Италия: Серия A 2018-2019
Удинезе
0:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Дачия-Арена
Сассуоло
14' Желтая карточкаМандрагора Роландо
25' Желтая карточкаДемирал Мерих
28' Желтая карточкаСандро Раньери
0:1
31' ГолСенси Стефано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Уилмот БенЗащитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Бога ДжеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Одгор ЙенсНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
28'
31'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе
Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Болонья Удинезе 6:0 Радомлье Удинезе 1:0 Кьево Торино 1:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фиорентина Сампдория 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Парма Удинезе 1:0 Падова Удинезе 2:0 Кальяри СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фрозиноне Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 1:3 Аталанта
Сассуоло Последние 20 матчей: +4 =8 -8Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло
Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта Рома 3:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Торино Фрозиноне 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Фиорентина Сассуоло 2:1 Катания
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|65 - 22
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|61 - 28
|67
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|50 - 26
|60
|4.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|47 - 31
|56
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 45
|54
|6.
|Аталанта
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|64 - 41
|53
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|33
|15
|8
|10
|46 - 33
|53
|8.
|Торино
|0:0 Заявка
|33
|12
|15
|6
|41 - 29
|51
|9.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|33
|14
|7
|12
|53 - 41
|49
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|16
|8
|46 - 39
|40
|11.
|Кальяри
|1:0 Заявка
|33
|10
|10
|13
|32 - 44
|40
|12.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|33
|9
|13
|11
|47 - 51
|40
|13.
|Парма
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|34 - 51
|36
|14.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 46
|35
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|33
|8
|11
|14
|35 - 51
|35
|16.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|30 - 47
|32
|17.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|33
|8
|8
|17
|41 - 59
|32
|18.
|Болонья
|0:0 Заявка
|33
|7
|11
|15
|31 - 47
|32
|19.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|33
|5
|8
|20
|26 - 60
|23
|20.
|Кьево
|0:0 Заявка
|33
|1
|12
|20
|22 - 67
|12
Удинезе
70.3% (109)
Ничья
25.2% (39)
Сассуоло
4.5% (7)
2:1 Удинезе
34.2% (53)
1:0 Удинезе
26.5% (41)
1:1 Ничья
18.7% (29)
2:0 Удинезе
7.7% (12)
2:2 Ничья
3.9% (6)
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