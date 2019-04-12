Испания: Примера 2018-2019
Леганес
Позже
Стадион: Бутарке
Реал Мадрид
12
Ньом
Аллан
17
Эрасо
Хави
21
Перес
Рубен
18
Сабин
Мерино
10
Модрич
Лука
22
Иско
Аларкон
11
Бэйл
Гарет
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Нападающий
-
18 Сабин МериноНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
11 Бэйл ГаретНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +8 =6 -6Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона
Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска Реал Мадрид 3:0 Леганес Эспаньол 1:0 Леганес Леганес 1:1 Севилья Сельта 0:0 Леганес Леганес 1:1 Хетафе Райо Вальекано 0:1 Леганес
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =1 -6Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта
Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Барселона 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Алавес Жирона 1:3 Реал Мадрид Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Жирона Реал Мадрид 2:0 Севилья Леганес 1:0 Реал Мадрид Бетис 1:2 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Леганес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 7
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|81 - 31
|73
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|45 - 21
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|55 - 37
|60
|4.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|38 - 27
|50
|5.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|51 - 37
|49
|6.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|16
|5
|33 - 26
|46
|7.
|Алавес
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|32 - 38
|45
|8.
|Бетис
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|36 - 40
|43
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|33 - 35
|43
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|37 - 38
|40
|11.
|Леганес
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|31 - 35
|40
|12.
|Эйбар
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|41 - 43
|39
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|35 - 45
|38
|14.
|Жирона
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|33 - 43
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|44 - 56
|33
|16.
|Сельта
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|45 - 53
|32
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|24 - 43
|30
|18.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|39 - 45
|30
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|34 - 54
|27
|20.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|35 - 55
|24
Леганес
2.2% (2)
Ничья
7.6% (7)
Реал Мадрид
90.2% (83)
1:2 Реал Мадрид
40.2% (37)
0:2 Реал Мадрид
19.6% (18)
1:3 Реал Мадрид
10.9% (10)
0:1 Реал Мадрид
8.7% (8)
0:3 Реал Мадрид
5.4% (5)
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