Греция: Суперлига 2018-2019
Левадиакос
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Ливадиас
АЕК
12
Гало
Родриго
23
Хульт
Никлас
10
Ливайя
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мелег ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Nikolaos Karageorgiou
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бое ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Хименес Маноло
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
9 Владение мячом, % 91
Предыдущие игры
Левадиакос Последние 20 матчей: +3 =5 -12ПАОК 5:0 Левадиакос Левадиакос 1:2 Паниониос Астерас 0:0 Левадиакос Левадиакос 0:2 ПАС Янина
ОФИ 2:0 Левадиакос Лариса 2:0 Левадиакос Левадиакос 1:1 Ламия Ксанти 0:1 Левадиакос Левадиакос 1:0 Панаитоликос Атромитос 1:0 Левадиакос Левадиакос 0:0 Панатинаикос АЕК 1:0 Левадиакос Левадиакос 1:0 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:0 Левадиакос Левадиакос 0:2 Олимпиакос Панахаики 2:1 Левадиакос Левадиакос 1:2 ПАОК Паниониос 1:1 Левадиакос Левадиакос 0:2 Астерас ПАС Янина 2:0 Левадиакос
АЕК Последние 20 матчей: +14 =3 -3Ламия 0:4 АЕК АЕК 0:1 Лариса Ламия 2:2 АЕК Ксанти 1:3 АЕК
Последние игры между собой
Левадиакос: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
АЕК: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
АЕК 6:0 Левадиакос Кубок Левадиакос 0:1 АЕК Кубок АЕК 4:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 3:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Левадиакос Кубок Левадиакос 0:1 АЕК Кубок АЕК 1:2 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Левадиакос Суперлига Левадиакос 1:3 АЕК Международные матчи (клубы) Левадиакос 0:2 АЕК Суперлига АЕК 2:1 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Левадиакос Суперлига АЕК 3:1 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:0 АЕК Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|29
|25
|4
|0
|64 - 14
|79
|2.
|Олимпиакос
|28
|22
|3
|3
|66 - 17
|69
|3.
|АЕК
|29
|17
|6
|6
|47 - 19
|57
|4.
|Атромитос
|29
|15
|7
|7
|41 - 26
|52
|5.
|Панатинаикос
|29
|13
|8
|8
|38 - 28
|47
|6.
|Арис Салоники
|29
|14
|4
|11
|39 - 31
|46
|7.
|Паниониос
|29
|11
|5
|13
|27 - 42
|38
|8.
|Ламия
|30
|9
|10
|11
|28 - 37
|37
|9.
|Панаитоликос
|30
|10
|6
|14
|34 - 48
|36
|10.
|Лариса
|29
|8
|10
|11
|26 - 31
|34
|11.
|Ксанти
|29
|7
|11
|11
|20 - 27
|32
|12.
|Астерас
|29
|7
|9
|13
|22 - 30
|30
|13.
|ОФИ
|29
|6
|11
|12
|28 - 42
|29
|14.
|ПАС Янина
|29
|7
|6
|16
|19 - 36
|27
|15.
|Левадиакос
|29
|5
|6
|18
|15 - 42
|21
|16.
|Аполлон Смирнис
|30
|2
|4
|24
|11 - 55
|10
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