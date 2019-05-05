Греция: Суперлига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2018-2019
Левадиакос
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
АЕК
0' 8'
19
Vladimir
Bajic
24
Efstathios
Chatzilabros
44
Panagiotis
Liagas
92
Moise
Adilehou
23
Рехвиашвили
Георгий
13
Зисопулос
Гиоргос
4
Georgios
Nikas
7
Нанжис
Ленни
8
Коне
Эммануэль
14
Пантелиадис
Танасис
9
Марковски
Марко
1
Баркас
Василис
12
Гало
Родриго
4
Ойконому
Мариос
19
Чигринский
Дмитрий
23
Хульт
Никлас
25
Галанопулос
Костас
6
Крстичич
Ненад
14
Бакасетас
Тасос
10
Ливайя
Марко
20
Манталос
Петрос
22
Понсе
Эсекиэль
Левадиакос
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 9 Владение мячом, % 91

Предыдущие игры

Левадиакос Последние 20 матчей: +3 =5 -12
ПАОК 5:0 Левадиакос Левадиакос 1:2 Паниониос Астерас 0:0 Левадиакос Левадиакос 0:2 ПАС Янина
ОФИ 2:0 Левадиакос Лариса 2:0 Левадиакос Левадиакос 1:1 Ламия Ксанти 0:1 Левадиакос Левадиакос 1:0 Панаитоликос Атромитос 1:0 Левадиакос Левадиакос 0:0 Панатинаикос АЕК 1:0 Левадиакос Левадиакос 1:0 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:0 Левадиакос Левадиакос 0:2 Олимпиакос Панахаики 2:1 Левадиакос Левадиакос 1:2 ПАОК Паниониос 1:1 Левадиакос Левадиакос 0:2 Астерас ПАС Янина 2:0 Левадиакос
АЕК Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Ламия 0:4 АЕК АЕК 0:1 Лариса Ламия 2:2 АЕК Ксанти 1:3 АЕК
АЕК 2:0 Ламия АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК АЕК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 2:0 АЕК АЕК 3:0 Атромитос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 АЕК АЕК 1:0 ОФИ Атромитос 0:1 АЕК АЕК 1:1 ПАОК АЕК 1:0 Левадиакос Паниониос 0:2 АЕК АЕК 5:0 Киссамикос АЕК 3:0 Астерас ПАС Янина 0:4 АЕК

Последние игры между собой

Левадиакос: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
АЕК: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
АЕК 1:0 Левадиакос Суперлига АЕК 2:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:2 АЕК Суперлига Левадиакос 0:2 АЕК Суперлига
АЕК 6:0 Левадиакос Кубок Левадиакос 0:1 АЕК Кубок АЕК 4:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 3:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Левадиакос Кубок Левадиакос 0:1 АЕК Кубок АЕК 1:2 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Левадиакос Суперлига Левадиакос 1:3 АЕК Международные матчи (клубы) Левадиакос 0:2 АЕК Суперлига АЕК 2:1 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Левадиакос Суперлига АЕК 3:1 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:0 АЕК Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 29 25 4 0 64 - 14 79
2. Олимпиакос 28 22 3 3 66 - 17 69
3. АЕК 29 17 6 6 47 - 19 57
4. Атромитос 29 15 7 7 41 - 26 52
5. Панатинаикос 29 13 8 8 38 - 28 47
6. Арис Салоники 29 14 4 11 39 - 31 46
7. Паниониос 29 11 5 13 27 - 42 38
8. Ламия 30 9 10 11 28 - 37 37
9. Панаитоликос 30 10 6 14 34 - 48 36
10. Лариса 29 8 10 11 26 - 31 34
11. Ксанти 29 7 11 11 20 - 27 32
12. Астерас 29 7 9 13 22 - 30 30
13. ОФИ 29 6 11 12 28 - 42 29
14. ПАС Янина 29 7 6 16 19 - 36 27
15. Левадиакос 29 5 6 18 15 - 42 21
16. Аполлон Смирнис 30 2 4 24 11 - 55 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Livadias Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...