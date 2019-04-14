Испания: Примера 2018-2019
Вальядолид
1:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Хосе Сорилья Зрители: 16909
Хетафе
0:1
14' ГолАрамбарри Мауро
18' Желтая карточкаАнуар Туами
1:1
30' ГолГвардиола Серхи
40' Желтая карточкаОливера Матиас
63' Вторая желтая карточкаОливера Матиас
17
Мойано
Хави
24
Кеко
Серхио
23
Ануар
Туами
10
Оскар
Плано
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кеко СерхиоПолузащитник
-
23 Ануар ТуамиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Hugo Duro
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
14'
0:1
18'
30'
1:1
40'
63'
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =5 -11Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид
Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Эспаньол 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Бетис Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Вильярреал Уэска 4:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Сельта Леванте 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Валенсия 1:1 Вальядолид Хетафе 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:3 Атлетико М Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид Вальядолид 2:1 Мальорка
Хетафе Последние 20 матчей: +10 =6 -4Хетафе 1:0 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:2 Леганес Валенсия 0:0 Хетафе
Хетафе 2:1 Уэска Бетис 1:2 Хетафе Хетафе 2:1 Райо Вальекано Эйбар 2:2 Хетафе Хетафе 3:1 Сельта Леванте 0:0 Хетафе Валенсия 3:1 Хетафе Атлетико М 2:0 Хетафе Хетафе 1:0 Валенсия Хетафе 4:0 Алавес Вальядолид 1:1 Хетафе Вильярреал 1:2 Хетафе Хетафе 1:0 Вальядолид Хетафе 1:2 Барселона Жирона 1:1 Хетафе Хетафе 1:0 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Хетафе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Хетафе 3:1 Вальядолид Сегунда Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Вальядолид 2:1 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Хетафе Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Хетафе Первый дивизион Хетафе 0:3 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|22
|8
|2
|81 - 31
|74
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|47 - 21
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|55 - 37
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|54 - 39
|52
|5.
|Хетафе
|1:1 Заявка
|32
|13
|12
|7
|39 - 28
|51
|6.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|16
|5
|33 - 26
|46
|7.
|Алавес
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|33 - 40
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|33 - 35
|43
|9.
|Бетис
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 43
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|37 - 46
|41
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|37 - 38
|40
|12.
|Леганес
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|31 - 35
|40
|13.
|Эйбар
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|41 - 43
|39
|14.
|Жирона
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|33 - 43
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|44 - 56
|33
|16.
|Сельта
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|45 - 55
|32
|17.
|Вальядолид
|1:1 Заявка
|32
|7
|10
|15
|25 - 44
|31
|18.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|39 - 45
|30
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|34 - 54
|27
|20.
|Уэска
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|35 - 55
|25
Вальядолид
27.1% (45)
Ничья
34.9% (58)
Хетафе
38% (63)
1:1 Ничья
30.1% (50)
1:2 Хетафе
18.1% (30)
0:1 Хетафе
15.1% (25)
2:1 Вальядолид
12% (20)
1:0 Вальядолид
10.2% (17)
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