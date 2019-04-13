Испания: Примера 2018-2019
Эспаньол
2:1
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Алавес
1:0
19' ГолПедроса Адриа
21' Желтая карточкаНалдо Гомес
39' Желтая карточкаДуарте Рубен
2:0
47' Гол в свои воротаЛагуардия Виктор
53' Желтая карточкаДардер Серхи
2:1
56' ГолКальери Хонатан
79' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
84' Желтая карточкаРока Марк
13
Лопес
Диего
22
Эрмосо
Марио
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
24
Лэй
У
15
Химо
Наварро
11
Инуи
Такаси
19
Ману
Гарсия
18
Бастон
Борха
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Лопес АлексПолузащитник
- Нападающий
-
20 Пуадо ХавьерНападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бастон БорхаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
19'
1:0
21'
39'
47'
2:0
53'
56'
2:1
63'
79'
84'
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 8
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =7 -8Жирона 1:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Барселона 2:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Севилья
Атлетик Б 1:1 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вальядолид Эспаньол 1:1 Уэска Валенсия 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:2 Эспаньол Бетис 3:1 Эспаньол Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Эспаньол 1:1 Бетис Эйбар 3:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вильярреал Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Вильярреал 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Леганес Атлетико М 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Бетис
Алавес Последние 20 матчей: +5 =7 -8Алавес 1:1 Леганес Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М Уэска 1:3 Алавес
Алавес 1:1 Эйбар Вильярреал 1:2 Алавес Алавес 0:0 Сельта Бетис 1:1 Алавес Алавес 2:0 Леванте Реал Мадрид 3:0 Алавес Алавес 0:1 Райо Вальекано Хетафе 4:0 Алавес Жирона 1:1 Алавес Алавес 2:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:1 Алавес Алавес 0:0 Атлетик Б Атлетико М 3:0 Алавес Жирона 2:1 Алавес Алавес 1:1 Севилья Леганес 1:0 Алавес
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0:0 Заявка
|32
|22
|8
|2
|81 - 31
|74
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|45 - 21
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|55 - 37
|60
|4.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|38 - 27
|50
|5.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|51 - 37
|49
|6.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|16
|5
|33 - 26
|46
|7.
|Алавес
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|33 - 40
|45
|8.
|Бетис
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|36 - 40
|43
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|33 - 35
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|37 - 46
|41
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|37 - 38
|40
|12.
|Леганес
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|31 - 35
|40
|13.
|Эйбар
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|41 - 43
|39
|14.
|Жирона
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|33 - 43
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|44 - 56
|33
|16.
|Сельта
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|45 - 53
|32
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|24 - 43
|30
|18.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|39 - 45
|30
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|34 - 54
|27
|20.
|Уэска
|0:0 Заявка
|32
|5
|10
|17
|35 - 55
|25
Эспаньол
66.5% (117)
Ничья
22.2% (39)
Алавес
11.4% (20)
1:0 Эспаньол
30.7% (54)
2:1 Эспаньол
26.1% (46)
1:1 Ничья
20.5% (36)
2:0 Эспаньол
6.8% (12)
1:2 Алавес
6.3% (11)
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