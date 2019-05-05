Греция: Суперлига 2018-2019
ПАС Янина
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Зоссимадес
ПАОК
19
Каргас
Яннис
21
Edwin
Castro
15
Креспо
Хосе
87
Каньяс
Хосе
98
Лео
Родригес
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каргас ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Edwin CastroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Higor VidalНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
98 Лео РодригесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +4 =5 -11Паниониос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Астерас ОФИ 1:0 ПАС Янина Левадиакос 0:2 ПАС Янина
ПАС Янина 0:0 Лариса Ламия 1:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Ксанти Панаитоликос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:2 Атромитос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Паниониос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Олимпиакос ПАС Янина 0:4 АЕК ПАС Янина 1:1 Паниониос Ираклис 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 3:1 Паниониос Астерас 1:0 ПАС Янина
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =4 -1Астерас 0:0 ПАОК ПАОК 5:0 Левадиакос Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия
ПАОК 2:0 Астерас Ксанти 1:2 ПАОК Панаитоликос 1:2 ПАОК ПАОК 3:0 Атромитос Панатинаикос 0:2 ПАОК ПАОК 4:2 Паниониос ПАОК 1:1 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК ПАОК 3:1 Олимпиакос Паниониос 2:1 ПАОК АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 5:0 Панахаики ПАОК 3:0 Паниониос Астерас 0:3 ПАОК
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
ПАОК: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАОК 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 ПАС Янина Кубок Греции ПАОК 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 ПАОК Суперлига ПАС Янина 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАОК 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:2 ПАС Янина Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|29
|25
|4
|0
|64 - 14
|79
|2.
|Олимпиакос
|28
|22
|3
|3
|66 - 17
|69
|3.
|АЕК
|29
|17
|6
|6
|47 - 19
|57
|4.
|Атромитос
|29
|15
|7
|7
|41 - 26
|52
|5.
|Панатинаикос
|29
|13
|8
|8
|38 - 28
|47
|6.
|Арис Салоники
|29
|14
|4
|11
|39 - 31
|46
|7.
|Паниониос
|29
|11
|5
|13
|27 - 42
|38
|8.
|Ламия
|30
|9
|10
|11
|28 - 37
|37
|9.
|Панаитоликос
|30
|10
|6
|14
|34 - 48
|36
|10.
|Лариса
|29
|8
|10
|11
|26 - 31
|34
|11.
|Ксанти
|29
|7
|11
|11
|20 - 27
|32
|12.
|Астерас
|29
|7
|9
|13
|22 - 30
|30
|13.
|ОФИ
|29
|6
|11
|12
|28 - 42
|29
|14.
|ПАС Янина
|29
|7
|6
|16
|19 - 36
|27
|15.
|Левадиакос
|29
|5
|6
|18
|15 - 42
|21
|16.
|Аполлон Смирнис
|30
|2
|4
|24
|11 - 55
|10
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