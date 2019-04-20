Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

40' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Ционек Тьяго из команды Спал забрасывает мяч в штрафную.

40' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

39' Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Эмполи контролирует мяч.

38' Г О О О О Л - Петанья Андреа из команды Спал забивает с точки!

38' Матч возобновлен

37' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

36' Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...

35' Траоре Хамед из команды Эмполи в офсайде

35' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

35' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи навешивает в штрафную с рикошетом.

34' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

32' Капуто Франческо из команды Эмполи делает передачу одноклубнику.

32' Беннасер Исмаэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...

32' Беннасер Исмаэль пробил со штрафного прямо в стенку

30' Лаццари Мануэль получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

29' Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Бонифаци Кевин из команды Спал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Петанья Андреа из команды Спал навешивает в штрафную с рикошетом.

26' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

25' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Куртич Ясмин из команды Спал подал угловой справа.

25' Лаццари Мануэль из команды Спал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

24' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Спал контролирует мяч.

22' Г О О О О О О Л - Капуто Франческо из команды Эмполи с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

22' Крунич Раде из команды Эмполи делает передачу одноклубнику.

21' Капуто Франческо из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

21' Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.

20' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

19' Удар от ворот произведет Эмполи

18' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Беннасер Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Игрок из команды Спал вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Лаццари Мануэль из команды Спал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

17' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Крунич Раде из команды Эмполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

16' Траоре Хамед из команды Эмполи делает пас партнеру.

16' Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Траоре Хамед из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...

15' Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

15' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

15' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

13' Майетта Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Беннасер Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Куртич Ясмин из команды Спал отправил кросс в штрафную...

13' Петанья Андреа из команды Спал отдал передачу, которая была заблокирована.

13' Мурджа Алессандро из команды Спал делает пас партнеру.

12' Удар от ворот произведет Спал

11' Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

11' Беннасер Исмаэль из команды Эмполи пробил со штрафного, но очень мимо цели.

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Коста Филиппо получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Ционек Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Коста Филиппо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Эмполи начинает контратаку

9' Лаццари Мануэль из команды Спал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

9' Ционек Тьяго из команды Спал наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

8' Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Спал контролирует мяч.

6' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

4' Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Куртич Ясмин из команды Спал подал угловой справа.

4' Миссироли Симоне из команды Спал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

3' Удар от ворот произведет Эмполи

3' Хорошую попытку сделал Траоре Хамед . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Траоре Хамед из команды Эмполи идет с мячом вперед на обострение...

3' Отличные скиллы показывает Траоре Хамед , обводя своих соперников

2' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Весели Фредерик из команды Эмполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

2' Траоре Хамед из команды Эмполи делает пас партнеру.

2' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Спал начинает с центра поля