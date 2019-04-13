Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Эспаньол
2:1
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
1:0
19' Гол
Педроса Адриа
21' Желтая карточка
Налдо Гомес
39' Желтая карточка
Дуарте Рубен
2:0
47' Гол в свои ворота
Лагуардия Виктор
53' Желтая карточка
Дардер Серхи
2:1
56' Гол
Кальери Хонатан
79' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
84' Желтая карточка
Рока Марк
90'+8
13
Лопес
Диего
8
Росалес
Роберто
5
Налдо
Гомес
22
Эрмосо
Марио
28
Педроса
Адриа
4
Санчес
Виктор
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
14
Мелендо
Оскар
7
Иглесиас
Борха
24
Лэй
У
1
Пачеко
Фернандо
15
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
11
Инуи
Такаси
20
Брашанац
Дарко
19
Ману
Гарсия
23
Хони
Родригес
18
Бастон
Борха
12
Кальери
Хонатан
Эспаньол
4-3-3
Алавес
4-4-2

Ход матча

19'
Педроса Адриа
1:0
21'
Налдо Гомес
 
28'
Хави Лопеc
Росалес Роберто
 
39'
 
Дуарте Рубен
47'
Лагуардия Виктор
2:0
53'
Дардер Серхи
 
56'
2:1
Кальери Хонатан
63'
Гарсия Серхио
Лэй У
 
68'
 
Ролан Диего
Бастон Борха
79'
 
Брашанац Дарко
Инуи Такаси
79'
 
Твумаси Патрик
Мубарак Вакасо
79'
 
Лагуардия Виктор
84'
Рока Марк
 
85'
Дуарте Оскар
Мелендо Оскар
 
  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 8
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Жирона 1:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Барселона 2:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Севилья
Атлетик Б 1:1 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вальядолид Эспаньол 1:1 Уэска Валенсия 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:2 Эспаньол Бетис 3:1 Эспаньол Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Эспаньол 1:1 Бетис Эйбар 3:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вильярреал Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Вильярреал 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Леганес Атлетико М 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Бетис
Алавес Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Алавес 1:1 Леганес Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М Уэска 1:3 Алавес
Алавес 1:1 Эйбар Вильярреал 1:2 Алавес Алавес 0:0 Сельта Бетис 1:1 Алавес Алавес 2:0 Леванте Реал Мадрид 3:0 Алавес Алавес 0:1 Райо Вальекано Хетафе 4:0 Алавес Жирона 1:1 Алавес Алавес 2:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:1 Алавес Алавес 0:0 Атлетик Б Атлетико М 3:0 Алавес Жирона 2:1 Алавес Алавес 1:1 Севилья Леганес 1:0 Алавес

