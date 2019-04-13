Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Эспаньол вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

98' Удар от ворот произведет Эспаньол

97' Дуарте Рубен из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

97' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Хони Родригес из команды Алавес подал угловой слева.

97' Дуарте Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

97' Твумаси Патрик из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

96' Кальери Хонатан из команды Алавес в офсайде

96' Лагуардия Виктор из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

95' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Удар от ворот произведет Эспаньол

92' Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

92' Эспаньол начинает контратаку

92' Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Твумаси Патрик из команды Алавес подал угловой справа.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде

91' Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

91' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

91' Твумаси Патрик хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

91' Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

90' Дардер Серхи из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.

90' Эли Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

90' Удар от ворот произведет Эспаньол

89' Шанс! Ролан Диего из команды Алавес пробил головой, но мимо

89' Мубарак Вакасо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

89' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Эспаньол

88' Ролан Диего нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

88' Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

88' Хони Родригес из команды Алавес разыграл угловой с правого угла.

87' Педроса Адриа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

87' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Мубарак Вакасо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

85' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

85' Эспаньол делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

84' Рока Марк получил желтую карточку от судьи

84' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

84' Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

83' Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Алавес

80' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

79' Лагуардия Виктор получил желтую карточку от судьи

79' Удар от ворот произведет Эспаньол

79' Шанс! Ману Гарсия из команды Алавес пробил головой, но мимо

79' Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.

78' Рока Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Инуи Такаси из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

77' Удар от ворот произведет Эспаньол

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Мелендо Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Мелендо Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Лагуардия Виктор из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

76' Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.

76' Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Хони Родригес из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.

75' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

74' Удар от ворот произведет Эспаньол

74' Хони Родригес из команды Алавес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

73' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

69' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

69' Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

69' Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.

69' Налдо Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Ролан Диего из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

68' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

65' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

64' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Кальери Хонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Кальери Хонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Бастон Борха из команды Алавес в офсайде

61' Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

60' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

60' Матч возобновлен

57' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

56' Г О О О О Л - Кальери Хонатан забивает!

56' Плохо сыграл Педроса Адриа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

56' Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

55' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Хави Лопеc из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

55' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

53' Дардер Серхи получил желтую карточку от судьи

53' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Педроса Адриа из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

53' Педроса Адриа из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...

53' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Эспаньол контролирует мяч.

51' Алавес контролирует мяч.

50' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

47' Г О О О О Л - Лагуардия Виктор уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

47' Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

47' Мелендо Оскар из команды Эспаньол делает пас партнеру.

47' Эспаньол имеет хороший шанс забить.

47' Хорошую попытку сделал Дардер Серхи . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...