Италия: Серия A 2018-2019
Болонья
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Сампдория
1:0
29' ГолДжемаили Блерим
29
Мурру
Никола
10
Прает
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
10 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
29'
1:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло
Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья Болонья 0:2 Лацио Парма 0:0 Болонья Болонья 0:0 Милан Эмполи 2:1 Болонья Болонья 3:0 Кротоне
Сампдория Последние 20 матчей: +10 =2 -8Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан
Сассуоло 3:5 Сампдория Сампдория 1:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сампдория 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 0:1 Фрозиноне Наполи 3:0 Сампдория Сампдория 4:0 Удинезе Фиорентина 3:3 Сампдория Сампдория 0:2 Милан Ювентус 2:1 Сампдория Сампдория 2:0 Кьево Эмполи 2:4 Сампдория Сампдория 2:0 Парма Лацио 2:2 Сампдория Сампдория 2:1 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Болонья: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Сампдория: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Болонья 2:0 Сампдория Серия A Болонья 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Болонья Серия A Сампдория 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Болонья Серия A Сампдория 3:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Болонья Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Болонья Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|65 - 22
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|61 - 28
|67
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|50 - 26
|60
|4.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|47 - 31
|56
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 45
|54
|6.
|Аталанта
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|64 - 41
|53
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|33
|15
|8
|10
|46 - 33
|53
|8.
|Торино
|0:0 Заявка
|33
|12
|15
|6
|41 - 29
|51
|9.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|33
|14
|7
|12
|53 - 41
|49
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|16
|8
|46 - 39
|40
|11.
|Кальяри
|1:0 Заявка
|33
|10
|10
|13
|32 - 44
|40
|12.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|33
|9
|13
|11
|47 - 51
|40
|13.
|Парма
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|34 - 51
|36
|14.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 46
|35
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|33
|8
|11
|14
|35 - 51
|35
|16.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|30 - 47
|32
|17.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|33
|8
|8
|17
|41 - 59
|32
|18.
|Болонья
|0:0 Заявка
|33
|7
|11
|15
|31 - 47
|32
|19.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|33
|5
|8
|20
|26 - 60
|23
|20.
|Кьево
|0:0 Заявка
|33
|1
|12
|20
|22 - 67
|12
Болонья
35.1% (54)
Ничья
39.6% (61)
Сампдория
25.3% (39)
1:1 Ничья
33.8% (52)
2:1 Болонья
19.5% (30)
1:2 Сампдория
16.2% (25)
1:0 Болонья
11% (17)
0:1 Сампдория
3.9% (6)
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