Испания: Примера 2018-2019
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +11 =7 -2Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия Валенсия 2:1 Реал Мадрид Севилья 0:1 Валенсия
Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Селтик Валенсия 0:0 Эспаньол Селтик 0:2 Валенсия Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Бетис 2:2 Валенсия Барселона 2:2 Валенсия Валенсия 3:1 Хетафе Валенсия 3:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Валенсия
Леванте Последние 20 матчей: +4 =6 -10Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар Леванте 1:0 Экстремадура
Реал Сосьедад 1:1 Леванте Леванте 0:2 Вильярреал Леганес 1:0 Леванте Леванте 1:2 Реал Мадрид Сельта 1:4 Леванте Алавес 2:0 Леванте Леванте 0:0 Хетафе Севилья 5:0 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Барселона 3:0 Леванте Атлетико М 1:0 Леванте Леванте 2:1 Барселона Леванте 2:2 Жирона Райо Вальекано 2:1 Леванте Леванте 0:5 Барселона Эйбар 4:4 Леванте
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
Валенсия 3:0 Леванте Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Валенсия Примера Леванте 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Леванте Примера Валенсия 2:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Леванте Примера Леванте 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:1 Леванте Кубок Короля Леванте 0:2 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Валенсия Примера Леванте 1:5 Валенсия Первый дивизион Валенсия 0:0 Леванте Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|81 - 31
|73
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|45 - 21
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|55 - 37
|60
|4.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|38 - 27
|50
|5.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|51 - 37
|49
|6.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|16
|5
|33 - 26
|46
|7.
|Алавес
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|32 - 38
|45
|8.
|Бетис
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|36 - 40
|43
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|33 - 35
|43
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|37 - 38
|40
|11.
|Леганес
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|31 - 35
|40
|12.
|Эйбар
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|41 - 43
|39
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|35 - 45
|38
|14.
|Жирона
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|33 - 43
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|44 - 56
|33
|16.
|Сельта
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|45 - 53
|32
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|24 - 43
|30
|18.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|39 - 45
|30
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|34 - 54
|27
|20.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|35 - 55
|24
Валенсия
89.3% (67)
Ничья
6.7% (5)
Леванте
4% (3)
2:0 Валенсия
38.7% (29)
2:1 Валенсия
24% (18)
1:0 Валенсия
14.7% (11)
1:1 Ничья
5.3% (4)
3:1 Валенсия
5.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...