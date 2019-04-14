Испания: Примера 2018-2019

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

46' Сангальи Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Судья сигнализирует, что Анхель Хосе из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Ander Barrenetxea

45' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

44' Реал Сосьедад начинает контратаку

44' Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...

44' Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.

40' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Альварес Серхио из команды Эйбар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

37' Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...

37' Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

36' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

35' Шанс! Кардона Марк из команды Эйбар пробил головой, но мимо

35' Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...

35' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

34' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Де Бласис Пабло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Безумный фол. Де Бласис Пабло грубо играет против соперника. Пострадал Aihen Munoz

33' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

33' ШАНС! Кукурелья Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

32' Aihen Munoz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.

32' Мерино Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

31' Эйбар контролирует мяч.

30' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

30' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Реал Сосьедад контролирует мяч.

28' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Эйбар контролирует мяч.

27' Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде

26' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде

25' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

24' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

24' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Кукурелья Марк из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

24' Энрич Серхи из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...

23' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

23' Шанс! Орельяна Фабиан из команды Эйбар пробил головой, но мимо

23' Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.

22' Aihen Munoz предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Анхель Хосе из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

22' Эйбар имеет хороший шанс забить.

21' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

20' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

20' Шанс! Кардона Марк из команды Эйбар пробил головой, но мимо

20' Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...

20' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Судья сигнализирует, что Ander Barrenetxea из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Анхель Хосе

19' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Реал Сосьедад контролирует мяч.

16' Удар от ворот произведет Эйбар

15' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

15' Реал Сосьедад контролирует мяч.

14' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

13' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Дмитрович Марко из команды Эйбар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

10' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде

10' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

9' Эйбар контролирует мяч.

9' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Эйбар

6' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Судья сигнализирует, что Кардона Марк из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Aihen Munoz

5' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...

5' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

5' Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...

4' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Реал Сосьедад контролирует мяч.

3' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

2' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Эйбар контролирует мяч.

1' Г О О О О Л - Хуанми Мигель изменил счет на табло!

1' Реал Сосьедад начинает с центра поля