Италия: Серия A 2018-2019
Кальяри
1:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Сарденья Арена
Фрозиноне
1:0
27' ПенальтиПедру Жоау III
33
Срна
Дарио
24
Фараго
Паоло
21
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Срна ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Теро СирильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
27'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =3 -10Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри
Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри Кальяри 2:1 Интер Милан Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дженоа Лацио 3:1 Кальяри Кальяри 0:1 Наполи Кальяри 2:2 Рома Кьево 1:2 Кальяри
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =4 -11Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013
Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Милан Удинезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Сассуоло Наполи 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Кальяри
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|65 - 22
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|61 - 28
|67
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|50 - 26
|60
|4.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|47 - 31
|56
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 45
|54
|6.
|Аталанта
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|64 - 41
|53
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|33
|15
|8
|10
|46 - 33
|53
|8.
|Торино
|0:0 Заявка
|33
|12
|15
|6
|41 - 29
|51
|9.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|33
|14
|7
|12
|53 - 41
|49
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|16
|8
|46 - 39
|40
|11.
|Кальяри
|1:0 Заявка
|33
|10
|10
|13
|32 - 44
|40
|12.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|33
|9
|13
|11
|47 - 51
|40
|13.
|Парма
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|34 - 51
|36
|14.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 46
|35
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|33
|8
|11
|14
|35 - 51
|35
|16.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|30 - 47
|32
|17.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|33
|8
|8
|17
|41 - 59
|32
|18.
|Болонья
|0:0 Заявка
|33
|7
|11
|15
|31 - 47
|32
|19.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|33
|5
|8
|20
|26 - 60
|23
|20.
|Кьево
|0:0 Заявка
|33
|1
|12
|20
|22 - 67
|12
Кальяри
88.2% (134)
Ничья
9.9% (15)
Фрозиноне
2% (3)
1:0 Кальяри
42.8% (65)
2:1 Кальяри
28.9% (44)
2:0 Кальяри
13.2% (20)
1:1 Ничья
7.2% (11)
0:2 Фрозиноне
1.3% (2)
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