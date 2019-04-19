Испания: Примера 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Примера 2018-2019
Алавес
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 13568
Вальядолид
0'
1:0
4' Гол
Гвидетти Йон
2:0
24' Гол
Хони Родригес
2:1
38' Гол
Хоакин Фернандес
54' Желтая карточка
Кальери Хонатан
63' Желтая карточка
Марин Адриан
69' Желтая карточка
Хоакин Фернандес
73' Желтая карточка
Калеро Фернандо
2:2
76' Пенальти
Унал Энес
80' Желтая карточка
Мичел Эрреро
81' Желтая карточка
Гвидетти Йон
82' Желтая карточка
Антонио Ангуло Хесус
85' Желтая карточка
Унал Энес
90'+4
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
4
Эли
Родриго
6
Марипан
Гильермо
17
Марин
Адриан
11
Инуи
Такаси
8
Пина
Томас
19
Ману
Гарсия
23
Хони
Родригес
10
Гвидетти
Йон
12
Кальери
Хонатан
13
Йоэл
Родригес
18
Антонио
Ангуло
Хесус
4
Кико
Франсиско
5
Калеро
Фернандо
22
Начо
Мартинес
24
Кеко
Серхио
8
Борха
Фернандес
2
Хоакин
Фернандес
10
Оскар
Плано
9
Унал
Энес
12
Гвардиола
Серхи
Алавес
4-4-2
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

4'
Гвидетти Йон
1:0
21'
 
Waldo Rubio
Кеко Серхио
24'
Хони Родригес
2:0
31'
 
Мичел Эрреро
Борха Фернандес
38'
2:1
Хоакин Фернандес
(Оскар Плано)
54'
Кальери Хонатан
 
59'
Ролан Диего
Инуи Такаси
 
63'
Марин Адриан
 
69'
 
Хоакин Фернандес
73'
 
Калеро Фернандо
74'
Мубарак Вакасо
Гвидетти Йон
 
76'
2:2
Унал Энес
80'
 
Мичел Эрреро
81'
Гвидетти Йон
 
82'
 
Антонио Ангуло Хесус
85'
 
Унал Энес

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эспаньол 2:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М
Уэска 1:3 Алавес Алавес 1:1 Эйбар Вильярреал 1:2 Алавес Алавес 0:0 Сельта Бетис 1:1 Алавес Алавес 2:0 Леванте Реал Мадрид 3:0 Алавес Алавес 0:1 Райо Вальекано Хетафе 4:0 Алавес Жирона 1:1 Алавес Алавес 2:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:1 Алавес Алавес 0:0 Атлетик Б Атлетико М 3:0 Алавес Жирона 2:1 Алавес Алавес 1:1 Севилья
Вальядолид Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад
Эйбар 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Эспаньол 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Бетис Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Вильярреал Уэска 4:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Сельта Леванте 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Валенсия 1:1 Вальядолид Хетафе 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:3 Атлетико М Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид

