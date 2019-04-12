Испания: Примера 2018-2019

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Леганес
 
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Стадион:
Реал Мадрид
1
Куэльяр
Иван
12
Ньом
Аллан
3
Бустинса
Унаи
22
Сиовас
Димитрис
15
Тарин
Родриго
5
Сильва
Хонатан
6
Гумбау
Херард
17
Эрасо
Хави
21
Перес
Рубен
25
Брайтвайт
Мартин
18
Сабин
Мерино
1
Навас
Кейлор
19
Одриосола
Альваро
5
Варан
Рафаэль
6
Начо
Игнасио
23
Регилон
Серхио
10
Модрич
Лука
15
Вальверде
Федерико
22
Иско
Аларкон
11
Бэйл
Гарет
9
Бензема
Карим
20
Асенсио
Марко
Леганес
5-3-2
Реал Мадрид
4-3-3

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона
Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска Реал Мадрид 3:0 Леганес Эспаньол 1:0 Леганес Леганес 1:1 Севилья Сельта 0:0 Леганес Леганес 1:1 Хетафе Райо Вальекано 0:1 Леганес
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта
Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Барселона 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Алавес Жирона 1:3 Реал Мадрид Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Жирона Реал Мадрид 2:0 Севилья Леганес 1:0 Реал Мадрид Бетис 1:2 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Леганес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 7
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 2
Леганес 1:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:0 Леганес Кубок Короля Реал Мадрид 4:1 Леганес Примера Реал Мадрид 2:1 Леганес Примера
Леганес 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:2 Леганес Кубок Короля Леганес 0:1 Реал Мадрид Кубок Короля Леганес 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леганес Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 31 22 7 2 81 - 31 73
2. Атлетико М Заявка 31 18 8 5 45 - 21 62
3. Реал Мадрид Заявка 31 19 3 9 55 - 37 60
4. Хетафе Заявка 31 13 11 7 38 - 27 50
5. Севилья Заявка 31 14 7 10 51 - 37 49
6. Валенсия Заявка 31 10 16 5 33 - 26 46
7. Алавес Заявка 31 12 9 10 32 - 38 45
8. Бетис Заявка 31 12 7 12 36 - 40 43
9. Атлетик Б Заявка 31 10 13 8 33 - 35 43
10. Реал Сосьедад Заявка 31 10 10 11 37 - 38 40
11. Леганес Заявка 31 10 10 11 31 - 35 40
12. Эйбар Заявка 31 9 12 10 41 - 43 39
13. Эспаньол Заявка 31 10 8 13 35 - 45 38
14. Жирона Заявка 31 8 10 13 33 - 43 34
15. Леванте Заявка 31 8 9 14 44 - 56 33
16. Сельта Заявка 31 8 8 15 45 - 53 32
17. Вальядолид Заявка 31 7 9 15 24 - 43 30
18. Вильярреал Заявка 31 6 12 13 39 - 45 30
19. Райо Вальекано Заявка 31 7 6 18 34 - 54 27
20. Уэска Заявка 31 5 9 17 35 - 55 24
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 15.04.2019, осталось 2 дня 19 часов 8 минут.
    • Новости
    Прогнозы на матч Леганес - Реал Мадрид
    Леганес
    2.2% (2)
    Ничья
    7.6% (7)
    Реал Мадрид
    90.2% (83)
    1:2 Реал Мадрид
    40.2% (37)
    0:2 Реал Мадрид
    19.6% (18)
    1:3 Реал Мадрид
    10.9% (10)
    0:1 Реал Мадрид
    8.7% (8)
    0:3 Реал Мадрид
    5.4% (5)
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