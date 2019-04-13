Испания: Примера 2018-2019

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Севилья
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 42885
Бетис
0'
1:0
26' Гол
39' Желтая карточка
Хесе Родригес
2:0
59' Гол
Сарабия Пабло
3:0
63' Гол
Васкес Франко
65' Желтая карточка
Эскудеро Серхио
3:1
82' Гол
83' Желтая карточка
Манди Аисса
90'+63
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
25
Меркадо
Габриэль
6
Карришу
Даниэль
18
Эскудеро
Серхио
17
Сарабия
Пабло
10
Банега
Эвер
15
Гоналон
Максим
21
Промес
Куинси
19
Мунир
Эль-Хаддади
9
Бен-Йедер
Виссам
13
Пау
Лопес
23
Манди
Аисса
19
Барраган
Антонио
5
Бартра
Марк
12
Сидней
11
Тельо
Кристиан
17
Хоакин
Санчес
14
Карвалью
Вилльям
21
Ло
Чельсо
Джовани
18
Гуардадо
Андрес
10
Хесе
Родригес
Севилья
4-4-2
Бетис
5-4-1

Ход матча

26'
1:0
39'
 
Хесе Родригес
59'
Сарабия Пабло
(Бен-Йедер Виссам)
2:0
63'
Васкес Франко
3:0
65'
Эскудеро Серхио
 
77'
 
Тельо Кристиан
Сидней
82'
3:1
83'
 
Манди Аисса
  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 4 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04
Эспаньол 0:1 Севилья Славия Прага 4:3 Севилья Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар Сельта 1:0 Севилья Барселона 6:1 Севилья Севилья 5:0 Леванте Севилья 2:0 Барселона Реал Мадрид 2:0 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б
Бетис Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Бетис 2:1 Вильярреал Реал Сосьедад 2:1 Бетис Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона
Сельта 0:1 Бетис Бетис 1:2 Хетафе Валенсия 1:0 Бетис Вальядолид 0:2 Бетис Бетис 1:3 Ренн Бетис 1:1 Алавес Ренн 3:3 Бетис Леганес 3:0 Бетис Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:0 Атлетико М Бетис 3:1 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Эспаньол 1:1 Бетис Бетис 3:2 Жирона Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 1:2 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Севилья: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Бетис 1:0 Севилья Примера Бетис 2:2 Севилья Примера Севилья 3:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Севилья Примера
Севилья 1:0 Бетис Примера Севилья 2:0 Бетис Примера Севилья 4:0 Бетис Кубок Короля Бетис 0:2 Севилья Кубок Короля Бетис 0:0 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Лига Европы Севилья 0:2 Бетис Лига Европы Севилья 4:0 Бетис Примера Бетис 3:3 Севилья Примера Севилья 5:1 Бетис Примера Севилья 1:2 Бетис Примера Бетис 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Бетис Примера Бетис 0:0 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 32 22 8 2 81 - 31 74
2. Атлетико М Заявка 32 19 8 5 47 - 21 65
3. Реал Мадрид Заявка 31 19 3 9 55 - 37 60
4. Севилья Заявка 32 15 7 10 54 - 39 52
5. Хетафе Заявка 31 13 11 7 38 - 27 50
6. Валенсия Заявка 31 10 16 5 33 - 26 46
7. Алавес Заявка 32 12 9 11 33 - 40 45
8. Атлетик Б Заявка 31 10 13 8 33 - 35 43
9. Бетис Заявка 32 12 7 13 38 - 43 43
10. Эспаньол Заявка 32 11 8 13 37 - 46 41
11. Реал Сосьедад Заявка 31 10 10 11 37 - 38 40
12. Леганес Заявка 31 10 10 11 31 - 35 40
13. Эйбар Заявка 31 9 12 10 41 - 43 39
14. Жирона Заявка 31 8 10 13 33 - 43 34
15. Леванте Заявка 31 8 9 14 44 - 56 33
16. Сельта Заявка 32 8 8 16 45 - 55 32
17. Вальядолид Заявка 31 7 9 15 24 - 43 30
18. Вильярреал Заявка 31 6 12 13 39 - 45 30
19. Райо Вальекано Заявка 31 7 6 18 34 - 54 27
20. Уэска Заявка 32 5 10 17 35 - 55 25
Новости матча
  • Второй тайм
  • Угловой
    96'
    Тельо Кристиан из команды Бетис подал угловой слева.
  • 93'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 92'
    Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    88'
    Сарабия Пабло из команды Севилья в офсайде
  • Фол, нарушение
    88'
    Фирпо Жуниор из команды Бетис играет слишком грубо. Сарабия Пабло оказался на газоне.
  • 87'
    Севилья контролирует мяч.
  • 86'
    Хоакин Санчес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Меркадо Габриэль из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
  • Описание гола
    82'
    ГОООООЛ Бетис забивает
  • 80'
    Навас Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 80'
    Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Сарабия Пабло из команды Севилья забрасывает мяч в штрафную.
  • 79'
    Гуардадо Андрес из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 78'
    Манди Аисса из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    [player1] сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    63'
    Г О О О О Л - [player1] из команды Севилья переиграл вратаря дальним ударом!
  • 60'
    Эмерсон Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 59'
    Бен-Йедер Виссам сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    59'
    Г О О О О Л - Сарабия Пабло классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
  • 59'
    Бен-Йедер Виссам из команды Севилья увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 59'
    Манди Аисса ошибается в защите.
  • Офсайд
    57'
    Роке Меса из команды Севилья в офсайде
  • 57'
    Сарабия Пабло из команды Севилья делает пас партнеру.
  • 57'
    Бен-Йедер Виссам из команды Севилья делает пас партнеру.
  • 57'
    Каналес Серхио ошибается в защите.
  • 51'
    Васкес Франко из команды Севилья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    Сегодняшная посещаемость составляет 42885 болельщиков
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 40'
    Бен-Йедер Виссам из команды Севилья сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 40'
    Севилья начинает контратаку
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 40'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Севилья
  • 38'
    Бетис имеет хороший шанс забить.
  • 38'
    Роке Меса нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 34'
    Бетис контролирует мяч.
  • 34'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    26'
    ГОООООЛ - [player1] Севилья забивает ударом головой
  • Офсайд
    21'
    Бен-Йедер Виссам из команды Севилья в офсайде
  • 21'
    Севилья контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мунир Эль-Хаддади
  • Офсайд
    18'
    Каналес Серхио из команды Бетис в офсайде
  • Фол, нарушение
    17'
    Банега Эвер наказан за толчок Каналес Серхио
  • 9'
    Удар от ворот произведет Севилья
  • Фол, нарушение
    1'
    Роке Меса наказан за толчок Эмерсон Жуниор
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Бетис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости
Прогнозы на матч Севилья 3:2 Бетис
Севилья
92.9% (157)
Ничья
5.9% (10)
Бетис
1.2% (2)
2:1 Севилья
51.5% (87)
2:0 Севилья
21.3% (36)
1:0 Севилья
11.8% (20)
3:1 Севилья
5.3% (9)
1:1 Ничья
1.8% (3)
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