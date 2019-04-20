Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

42' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удинезе произведет угловой с левой стороны.

41' Лирола Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...

40' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

40' Удар от ворот произведет Сассуоло

39' Окака Стефано из команды Удинезе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

39' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Пуссетто Игнасио из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

38' Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...

38' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Трост-Эконг Виллиам из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

35' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

35' Удинезе произведет угловой с правой стороны.

35' Окака Стефано из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

35' Отличные скиллы показывает Окака Стефано , обводя своих соперников

35' Удинезе начинает контратаку

34' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Удинезе контролирует мяч.

31' Г О О О О Л - Сенси Стефано изменил счет на табло!

31' Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.

31' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

30' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Сандро Раньери совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

28' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Удар от ворот произведет Сассуоло

26' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

25' Демирал Мерих совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' Сассуоло контролирует мяч.

24' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Удинезе

22' Лирола Поль не смог попасть в створ ударом издали

21' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

19' Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

19' Удинезе контролирует мяч.

19' Сассуоло контролирует мяч.

18' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

18' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удинезе контролирует мяч.

16' Сассуоло произведет угловой с левой стороны.

16' Лирола Поль из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

15' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

14' Мандрагора Роландо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

13' Удар от ворот произведет Удинезе

13' Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...

13' Муссо Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Сассуоло произведет угловой с левой стороны.

13' Трост-Эконг Виллиам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Сассуоло произведет угловой с правой стороны.

12' Удар от ворот произведет Сассуоло

12' Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали

12' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...

11' Пуссетто Игнасио из команды Удинезе в офсайде

11' Удинезе начинает контратаку

10' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

9' Удар от ворот произведет Сассуоло

9' Де Майо Себастьян не смог попасть в створ ударом издали

9' Фофана Секо из команды Удинезе делает пас партнеру.

9' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удинезе контролирует мяч.

6' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

5' Удар от ворот произведет Удинезе

5' Рожерио да Силва не смог попасть в створ ударом издали

5' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Удар от ворот произведет Сассуоло

3' Окака Стефано не смог попасть в створ ударом издали

2' Удинезе контролирует мяч.

2' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сассуоло контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сассуоло начинает с центра поля