Греция: Суперлига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2018-2019
Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Ксанти
0' 6'
23
Хулиан
Диас
27
Manolis
Tzanakakis
5
Georgios
Delizisis
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
32
Сиопис
Манолис
26
Матилья
Хавьер
28
Фетфатцидис
Иоаннис
7
Nicolas
Diguiny
11
Матео
Гарсия
21
Юнес
Хамза
20
Живкович
Живко
10
Джуричкович
Петар
4
Алмейда
Диниш
5
Dimos
Baxevanidis
18
Matias
Castro
II
3
Баррьентос
Жан
9
Ковачевич
Александар
2
Дюрестам
Микаэль
27
Силла
Салимо
17
Konstantinos
Thimianis
91
Аморим
Вильям
Арис Салоники
4-2-3-1
Ксанти
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 Атромитос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ
Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 АЕК ПАОК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Паниониос Астерас 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАС Янина Ксанти 0:1 Арис Салоники Левадиакос 1:0 Арис Салоники Лариса 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ламия Эрготелис 3:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Панаитоликос Атромитос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Панатинаикос ОФИ 1:2 Арис Салоники
Ксанти Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК
Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия ОФИ 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панаитоликос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:1 Атромитос Панатинаикос 2:2 Ксанти Ксанти 0:0 Олимпиакос Ники Волоу 1:0 Ксанти Аполлон Смирнис 1:0 Ксанти Ксанти 1:1 Олимпиакос

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Ксанти: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Ксанти 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Арис Салоники Суперлига Ксанти 0:0 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:2 Ксанти Суперлига Арис Салоники 3:0 Ксанти Кубок Ксанти 1:1 Арис Салоники Кубок Ксанти 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Ксанти Суперлига Арис Салоники 0:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 Арис Салоники Суперлига Ксанти 0:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Ксанти Кубок Ксанти 0:0 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 2:0 Ксанти Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 29 25 4 0 64 - 14 79
2. Олимпиакос 28 22 3 3 66 - 17 69
3. АЕК 29 17 6 6 47 - 19 57
4. Атромитос 29 15 7 7 41 - 26 52
5. Панатинаикос 29 13 8 8 38 - 28 47
6. Арис Салоники 29 14 4 11 39 - 31 46
7. Паниониос 29 11 5 13 27 - 42 38
8. Ламия 30 9 10 11 28 - 37 37
9. Панаитоликос 30 10 6 14 34 - 48 36
10. Лариса 29 8 10 11 26 - 31 34
11. Ксанти 29 7 11 11 20 - 27 32
12. Астерас 29 7 9 13 22 - 30 30
13. ОФИ 29 6 11 12 28 - 42 29
14. ПАС Янина 29 7 6 16 19 - 36 27
15. Левадиакос 29 5 6 18 15 - 42 21
16. Аполлон Смирнис 30 2 4 24 11 - 55 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...