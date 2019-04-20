Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

38' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Джемаили Блерим из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Болонья контролирует мяч.

35' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

35' Квальярелла Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Сансоне Никола из команды Болонья подал угловой слева.

34' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

34' Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

33' Сансоне Никола из команды Болонья в офсайде

32' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Сампдория

30' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

30' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

29' Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.

28' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...

28' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Болонья

27' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Квальярелла Фабио из команды Сампдория подал угловой слева.

26' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

26' Линетти Кароль из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

25' Удар от ворот произведет Сампдория

25' Как он промахнулся? Сориано Роберто имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

25' Болонья начинает контратаку

25' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

24' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

23' Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде

23' Экдаль Олбин из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Сансоне Никола из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

22' Удар от ворот произведет Сампдория

22' Паласио Родриго из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...

22' Болонья начинает контратаку

21' Прает Деннис из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.

20' Удар от ворот произведет Сампдория

20' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

20' Шанс! Данило Ларанжера из команды Болонья пробил головой, но мимо

20' Сориано Роберто из команды Болонья подал угловой слева.

20' Крейчи Ладислав из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

20' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...

17' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

17' Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

16' Паласио Родриго из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

15' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Сампдория контролирует мяч.

14' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Сампдория

13' Сансоне Никола не смог попасть в створ ударом издали

12' Удар от ворот произведет Болонья

12' Квальярелла Фабио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

11' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

10' Сампдория контролирует мяч.

9' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Болонья

9' Экдаль Олбин не смог попасть в створ ударом издали

8' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

5' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

5' Удар от ворот произведет Сампдория

4' Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Сориано Роберто из команды Болонья подал угловой справа.

4' Паласио Родриго из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

3' Сориано Роберто из команды Болонья в офсайде

2' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

2' Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Болонья начинает с центра поля