Греция: Суперлига 2018-2019

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ПАС Янина
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
ПАОК
0' 5'
93
Михаил
Неофитос
2
Michalis
Boukouvalas
19
Каргас
Яннис
6
Михаил
Алексиос
17
Шергелашвили
Лаша
21
Edwin
Castro
8
Цимопулос
Темис
35
Dusan
Pantelic
14
Giorgos
Pamlidis
10
Крижман
Санди
88
Николиас
Александрос
31
Пасхалакис
Александрос
15
Креспо
Хосе
4
Ингасон
Сверрир
6
Тошка
Алин
23
Яннулис
Димитрис
26
Оливейра
Сержиу
87
Каньяс
Хосе
98
Лео
Родригес
10
Пелкас
Димитрис
21
Бисесвар
Диего
47
Акпом
Чуба
ПАС Янина
4-3-3
ПАОК
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Паниониос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Астерас ОФИ 1:0 ПАС Янина Левадиакос 0:2 ПАС Янина
ПАС Янина 0:0 Лариса Ламия 1:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Ксанти Панаитоликос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:2 Атромитос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Паниониос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Олимпиакос ПАС Янина 0:4 АЕК ПАС Янина 1:1 Паниониос Ираклис 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 3:1 Паниониос Астерас 1:0 ПАС Янина
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Астерас 0:0 ПАОК ПАОК 5:0 Левадиакос Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия
ПАОК 2:0 Астерас Ксанти 1:2 ПАОК Панаитоликос 1:2 ПАОК ПАОК 3:0 Атромитос Панатинаикос 0:2 ПАОК ПАОК 4:2 Паниониос ПАОК 1:1 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК ПАОК 3:1 Олимпиакос Паниониос 2:1 ПАОК АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 5:0 Панахаики ПАОК 3:0 Паниониос Астерас 0:3 ПАОК

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
ПАОК: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
ПАОК 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:1 ПАОК Суперлига
ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАОК 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 ПАС Янина Кубок Греции ПАОК 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 ПАОК Суперлига ПАС Янина 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАОК 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:2 ПАС Янина Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 29 25 4 0 64 - 14 79
2. Олимпиакос 28 22 3 3 66 - 17 69
3. АЕК 29 17 6 6 47 - 19 57
4. Атромитос 29 15 7 7 41 - 26 52
5. Панатинаикос 29 13 8 8 38 - 28 47
6. Арис Салоники 29 14 4 11 39 - 31 46
7. Паниониос 29 11 5 13 27 - 42 38
8. Ламия 30 9 10 11 28 - 37 37
9. Панаитоликос 30 10 6 14 34 - 48 36
10. Лариса 29 8 10 11 26 - 31 34
11. Ксанти 29 7 11 11 20 - 27 32
12. Астерас 29 7 9 13 22 - 30 30
13. ОФИ 29 6 11 12 28 - 42 29
14. ПАС Янина 29 7 6 16 19 - 36 27
15. Левадиакос 29 5 6 18 15 - 42 21
16. Аполлон Смирнис 30 2 4 24 11 - 55 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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