Италия: Серия A 2018-2019

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  4. Серия A 2018-2019
Дженоа
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Торино
0'
9' Желтая карточка
Лерагер Лукас
21' Желтая карточка
Н'Кулу Николя
41'
97
Раду
Йонуц
17
Ромеро
Кристиан
21
Радованович
Иван
87
Жуканович
Эрвин
22
Лазович
Дарко
8
Лерагер
Лукас
44
Велозу
Мигель
27
Стураро
Стефано
4
Кришито
Доменико
9
Санабрия
Антонио
10
Лападула
Джанлука
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
24
Моретти
Эмилиано
15
Ансальди
Кристиан
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
34
Эйна
Ола
8
Базелли
Даниэле
9
Белотти
Андреа
21
Беренгер
Алекс
Дженоа
3-5-2
Торино
3-4-3

Ход матча

9'
Лерагер Лукас
 
21'
 
Н'Кулу Николя
33'
Эстебан Ролон
Стураро Стефано
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Сампдория 2:0 Дженоа Наполи 1:1 Дженоа Дженоа 0:4 Интер Милан Удинезе 2:0 Дженоа
Дженоа 2:0 ASD Imperia Дженоа 2:0 Ювентус Парма 1:0 Дженоа Дженоа 0:0 Фрозиноне Кьево 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Лацио Болонья 1:1 Дженоа Дженоа 1:1 Сассуоло Эмполи 1:3 Дженоа Дженоа 0:2 Милан Дженоа 1:1 Вюрцбург Кикерс Дженоа 0:0 Фиорентина Кальяри 1:0 Дженоа Дженоа 3:1 Аталанта Рома 3:2 Дженоа Дженоа 1:1 СПАЛ 2013
Торино Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино
Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино Торино 3:0 Эмполи Сассуоло 1:1 Торино Торино 0:1 Ювентус Милан 0:0 Торино Торино 2:0 Судтироль

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Торино: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Торино Серия A
Торино 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Торино Серия A Торино 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 5:1 Торино Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 27 3 2 65 - 22 84
2. Наполи Заявка 32 20 7 5 61 - 28 67
3. Интер Милан Заявка 32 18 6 8 50 - 26 60
4. Милан Заявка 33 15 11 7 47 - 31 56
5. Рома Заявка 32 15 9 8 57 - 45 54
6. Аталанта Заявка 32 15 8 9 64 - 41 53
7. Лацио 0:0 Заявка 33 15 8 10 46 - 33 53
8. Торино 0:0 Заявка 33 12 15 6 41 - 29 51
9. Сампдория 0:0 Заявка 33 14 7 12 53 - 41 49
10. Фиорентина Заявка 32 8 16 8 46 - 39 40
11. Кальяри 1:0 Заявка 33 10 10 13 32 - 44 40
12. Сассуоло 1:0 Заявка 33 9 13 11 47 - 51 40
13. Парма Заявка 33 9 9 15 34 - 51 36
14. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 33 9 8 16 30 - 46 35
15. Дженоа 0:0 Заявка 33 8 11 14 35 - 51 35
16. Удинезе 0:1 Заявка 33 8 8 17 30 - 47 32
17. Эмполи 1:0 Заявка 33 8 8 17 41 - 59 32
18. Болонья 0:0 Заявка 33 7 11 15 31 - 47 32
19. Фрозиноне 0:1 Заявка 33 5 8 20 26 - 60 23
20. Кьево 0:0 Заявка 33 1 12 20 22 - 67 12
  • Первый тайм
  • 40'
    Удар от ворот произведет Торино
  • 40'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 39'
    Эйна Ола из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 39'
    Белотти Андреа из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Торино
  • 38'
    ШАНС! Лападула Джанлука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 38'
    Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Эстебан Ролон из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Дженоа начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Лападула Джанлука из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
  • Фол, нарушение
    36'
    Мейте Суалихо из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Радованович Иван заработал фол
  • 36'
    Удар от ворот произведет Торино
  • 36'
    Головой пробил Эстебан Ролон, но голкипер отбил его в поле!
  • 35'
    Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 34'
    Ринкон Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 34'
    Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    34'
    Ансальди Кристиан из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
  • 34'
    Лазович Дарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 33'
    Эйна Ола из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Матч возобновлен
  • 33'
    Стураро Стефано получил травму и заменен. Эстебан Ролон выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    31'
    Дженоа остается без одного игрока, потому что Стураро Стефано уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
  • Травма, повреждение
    30'
    Стураро Стефано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Велозу Мигель из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
  • Фол, нарушение
    28'
    Белотти Андреа задерживает мяч рукой
  • 28'
    Торино контролирует мяч.
  • 27'
    Торино контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Жуканович Эрвин
  • 25'
    Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Стураро Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 25'
    Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой слева.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 24'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Торино контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    22'
    Лерагер Лукас из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Моретти Эмилиано заработал фол
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Иццо Армандо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Санабрия Антонио
  • 22'
    Какой промах! Жуканович Эрвин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 22'
    Стураро Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    21'
    Н'Кулу Николя получает желтую карточку за игру рукой
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Н'Кулу Николя задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Стураро Стефано
  • 19'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Лазович Дарко из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Дженоа контролирует мяч.
  • Офсайд
    18'
    Эйна Ола из команды Торино в офсайде
  • 17'
    Удар от ворот произведет Торино
  • 17'
    Лерагер Лукас не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    16'
    Беренгер Алекс наказан за толчок Радованович Иван
  • 16'
    Санабрия Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 16'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 14'
    Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 13'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Лападула Джанлука из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Моретти Эмилиано
  • 12'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Кришито Доменико из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Иццо Армандо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Санабрия Антонио
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • Желтая карточка
    9'
    Лерагер Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
  • Фол, нарушение
    8'
    Мейте Суалихо наказан за толчок Стураро Стефано
  • 7'
    Удар от ворот произведет Торино
  • 7'
    Кришито Доменико из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Беренгер Алекс из команды Торино поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
  • 6'
    Дженоа контролирует мяч.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Моретти Эмилиано из команды Торино поставил подножку. Пострадал Санабрия Антонио
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
  • 4'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Лападула Джанлука из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
  • 3'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Санабрия Антонио наказан за толчок Иццо Армандо
  • 3'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Беренгер Алекс из команды Торино навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 2'
    Стураро Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Иццо Армандо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Торино начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Торино
Дженоа
28.8% (44)
Ничья
50.3% (77)
Торино
20.9% (32)
1:1 Ничья
43.1% (66)
2:1 Дженоа
18.3% (28)
1:2 Торино
13.1% (20)
1:0 Дженоа
9.8% (15)
0:1 Торино
5.2% (8)
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