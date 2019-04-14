Италия: Серия A 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Парма
0'
1:0
3' Гол
Матри Алессандро
16'
47
Консильи
Андреа
21
Лирола
Поль
3
Демирал
Мерих
31
Феррари
Джанмарко
13
Пелузо
Федерико
4
Маньянелли
Франческо
25
Берарди
Доменико
68
Бурабия
Мехди
73
Локателли
Мануэль
20
Бога
Джереми
10
Матри
Алессандро
55
Сепе
Луиджи
23
Гаццола
Марчелло
2
Иакопони
Симоне
28
Гальоло
Риккардо
3
Димарко
Федерико
32
Ригони
Лука
21
Скоццарелла
Маттео
17
Барилла
Антонио
26
Силигарди
Лука
9
Чераволо
Фабио
87
Куцка
Юрай
Сассуоло
4-1-4-1
Парма
4-3-3

Ход матча

3'
Матри Алессандро
1:0
  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория
Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта Рома 3:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Торино Фрозиноне 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Фиорентина Сассуоло 2:1 Катания Сассуоло 0:0 Удинезе
Парма Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Парма 0:0 Торино Фрозиноне 3:2 Парма Парма 1:3 Аталанта Лацио 4:1 Парма
Парма 1:0 Дженоа Эмполи 3:3 Парма Парма 0:4 Наполи Кальяри 2:1 Парма Парма 0:1 Интер Милан Ювентус 3:3 Парма Парма 2:3 СПАЛ 2013 Удинезе 1:2 Парма Парма 0:2 Рома Фиорентина 0:1 Парма Парма 0:0 Болонья Сампдория 2:0 Парма Парма 1:1 Кьево Милан 2:1 Парма Парма 2:1 Сассуоло Торино 1:2 Парма

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Парма: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Парма 2:1 Сассуоло Серия A Парма 2:1 Сассуоло Товарищеские матчи Сассуоло 4:1 Парма Серия A Парма 1:3 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:1 Парма Серия A Парма 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Парма Серия B Парма 1:1 Сассуоло Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 27 3 2 65 - 22 84
2. Наполи Заявка 31 19 7 5 58 - 27 64
3. Интер Милан Заявка 31 17 6 8 47 - 25 57
4. Милан Заявка 32 15 10 7 46 - 30 55
5. Рома Заявка 32 15 9 8 57 - 45 54
6. Аталанта Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
7. Торино Заявка 32 12 14 6 41 - 29 50
8. Лацио Заявка 31 14 7 10 44 - 33 49
9. Сампдория 1:0 Заявка 32 14 6 12 52 - 41 48
10. Фиорентина 0:0 Заявка 32 8 16 8 46 - 39 40
11. Кальяри Заявка 32 9 10 13 31 - 44 37
12. Сассуоло 0:0 Заявка 32 8 13 11 46 - 51 37
13. СПАЛ 2013 Заявка 32 9 8 15 30 - 45 35
14. Парма 0:0 Заявка 32 9 8 15 33 - 50 35
15. Дженоа 0:1 Заявка 32 8 10 14 35 - 50 34
16. Удинезе Заявка 31 8 8 15 30 - 44 32
17. Болонья 0:0 Заявка 32 7 10 15 31 - 47 31
18. Эмполи Заявка 31 7 7 17 40 - 59 28
19. Фрозиноне Заявка 31 5 8 18 25 - 56 23
20. Кьево Заявка 31 1 11 19 21 - 64 11
  • Первый тайм
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 15'
    Берарди Доменико нанес удар, мяч был парирован, но Сепе Луиджи не удержал его в руках.
  • 15'
    Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Локателли Мануэль из команды Сассуоло подал угловой слева.
  • 14'
    Матри Алессандро из команды Сассуоло отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 13'
    Бога Джереми нанес удар, мяч был парирован, но Сепе Луиджи не удержал его в руках.
  • 13'
    Локателли Мануэль из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • Офсайд
    12'
    Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Гальоло Риккардо
  • 11'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 10'
    Куцка Юрай из команды Парма навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 10'
    Парма контролирует мяч.
  • 9'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    9'
    Ригони Лука возвращается на поле.
  • 9'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    9'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ригони Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    9'
    Ригони Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 8'
    Демирал Мерих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой справа.
  • 6'
    Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 4'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Офсайд
    3'
    Матри Алессандро из команды Сассуоло в офсайде
  • Описание гола
    3'
    Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
  • 3'
    Феррари Джанмарко нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
  • 3'
    Вратарь парирует удар, который нанес Берарди Доменико, и мяч снова в игре
  • 3'
    Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Матри Алессандро из команды Сассуоло подал угловой справа.
  • 2'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Димарко Федерико наказан за толчок Локателли Мануэль
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Сассуоло начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Парма
Сассуоло
62.7% (104)
Ничья
24.1% (40)
Парма
13.3% (22)
2:1 Сассуоло
32.5% (54)
1:0 Сассуоло
21.7% (36)
1:1 Ничья
19.9% (33)
1:2 Парма
7.2% (12)
0:1 Парма
4.2% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...