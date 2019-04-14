Испания: Примера 2018-2019
Реал Сосьедад
1:0
Перерыв
Стадион: Аноэта
Эйбар
1:0
1' ГолХуанми Мигель
33' Желтая карточкаДе Бласис Пабло
39' Желтая карточкаЛьоренте Диего
29
Муньос
Айхен
15
Анхель
Хосе
24
Хордан
Хоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
22 Навас РаульЗащитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
-
14 Пардо РубенПолузащитник
- Нападающий
-
21 Баутиста ХонНападающий
-
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Риесго АсьерВратарь
-
26 KaiserЗащитник
-
22 Милья ПереПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
29 Miguel Mari
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
1'
1:0
33'
39'
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 5
-
0 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =8 -6Сельта 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Бетис Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леванте
Севилья 5:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Леганес Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 0:0 Уэска Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Бетис 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Алавес Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Сельта
Эйбар Последние 20 матчей: +4 =11 -5Реал Мадрид 2:1 Эйбар Эйбар 2:1 Райо Вальекано Леванте 2:2 Эйбар Атлетик Б 3:3 Эйбар
Эйбар 1:2 Вальядолид Алавес 1:1 Эйбар Эйбар 1:0 Сельта Атлетик Б 1:0 Эйбар Эйбар 2:2 Хетафе Севилья 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Жирона Леганес 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Эспаньол Барселона 3:0 Эйбар Эйбар 0:0 Вильярреал Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 1:1 Валенсия Эйбар 4:4 Леванте Эйбар 2:2 Спортинг Хихон Райо Вальекано 1:0 Эйбар
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Эйбар: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Реал Сосьедад 2:2 Эйбар Примера Эйбар 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Эйбар Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 1:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:0 Эйбар Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Сегунда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|22
|8
|2
|81 - 31
|74
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|47 - 21
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|55 - 37
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|54 - 39
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|40 - 29
|51
|6.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|16
|5
|33 - 26
|46
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|36 - 37
|46
|8.
|Алавес
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|33 - 40
|45
|9.
|Бетис
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 43
|43
|10.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 38
|43
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|37 - 46
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|31 - 35
|40
|13.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|32
|9
|12
|11
|41 - 44
|39
|14.
|Жирона
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|33 - 43
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|44 - 56
|33
|16.
|Сельта
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|45 - 55
|32
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|26 - 45
|31
|18.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|39 - 45
|30
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 57
|27
|20.
|Уэска
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|35 - 55
|25
Реал Сосьедад
74.4% (128)
Ничья
21.5% (37)
Эйбар
4.1% (7)
2:1 Реал Сосьедад
42.4% (73)
1:0 Реал Сосьедад
20.9% (36)
1:1 Ничья
16.3% (28)
2:0 Реал Сосьедад
7% (12)
1:2 Эйбар
3.5% (6)
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