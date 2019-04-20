Италия: Серия A 2018-2019

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  4. Серия A 2018-2019
Болонья
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
29' Гол
Джемаили Блерим
38'
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
23
Данило
Ларанжера
4
Лянко
Войнович
11
Крейчи
Ладислав
5
Пульгар
Эрик
31
Джемаили
Блерим
21
Сориано
Роберто
7
Орсолини
Риккардо
24
Паласио
Родриго
10
Сансоне
Никола
1
Аудеро
Эмиль
7
Сала
Джакопо
26
Тонелли
Лоренцо
3
Андерсен
Йоаким
29
Мурру
Никола
10
Прает
Деннис
6
Экдаль
Олбин
16
Линетти
Кароль
11
Рамирес
Гастон
92
Дефрель
Грегоре
27
Квальярелла
Фабио
Болонья
4-2-3-1
Сампдория
4-3-1-2

Ход матча

29'
Джемаили Блерим
1:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло
Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья Болонья 0:2 Лацио Парма 0:0 Болонья Болонья 0:0 Милан Эмполи 2:1 Болонья Болонья 3:0 Кротоне
Сампдория Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан
Сассуоло 3:5 Сампдория Сампдория 1:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сампдория 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 0:1 Фрозиноне Наполи 3:0 Сампдория Сампдория 4:0 Удинезе Фиорентина 3:3 Сампдория Сампдория 0:2 Милан Ювентус 2:1 Сампдория Сампдория 2:0 Кьево Эмполи 2:4 Сампдория Сампдория 2:0 Парма Лацио 2:2 Сампдория Сампдория 2:1 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Болонья: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Сампдория: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Сампдория 4:1 Болонья Серия A Сампдория 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Болонья Серия A
Болонья 2:0 Сампдория Серия A Болонья 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Болонья Серия A Сампдория 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Болонья Серия A Сампдория 3:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Болонья Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Болонья Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 27 3 2 65 - 22 84
2. Наполи Заявка 32 20 7 5 61 - 28 67
3. Интер Милан Заявка 32 18 6 8 50 - 26 60
4. Милан Заявка 33 15 11 7 47 - 31 56
5. Рома Заявка 32 15 9 8 57 - 45 54
6. Аталанта Заявка 32 15 8 9 64 - 41 53
7. Лацио 0:0 Заявка 33 15 8 10 46 - 33 53
8. Торино 0:0 Заявка 33 12 15 6 41 - 29 51
9. Сампдория 0:0 Заявка 33 14 7 12 53 - 41 49
10. Фиорентина Заявка 32 8 16 8 46 - 39 40
11. Кальяри 1:0 Заявка 33 10 10 13 32 - 44 40
12. Сассуоло 1:0 Заявка 33 9 13 11 47 - 51 40
13. Парма Заявка 33 9 9 15 34 - 51 36
14. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 33 9 8 16 30 - 46 35
15. Дженоа 0:0 Заявка 33 8 11 14 35 - 51 35
16. Удинезе 0:1 Заявка 33 8 8 17 30 - 47 32
17. Эмполи 1:0 Заявка 33 8 8 17 41 - 59 32
18. Болонья 0:0 Заявка 33 7 11 15 31 - 47 32
19. Фрозиноне 0:1 Заявка 33 5 8 20 26 - 60 23
20. Кьево 0:0 Заявка 33 1 12 20 22 - 67 12
  • Первый тайм
  • 38'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Сориано Роберто из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
  • 37'
    Джемаили Блерим из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 36'
    Болонья контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 35'
    Квальярелла Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Сансоне Никола из команды Болонья подал угловой слева.
  • 35'
    Хороший удар издали нанес Орсолини Риккардо, но отличный сейв сделал Аудеро Эмиль. Угловой.
  • 34'
    Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
  • 34'
    Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    33'
    Сансоне Никола из команды Болонья в офсайде
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Сансоне Никола
  • 32'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
  • 31'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 30'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Описание гола
    29'
    Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
  • 28'
    Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
  • 27'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 27'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Квальярелла Фабио из команды Сампдория подал угловой слева.
  • 26'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 26'
    Линетти Кароль из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 25'
    Как он промахнулся? Сориано Роберто имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 25'
    Орсолини Риккардо нанес удар издали, а Аудеро Эмиль отбил его обратно в игру!
  • 25'
    Болонья начинает контратаку
  • 25'
    Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    23'
    Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
  • 23'
    Экдаль Олбин из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что М'Байе Ибрахим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Квальярелла Фабио
  • 22'
    Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Сансоне Никола из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 22'
    Паласио Родриго из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
  • 22'
    Болонья начинает контратаку
  • 22'
    Экдаль Олбин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Прает Деннис из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 20'
    Шанс! Данило Ларанжера из команды Болонья пробил головой, но мимо
  • Угловой
    20'
    Сориано Роберто из команды Болонья подал угловой слева.
  • 20'
    Крейчи Ладислав из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
  • 17'
    Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    16'
    М'Байе Ибрахим из команды Болонья играет слишком грубо. Квальярелла Фабио оказался на газоне.
  • 16'
    Паласио Родриго из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 15'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Сампдория контролирует мяч.
  • 14'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 13'
    Сансоне Никола не смог попасть в створ ударом издали
  • 12'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 12'
    Квальярелла Фабио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Джемаили Блерим из команды Болонья играет слишком грубо. Сала Джакопо оказался на газоне.
  • 10'
    Сампдория контролирует мяч.
  • 9'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 9'
    Экдаль Олбин не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
  • Фол, нарушение
    6'
    Сориано Роберто нарушает правила. Экдаль Олбин пострадал
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Данило Ларанжера наказан за толчок Дефрель Грегоре
  • 5'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 4'
    Джемаили Блерим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 4'
    Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Сориано Роберто из команды Болонья подал угловой справа.
  • 4'
    Паласио Родриго из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Офсайд
    3'
    Сориано Роберто из команды Болонья в офсайде
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Тонелли Лоренцо из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
  • 2'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Крейчи Ладислав из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Сала Джакопо
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Болонья начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Сампдория
Болонья
35.1% (54)
Ничья
39.6% (61)
Сампдория
25.3% (39)
1:1 Ничья
33.8% (52)
2:1 Болонья
19.5% (30)
1:2 Сампдория
16.2% (25)
1:0 Болонья
11% (17)
0:1 Сампдория
3.9% (6)
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