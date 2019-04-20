Италия: Серия A 2018-2019

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  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Лацио
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Кьево
0'
34' Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей
41' Желтая карточка
Депаоли Фабио
41'
1
Стракоша
Томас
4
Габаррон
Патрисио
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
25
Бадель
Милан
10
Альберто
Луис
14
Дурмиси
Риза
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
1
Шемпер
Адриан
27
Депаоли
Фабио
14
Бани
Маттиа
12
Цесар
Боштян
5
Барба
Федерико
11
Лерис
Мехди
4
Ригони
Никола
56
Хетемай
Перпарим
55
Виньято
Эмануэль
9
Степински
Мариуш
69
Меджорини
Риккардо
Лацио
3-5-2
Кьево
4-3-1-2

Ход матча

16'
Луис Фелипе
Раду Стефан
 
34'
Милинкович-Савич Сергей
 
39'
Пароло Марко
Габаррон Патрисио
 
41'
 
Депаоли Фабио

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лацио 2:0 Удинезе Милан 1:0 Лацио Лацио 2:2 Сассуоло СПАЛ 2013 1:0 Лацио
Интер Милан 0:1 Лацио Лацио 4:1 Парма Фиорентина 1:1 Лацио Лацио 3:0 Рома Лацио 0:0 Милан Севилья 2:0 Лацио Дженоа 2:1 Лацио Лацио 0:1 Севилья Лацио 1:0 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Интер Милан 1:1 Лацио Лацио 1:2 Ювентус Наполи 2:1 Лацио Лацио 4:1 Новара Лацио 1:1 Торино Болонья 0:2 Лацио
Кьево Последние 20 матчей: +1 =7 -12
Кьево 1:3 Наполи Болонья 3:0 Кьево Сассуоло 4:0 Кьево Кьево 0:3 Кальяри
Кьево 0:0 Грасcхоппер Аталанта 1:1 Кьево Кьево 1:2 Милан Торино 3:0 Кьево Кьево 0:0 Дженоа Удинезе 1:0 Кьево Кьево 0:3 Рома Эмполи 2:2 Кьево Кьево 3:4 Фиорентина Ювентус 3:0 Кьево Кьево 1:0 Фрозиноне Сампдория 2:0 Кьево Кьево 1:1 Интер Милан СПАЛ 2013 0:0 Кьево Парма 1:1 Кьево Кьево 1:2 Кальяри