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Алавес 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Алавес Примера
Алавес 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Алавес Кубок Короля Алавес 0:2 Эспаньол Кубок Короля
Команда И В Н П Г О
1. Барселона 0:0 Заявка 32 22 8 2 81 - 31 74
2. Атлетико М Заявка 31 18 8 5 45 - 21 62
3. Реал Мадрид Заявка 31 19 3 9 55 - 37 60
4. Хетафе Заявка 31 13 11 7 38 - 27 50
5. Севилья Заявка 31 14 7 10 51 - 37 49
6. Валенсия Заявка 31 10 16 5 33 - 26 46
7. Алавес Заявка 32 12 9 11 33 - 40 45
8. Бетис Заявка 31 12 7 12 36 - 40 43
9. Атлетик Б Заявка 31 10 13 8 33 - 35 43
10. Эспаньол Заявка 32 11 8 13 37 - 46 41
11. Реал Сосьедад Заявка 31 10 10 11 37 - 38 40
12. Леганес Заявка 31 10 10 11 31 - 35 40
13. Эйбар Заявка 31 9 12 10 41 - 43 39
14. Жирона Заявка 31 8 10 13 33 - 43 34
15. Леванте Заявка 31 8 9 14 44 - 56 33
16. Сельта Заявка 31 8 8 15 45 - 53 32
17. Вальядолид Заявка 31 7 9 15 24 - 43 30
18. Вильярреал Заявка 31 6 12 13 39 - 45 30
19. Райо Вальекано Заявка 31 7 6 18 34 - 54 27
20. Уэска 0:0 Заявка 32 5 10 17 35 - 55 25
Новости матча
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Эспаньол вырывает победу
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 97'
    Дуарте Рубен из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 97'
    Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    97'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой слева.
  • 97'
    Дуарте Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 97'
    Твумаси Патрик из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    96'
    Кальери Хонатан из команды Алавес в офсайде
  • 96'
    Лагуардия Виктор из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 95'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 94'
    Твумаси Патрик из команды Алавес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ролан Диего не смог удачно сыграть.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Рока Марк
  • 92'
    Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 92'
    Эспаньол начинает контратаку
  • 92'
    Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    92'
    Твумаси Патрик из команды Алавес подал угловой справа.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
  • Офсайд
    91'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
  • 91'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 91'
    Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Твумаси Патрик хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 91'
    Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    90'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
  • 90'
    Эли Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 89'
    Шанс! Ролан Диего из команды Алавес пробил головой, но мимо
  • 89'
    Мубарак Вакасо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 88'
    Ролан Диего нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 88'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    88'
    Хони Родригес из команды Алавес разыграл угловой с правого угла.
  • 87'
    Педроса Адриа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 87'
    Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 87'
    Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Мубарак Вакасо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 85'
    Эспаньол делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
  • 85'
    Тактическая замена. Мелендо Оскар уходит с поля и его заменяет Дуарте Оскар
  • Желтая карточка
    84'
    Рока Марк получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    84'
    Рока Марк из команды Эспаньол толкнул локтем оппонента. Это Твумаси Патрик заработал фол
  • 84'
    Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
  • 84'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 83'
    Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 82'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    82'
    Эли Родриго наказан за толчок Иглесиас Борха
  • 81'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Желтая карточка
    79'
    Лагуардия Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    79'
    Безумный фол. Лагуардия Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Иглесиас Борха
  • 79'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 79'
    Тактическая замена. Брашанац Дарко уходит с поля и его заменяет Мубарак Вакасо
  • 79'
    Тактическая замена. Инуи Такаси уходит с поля и его заменяет Твумаси Патрик
  • 79'
    Шанс! Ману Гарсия из команды Алавес пробил головой, но мимо
  • Угловой
    79'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
  • Травма, повреждение
    78'
    Мелендо Оскар возвращается на поле.
  • 78'
    Рока Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 78'
    Инуи Такаси из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 77'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    77'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мелендо Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    77'
    Мелендо Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 77'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 76'
    Лагуардия Виктор из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    76'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
  • 76'
    Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 76'
    Хони Родригес из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Фол, нарушение
    75'
    Гарсия Серхио задерживает мяч рукой
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 74'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 74'
    Хони Родригес из команды Алавес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 73'
    Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 73'
    Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Эли Родриго из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Рока Марк
  • 72'
    Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    72'
    Назначен штрафной. Пострадал Гарсия Серхио, его свалил Химо Наварро.
  • 71'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 69'
    Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
  • 69'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 69'
    Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    69'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
  • 69'
    Налдо Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 69'
    Ролан Диего из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 68'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Тактическая замена. Бастон Борха уходит с поля и его заменяет Ролан Диего
  • 67'
    Гарсия Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 67'
    Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 67'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Травма, повреждение
    64'
    Кальери Хонатан возвращается на поле.
  • 64'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 64'
    Матч возобновлен
  • 63'
    Тактическая замена. Лэй У уходит с поля и его заменяет Гарсия Серхио
  • Травма, повреждение
    63'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кальери Хонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    63'
    Кальери Хонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 62'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    61'
    Бастон Борха из команды Алавес в офсайде
  • 61'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    60'
    Хави Лопеc наказан за толчок Эли Родриго
  • 60'
    Дуарте Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 60'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 60'
