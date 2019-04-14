Испания: Примера 2018-2019

Первый тайм

16' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

16' Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

15' Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Вильярреал

13' Шанс! Хуанпе Хуан из команды Жирона пробил головой, но мимо

13' Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой слева.

13' Робертс Патрик из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

13' Жирона имеет хороший шанс забить.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Жирона

10' Матч возобновлен

10' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Игрок команды Жирона совершает фол

4' Жирона контролирует мяч.

3' Касорла Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.

2' Бакка Карлос из команды Вильярреал делает пас партнеру.

2' Кинтилья Хави из команды Вильярреал делает пас партнеру.

2' Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота