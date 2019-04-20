Италия: Серия A 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Удинезе
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Сассуоло
0'
14' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
25' Желтая карточка
Демирал Мерих
28' Желтая карточка
Сандро Раньери
0:1
31' Гол
Сенси Стефано
43'
1
Муссо
Хуан
87
Де
Майо
Себастьян
5
Трост-Эконг
Виллиам
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
6
Фофана
Секо
38
Мандрагора
Роландо
10
Де
Пауль
Родриго
77
Д'Аллесандро
Марко
7
Окака
Стефано
23
Пуссетто
Игнасио
47
Консильи
Андреа
3
Демирал
Мерих
23
Маньяни
Джанджакомо
31
Феррари
Джанмарко
21
Лирола
Поль
12
Сенси
Стефано
4
Маньянелли
Франческо
68
Бурабия
Мехди
6
Рожерио
да
Силва
25
Берарди
Доменико
20
Бога
Джереми
Удинезе
3-5-2
Сассуоло
3-5-2

Ход матча

14'
Мандрагора Роландо
 
17'
Сандро Раньери
Фофана Секо
 
25'
 
Демирал Мерих
28'
Сандро Раньери
 
31'
0:1
Сенси Стефано
(Берарди Доменико)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе
Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Болонья Удинезе 6:0 Радомлье Удинезе 1:0 Кьево Торино 1:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фиорентина Сампдория 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Парма Удинезе 1:0 Падова Удинезе 2:0 Кальяри СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фрозиноне Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 1:3 Аталанта
Сассуоло Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло
Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта Рома 3:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Торино Фрозиноне 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Фиорентина Сассуоло 2:1 Катания

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Сассуоло 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:0 Удинезе Серия A Сассуоло 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Сассуоло Серия A Удинезе 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Удинезе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 27 3 2 65 - 22 84
2. Наполи Заявка 32 20 7 5 61 - 28 67
3. Интер Милан Заявка 32 18 6 8 50 - 26 60
4. Милан Заявка 33 15 11 7 47 - 31 56
5. Рома Заявка 32 15 9 8 57 - 45 54
6. Аталанта Заявка 32 15 8 9 64 - 41 53
7. Лацио 0:0 Заявка 33 15 8 10 46 - 33 53
8. Торино 0:0 Заявка 33 12 15 6 41 - 29 51
9. Сампдория 0:0 Заявка 33 14 7 12 53 - 41 49
10. Фиорентина Заявка 32 8 16 8 46 - 39 40
11. Кальяри 1:0 Заявка 33 10 10 13 32 - 44 40
12. Сассуоло 1:0 Заявка 33 9 13 11 47 - 51 40
13. Парма Заявка 33 9 9 15 34 - 51 36
14. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 33 9 8 16 30 - 46 35
15. Дженоа 0:0 Заявка 33 8 11 14 35 - 51 35
16. Удинезе 0:1 Заявка 33 8 8 17 30 - 47 32
17. Эмполи 1:0 Заявка 33 8 8 17 41 - 59 32
18. Болонья 0:0 Заявка 33 7 11 15 31 - 47 32
19. Фрозиноне 0:1 Заявка 33 5 8 20 26 - 60 23
20. Кьево 0:0 Заявка 33 1 12 20 22 - 67 12
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    42'
    Окака Стефано наказан за толчок Феррари Джанмарко
  • 42'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья свистит. Самир Каэтано атаковал сзади соперника. Это Берарди Доменико заработал своей команде штрафной
  • 41'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Удинезе произведет угловой с левой стороны.
  • 41'
    Лирола Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 39'
    Окака Стефано из команды Удинезе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 39'
    Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья свистит. Демирал Мерих атаковал сзади соперника. Это Окака Стефано заработал своей команде штрафной
  • 39'
    Пуссетто Игнасио из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 38'
    Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Бурабия Мехди из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Д'Аллесандро Марко
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 36'
    Трост-Эконг Виллиам из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • Угловой
    35'
    Удинезе произведет угловой с правой стороны.
  • 35'
    Окака Стефано из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Отличные скиллы показывает Окака Стефано, обводя своих соперников
  • 35'
    Удинезе начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    34'
    Окака Стефано наказан за толчок Маньянелли Франческо
  • 34'
    Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    33'
    Маньяни Джанджакомо наказан за толчок Окака Стефано
  • 32'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 31'
    Берарди Доменико сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Сенси Стефано изменил счет на табло!
  • 31'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
  • 31'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Феррари Джанмарко наказан за толчок Окака Стефано
  • 30'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    28'
    Сандро Раньери совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    28'
    Безумный фол. Сандро Раньери грубо играет против соперника. Пострадал Бурабия Мехди
  • Фол, нарушение
    28'
    Назначен штрафной. Пострадал Консильи Андреа, его свалил Самир Каэтано.
  • 28'
    Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Берарди Доменико наказан за толчок Де Пауль Родриго
  • 26'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 26'
    Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 26'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • Желтая карточка
    25'
    Демирал Мерих совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    25'
    Безумный фол. Демирал Мерих грубо играет против соперника. Пострадал Де Пауль Родриго
  • 25'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 24'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Демирал Мерих
  • 22'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 22'
    Лирола Поль не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    21'
    Пуссетто Игнасио наказан за толчок Маньяни Джанджакомо
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Де Майо Себастьян наказан за толчок Демирал Мерих
  • Угловой
    20'
    Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе подал угловой слева.
  • 19'
    Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 19'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 19'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 18'
    Пуссетто Игнасио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 17'
    Фофана Секо получил травму и заменен. Сандро Раньери выходит на поле.
  • Угловой
    16'
    Сассуоло произведет угловой с левой стороны.
  • 16'
    Лирола Поль из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • Желтая карточка
    14'
    Мандрагора Роландо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    14'
    Безумный фол. Мандрагора Роландо грубо играет против соперника. Пострадал Сенси Стефано
  • 13'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 13'
    Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Муссо Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Сассуоло произведет угловой с левой стороны.
  • 13'
    Трост-Эконг Виллиам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    13'
    Сассуоло произведет угловой с правой стороны.
  • 12'
    Бога Джереми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 12'
    Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали
  • 12'
    Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    11'
    Пуссетто Игнасио из команды Удинезе в офсайде
  • 11'
    Удинезе начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья свистит. Де Майо Себастьян атаковал сзади соперника. Это Сенси Стефано заработал своей команде штрафной
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 9'
    Де Майо Себастьян не смог попасть в створ ударом издали
  • 9'
    Фофана Секо из команды Удинезе делает пас партнеру.
  • 9'
    Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Бурабия Мехди из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Окака Стефано
  • 7'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Лирола Поль из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Д'Аллесандро Марко
  • 6'
    Удинезе контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Окака Стефано из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Рожерио да Силва
  • 6'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 5'
    Рожерио да Силва не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья свистит. Трост-Эконг Виллиам атаковал сзади соперника. Это Сенси Стефано заработал своей команде штрафной
  • 3'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 3'
    Окака Стефано не смог попасть в створ ударом издали
  • 2'
    Удинезе контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Окака Стефано наказан за толчок Рожерио да Силва
  • 2'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Сассуоло начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Сассуоло
Удинезе
70.3% (109)
Ничья
25.2% (39)
Сассуоло
4.5% (7)
2:1 Удинезе
34.2% (53)
1:0 Удинезе
26.5% (41)
1:1 Ничья
18.7% (29)
2:0 Удинезе
7.7% (12)
2:2 Ничья
3.9% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...