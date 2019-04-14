Италия: Серия A 2018-2019
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Парма
1:0
3' ГолМатри Алессандро
21
Лирола
Поль
20
Бога
Джереми
55
Сепе
Луиджи
32
Ригони
Лука
87
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бога ДжеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Одгор ЙенсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
87 Куцка ЮрайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дези ЯкопоПолузащитник
-
14 ПепинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Redi Kasa
-
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
1:0
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +4 =8 -8Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория
Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта Рома 3:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Торино Фрозиноне 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Фиорентина Сассуоло 2:1 Катания Сассуоло 0:0 Удинезе
Парма Последние 20 матчей: +5 =5 -10Парма 0:0 Торино Фрозиноне 3:2 Парма Парма 1:3 Аталанта Лацио 4:1 Парма
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Парма: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|65 - 22
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|58 - 27
|64
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|47 - 25
|57
|4.
|Милан
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|46 - 30
|55
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 45
|54
|6.
|Аталанта
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|64 - 41
|52
|7.
|Торино
|Заявка
|32
|12
|14
|6
|41 - 29
|50
|8.
|Лацио
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|44 - 33
|49
|9.
|Сампдория
|1:0 Заявка
|32
|14
|6
|12
|52 - 41
|48
|10.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|32
|8
|16
|8
|46 - 39
|40
|11.
|Кальяри
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 44
|37
|12.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|32
|8
|13
|11
|46 - 51
|37
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|30 - 45
|35
|14.
|Парма
|0:0 Заявка
|32
|9
|8
|15
|33 - 50
|35
|15.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|32
|8
|10
|14
|35 - 50
|34
|16.
|Удинезе
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|30 - 44
|32
|17.
|Болонья
|0:0 Заявка
|32
|7
|10
|15
|31 - 47
|31
|18.
|Эмполи
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 59
|28
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|25 - 56
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|31
|1
|11
|19
|21 - 64
|11
Сассуоло
62.7% (104)
Ничья
24.1% (40)
Парма
13.3% (22)
2:1 Сассуоло
32.5% (54)
1:0 Сассуоло
21.7% (36)
1:1 Ничья
19.9% (33)
1:2 Парма
7.2% (12)
0:1 Парма
4.2% (7)
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