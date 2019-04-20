Италия: Серия A 2018-2019
Дженоа
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Луиджи Феррарис
Торино
9' Желтая карточкаЛерагер Лукас
21' Желтая карточкаН'Кулу Николя
97
Раду
Йонуц
88
Ринкон
Томас
34
Эйна
Ола
- Основной состав
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
21'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +5 =8 -7Сампдория 2:0 Дженоа Наполи 1:1 Дженоа Дженоа 0:4 Интер Милан Удинезе 2:0 Дженоа
Дженоа 2:0 ASD Imperia Дженоа 2:0 Ювентус Парма 1:0 Дженоа Дженоа 0:0 Фрозиноне Кьево 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Лацио Болонья 1:1 Дженоа Дженоа 1:1 Сассуоло Эмполи 1:3 Дженоа Дженоа 0:2 Милан Дженоа 1:1 Вюрцбург Кикерс Дженоа 0:0 Фиорентина Кальяри 1:0 Дженоа Дженоа 3:1 Аталанта Рома 3:2 Дженоа Дженоа 1:1 СПАЛ 2013
Торино Последние 20 матчей: +8 =8 -4Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино
Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино Торино 3:0 Эмполи Сассуоло 1:1 Торино Торино 0:1 Ювентус Милан 0:0 Торино Торино 2:0 Судтироль
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Торино: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Торино 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Торино Серия A Торино 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 5:1 Торино Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|65 - 22
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|61 - 28
|67
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|50 - 26
|60
|4.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|47 - 31
|56
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 45
|54
|6.
|Аталанта
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|64 - 41
|53
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|33
|15
|8
|10
|46 - 33
|53
|8.
|Торино
|0:0 Заявка
|33
|12
|15
|6
|41 - 29
|51
|9.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|33
|14
|7
|12
|53 - 41
|49
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|16
|8
|46 - 39
|40
|11.
|Кальяри
|1:0 Заявка
|33
|10
|10
|13
|32 - 44
|40
|12.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|33
|9
|13
|11
|47 - 51
|40
|13.
|Парма
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|34 - 51
|36
|14.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 46
|35
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|33
|8
|11
|14
|35 - 51
|35
|16.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|30 - 47
|32
|17.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|33
|8
|8
|17
|41 - 59
|32
|18.
|Болонья
|0:0 Заявка
|33
|7
|11
|15
|31 - 47
|32
|19.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|33
|5
|8
|20
|26 - 60
|23
|20.
|Кьево
|0:0 Заявка
|33
|1
|12
|20
|22 - 67
|12
Дженоа
28.8% (44)
Ничья
50.3% (77)
Торино
20.9% (32)
1:1 Ничья
43.1% (66)
2:1 Дженоа
18.3% (28)
1:2 Торино
13.1% (20)
1:0 Дженоа
9.8% (15)
0:1 Торино
5.2% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...