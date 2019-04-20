Италия: Серия A 2018-2019

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  4. Серия A 2018-2019
Эмполи
1:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
1:0
22' Гол
Капуто Франческо
30' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
1:1
38' Пенальти
Петанья Андреа
41'
69
Дронговски
Бартломей
5
Весели
Фредерик
43
Николау
Димитриос
39
Дель
Орко
Кристиан
2
Ди
Лоренцо
Джованни
8
Траоре
Хамед
10
Беннасер
Исмаэль
28
Капецци
Леонардо
22
Майетта
Доменико
11
Капуто
Франческо
33
Крунич
Раде
2
Вивиано
Эмильяно
4
Ционек
Тьяго
23
Викари
Франческо
14
Бонифаци
Кевин
29
Лаццари
Мануэль
6
Миссироли
Симоне
11
Мурджа
Алессандро
19
Куртич
Ясмин
33
Коста
Филиппо
37
Петанья
Андреа
10
Флоккари
Сержио
Эмполи
3-5-2
СПАЛ 2013
3-5-2

Ход матча

15'
Расмуссен Якоб
Майетта Доменико
 
22'
Капуто Франческо
(Крунич Раде)
1:0
30'
 
Лаццари Мануэль
38'
1:1
Петанья Андреа

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи
Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 1:3 Дженоа Кальяри 2:2 Эмполи Эмполи 1:0 Перуджа Эмполи 0:1 Интер Милан Торино 3:0 Эмполи Эмполи 2:4 Сампдория Фиорентина 3:1 Эмполи Эмполи 2:1 Болонья СПАЛ 2013 2:2 Эмполи
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +5 =7 -8
СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лацио Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:1 Рома Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Торино Парма 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Болонья Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Эмполи

