Греция: Суперлига 2018-2019
Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
Ксанти
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
11
Матео
Гарсия
21
Юнес
Хамза
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Матео ГарсияПолузащитник
-
21 Юнес ХамзаНападающий
- Запасные игроки
-
44 Велес ФранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силла СалимоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +9 =4 -7Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 Атромитос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ
Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 АЕК ПАОК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Паниониос Астерас 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАС Янина Ксанти 0:1 Арис Салоники Левадиакос 1:0 Арис Салоники Лариса 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ламия Эрготелис 3:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Панаитоликос Атромитос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Панатинаикос ОФИ 1:2 Арис Салоники
Ксанти Последние 20 матчей: +2 =9 -9Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК
Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия ОФИ 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панаитоликос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:1 Атромитос Панатинаикос 2:2 Ксанти Ксанти 0:0 Олимпиакос Ники Волоу 1:0 Ксанти Аполлон Смирнис 1:0 Ксанти Ксанти 1:1 Олимпиакос
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Ксанти: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Арис Салоники 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:2 Ксанти Суперлига Арис Салоники 3:0 Ксанти Кубок Ксанти 1:1 Арис Салоники Кубок Ксанти 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Ксанти Суперлига Арис Салоники 0:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 Арис Салоники Суперлига Ксанти 0:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Ксанти Кубок Ксанти 0:0 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 2:0 Ксанти Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|29
|25
|4
|0
|64 - 14
|79
|2.
|Олимпиакос
|28
|22
|3
|3
|66 - 17
|69
|3.
|АЕК
|29
|17
|6
|6
|47 - 19
|57
|4.
|Атромитос
|29
|15
|7
|7
|41 - 26
|52
|5.
|Панатинаикос
|29
|13
|8
|8
|38 - 28
|47
|6.
|Арис Салоники
|29
|14
|4
|11
|39 - 31
|46
|7.
|Паниониос
|29
|11
|5
|13
|27 - 42
|38
|8.
|Ламия
|30
|9
|10
|11
|28 - 37
|37
|9.
|Панаитоликос
|30
|10
|6
|14
|34 - 48
|36
|10.
|Лариса
|29
|8
|10
|11
|26 - 31
|34
|11.
|Ксанти
|29
|7
|11
|11
|20 - 27
|32
|12.
|Астерас
|29
|7
|9
|13
|22 - 30
|30
|13.
|ОФИ
|29
|6
|11
|12
|28 - 42
|29
|14.
|ПАС Янина
|29
|7
|6
|16
|19 - 36
|27
|15.
|Левадиакос
|29
|5
|6
|18
|15 - 42
|21
|16.
|Аполлон Смирнис
|30
|2
|4
|24
|11 - 55
|10
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