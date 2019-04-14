Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

15' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

15' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Локателли Мануэль из команды Сассуоло подал угловой слева.

14' Матри Алессандро из команды Сассуоло отдал передачу, которая была заблокирована.

13' Локателли Мануэль из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

13' Берарди Доменико из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

13' Сассуоло контролирует мяч.

12' Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде

11' Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Удар от ворот произведет Сассуоло

11' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

10' Куцка Юрай из команды Парма навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

10' Парма контролирует мяч.

9' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Ригони Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Ригони Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Демирал Мерих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой справа.

6' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...

6' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

4' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

3' Матри Алессандро из команды Сассуоло в офсайде

3' Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.

3' Феррари Джанмарко нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

3' Вратарь парирует удар, который нанес Берарди Доменико , и мяч снова в игре

3' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Матри Алессандро из команды Сассуоло подал угловой справа.

2' Сассуоло контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Сассуоло начинает с центра поля