Греция: Суперлига 2018-2019
Аполлон Смирнис
0:3
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Ламия
0:1
50' ГолStavros Vasilantonopoulos
0:2
62' ГолБертолио Факундо
0:3
70' Гол в свои воротаMatias Orihuela
45
Варкас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Варкас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Лопес МартинЗащитник
-
18 Joel AcostaНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lefteris Velentzas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 VandersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Томас ЖоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ассубре ЖанНападающий
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
Ход матча
50'
62'
0:2
70'
0:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +2 =3 -15Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 Панатинаикос
Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Аполлон Смирнис 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Ламия 2:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Левадиакос Лариса 3:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Трикала 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Ксанти Панаитоликос 2:1 Аполлон Смирнис
Ламия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ламия 0:4 АЕК Ламия 1:3 Олимпиакос Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия
АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Ламия 2:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 Ламия
Последние игры между собой
Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|29
|25
|4
|0
|64 - 14
|79
|2.
|Олимпиакос
|28
|22
|3
|3
|66 - 17
|69
|3.
|АЕК
|29
|17
|6
|6
|47 - 19
|57
|4.
|Атромитос
|29
|15
|7
|7
|41 - 26
|52
|5.
|Арис Салоники
|29
|14
|4
|11
|39 - 31
|46
|6.
|Панатинаикос
|28
|12
|8
|8
|34 - 28
|44
|7.
|Паниониос
|29
|11
|5
|13
|27 - 42
|38
|8.
|Ламия
|30
|9
|10
|11
|28 - 37
|37
|9.
|Панаитоликос
|29
|10
|6
|13
|34 - 44
|36
|10.
|Лариса
|29
|8
|10
|11
|26 - 31
|34
|11.
|Ксанти
|29
|7
|11
|11
|20 - 27
|32
|12.
|Астерас
|29
|7
|9
|13
|22 - 30
|30
|13.
|ОФИ
|29
|6
|11
|12
|28 - 42
|29
|14.
|ПАС Янина
|29
|7
|6
|16
|19 - 36
|27
|15.
|Левадиакос
|29
|5
|6
|18
|15 - 42
|21
|16.
|Аполлон Смирнис
|30
|2
|4
|24
|11 - 55
|10
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