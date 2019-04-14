Испания: Примера 2018-2019

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Вальядолид
1:1
Второй тайм: 63'

Стадион: Зрители: 16909
Хетафе
0'
0:1
14' Гол
Арамбарри Мауро
18' Желтая карточка
Ануар Туами
1:1
30' Гол
Гвардиола Серхи
40' Желтая карточка
Оливера Матиас
63' Вторая желтая карточка
Оливера Матиас
63'
13
Йоэл
Родригес
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
5
Калеро
Фернандо
22
Начо
Мартинес
24
Кеко
Серхио
23
Ануар
Туами
14
Алькарас
Рубен
10
Оскар
Плано
9
Унал
Энес
12
Гвардиола
Серхи
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
6
Кабрера
Леандро
3
Антунеш
Виторину
8
Портильо
Франсиско
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
17
Оливера
Матиас
9
Анхель
Луис
7
Мата
Хайме
Вальядолид
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

14'
0:1
Арамбарри Мауро
(Дамиан Суарес)
18'
Ануар Туами
 
30'
Гвардиола Серхи
(Начо Мартинес)
1:1
38'
 
Hugo Duro
Антунеш Виторину
40'
 
Оливера Матиас
62'
Waldo Rubio
Кеко Серхио
 
63'
 
Оливера Матиас
  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 1
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид
Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Эспаньол 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Бетис Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Вильярреал Уэска 4:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Сельта Леванте 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Валенсия 1:1 Вальядолид Хетафе 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:3 Атлетико М Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид Вальядолид 2:1 Мальорка
Хетафе Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Хетафе 1:0 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:2 Леганес Валенсия 0:0 Хетафе
Хетафе 2:1 Уэска Бетис 1:2 Хетафе Хетафе 2:1 Райо Вальекано Эйбар 2:2 Хетафе Хетафе 3:1 Сельта Леванте 0:0 Хетафе Валенсия 3:1 Хетафе Атлетико М 2:0 Хетафе Хетафе 1:0 Валенсия Хетафе 4:0 Алавес Вальядолид 1:1 Хетафе Вильярреал 1:2 Хетафе Хетафе 1:0 Вальядолид Хетафе 1:2 Барселона Жирона 1:1 Хетафе Хетафе 1:0 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Хетафе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Вальядолид 1:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:0 Вальядолид Кубок Короля Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Сегунда
Хетафе 3:1 Вальядолид Сегунда Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Вальядолид 2:1 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Хетафе Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Хетафе Первый дивизион Хетафе 0:3 Вальядолид Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 32 22 8 2 81 - 31 74
2. Атлетико М Заявка 32 19 8 5 47 - 21 65
3. Реал Мадрид Заявка 31 19 3 9 55 - 37 60
4. Севилья Заявка 32 15 7 10 54 - 39 52
5. Хетафе 1:1 Заявка 32 13 12 7 39 - 28 51
6. Валенсия Заявка 31 10 16 5 33 - 26 46
7. Алавес Заявка 32 12 9 11 33 - 40 45
8. Атлетик Б Заявка 31 10 13 8 33 - 35 43
9. Бетис Заявка 32 12 7 13 38 - 43 43
10. Эспаньол Заявка 32 11 8 13 37 - 46 41
11. Реал Сосьедад Заявка 31 10 10 11 37 - 38 40
12. Леганес Заявка 31 10 10 11 31 - 35 40
13. Эйбар Заявка 31 9 12 10 41 - 43 39
14. Жирона Заявка 31 8 10 13 33 - 43 34
15. Леванте Заявка 31 8 9 14 44 - 56 33
16. Сельта Заявка 32 8 8 16 45 - 55 32
17. Вальядолид 1:1 Заявка 32 7 10 15 25 - 44 31
18. Вильярреал Заявка 31 6 12 13 39 - 45 30
19. Райо Вальекано Заявка 31 7 6 18 34 - 54 27
20. Уэска Заявка 32 5 10 17 35 - 55 25
  • Первый тайм
  • 43'
    Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Кеко Серхио из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
  • 38'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    36'
    Антунеш Виторину на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Начо Мартинес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
  • 32'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 30'
    Начо Мартинес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Гвардиола Серхи из команды Вальядолид забил гол! Легко это для такого игрока, как Гвардиола Серхи
  • 30'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид делает отличный кросс...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 30'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • Офсайд
    26'
    Кеко Серхио из команды Вальядолид в офсайде
  • 26'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид забрасывает мяч в штрафную.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • Желтая карточка
    18'
    Ануар Туами получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    18'
    Безумный фол. Ануар Туами грубо играет против соперника. Пострадал [player2]
  • 18'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 18'
    Кеко Серхио из команды Вальядолид делает передачу одноклубнику.
  • 18'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Ануар Туами нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 16'
    Анхель Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Оскар Плано из команды Вальядолид подал угловой слева.
  • 15'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 15'
    Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Дамиан Суарес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Арамбарри Мауро из команды Хетафе переиграл вратаря дальним ударом!
  • 13'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 12'
    Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 11'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
  • 9'
    Мата Хайме из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 6'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 5'
    Алькарас Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Кеко Серхио из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости
Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Хетафе
Вальядолид
27.1% (45)
Ничья
34.9% (58)
Хетафе
38% (63)
1:1 Ничья
30.1% (50)
1:2 Хетафе
18.1% (30)
0:1 Хетафе
15.1% (25)
2:1 Вальядолид
12% (20)
1:0 Вальядолид
10.2% (17)
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