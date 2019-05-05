Греция: Суперлига 2018-2019
74
Варда
Амр
55
Нейра
Хуан
21
Ваш
Рикарду
30
Наби
Адил
27
Сасси
Исмаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Варда АмрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Угрои РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Нейра ХуанПолузащитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сасси ИсмаилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jaime Vera
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +10 =3 -7Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос
Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос Атромитос 3:0 Паниониос АЕК 3:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос ПАС Янина 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Левадиакос Атромитос 0:1 АЕК Лариса 0:1 Атромитос ОФИ 1:1 Атромитос Ламия 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Ксанти 2:1 Атромитос Атромитос 2:2 Панаитоликос Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Thyella Kamari 0:8 Атромитос
ОФИ Последние 20 матчей: +6 =7 -7ОФИ 1:1 Астерас Панатинаикос 1:3 ОФИ ОФИ 1:0 ПАС Янина Арис Салоники 3:1 ОФИ
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|29
|25
|4
|0
|64 - 14
|79
|2.
|Олимпиакос
|28
|22
|3
|3
|66 - 17
|69
|3.
|АЕК
|29
|17
|6
|6
|47 - 19
|57
|4.
|Атромитос
|29
|15
|7
|7
|41 - 26
|52
|5.
|Панатинаикос
|29
|13
|8
|8
|38 - 28
|47
|6.
|Арис Салоники
|29
|14
|4
|11
|39 - 31
|46
|7.
|Паниониос
|29
|11
|5
|13
|27 - 42
|38
|8.
|Ламия
|30
|9
|10
|11
|28 - 37
|37
|9.
|Панаитоликос
|30
|10
|6
|14
|34 - 48
|36
|10.
|Лариса
|29
|8
|10
|11
|26 - 31
|34
|11.
|Ксанти
|29
|7
|11
|11
|20 - 27
|32
|12.
|Астерас
|29
|7
|9
|13
|22 - 30
|30
|13.
|ОФИ
|29
|6
|11
|12
|28 - 42
|29
|14.
|ПАС Янина
|29
|7
|6
|16
|19 - 36
|27
|15.
|Левадиакос
|29
|5
|6
|18
|15 - 42
|21
|16.
|Аполлон Смирнис
|30
|2
|4
|24
|11 - 55
|10
Загрузка...