12 53 - 41 48
10. Фиорентина Заявка 32 8 16 8 46 - 39 40
11. Кальяри Заявка 32 9 10 13 31 - 44 37
12. Сассуоло Заявка 32 8 13 11 46 - 51 37
13. СПАЛ 2013 Заявка 32 9 8 15 30 - 45 35
14. Парма Заявка 32 9 8 15 33 - 50 35
15. Дженоа Заявка 32 8 10 14 35 - 51 34
16. Удинезе Заявка 31 8 8 15 30 - 44 32
17. Болонья Заявка 32 7 10 15 31 - 47 31
18. Эмполи Заявка 31 7 7 17 40 - 59 28
19. Фрозиноне Заявка 31 5 8 18 25 - 56 23
20. Кьево 0:1 Заявка 32 1 11 20 21 - 65 11
  • Первый тайм
  • 46'
    Команда Наполи играла лучше в этом тайме.
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 45'
    Фабиан Руис не смог попасть в створ ударом издали
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 45'
    Гулам Фаузи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Виньято Эмануэль из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Кьево имеет хороший шанс забить.
  • 44'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    41'
    Кулибали Калиду наказан за толчок Соррентино Стефано
  • Угловой
    41'
    Гулам Фаузи из команды Наполи подал угловой справа.
  • 41'
    Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Хюсай Эльсейд из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Джаккерини Эммануэле
  • Фол, нарушение
    39'
    Меджорини Риккардо задерживает мяч рукой
  • 35'
    Хетемай Перпарим из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 35'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Кьево имеет хороший шанс забить.
  • 34'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Удар от ворот произведет Наполи
  • Фол, нарушение
    32'
    Кулибали Калиду наказан за толчок Меджорини Риккардо
  • 32'
    Кьево контролирует мяч.
  • 31'
    Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
  • 31'
    Гулам Фаузи из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 31'
    Наполи имеет хороший шанс забить.
  • 28'
    Шанс! Хетемай Перпарим из команды Кьево пробил головой, но мимо
  • 28'
    Депаоли Фабио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Кирикеш Влад из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Степински Мариуш
  • 27'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 27'
    Шанс! Милик Аркадиуш из команды Наполи пробил головой, но мимо
  • 27'
    Фабиан Руис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Кальехон Хосе из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 25'
    Кирикеш Влад из команды Наполи наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 25'
    Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Меджорини Риккардо из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Инсинье Лоренцо
  • 24'
    Диуссе Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Инсинье Лоренцо из команды Наполи забрасывает мяч в штрафную.
  • 23'
    Наполи контролирует мяч.
  • 23'
    Игрок из команды Кьево вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 22'
    Барба Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Наполи контролирует мяч.
  • 20'
    Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
  • 19'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Мертенс Дрис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    ГОООООЛ - Кулибали Калиду Наполи забивает ударом головой
  • Угловой
    15'
    Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой слева.
  • 15'
    Депаоли Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Отличный пас сделал Инсинье Лоренцо из команды Наполи. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • 15'
    Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
  • 14'
    Кальехон Хосе из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Гулам Фаузи из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 14'
    Наполи контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Цесар Боштян из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Милик Аркадиуш
  • 12'
    Хетемай Перпарим из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 12'
    Барба Федерико из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 11'
    ШАНС! Мертенс Дрис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 11'
    Гулам Фаузи из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 10'
    Инсинье Лоренцо из команды Наполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 10'
    Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Гулам Фаузи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Барба Федерико из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Зелиньски Петр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Виньято Эмануэль из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Хетемай Перпарим из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Меджорини Риккардо нанес удар головой, но Оспина Давид спокойно отбил мяч.
  • 7'
    Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Кулибали Калиду из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Степински Мариуш
  • 6'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 6'
    ШАНС! Зелиньски Петр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 6'
    Мертенс Дрис из команды Наполи делает передачу одноклубнику.
  • 6'
    Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 5'
    Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
  • 5'
    Кирикеш Влад делает длинную передачу вперед
  • 5'
    Наполи контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Степински Мариуш из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Кирикеш Влад
  • 2'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кьево 0:1 Наполи
Кьево
0.6% (1)
Ничья
5.1% (9)
Наполи
94.3% (166)
0:2 Наполи
34.1% (60)
1:2 Наполи
22.7% (40)
0:1 Наполи
14.8% (26)
1:3 Наполи
10.2% (18)
0:3 Наполи
7.4% (13)
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