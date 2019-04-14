Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Реал Сосьедад
1:0
Перерыв

Стадион:
Эйбар
0'
1:0
1' Гол
Хуанми Мигель
33' Желтая карточка
Де Бласис Пабло
39' Желтая карточка
Льоренте Диего
1
Рульи
Херонимо
2
Сальдуа
Хосеба
15
Ариц
Элустондо
3
Льоренте
Диего
29
Муньос
Айхен
8
Мерино
Микель
5
Субельдия
Игор
23
Сангальи
Лука
10
Оярсабаль
Микель
34
Ander
Barrenetxea
7
Хуанми
Мигель
1
Дмитрович
Марко
16
Де
Бласис
Пабло
12
Паулу
Оливейра
6
Альварес
Серхио
15
Анхель
Хосе
14
Орельяна
Фабиан
5
Эскаланте
Гонсало
24
Хордан
Хоан
20
Кукурелья
Марк
7
Кардона
Марк
9
Энрич
Серхи
Реал Сосьедад
4-4-2
Эйбар
4-4-2

Ход матча

1'
Хуанми Мигель
(Сангальи Лука)
1:0
33'
 
Де Бласис Пабло
39'
Льоренте Диего
 
  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Сельта 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Бетис Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леванте
Севилья 5:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Леганес Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 0:0 Уэска Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Бетис 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Алавес Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Сельта
Эйбар Последние 20 матчей: +4 =11 -5
Реал Мадрид 2:1 Эйбар Эйбар 2:1 Райо Вальекано Леванте 2:2 Эйбар Атлетик Б 3:3 Эйбар
Эйбар 1:2 Вальядолид Алавес 1:1 Эйбар Эйбар 1:0 Сельта Атлетик Б 1:0 Эйбар Эйбар 2:2 Хетафе Севилья 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Жирона Леганес 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Эспаньол Барселона 3:0 Эйбар Эйбар 0:0 Вильярреал Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 1:1 Валенсия Эйбар 4:4 Леванте Эйбар 2:2 Спортинг Хихон Райо Вальекано 1:0 Эйбар

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Эйбар: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Эйбар Примера
Реал Сосьедад 2:2 Эйбар Примера Эйбар 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Эйбар Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 1:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:0 Эйбар Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 32 22 8 2 81 - 31 74
2. Атлетико М Заявка 32 19 8 5 47 - 21 65
3. Реал Мадрид Заявка 31 19 3 9 55 - 37 60
4. Севилья Заявка 32 15 7 10 54 - 39 52
5. Хетафе Заявка 32 13 12 7 40 - 29 51
6. Валенсия Заявка 31 10 16 5 33 - 26 46
7. Атлетик Б Заявка 32 11 13 8 36 - 37 46
8. Алавес Заявка 32 12 9 11 33 - 40 45
9. Бетис Заявка 32 12 7 13 38 - 43 43
10. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 32 11 10 11 38 - 38 43
11. Эспаньол Заявка 32 11 8 13 37 - 46 41
12. Леганес Заявка 31 10 10 11 31 - 35 40
13. Эйбар 0:1 Заявка 32 9 12 11 41 - 44 39
14. Жирона Заявка 31 8 10 13 33 - 43 34
15. Леванте Заявка 31 8 9 14 44 - 56 33
16. Сельта Заявка 32 8 8 16 45 - 55 32
17. Вальядолид Заявка 32 7 10 15 26 - 45 31
18. Вильярреал Заявка 31 6 12 13 39 - 45 30
19. Райо Вальекано Заявка 32 7 6 19 36 - 57 27
20. Уэска Заявка 32 5 10 17 35 - 55 25
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 46'
    Ариц Элустондо нанес удар головой, но Дмитрович Марко спокойно отбил мяч.
  • 46'
    Сангальи Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    46'
    Назначен штрафной. Пострадал Оярсабаль Микель, его свалил Де Бласис Пабло.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Анхель Хосе из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Ander Barrenetxea
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Оярсабаль Микель наказан за толчок Паулу Оливейра
  • 44'
    Реал Сосьедад начинает контратаку
  • 44'
    Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
  • 40'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    38'
    Энрич Серхи задерживает мяч рукой
  • 37'
    Альварес Серхио из команды Эйбар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 37'
    Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
  • 37'
    Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 36'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 35'
    Шанс! Кардона Марк из команды Эйбар пробил головой, но мимо
  • 35'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 34'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    33'
    Де Бласис Пабло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    33'
    Безумный фол. Де Бласис Пабло грубо играет против соперника. Пострадал Aihen Munoz
  • 33'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 33'
    ШАНС! Кукурелья Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 32'
    Aihen Munoz выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
  • 32'
    Мерино Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    31'
    Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад толкнул локтем оппонента. Это Кардона Марк заработал фол
  • 31'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 31'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 30'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 28'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Эйбар контролирует мяч.
  • Офсайд
    27'
    Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
  • Фол, нарушение
    26'
    Субельдия Игор наказан за толчок Кардона Марк
  • 26'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    25'
    Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 24'
    Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Кукурелья Марк из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Энрич Серхи из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 23'
    Шанс! Орельяна Фабиан из команды Эйбар пробил головой, но мимо
  • Угловой
    23'
    Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
  • 22'
    Aihen Munoz предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Анхель Хосе из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Эйбар имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    21'
    Кардона Марк наказан за толчок Льоренте Диего
  • 21'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 20'
    Шанс! Кардона Марк из команды Эйбар пробил головой, но мимо
  • 20'
    Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Ander Barrenetxea из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Анхель Хосе
  • 19'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Хордан Хоан
  • 17'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • Фол, нарушение
    15'
    Кукурелья Марк наказан за толчок Сальдуа Хосеба
  • 15'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 15'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 13'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Дмитрович Марко из команды Эйбар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 12'
    Ариц Элустондо делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    12'
    Кукурелья Марк наказан за толчок Сальдуа Хосеба
  • 10'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    10'
    Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 9'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 9'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Хуанми Мигель
  • 7'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 7'
    Льоренте Диего делает длинную передачу вперед
  • 6'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Кардона Марк из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Aihen Munoz
  • 5'
    Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 5'
    Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Энрич Серхи
  • 3'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 3'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 2'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 2'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 1'
    Сангальи Лука сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Хуанми Мигель изменил счет на табло!
  • 1'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Хуанми Мигель и Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад.
  • 1'
    Реал Сосьедад начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Эйбар
Реал Сосьедад
74.4% (128)
Ничья
21.5% (37)
Эйбар
4.1% (7)
2:1 Реал Сосьедад
42.4% (73)
1:0 Реал Сосьедад
20.9% (36)
1:1 Ничья
16.3% (28)
2:0 Реал Сосьедад
7% (12)
1:2 Эйбар
3.5% (6)
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