Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

40' Удар от ворот произведет Торино

40' Удар от ворот произведет Дженоа

40' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

39' Эйна Ола из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

39' Белотти Андреа из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

38' Удар от ворот произведет Торино

38' ШАНС! Лападула Джанлука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

38' Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...

38' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Эстебан Ролон из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...

37' Дженоа начинает контратаку

36' Удар от ворот произведет Торино

36' Головой пробил Эстебан Ролон , но голкипер отбил его в поле!

35' Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...

35' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

34' Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...

34' Ансальди Кристиан из команды Торино разыграл угловой с левого угла.

34' Лазович Дарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Эйна Ола из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

33' Матч возобновлен

31' Дженоа остается без одного игрока, потому что Стураро Стефано уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

30' Стураро Стефано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Торино контролирует мяч.

27' Торино контролирует мяч.

25' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

25' Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...

25' Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой слева.

25' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

24' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Торино контролирует мяч.

22' Какой промах! Жуканович Эрвин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

22' Стураро Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Н'Кулу Николя получает желтую карточку за игру рукой

20' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

19' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Лазович Дарко из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

18' Дженоа контролирует мяч.

18' Эйна Ола из команды Торино в офсайде

17' Удар от ворот произведет Торино

17' Лерагер Лукас не смог попасть в створ ударом издали

16' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

15' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Кришито Доменико из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

10' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

9' Лерагер Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Удар от ворот произведет Торино

7' Кришито Доменико из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

6' Дженоа контролирует мяч.

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.

4' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Беренгер Алекс из команды Торино навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

2' Стураро Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Иццо Армандо из команды Торино отправил кросс в штрафную...

1' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе

1' Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Торино начинает с центра поля