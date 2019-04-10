Испания: Примера 2018-2019

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Валенсия
 
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Стадион:
Леванте

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия Валенсия 2:1 Реал Мадрид Севилья 0:1 Валенсия
Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Селтик Валенсия 0:0 Эспаньол Селтик 0:2 Валенсия Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Бетис 2:2 Валенсия Барселона 2:2 Валенсия Валенсия 3:1 Хетафе Валенсия 3:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Валенсия
Леванте Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар Леванте 1:0 Экстремадура
Реал Сосьедад 1:1 Леванте Леванте 0:2 Вильярреал Леганес 1:0 Леванте Леванте 1:2 Реал Мадрид Сельта 1:4 Леванте Алавес 2:0 Леванте Леванте 0:0 Хетафе Севилья 5:0 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Барселона 3:0 Леванте Атлетико М 1:0 Леванте Леванте 2:1 Барселона Леванте 2:2 Жирона Райо Вальекано 2:1 Леванте Леванте 0:5 Барселона Эйбар 4:4 Леванте

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
Леванте 2:2 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Валенсия Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера
Валенсия 3:0 Леванте Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Валенсия Примера Леванте 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Леванте Примера Валенсия 2:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Леванте Примера Леванте 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:1 Леванте Кубок Короля Леванте 0:2 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Валенсия Примера Леванте 1:5 Валенсия Первый дивизион Валенсия 0:0 Леванте Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 31 22 7 2 81 - 31 73
2. Атлетико М Заявка 31 18 8 5 45 - 21 62
3. Реал Мадрид Заявка 31 19 3 9 55 - 37 60
4. Хетафе Заявка 31 13 11 7 38 - 27 50
5. Севилья Заявка 31 14 7 10 51 - 37 49
6. Валенсия Заявка 31 10 16 5 33 - 26 46
7. Алавес Заявка 31 12 9 10 32 - 38 45
8. Бетис Заявка 31 12 7 12 36 - 40 43
9. Атлетик Б Заявка 31 10 13 8 33 - 35 43
10. Реал Сосьедад Заявка 31 10 10 11 37 - 38 40
11. Леганес Заявка 31 10 10 11 31 - 35 40
12. Эйбар Заявка 31 9 12 10 41 - 43 39
13. Эспаньол Заявка 31 10 8 13 35 - 45 38
14. Жирона Заявка 31 8 10 13 33 - 43 34
15. Леванте Заявка 31 8 9 14 44 - 56 33
16. Сельта Заявка 31 8 8 15 45 - 53 32
17. Вальядолид Заявка 31 7 9 15 24 - 43 30
18. Вильярреал Заявка 31 6 12 13 39 - 45 30
19. Райо Вальекано Заявка 31 7 6 18 34 - 54 27
20. Уэска Заявка 31 5 9 17 35 - 55 24
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Леванте

    До начала игры, которая состоится 14.04.2019, осталось 2 дня 19 часов 10 минут.
    • Прогнозы на матч Валенсия - Леванте
    Валенсия
    89.3% (67)
    Ничья
    6.7% (5)
    Леванте
    4% (3)
    2:0 Валенсия
    38.7% (29)
    2:1 Валенсия
    24% (18)
    1:0 Валенсия
    14.7% (11)
    1:1 Ничья
    5.3% (4)
    3:1 Валенсия
    5.3% (4)
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