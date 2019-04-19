Италия: Серия A 2018-2019

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Наполи
 
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Стадион:
Аталанта
1
Мерет
Алекс
2
Малку
Кевин
26
Кулибали
Калиду
21
Кирикеш
Влад
6
Руй
Мариу
11
Уна
Адам
8
Фабиан
Руис
5
Аллан
Маркес
20
Зелиньски
Петр
99
Милик
Аркадиуш
24
Инсинье
Лоренцо
95
Голлини
Пьерлуиджи
23
Манчини
Джанлука
19
Джимсити
Берат
5
Мазиелло
Андреа
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
21
Кастань
Тимоти
10
Гомес
Алехандро
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
Наполи
4-4-2
Аталанта
3-4-1-2

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа
Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 3:0 Сампдория Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи Наполи 2:1 Лацио
Аталанта Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Аталанта 0:0 Эмполи Интер Милан 0:0 Аталанта Аталанта 4:1 Болонья Парма 1:3 Аталанта
Аталанта 1:1 Кьево Сампдория 1:2 Аталанта Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Торино 2:0 Аталанта Аталанта 1:3 Милан Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:0 Ювентус Аталанта 3:3 Рома Фрозиноне 0:5 Аталанта Кальяри 0:2 Аталанта Сассуоло 2:6 Аталанта Аталанта 2:2 Ювентус Дженоа 3:1 Аталанта Аталанта 1:0 Лацио

Последние игры между собой

Наполи: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Аталанта: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Аталанта 1:2 Наполи Серия A Аталанта 0:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Аталанта Кубок Наполи 3:1 Аталанта Серия A
Наполи 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Аталанта 3:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Аталанта Кубок Наполи 2:0 Аталанта Серия A Наполи 3:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Наполи Серия A Наполи 0:0 Аталанта Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 27 3 2 65 - 22 84
2. Наполи Заявка 32 20 7 5 61 - 28 67
3. Интер Милан Заявка 32 18 6 8 50 - 26 60
4. Милан Заявка 32 15 10 7 46 - 30 55
5. Рома Заявка 32 15 9 8 57 - 45 54
6. Аталанта Заявка 32 15 8 9 64 - 41 53
7. Лацио Заявка 32 15 7 10 46 - 33 52
8. Торино Заявка 32 12 14 6 41 - 29 50
9. Сампдория Заявка 32 14 6 12 53 - 41 48
10. Фиорентина Заявка 32 8 16 8 46 - 39 40
11. Кальяри Заявка 32 9 10 13 31 - 44 37
12. Сассуоло Заявка 32 8 13 11 46 - 51 37
13. СПАЛ 2013 Заявка 32 9 8 15 30 - 45 35
14. Парма Заявка 32 9 8 15 33 - 50 35
15. Дженоа Заявка 32 8 10 14 35 - 51 34
16. Удинезе Заявка 32 8 8 16 30 - 46 32
17. Болонья Заявка 32 7 10 15 31 - 47 31
18. Эмполи Заявка 32 7 8 17 40 - 59 29
19. Фрозиноне Заявка 32 5 8 19 26 - 59 23
20. Кьево Заявка 32 1 11 20 22 - 67 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Аталанта

    До начала игры, которая состоится 22.04.2019, осталось 2 дня 18 часов 54 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Наполи - Аталанта
    Наполи
    88.6% (70)
    Ничья
    10.1% (8)
    Аталанта
    1.3% (1)
    2:1 Наполи
    49.4% (39)
    1:0 Наполи
    16.5% (13)
    2:0 Наполи
    13.9% (11)
    1:1 Ничья
    7.6% (6)
    3:0 Наполи
    2.5% (2)
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