    Матч возобновлен
  • 57'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Кальери Хонатан забивает!
  • 56'
    Плохо сыграл Педроса Адриа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 56'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Хави Лопеc из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Фол, нарушение
    54'
    Дуарте Рубен наказан за толчок Мелендо Оскар
  • Желтая карточка
    53'
    Дардер Серхи получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    53'
    Безумный фол. Дардер Серхи грубо играет против соперника. Пострадал Ману Гарсия
  • 53'
    Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Педроса Адриа из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Педроса Адриа из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
  • 53'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • 51'
    Алавес контролирует мяч.
  • 50'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Лагуардия Виктор уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 47'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 47'
    Мелендо Оскар из команды Эспаньол делает пас партнеру.
  • 47'
    Эспаньол имеет хороший шанс забить.
  • 47'
    Хорошую попытку сделал Дардер Серхи. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 47'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Дардер Серхи и Лэй У из команды Эспаньол.
  • 47'
    Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    46'
    Эли Родриго наказан за толчок Иглесиас Борха
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 48'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 47'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 46'
    Ману Гарсия из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Инуи Такаси из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Хони Родригес из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Санчес Виктор
  • 44'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    43'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
  • Фол, нарушение
    42'
    Педроса Адриа из команды Эспаньол в офсайде
  • 42'
    Хави Лопеc из команды Эспаньол забрасывает мяч в штрафную.
  • 41'
    Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 40'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 40'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Эспаньол начинает контратаку
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Травма, повреждение
    39'
    Мелендо Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    39'
    Дуарте Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    38'
    Безумный фол. Дуарте Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Мелендо Оскар
  • 38'
    Ману Гарсия нанес удар головой, но Лопес Диего спокойно отбил мяч.
  • 38'
    Эли Родриго из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • Угловой
    38'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой слева.
  • 38'
    Санчес Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 38'
    Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
  • 36'
    Кальери Хонатан мяч отрикошетил от ворот
  • 36'
    Плохо сыграл Налдо Гомес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 36'
    Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Хони Родригес
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Иглесиас Борха наказан за толчок Ману Гарсия
  • Угловой
    34'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
  • 34'
    Эли Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Фол, нарушение
    33'
    Ману Гарсия из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Педроса Адриа пострадал.
  • 33'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    33'
    Эли Родриго наказан за толчок Санчес Виктор
  • 32'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 32'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Плохо сыграл Лопес Диего - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 31'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 30'
    Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Плохо сыграл Педроса Адриа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 30'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Кальери Хонатан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Росалес Роберто получил травму и заменен. Хави Лопеc выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    27'
    Росалес Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    26'
    Лагуардия Виктор из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Санчес Виктор пострадал.
  • 26'
    Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 25'
    Дардер Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 24'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 23'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    21'
    Налдо Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    21'
    Налдо Гомес из команды Эспаньол играет слишком грубо. Кальери Хонатан оказался на газоне.
  • 21'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Педроса Адриа забивает!
  • 19'
    Плохо сыграл Лагуардия Виктор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 19'
    Мелендо Оскар из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Эспаньол имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    19'
    Хони Родригес наказан за толчок Санчес Виктор
  • 18'
    Алавес контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Кальери Хонатан из команды Алавес играет слишком грубо. Эрмосо Марио оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
  • 17'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Росалес Роберто из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Бастон Борха
  • Офсайд
    16'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
  • 16'
    Эрмосо Марио из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
  • 15'
    Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
  • 14'
    Иглесиас Борха мяч отрикошетил от ворот
  • 14'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Эспаньол начинает контратаку
  • 14'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
  • 13'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 11'
    Санчес Виктор нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Угловой
    11'
    Мелендо Оскар из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
  • 11'
    Эли Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 11'
    Санчес Виктор из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 10'
    Инуи Такаси из команды Алавес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.
  • 9'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 8'
    Рока Марк не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Росалес Роберто из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Педроса Адриа из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
  • 6'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 6'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 6'
    Отличные скиллы показывает Дардер Серхи, обводя своих соперников
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 85%, [team2]: 15%.
  • 5'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Алавес контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Лэй У наказан за толчок Химо Наварро
  • 2'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Эспаньол начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эспаньол 2:1 Алавес
Эспаньол
66.5% (117)
Ничья
22.2% (39)
Алавес
11.4% (20)
1:0 Эспаньол
30.7% (54)
2:1 Эспаньол
26.1% (46)
1:1 Ничья
20.5% (36)
2:0 Эспаньол
6.8% (12)
1:2 Алавес
6.3% (11)
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