Последние игры между собой

Лацио: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Кьево: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Кьево 1:1 Лацио Серия A Лацио 5:1 Кьево Серия A Кьево 1:2 Лацио Серия A Лацио 0:1 Кьево Серия A
Кьево 1:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Кьево Серия A Кьево 4:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Кьево Серия A Кьево 0:0 Лацио Серия A Кьево 0:2 Лацио Серия A Лацио 3:0 Кьево Серия A Лацио 0:1 Кьево Серия A Кьево 1:3 Лацио Серия A Кьево 0:3 Лацио Серия A Лацио 0:0 Кьево Серия A Лацио 1:1 Кьево Серия A Кьево 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Кьево Серия A Кьево 1:2 Лацио Серия A Лацио 0:3 Кьево Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 27 3 2 65 - 22 84
2. Наполи Заявка 32 20 7 5 61 - 28 67
3. Интер Милан Заявка 32 18 6 8 50 - 26 60
4. Милан Заявка 33 15 11 7 47 - 31 56
5. Рома Заявка 32 15 9 8 57 - 45 54
6. Аталанта Заявка 32 15 8 9 64 - 41 53
7. Лацио 0:0 Заявка 33 15 8 10 46 - 33 53
8. Торино 0:0 Заявка 33 12 15 6 41 - 29 51
9. Сампдория 0:0 Заявка 33 14 7 12 53 - 41 49
10. Фиорентина Заявка 32 8 16 8 46 - 39 40
11. Кальяри 1:0 Заявка 33 10 10 13 32 - 44 40
12. Сассуоло 1:0 Заявка 33 9 13 11 47 - 51 40
13. Парма Заявка 33 9 9 15 34 - 51 36
14. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 33 9 8 16 30 - 46 35
15. Дженоа 0:0 Заявка 33 8 11 14 35 - 51 35
16. Удинезе 0:1 Заявка 33 8 8 17 30 - 47 32
17. Эмполи 1:0 Заявка 33 8 8 17 41 - 59 32
18. Болонья 0:0 Заявка 33 7 11 15 31 - 47 32
19. Фрозиноне 0:1 Заявка 33 5 8 20 26 - 60 23
20. Кьево 0:0 Заявка 33 1 12 20 22 - 67 12
  • Первый тайм
  • 41'
    Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Бадель Милан из команды Лацио делает пас партнеру.
  • Желтая карточка
    41'
    Депаоли Фабио получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Депаоли Фабио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Иммобиле Чиро
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
  • 40'
    Меджорини Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Дурмиси Риза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    40'
    Лерис Мехди из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Ачерби Франческо пострадал.
  • 39'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Тактическая замена. Габаррон Патрисио уходит с поля и его заменяет Пароло Марко
  • Фол, нарушение
    38'
    Лерис Мехди из команды Кьево играет слишком грубо. Ачерби Франческо оказался на газоне.
  • 37'
    Дурмиси Риза из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Лацио начинает контратаку
  • 37'
    Габаррон Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Виньято Эмануэль из команды Кьево подал угловой справа.
  • 37'
    Луис Фелипе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 37'
    Ригони Никола из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Кайседо Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Виньято Эмануэль из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Матч остановлен
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 34'
    Милинкович-Савич Сергей получает красную карточку за не спортивное поведение
  • Фол, нарушение
    34'
    Милинкович-Савич Сергей нарушает правила. Степински Мариуш пострадал
  • 34'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 34'
    Габаррон Патрисио из команды Лацио делает пас партнеру.
  • 34'
    Кайседо Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.
  • 34'
    Габаррон Патрисио из команды Лацио делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    33'
    Меджорини Риккардо нарушает правила. Марусич Адам пострадал
  • 32'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Бадель Милан из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Степински Мариуш
  • 31'
    Кьево контролирует мяч.
  • 31'
    Лацио контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 30'
    Шанс! Кайседо Фелипе из команды Лацио пробил головой, но мимо
  • 30'
    Дурмиси Риза из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    29'
    Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
  • 29'
    Цесар Боштян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 29'
    Дурмиси Риза из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Лерис Мехди пробует нанести удар издали, но Стракоша Томас держит все под контролем
  • 28'
    Лацио контролирует мяч.
  • 28'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Ачерби Франческо из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Меджорини Риккардо
  • 27'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • Фол, нарушение
    27'
    Бадель Милан наказан за толчок Меджорини Риккардо
  • 26'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 26'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 25'
    Габаррон Патрисио не смог попасть в створ ударом издали
  • 25'
    Милинкович-Савич Сергей пробил со штрафного прямо в стенку
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Цесар Боштян наказан за толчок Кайседо Фелипе
  • 23'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Лерис Мехди из команды Кьево делает неудачный навес.
  • 23'
    Депаоли Фабио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 23'
    Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Хорошую попытку сделал Кайседо Фелипе. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 22'
    Дурмиси Риза из команды Лацио делает пас партнеру.
  • 22'
    Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Ачерби Франческо из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 21'
    Хетемай Перпарим из команды Кьево навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 20'
    Хетемай Перпарим из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Марусич Адам из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
  • 19'
    Опасность предотвращена - Барба Федерико из команды Кьево вступил в отбор удачно
  • 19'
    Лацио имеет хороший шанс забить.
  • 18'
    Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 18'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Дурмиси Риза из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Ачерби Франческо из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Игрок из команды Кьево вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 16'
    Раду Стефан получил травму и заменен. Луис Фелипе выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    15'
    Ох, нехорошо это выглядит. Раду Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    15'
    Раду Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Дурмиси Риза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Барба Федерико из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Марусич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    15'
    Раду Стефан возвращается на поле.
  • 14'
    Меджорини Риккардо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Раду Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    14'
    Раду Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Шемпер Адриан взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Марусич Адам из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Цесар Боштян из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Иммобиле Чиро
  • 11'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 11'
    Меджорини Риккардо не смог попасть в створ ударом издали
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 10'
    Шанс! Раду Стефан из команды Лацио пробил головой, но мимо
  • 10'
    Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    10'
    Альберто Луис из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
  • 9'
    Иммобиле Чиро мяч отрикошетил от ворот
  • 9'
    Альберто Луис из команды Лацио сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кайседо Фелипе мяча так и не получил
  • 8'
    Раду Стефан из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Лацио контролирует мяч.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • Фол, нарушение
    6'
    Ачерби Франческо нарушает правила. Степински Мариуш пострадал
  • 6'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 6'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
  • 5'
    Кайседо Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Хетемай Перпарим из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Лацио контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 2'
    Лерис Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Бадель Милан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Иммобиле Чиро
  • 1'
    Лацио контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лацио начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Кьево
Лацио
97.4% (150)
Ничья
2.6% (4)
Кьево
0% (0)
2:0 Лацио
46.8% (72)
3:0 Лацио
15.6% (24)
2:1 Лацио
10.4% (16)
3:1 Лацио
9.7% (15)
1:0 Лацио
8.4% (13)
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