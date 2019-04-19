Италия: Серия A 2018-2019
21
Кирикеш
Влад
11
Уна
Адам
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +9 =5 -6Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа
Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 3:0 Сампдория Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи Наполи 2:1 Лацио
Аталанта Последние 20 матчей: +11 =6 -3Аталанта 0:0 Эмполи Интер Милан 0:0 Аталанта Аталанта 4:1 Болонья Парма 1:3 Аталанта
Аталанта 1:1 Кьево Сампдория 1:2 Аталанта Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Торино 2:0 Аталанта Аталанта 1:3 Милан Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:0 Ювентус Аталанта 3:3 Рома Фрозиноне 0:5 Аталанта Кальяри 0:2 Аталанта Сассуоло 2:6 Аталанта Аталанта 2:2 Ювентус Дженоа 3:1 Аталанта Аталанта 1:0 Лацио
Последние игры между собой
Наполи: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Аталанта: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Наполи 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Аталанта 3:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Аталанта Кубок Наполи 2:0 Аталанта Серия A Наполи 3:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Наполи Серия A Наполи 0:0 Аталанта Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|65 - 22
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|61 - 28
|67
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|50 - 26
|60
|4.
|Милан
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|46 - 30
|55
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 45
|54
|6.
|Аталанта
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|64 - 41
|53
|7.
|Лацио
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|46 - 33
|52
|8.
|Торино
|Заявка
|32
|12
|14
|6
|41 - 29
|50
|9.
|Сампдория
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|53 - 41
|48
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|16
|8
|46 - 39
|40
|11.
|Кальяри
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 44
|37
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|46 - 51
|37
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|30 - 45
|35
|14.
|Парма
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|33 - 50
|35
|15.
|Дженоа
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|35 - 51
|34
|16.
|Удинезе
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|30 - 46
|32
|17.
|Болонья
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|31 - 47
|31
|18.
|Эмполи
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|40 - 59
|29
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|26 - 59
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|32
|1
|11
|20
|22 - 67
|11
Наполи
88.6% (70)
Ничья
10.1% (8)
Аталанта
1.3% (1)
2:1 Наполи
49.4% (39)
1:0 Наполи
16.5% (13)
2:0 Наполи
13.9% (11)
1:1 Ничья
7.6% (6)
3:0 Наполи
2.5% (2)
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