Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

41' Бадель Милан из команды Лацио делает пас партнеру.

41' Депаоли Фабио получил желтую карточку от судьи

40' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

40' Меджорини Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Дурмиси Риза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Дурмиси Риза из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

37' Лацио начинает контратаку

37' Габаррон Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Виньято Эмануэль из команды Кьево подал угловой справа.

37' Луис Фелипе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Ригони Никола из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

37' Кайседо Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Виньято Эмануэль из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

36' Матч остановлен

35' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

34' Милинкович-Савич Сергей получает красную карточку за не спортивное поведение

34' Удар от ворот произведет Кьево

34' Габаррон Патрисио из команды Лацио делает пас партнеру.

34' Кайседо Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.

34' Габаррон Патрисио из команды Лацио делает пас партнеру.

32' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Кьево контролирует мяч.

31' Лацио контролирует мяч.

30' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

30' Удар от ворот произведет Кьево

30' Шанс! Кайседо Фелипе из команды Лацио пробил головой, но мимо

30' Дурмиси Риза из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

29' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.

29' Цесар Боштян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Дурмиси Риза из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

28' Лацио контролирует мяч.

28' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Кьево

26' Удар от ворот произведет Кьево

26' Матч возобновлен

26' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

25' Габаррон Патрисио не смог попасть в створ ударом издали

25' Милинкович-Савич Сергей пробил со штрафного прямо в стенку

25' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

23' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Лерис Мехди из команды Кьево делает неудачный навес.

23' Депаоли Фабио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

22' Хорошую попытку сделал Кайседо Фелипе . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Дурмиси Риза из команды Лацио делает пас партнеру.

22' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ачерби Франческо из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

21' Удар от ворот произведет Лацио

21' Хетемай Перпарим из команды Кьево навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

20' Хетемай Перпарим из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

20' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

19' Опасность предотвращена - Барба Федерико из команды Кьево вступил в отбор удачно

19' Лацио имеет хороший шанс забить.

18' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Дурмиси Риза из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

16' Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Ачерби Франческо из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

16' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Игрок из команды Кьево вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Ох, нехорошо это выглядит. Раду Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Раду Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Дурмиси Риза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Барба Федерико из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

15' Марусич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

15' Матч возобновлен

15' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Меджорини Риккардо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

14' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Раду Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Раду Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Шемпер Адриан взял и забрал мяч на выходе

13' Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

12' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Марусич Адам из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

11' Удар от ворот произведет Лацио

11' Меджорини Риккардо не смог попасть в створ ударом издали

10' Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.

10' Удар от ворот произведет Кьево

10' Шанс! Раду Стефан из команды Лацио пробил головой, но мимо

10' Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

10' Альберто Луис из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.

8' Раду Стефан из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

7' Лацио контролирует мяч.

7' Удар от ворот произведет Лацио

6' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.

4' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хетемай Перпарим из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

4' Лацио контролирует мяч.

3' Удар от ворот произведет Кьево

2' Лерис Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Бадель Милан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Лацио контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лацио начинает с центра поля