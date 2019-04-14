Испания: Примера 2018-2019

Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

43' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

43' Кеко Серхио из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...

38' Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

36' Антунеш Виторину на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

30' Г О О О О Л - Гвардиола Серхи из команды Вальядолид забил гол! Легко это для такого игрока, как Гвардиола Серхи

30' Начо Мартинес из команды Вальядолид делает отличный кросс...

30' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

30' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Вальядолид контролирует мяч.

26' Кеко Серхио из команды Вальядолид в офсайде

26' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

21' Начо Мартинес из команды Вальядолид забрасывает мяч в штрафную.

19' Удар от ворот произведет Вальядолид

18' Ануар Туами получил желтую карточку от судьи

18' Безумный фол. Ануар Туами грубо играет против соперника. Пострадал [player2]

18' Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

18' Кеко Серхио из команды Вальядолид делает передачу одноклубнику.

18' Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

16' Анхель Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Оскар Плано из команды Вальядолид подал угловой слева.

15' Начо Мартинес из команды Вальядолид отдал передачу, которая была заблокирована.

15' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

14' Г О О О О Л - Арамбарри Мауро из команды Хетафе переиграл вратаря дальним ударом!

13' Вальядолид контролирует мяч.

12' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.

9' Мата Хайме из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

9' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Вальядолид

6' Удар от ворот произведет Хетафе

5' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

4' Кеко Серхио из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

3' Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...