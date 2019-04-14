Испания: Примера 2018-2019
Жирона
0:1
Первый тайм: 16'
Стадион: Монтиливи
Вильярреал
0:1
7' ГолЧуквезе Саму
13
Буну
Яссин
15
Хуанпе
Хуан
23
Гарсия
Алеш
30
Чуквезе
Саму
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Порро ПедроЗащитник
-
20 Муньеса МаркЗащитник
-
35 Сын Хо ПэкПолузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
-
22 Думбия СейдуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сакристан Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Чуквезе СамуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раба ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
0:1
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Жирона Последние 20 матчей: +4 =6 -10Жирона 1:2 Эспаньол Атлетико М 2:0 Жирона Жирона 1:2 Атлетик Б Леганес 0:2 Жирона
Жирона 2:3 Валенсия Барселона 0:1 Жирона Райо Вальекано 0:2 Жирона Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Жирона Жирона 0:2 Уэска Эйбар 3:0 Жирона Жирона 1:3 Реал Мадрид Жирона 0:2 Барселона Реал Мадрид 4:2 Жирона Бетис 3:2 Жирона Атлетико М 3:3 Жирона Жирона 1:1 Алавес Жирона 1:1 Атлетико М Леванте 2:2 Жирона Жирона 1:1 Хетафе
Вильярреал Последние 20 матчей: +6 =6 -8Вильярреал 1:3 Валенсия Бетис 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Барселона Сельта 3:2 Вильярреал
Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:1 Зенит Леванте 0:2 Вильярреал Зенит 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Алавес Атлетико М 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Спортинг Л Вильярреал 3:0 Севилья Спортинг Л 0:1 Вильярреал Вальядолид 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Эспаньол Валенсия 3:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Эспаньол 3:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Хетафе Вильярреал 2:2 Эспаньол
Последние игры между собой
Жирона: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|22
|8
|2
|81 - 31
|74
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|47 - 21
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|55 - 37
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|54 - 39
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|40 - 29
|51
|6.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|16
|5
|33 - 26
|46
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|36 - 37
|46
|8.
|Алавес
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|33 - 40
|45
|9.
|Бетис
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 43
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|37 - 46
|41
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 39
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|31 - 35
|40
|13.
|Эйбар
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|42 - 44
|40
|14.
|Жирона
|0:1 Заявка
|32
|8
|10
|14
|33 - 44
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|44 - 56
|33
|16.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|32
|7
|12
|13
|40 - 45
|33
|17.
|Сельта
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|45 - 55
|32
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|26 - 45
|31
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 57
|27
|20.
|Уэска
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|35 - 55
|25
Жирона
23.7% (41)
Ничья
46.2% (80)
Вильярреал
30.1% (52)
1:1 Ничья
40.5% (70)
1:2 Вильярреал
16.2% (28)
2:1 Жирона
11% (19)
1:0 Жирона
11% (19)
0:1 Вильярреал
6.9% (12)
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