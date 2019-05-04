Греция: Суперлига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2018-2019
Аполлон Смирнис
0:3
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
0:1
50' Гол
Stavros Vasilantonopoulos
0:2
62' Гол
Бертолио Факундо
0:3
70' Гол в свои ворота
Matias Orihuela
90'+4
97
Lefteris
Astras
5
Nikolaos
Vafeas
2
Контоэс
Яннис
3
Matias
Orihuela
6
Klodian
Gino
21
Гаруфалиас
Ираклис
30
Д'Урсо
Кристиан
29
Leonidas
Rossi
45
Варкас
Яннис
9
Thomas
Nazlidis
69
Christos
Agrodimos
99
Panagiotis
Katsikas
2
Stavros
Vasilantonopoulos
5
Christos
Karypidis
4
Адехо
Даниэль
27
Vanderson
6
Бехарано
Данни
21
Димуцос
Элини
11
Караманос
Тасос
9
Барралес
Джеронимо
10
Бертолио
Факундо
16
Пити
Франсиско
Аполлон Смирнис
3-4-3
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

50'
0:1
Stavros Vasilantonopoulos
(Барралес Джеронимо)
62'
0:2
Бертолио Факундо
63'
Joel Acosta
Leonidas Rossi
 
70'
0:3
Matias Orihuela
71'
 
Ассубре Жан
Барралес Джеронимо
71'
Antonis Oikonomopoulos
Thomas Nazlidis
 
78'
 
Томас Жоан
Бертолио Факундо
80'
Giannis Kontogiannopoulos
Гаруфалиас Ираклис
 
84'
 
Anestis Anastasiadis
Christos Karypidis

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 Панатинаикос
Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Аполлон Смирнис 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Ламия 2:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Левадиакос Лариса 3:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Трикала 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Ксанти Панаитоликос 2:1 Аполлон Смирнис
Ламия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ламия 0:4 АЕК Ламия 1:3 Олимпиакос Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия
АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Ламия 2:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 Ламия

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:1 Ламия Суперлига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Аполлон Смирнис 1:0 Ламия Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 Ламия Футбольная лига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 29 25 4 0 64 - 14 79
2. Олимпиакос 28 22 3 3 66 - 17 69
3. АЕК 29 17 6 6 47 - 19 57
4. Атромитос 29 15 7 7 41 - 26 52
5. Арис Салоники 29 14 4 11 39 - 31 46
6. Панатинаикос 28 12 8 8 34 - 28 44
7. Паниониос 29 11 5 13 27 - 42 38
8. Ламия 30 9 10 11 28 - 37 37
9. Панаитоликос 29 10 6 13 34 - 44 36
10. Лариса 29 8 10 11 26 - 31 34
11. Ксанти 29 7 11 11 20 - 27 32
12. Астерас 29 7 9 13 22 - 30 30
13. ОФИ 29 6 11 12 28 - 42 29
14. ПАС Янина 29 7 6 16 19 - 36 27
15. Левадиакос 29 5 6 18 15 - 42 21
16. Аполлон Смирнис 30 2 4 24 11 - 55 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...