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
СПАЛ 2013 2:2 Эмполи Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 27 3 2 65 - 22 84
2. Наполи Заявка 32 20 7 5 61 - 28 67
3. Интер Милан Заявка 32 18 6 8 50 - 26 60
4. Милан Заявка 33 15 11 7 47 - 31 56
5. Рома Заявка 32 15 9 8 57 - 45 54
6. Аталанта Заявка 32 15 8 9 64 - 41 53
7. Лацио 0:0 Заявка 33 15 8 10 46 - 33 53
8. Торино 0:0 Заявка 33 12 15 6 41 - 29 51
9. Сампдория 0:0 Заявка 33 14 7 12 53 - 41 49
10. Фиорентина Заявка 32 8 16 8 46 - 39 40
11. Кальяри 1:0 Заявка 33 10 10 13 32 - 44 40
12. Сассуоло 1:0 Заявка 33 9 13 11 47 - 51 40
13. Парма Заявка 33 9 9 15 34 - 51 36
14. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 33 9 8 16 30 - 46 35
15. Дженоа 0:0 Заявка 33 8 11 14 35 - 51 35
16. Удинезе 0:1 Заявка 33 8 8 17 30 - 47 32
17. Эмполи 1:0 Заявка 33 8 8 17 41 - 59 32
18. Болонья 0:0 Заявка 33 7 11 15 31 - 47 32
19. Фрозиноне 0:1 Заявка 33 5 8 20 26 - 60 23
20. Кьево 0:0 Заявка 33 1 12 20 22 - 67 12
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья свистит. Ционек Тьяго атаковал сзади соперника. Это Крунич Раде заработал своей команде штрафной
  • 40'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Ционек Тьяго из команды Спал забрасывает мяч в штрафную.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 39'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Эмполи контролирует мяч.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Петанья Андреа из команды Спал забивает с точки!
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Фол, нарушение
    38'
    ПЕНАЛЬТИ! - Николау Димитриос совершил грубый фол. Флоккари Сержио заработал пенальти!
  • 37'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 36'
    Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    35'
    Траоре Хамед из команды Эмполи в офсайде
  • 35'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 35'
    Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 34'
    Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Дель Орко Кристиан из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Матч возобновлен
  • 33'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 33'
    Капецци Леонардо из команды Эмполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Капуто Франческо мяча так и не получил
  • 33'
    Крунич Раде нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 32'
    Капуто Франческо из команды Эмполи делает передачу одноклубнику.
  • 32'
    Беннасер Исмаэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Беннасер Исмаэль пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Коста Филиппо из команды Спал поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
  • Желтая карточка
    30'
    Лаццари Мануэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Лаццари Мануэль из команды Спал поставил подножку. Пострадал Дель Орко Кристиан
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 29'
    Капуто Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Мурджа Алессандро наказан за толчок Капуто Франческо
  • 27'
    Бонифаци Кевин из команды Спал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Петанья Андреа из команды Спал навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 26'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Капецци Леонардо из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Мурджа Алессандро
  • 25'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Куртич Ясмин из команды Спал подал угловой справа.
  • 25'
    Лаццари Мануэль из команды Спал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 24'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Спал контролирует мяч.
  • 22'
    Крунич Раде сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О О О Л - Капуто Франческо из команды Эмполи с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 22'
    Крунич Раде из команды Эмполи делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    22'
    Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи подал угловой слева.
  • 21'
    Капуто Франческо из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 21'
    Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.
  • 20'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Весели Фредерик из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Коста Филиппо
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Беннасер Исмаэль из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
  • 18'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Беннасер Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Игрок из команды Спал вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 17'
    Лаццари Мануэль из команды Спал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Крунич Раде из команды Эмполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 16'
    Траоре Хамед из команды Эмполи делает пас партнеру.
  • 16'
    Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Траоре Хамед из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Бонифаци Кевин ошибается в защите.
  • 15'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 15'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 15'
    Майетта Доменико получил травму и заменен. Расмуссен Якоб выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    13'
    Майетта Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Беннасер Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Куртич Ясмин из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Петанья Андреа из команды Спал отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 13'
    Мурджа Алессандро из команды Спал делает пас партнеру.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 11'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    11'
    Коста Филиппо возвращается на поле.
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 11'
    Беннасер Исмаэль из команды Эмполи пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Коста Филиппо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    10'
    Ционек Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    10'
    Коста Филиппо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Флоккари Сержио из команды Спал поставил подножку. Пострадал Капецци Леонардо
  • 9'
    Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи подал угловой справа.
  • 9'
    Крунич Раде мяч отрикошетил от ворот
  • 9'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Крунич Раде и Траоре Хамед из команды Эмполи.
  • 9'
    Эмполи начинает контратаку
  • 9'
    Лаццари Мануэль из команды Спал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Ционек Тьяго из команды Спал наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 8'
    Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Капецци Леонардо из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
  • 7'
    Спал контролирует мяч.
  • 6'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Фол, нарушение
    6'
    Траоре Хамед наказан за толчок Миссироли Симоне
  • 5'
    Мурджа Алессандро пробует нанести удар издали, но Дронговски Бартломей держит все под контролем
  • 4'
    Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Куртич Ясмин из команды Спал подал угловой справа.
  • 4'
    Миссироли Симоне из команды Спал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 3'
    Хорошую попытку сделал Траоре Хамед. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 3'
    Траоре Хамед из команды Эмполи идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Отличные скиллы показывает Траоре Хамед, обводя своих соперников
  • 2'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Весели Фредерик из команды Эмполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 2'
    Траоре Хамед из команды Эмполи делает пас партнеру.
  • 2'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Спал начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эмполи 1:1 СПАЛ 2013
Эмполи
66.9% (103)
Ничья
21.4% (33)
СПАЛ 2013
11.7% (18)
2:1 Эмполи
32.5% (50)
1:0 Эмполи
26% (40)
1:1 Ничья
18.2% (28)
1:2 СПАЛ 2013
6.5% (10)
2:0 Эмполи
4.5% (7)
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