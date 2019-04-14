Испания: Примера 2018-2019

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Жирона
0:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Вильярреал
0'
0:1
7' Гол
Чуквезе Саму
16'
13
Буну
Яссин
4
Рамальо
Чимено
5
Алькала
Педро
15
Хуанпе
Хуан
14
Гарсия
Рауль
II
17
Робертс
Патрик
8
Понс
Пере
23
Гарсия
Алеш
10
Гарсия
Борха
I
9
Порту
Кристиан
7
Стуани
Кристиан
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альваро
Гонсалес
4
Фунес
Мори
39
Кинтилья
Хави
8
Форнальс
Пабло
10
Иборра
Висенте
19
Касорла
Санти
30
Чуквезе
Саму
9
Бакка
Карлос
17
Экамби
Карл
Токо
Жирона
4-4-2
Вильярреал
4-3-1-2

Ход матча

7'
0:1
Чуквезе Саму
(Форнальс Пабло)
  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Жирона Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Жирона 1:2 Эспаньол Атлетико М 2:0 Жирона Жирона 1:2 Атлетик Б Леганес 0:2 Жирона
Жирона 2:3 Валенсия Барселона 0:1 Жирона Райо Вальекано 0:2 Жирона Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Жирона Жирона 0:2 Уэска Эйбар 3:0 Жирона Жирона 1:3 Реал Мадрид Жирона 0:2 Барселона Реал Мадрид 4:2 Жирона Бетис 3:2 Жирона Атлетико М 3:3 Жирона Жирона 1:1 Алавес Жирона 1:1 Атлетико М Леванте 2:2 Жирона Жирона 1:1 Хетафе
Вильярреал Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Вильярреал 1:3 Валенсия Бетис 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Барселона Сельта 3:2 Вильярреал
Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:1 Зенит Леванте 0:2 Вильярреал Зенит 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Алавес Атлетико М 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Спортинг Л Вильярреал 3:0 Севилья Спортинг Л 0:1 Вильярреал Вальядолид 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Эспаньол Валенсия 3:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Эспаньол 3:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Хетафе Вильярреал 2:2 Эспаньол

Последние игры между собой

Жирона: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Вильярреал 0:1 Жирона Примера Вильярреал 0:2 Жирона Примера Жирона 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 4:1 Жирона Сегунда
Жирона 2:0 Вильярреал Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 32 22 8 2 81 - 31 74
2. Атлетико М Заявка 32 19 8 5 47 - 21 65
3. Реал Мадрид Заявка 31 19 3 9 55 - 37 60
4. Севилья Заявка 32 15 7 10 54 - 39 52
5. Хетафе Заявка 32 13 12 7 40 - 29 51
6. Валенсия Заявка 31 10 16 5 33 - 26 46
7. Атлетик Б Заявка 32 11 13 8 36 - 37 46
8. Алавес Заявка 32 12 9 11 33 - 40 45
9. Бетис Заявка 32 12 7 13 38 - 43 43
10. Эспаньол Заявка 32 11 8 13 37 - 46 41
11. Реал Сосьедад Заявка 32 10 11 11 38 - 39 41
12. Леганес Заявка 31 10 10 11 31 - 35 40
13. Эйбар Заявка 32 9 13 10 42 - 44 40
14. Жирона 0:1 Заявка 32 8 10 14 33 - 44 34
15. Леванте Заявка 31 8 9 14 44 - 56 33
16. Вильярреал 1:0 Заявка 32 7 12 13 40 - 45 33
17. Сельта Заявка 32 8 8 16 45 - 55 32
18. Вальядолид Заявка 32 7 10 15 26 - 45 31
19. Райо Вальекано Заявка 32 7 6 19 36 - 57 27
20. Уэска Заявка 32 5 10 17 35 - 55 25
  • Первый тайм
  • 16'
    Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Гарсия Рауль II из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 15'
    Гарсия Рауль II из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Гарсия Рауль II из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 13'
    Шанс! Хуанпе Хуан из команды Жирона пробил головой, но мимо
  • Угловой
    13'
    Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой слева.
  • 13'
    Робертс Патрик из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 13'
    Жирона имеет хороший шанс забить.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Альваро Гонсалес
  • 11'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 10'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 4'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    4'
    Игрок команды Жирона совершает фол
  • 4'
    Жирона контролирует мяч.
  • 3'
    Касорла Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Гарсия Рауль II из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Гарсия Рауль II из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Буну Яссин не дал случится голу! Бакка Карлос должен был забивать, но Буну Яссин сделал отличный сейв
  • 2'
    Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
  • 2'
    Бакка Карлос из команды Вильярреал делает пас партнеру.
  • 2'
    Кинтилья Хави из команды Вильярреал делает пас партнеру.
  • 2'
    Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Марио Гаспар из команды Вильярреал играет слишком грубо. Гарсия Рауль II оказался на газоне.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Жирона 0:1 Вильярреал
Жирона
23.7% (41)
Ничья
46.2% (80)
Вильярреал
30.1% (52)
1:1 Ничья
40.5% (70)
1:2 Вильярреал
16.2% (28)
2:1 Жирона
11% (19)
1:0 Жирона
11% (19)
0:1 Вильярреал
6.9% (12)
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