Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

43' Срна Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Чано Камилло из команды Фросиноне подал угловой слева.

42' Чано Камилло из команды Фросиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

42' Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Чано Камилло из команды Фросиноне отдал передачу, которая была заблокирована.

42' Удар от ворот произведет Фросиноне

42' Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

41' Бирса Вальтер из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

41' Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

40' Удар от ворот произведет Фросиноне

40' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

40' Паволетти Леонардо не смог попасть в створ ударом издали

39' Удар от ворот произведет Кальяри

39' Бегетто Андреа из команды Фросиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

39' Паганини Лука из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

38' Удар от ворот произведет Фросиноне

38' Ликояннис Хараламбос не смог попасть в створ ударом издали

38' Майелло Раффаэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Бирса Вальтер из команды Кальяри подал угловой справа.

38' Ариаудо Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

37' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

36' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Фросиноне контролирует мяч.

35' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

35' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

35' Бегетто Андреа из команды Фросиноне навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

34' Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

31' Дзампано Франческо из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

31' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Майелло Раффаэле из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

31' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Чано Камилло из команды Фросиноне подал угловой справа.

31' Чеппители Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Дзампано Франческо из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

30' Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Фросиноне

29' Бирса Вальтер не смог попасть в створ ударом издали

29' Кальяри контролирует мяч.

28' Майелло Раффаэле из команды Фросиноне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' Чофани Даниэль из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

27' Г О О О О Л - Педру Жоау III из команды Кальяри забивает с точки!

26' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

25' Плохо сыграл Ариаудо Лоренцо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

25' Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

25' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' ШАНС! Чофани Даниэль нанес удар с лета, но не попал по воротам!

24' Паганини Лука из команды Фросиноне сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

23' Игрок из команды Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Дзампано Франческо из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

22' Гольданига Эдоардо из команды Фросиноне в офсайде

22' Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Удар от ворот произведет Кальяри

20' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

19' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

18' Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

17' Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Бирса Вальтер из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

17' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Бирса Вальтер из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

17' Чофани Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Бирса Вальтер из команды Кальяри подал угловой справа.

16' Капуано Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Бирса Вальтер из команды Кальяри подал угловой справа.

15' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

15' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Фараго Паоло из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

14' Чигарини Лука из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

14' Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

11' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Чеппители Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

10' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

10' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

10' Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

9' Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

8' Удар от ворот произведет Кальяри

8' ШАНС! Паганини Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

8' Чано Камилло из команды Фросиноне делает передачу одноклубнику.

7' Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

6' Удар от ворот произведет Фросиноне

6' Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

6' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Фросиноне

5' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

4' Фараго Паоло из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

4' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

2' Бирса Вальтер из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

2' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Бегетто Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Бирса Вальтер из команды Кальяри подал угловой справа.

1' Ариаудо Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Кальяри начинает с центра поля