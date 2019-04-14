Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

46' Команда Наполи играла лучше в этом тайме.

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Удар от ворот произведет Кьево

45' Фабиан Руис не смог попасть в створ ударом издали

45' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

45' Гулам Фаузи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Виньято Эмануэль из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

44' Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

44' Кьево имеет хороший шанс забить.

44' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Гулам Фаузи из команды Наполи подал угловой справа.

41' Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

35' Хетемай Перпарим из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

35' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

35' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

34' Кьево имеет хороший шанс забить.

34' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Наполи

32' Кьево контролирует мяч.

31' Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.

31' Гулам Фаузи из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

31' Наполи имеет хороший шанс забить.

28' Шанс! Хетемай Перпарим из команды Кьево пробил головой, но мимо

28' Депаоли Фабио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Удар от ворот произведет Кьево

27' Шанс! Милик Аркадиуш из команды Наполи пробил головой, но мимо

27' Фабиан Руис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...

26' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Кальехон Хосе из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

25' Удар от ворот произведет Кьево

25' Кирикеш Влад из команды Наполи наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

25' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Диуссе Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Инсинье Лоренцо из команды Наполи забрасывает мяч в штрафную.

23' Наполи контролирует мяч.

23' Игрок из команды Кьево вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

21' Наполи контролирует мяч.

20' Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе

20' Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...

20' Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.

19' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' ГОООООЛ - Кулибали Калиду Наполи забивает ударом головой

15' Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой слева.

15' Депаоли Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Отличный пас сделал Инсинье Лоренцо из команды Наполи. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

15' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

15' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.

14' Кальехон Хосе из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

14' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Гулам Фаузи из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

14' Наполи контролирует мяч.

12' Хетемай Перпарим из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

12' Барба Федерико из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

11' Удар от ворот произведет Кьево

11' ШАНС! Мертенс Дрис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

11' Гулам Фаузи из команды Наполи отправил кросс в штрафную...

10' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

10' Удар от ворот произведет Кьево

10' Инсинье Лоренцо из команды Наполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

10' Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...

9' Гулам Фаузи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Барба Федерико из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

9' Зелиньски Петр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Виньято Эмануэль из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

8' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хетемай Перпарим из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

7' Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

7' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Кьево

6' ШАНС! Зелиньски Петр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

6' Мертенс Дрис из команды Наполи делает передачу одноклубнику.

6' Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...

5' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

5' Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе

5' Наполи контролирует мяч.