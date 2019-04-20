Италия: Серия A 2018-2019

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  4. Серия A 2018-2019
Кальяри
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Фрозиноне
0'
1:0
27' Пенальти
Педру Жоау III
43'
28
Краньо
Алессио
33
Срна
Дарио
23
Чеппители
Лука
15
Клаван
Рагнар
22
Ликояннис
Хараламбос
24
Фараго
Паоло
8
Чигарини
Лука
21
Ионице
Артур
14
Бирса
Вальтер
10
Педру
Жоау
III
30
Паволетти
Леонардо
57
Спортьелло
Марко
6
Гольданига
Эдоардо
15
Ариаудо
Лоренцо
25
Капуано
Марко
17
Дзампано
Франческо
7
Паганини
Лука
8
Майелло
Раффаэле
16
Вальцания
Лука
33
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
9
Чофани
Даниэль
Кальяри
4-3-1-2
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

27'
Педру Жоау III
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри
Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри Кальяри 2:1 Интер Милан Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дженоа Лацио 3:1 Кальяри Кальяри 0:1 Наполи Кальяри 2:2 Рома Кьево 1:2 Кальяри
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013
Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Милан Удинезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Сассуоло Наполи 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Кальяри

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Фрозиноне 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Фрозиноне Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 27 3 2 65 - 22 84
2. Наполи Заявка 32 20 7 5 61 - 28 67
3. Интер Милан Заявка 32 18 6 8 50 - 26 60
4. Милан Заявка 33 15 11 7 47 - 31 56
5. Рома Заявка 32 15 9 8 57 - 45 54
6. Аталанта Заявка 32 15 8 9 64 - 41 53
7. Лацио 0:0 Заявка 33 15 8 10 46 - 33 53
8. Торино 0:0 Заявка 33 12 15 6 41 - 29 51
9. Сампдория 0:0 Заявка 33 14 7 12 53 - 41 49
10. Фиорентина Заявка 32 8 16 8 46 - 39 40
11. Кальяри 1:0 Заявка 33 10 10 13 32 - 44 40
12. Сассуоло 1:0 Заявка 33 9 13 11 47 - 51 40
13. Парма Заявка 33 9 9 15 34 - 51 36
14. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 33 9 8 16 30 - 46 35
15. Дженоа 0:0 Заявка 33 8 11 14 35 - 51 35
16. Удинезе 0:1 Заявка 33 8 8 17 30 - 47 32
17. Эмполи 1:0 Заявка 33 8 8 17 41 - 59 32
18. Болонья 0:0 Заявка 33 7 11 15 31 - 47 32
19. Фрозиноне 0:1 Заявка 33 5 8 20 26 - 60 23
20. Кьево 0:0 Заявка 33 1 12 20 22 - 67 12
  • Первый тайм
  • 43'
    Срна Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Чано Камилло из команды Фросиноне подал угловой слева.
  • 42'
    Чано Камилло из команды Фросиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 42'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Чано Камилло из команды Фросиноне отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 42'
    Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 41'
    Бирса Вальтер из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    40'
    Чофани Даниэль наказан за толчок Чеппители Лука
  • 40'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 40'
    Паволетти Леонардо не смог попасть в створ ударом издали
  • 39'
    Удар от ворот произведет Кальяри
  • 39'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 39'
    Паганини Лука из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 38'
    Ликояннис Хараламбос не смог попасть в створ ударом издали
  • 38'
    Майелло Раффаэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Бирса Вальтер из команды Кальяри подал угловой справа.
  • 38'
    Ариаудо Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 38'
    Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Чеппители Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Чофани Даниэль
  • 36'
    Фросиноне контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 35'
    Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 34'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Паганини Лука
  • 34'
    Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Бирса Вальтер из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Паганини Лука
  • Фол, нарушение
    32'
    Дзампано Франческо наказан за толчок Педру Жоау III
  • 32'
    Чано Камилло нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Паволетти Леонардо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Гольданига Эдоардо
  • 32'
    Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 31'
    Дзампано Франческо из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Майелло Раффаэле из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Чано Камилло из команды Фросиноне подал угловой справа.
  • 31'
    Чеппители Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Дзампано Франческо из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 29'
    Бирса Вальтер не смог попасть в створ ударом издали
  • 29'
    Кальяри контролирует мяч.
  • 28'
    Майелло Раффаэле из команды Фросиноне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 28'
    Чофани Даниэль из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Педру Жоау III из команды Кальяри забивает с точки!
  • 26'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • Фол, нарушение
    26'
    ПЕНАЛЬТИ - Дзампано Франческо из команды Фросиноне привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ионице Артур.
  • 25'
    Плохо сыграл Ариаудо Лоренцо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 25'
    Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    ШАНС! Чофани Даниэль нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 24'
    Майелло Раффаэле делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    24'
    Ионице Артур наказан за толчок Дзампано Франческо
  • 24'
    Паганини Лука из команды Фросиноне сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 23'
    Игрок из команды Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 23'
    Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Дзампано Франческо из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    22'
    Гольданига Эдоардо из команды Фросиноне в офсайде
  • 22'
    Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Чигарини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
  • 20'
    Удар от ворот произведет Кальяри
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 19'
    Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Чано Камилло из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
  • 18'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Бирса Вальтер из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Бирса Вальтер из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Чофани Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Бирса Вальтер из команды Кальяри подал угловой справа.
  • 16'
    Капуано Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    16'
    Бирса Вальтер из команды Кальяри подал угловой справа.
  • 16'
    Хороший удар издали нанес Ликояннис Хараламбос, но отличный сейв сделал Спортьелло Марко. Угловой.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 15'
    Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Фараго Паоло из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 14'
    Чигарини Лука из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Бегетто Андреа из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
  • Фол, нарушение
    12'
    Чано Камилло задерживает мяч рукой
  • 11'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Чеппители Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 10'
    Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    9'
    Паволетти Леонардо задерживает мяч рукой
  • 9'
    Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Удар от ворот произведет Кальяри
  • 8'
    ШАНС! Паганини Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 8'
    Чано Камилло из команды Фросиноне делает передачу одноклубнику.
  • 7'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    7'
    Педру Жоау III наказан за толчок Ариаудо Лоренцо
  • 6'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 6'
    Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 6'
    Ликояннис Хараламбос нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 4'
    Фараго Паоло из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 4'
    Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Педру Жоау III наказан за толчок Гольданига Эдоардо
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Чофани Даниэль из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Чеппители Лука
  • 2'
    Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Бирса Вальтер из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Бегетто Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    1'
    Бирса Вальтер из команды Кальяри подал угловой справа.
  • 1'
    Ариаудо Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Кальяри начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кальяри 1:0 Фрозиноне
Кальяри
88.2% (134)
Ничья
9.9% (15)
Фрозиноне
2% (3)
1:0 Кальяри
42.8% (65)
2:1 Кальяри
28.9% (44)
2:0 Кальяри
13.2% (20)
1:1 Ничья
7.2% (11)
0:2 Фрозиноне
1.3% (2)
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