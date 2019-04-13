Испания: Примера 2018-2019
Севилья
3:2
Конец матча
Стадион: Рамон Санчес Писхуан Зрители: 42885
Бетис
39' Желтая карточкаХесе Родригес
2:0
59' ГолСарабия Пабло
3:0
63' ГолВаскес Франко
65' Желтая карточкаЭскудеро Серхио
83' Желтая карточкаМанди Аисса
16
Навас
Хесус
10
Банега
Эвер
13
Пау
Лопес
23
Манди
Аисса
12
Сидней
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
Ход матча
26'
1:0
39'
59'
63'
3:0
65'
77'
82'
3:1
83'
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +9 =2 -9Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04
Эспаньол 0:1 Севилья Славия Прага 4:3 Севилья Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар Сельта 1:0 Севилья Барселона 6:1 Севилья Севилья 5:0 Леванте Севилья 2:0 Барселона Реал Мадрид 2:0 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б
Бетис Последние 20 матчей: +6 =6 -8Бетис 2:1 Вильярреал Реал Сосьедад 2:1 Бетис Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона
Последние игры между собой
Севилья: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Севилья 1:0 Бетис Примера Севилья 2:0 Бетис Примера Севилья 4:0 Бетис Кубок Короля Бетис 0:2 Севилья Кубок Короля Бетис 0:0 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Лига Европы Севилья 0:2 Бетис Лига Европы Севилья 4:0 Бетис Примера Бетис 3:3 Севилья Примера Севилья 5:1 Бетис Примера Севилья 1:2 Бетис Примера Бетис 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Бетис Примера Бетис 0:0 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|22
|8
|2
|81 - 31
|74
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|47 - 21
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|55 - 37
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|54 - 39
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|38 - 27
|50
|6.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|16
|5
|33 - 26
|46
|7.
|Алавес
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|33 - 40
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|33 - 35
|43
|9.
|Бетис
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 43
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|37 - 46
|41
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|37 - 38
|40
|12.
|Леганес
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|31 - 35
|40
|13.
|Эйбар
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|41 - 43
|39
|14.
|Жирона
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|33 - 43
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|44 - 56
|33
|16.
|Сельта
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|45 - 55
|32
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|24 - 43
|30
|18.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|39 - 45
|30
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|34 - 54
|27
|20.
|Уэска
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|35 - 55
|25
Севилья
92.9% (157)
Ничья
5.9% (10)
Бетис
1.2% (2)
2:1 Севилья
51.5% (87)
2:0 Севилья
21.3% (36)
1:0 Севилья
11.8% (20)
3:1 Севилья
5.3% (9)
1:1 Ничья
1.8% (3)
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