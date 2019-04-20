Италия: Серия A 2018-2019
Лацио
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Кьево
34' Красная карточкаМилинкович-Савич Сергей
41' Желтая карточкаДепаоли Фабио
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
25
Бадель
Милан
14
Дурмиси
Риза
14
Бани
Маттиа
12
Цесар
Боштян
11
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дурмиси РизаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
-
27 Ромуло СоузаПолузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Нету ПедруНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бани МаттиаЗащитник
-
12 Цесар БоштянЗащитник
- Защитник
-
11 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
67 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лацио 2:0 Удинезе Милан 1:0 Лацио Лацио 2:2 Сассуоло СПАЛ 2013 1:0 Лацио
Кьево Последние 20 матчей: +1 =7 -12Кьево 1:3 Наполи Болонья 3:0 Кьево Сассуоло 4:0 Кьево Кьево 0:3 Кальяри
Последние игры между собой
Лацио: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Кьево: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Кьево 1:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Кьево Серия A Кьево 4:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Кьево Серия A Кьево 0:0 Лацио Серия A Кьево 0:2 Лацио Серия A Лацио 3:0 Кьево Серия A Лацио 0:1 Кьево Серия A Кьево 1:3 Лацио Серия A Кьево 0:3 Лацио Серия A Лацио 0:0 Кьево Серия A Лацио 1:1 Кьево Серия A Кьево 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Кьево Серия A Кьево 1:2 Лацио Серия A Лацио 0:3 Кьево Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|65 - 22
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|61 - 28
|67
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|50 - 26
|60
|4.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|47 - 31
|56
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 45
|54
|6.
|Аталанта
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|64 - 41
|53
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|33
|15
|8
|10
|46 - 33
|53
|8.
|Торино
|0:0 Заявка
|33
|12
|15
|6
|41 - 29
|51
|9.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|33
|14
|7
|12
|53 - 41
|49
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|16
|8
|46 - 39
|40
|11.
|Кальяри
|1:0 Заявка
|33
|10
|10
|13
|32 - 44
|40
|12.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|33
|9
|13
|11
|47 - 51
|40
|13.
|Парма
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|34 - 51
|36
|14.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 46
|35
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|33
|8
|11
|14
|35 - 51
|35
|16.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|30 - 47
|32
|17.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|33
|8
|8
|17
|41 - 59
|32
|18.
|Болонья
|0:0 Заявка
|33
|7
|11
|15
|31 - 47
|32
|19.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|33
|5
|8
|20
|26 - 60
|23
|20.
|Кьево
|0:0 Заявка
|33
|1
|12
|20
|22 - 67
|12
Лацио
97.4% (150)
Ничья
2.6% (4)
Кьево
0% (0)
2:0 Лацио
46.8% (72)
3:0 Лацио
15.6% (24)
2:1 Лацио
10.4% (16)
3:1 Лацио
9.7% (15)
1:0 Лацио
8.4% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...