Италия: Серия A 2018-2019
Кьево
0:1
Перерыв
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Наполи
0:1
15' ГолКулибали Калиду
12
Цесар
Боштян
25
Оспина
Давид
21
Кирикеш
Влад
31
Гулам
Фаузи
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Цесар БоштянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +1 =8 -11Болонья 3:0 Кьево Сассуоло 4:0 Кьево Кьево 0:3 Кальяри Кьево 0:0 Грасcхоппер
Наполи Последние 20 матчей: +10 =5 -5Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи
Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 3:0 Сампдория Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи Наполи 2:1 Лацио Наполи 2:0 Сассуоло Наполи 3:2 Болонья
Последние игры между собой
Кьево: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Наполи: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Наполи 1:1 Кьево Товарищеские матчи Кьево 1:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Кьево Серия A Наполи 3:1 Кьево Серия A Кьево 0:1 Наполи Серия A Кьево 1:2 Наполи Серия A Наполи 0:1 Кьево Серия A Наполи 1:1 Кьево Серия A Кьево 2:4 Наполи Серия A Кьево 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:0 Кьево Серия A Наполи 2:0 Кьево Серия A Кьево 1:0 Наполи Серия A Кьево 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:3 Кьево Серия A Кьево 1:2 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|65 - 22
|84
|2.
|Наполи
|1:0 Заявка
|32
|20
|7
|5
|59 - 27
|67
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|47 - 25
|57
|4.
|Милан
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|46 - 30
|55
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 45
|54
|6.
|Аталанта
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|64 - 41
|52
|7.
|Торино
|Заявка
|32
|12
|14
|6
|41 - 29
|50
|8.
|Лацио
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|44 - 33
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|53 - 41
|48
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|16
|8
|46 - 39
|40
|11.
|Кальяри
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 44
|37
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|46 - 51
|37
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|30 - 45
|35
|14.
|Парма
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|33 - 50
|35
|15.
|Дженоа
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|35 - 51
|34
|16.
|Удинезе
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|30 - 44
|32
|17.
|Болонья
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|31 - 47
|31
|18.
|Эмполи
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 59
|28
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|25 - 56
|23
|20.
|Кьево
|0:1 Заявка
|32
|1
|11
|20
|21 - 65
|11
Кьево
0.6% (1)
Ничья
5.1% (9)
Наполи
94.3% (166)
0:2 Наполи
34.1% (60)
1:2 Наполи
22.7% (40)
0:1 Наполи
14.8% (26)
1:3 Наполи
10.2% (18)
0:3 Наполи
7.4% (13)
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