Греция: Суперлига 2018-2019

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Атромитос
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
ОФИ
0' 4'
25
Медьери
Болаж
23
Сакик
Эмануэль
44
Рисванис
Спирос
5
Dimitrios
Chatziisaias
3
Катранис
Александрос
8
Умбидес
Хавьер
6
Бусуладжич
Азер
11
Bruno
Felipe
II
9
Giorgos
Manousos
74
Варда
Амр
20
Кулурис
Эфтимос
32
Giannis
Panagiotou
47
Браун
Кристофер
16
Михоевич
Марко
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
29
Miguel
Mellado
55
Нейра
Хуан
21
Ваш
Рикарду
30
Наби
Адил
79
Felipe
Ferreyra
27
Сасси
Исмаил
Атромитос
4-2-3-1
ОФИ
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос
Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос Атромитос 3:0 Паниониос АЕК 3:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос ПАС Янина 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Левадиакос Атромитос 0:1 АЕК Лариса 0:1 Атромитос ОФИ 1:1 Атромитос Ламия 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Ксанти 2:1 Атромитос Атромитос 2:2 Панаитоликос Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Thyella Kamari 0:8 Атромитос
ОФИ Последние 20 матчей: +6 =7 -7
ОФИ 1:1 Астерас Панатинаикос 1:3 ОФИ ОФИ 1:0 ПАС Янина Арис Салоники 3:1 ОФИ
ОФИ 2:0 Левадиакос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Олимпиакос 5:1 ОФИ ОФИ 1:3 Ламия АЕК 1:0 ОФИ ОФИ 0:0 Ксанти ОФИ 1:1 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ ОФИ 1:1 Эрготелис ОФИ 3:0 Панаитоликос ОФИ 1:1 Паниониос Эрготелис 1:1 ОФИ АОК Керкира 0:3 ОФИ Астерас 2:1 ОФИ ОФИ 3:1 Панатинаикос

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Атромитос Суперлига ОФИ 2:0 Атромитос Суперлига
Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 ОФИ Суперлига Атромитос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига ОФИ 2:1 Атромитос Кубок Атромитос 3:1 ОФИ Кубок ОФИ 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ОФИ Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 29 25 4 0 64 - 14 79
2. Олимпиакос 28 22 3 3 66 - 17 69
3. АЕК 29 17 6 6 47 - 19 57
4. Атромитос 29 15 7 7 41 - 26 52
5. Панатинаикос 29 13 8 8 38 - 28 47
6. Арис Салоники 29 14 4 11 39 - 31 46
7. Паниониос 29 11 5 13 27 - 42 38
8. Ламия 30 9 10 11 28 - 37 37
9. Панаитоликос 30 10 6 14 34 - 48 36
10. Лариса 29 8 10 11 26 - 31 34
11. Ксанти 29 7 11 11 20 - 27 32
12. Астерас 29 7 9 13 22 - 30 30
13. ОФИ 29 6 11 12 28 - 42 29
14. ПАС Янина 29 7 6 16 19 - 36 27
15. Левадиакос 29 5 6 18 15 - 42 21
16. Аполлон Смирнис 30 2 4 24 11 - 55 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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