Последние игры между собой

Алавес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Вальядолид 0:1 Алавес Примера Алавес 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи Вальядолид 1:1 Алавес Товарищеские матчи Алавес 2:1 Вальядолид Сегунда
Вальядолид 1:2 Алавес Сегунда Алавес 0:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:0 Алавес Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 32 22 8 2 81 - 31 74
2. Атлетико М Заявка 32 19 8 5 47 - 21 65
3. Реал Мадрид Заявка 32 19 4 9 56 - 38 61
4. Севилья Заявка 32 15 7 10 54 - 39 52
5. Хетафе Заявка 32 13 12 7 40 - 29 51
6. Валенсия Заявка 32 11 16 5 36 - 27 49
7. Атлетик Б Заявка 32 11 13 8 36 - 37 46
8. Алавес Заявка 33 12 10 11 35 - 42 46
9. Бетис Заявка 32 12 7 13 38 - 43 43
10. Эспаньол Заявка 32 11 8 13 37 - 46 41
11. Реал Сосьедад Заявка 32 10 11 11 38 - 39 41
12. Леганес Заявка 32 10 11 11 32 - 36 41
13. Эйбар Заявка 32 9 13 10 42 - 44 40
14. Жирона Заявка 32 8 10 14 33 - 44 34
15. Леванте Заявка 32 8 9 15 45 - 59 33
16. Вильярреал Заявка 32 7 12 13 40 - 45 33
17. Сельта Заявка 32 8 8 16 45 - 55 32
18. Вальядолид Заявка 33 7 11 15 28 - 47 32
19. Райо Вальекано Заявка 32 7 6 19 36 - 57 27
20. Уэска Заявка 32 5 10 17 35 - 55 25
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 94'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Алавес контролирует мяч.
  • 94'
    Вальядолид начинает контратаку
  • 94'
    Антонио Ангуло Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Ролан Диего из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 92'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид.
  • 92'
    Ману Гарсия завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
  • 92'
    Марипан Гильермо из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
  • Фол, нарушение
    91'
    Гвардиола Серхи наказан за толчок Мубарак Вакасо
  • 91'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Угловой
    90'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой слева.
  • 90'
    Гвардиола Серхи мяч отрикошетил от ворот
  • 90'
    Вратарь парирует удар, который нанес Гвардиола Серхи, и мяч снова в игре
  • 90'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Фол, нарушение
    89'
    Марипан Гильермо из команды Алавес играет слишком грубо. Кико Франсиско оказался на газоне.
  • 89'
    Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    89'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
  • 88'
    Начо Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 88'
    Мубарак Вакасо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Алавес контролирует мяч.
  • 87'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Мичел Эрреро
  • Желтая карточка
    85'
    Унал Энес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Унал Энес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Агиррегабириа Мартин
  • 85'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 85'
    Шанс! Унал Энес из команды Вальядолид пробил головой, но мимо
  • Угловой
    85'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой справа.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 85'
    Марипан Гильермо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 84'
    Оскар Плано из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    84'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой слева.
  • 84'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 84'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Эли Родриго из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 83'
    Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    82'
    Антонио Ангуло Хесус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    82'
    Судья сигнализирует, что Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Ролан Диего
  • Желтая карточка
    81'
    Гвидетти Йон получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 81'
    Йоэл Родригес взял и забрал мяч на выходе
  • 81'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    80'
    Мичел Эрреро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья сигнализирует, что Мичел Эрреро из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
  • 80'
    Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    80'
    Оскар Плано из команды Вальядолид подал угловой справа.
  • 79'
    Оскар Плано из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 79'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид делает пас партнеру.
  • 79'
    Алавес контролирует мяч.
  • 78'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    77'
    Кальери Хонатан из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Хоакин Фернандес пострадал.
  • Описание гола
    76'
    Г О О О О Л - Унал Энес из команды Вальядолид забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    75'
    ПЕНАЛЬТИ! - Эли Родриго дергает за футболку соперника (это был Гвардиола Серхи) и рефери назначает пенальти!
  • 75'
    Эли Родриго ошибается в защите.
  • 75'
    Унал Энес из команды Вальядолид делает передачу одноклубнику.
  • 75'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 74'
    Матч возобновлен
  • 74'
    Гвидетти Йон получил травму и заменен. Мубарак Вакасо выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    74'
    Гвидетти Йон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 73'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    73'
    Судья подбегает и показывает Калеро Фернандо из команды Вальядолид отложенную желтую карточку за фол.
  • Фол, нарушение
    73'
    Ролан Диего из команды Алавес играет слишком грубо. Начо Мартинес оказался на газоне.
  • 72'
    Гвидетти Йон из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 72'
    Алавес контролирует мяч.
  • 72'
    Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    71'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
  • 71'
    Ролан Диего из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 71'
    Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Желтая карточка
    69'
    Хоакин Фернандес тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    69'
    Хоакин Фернандес из команды Вальядолид играет слишком грубо. Хони Родригес оказался на газоне.
  • 69'
    Игрок из команды Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 69'
    Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 68'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 67'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Матч возобновлен
  • 66'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 66'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 65'
    Как он промахнулся? Хони Родригес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 65'
    Кальери Хонатан из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
  • 65'
    Ролан Диего из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 64'
    Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    63'
    Марин Адриан из команды Алавес предупрежден после нескольких фолов.
  • Фол, нарушение
    63'
    Судья сигнализирует, что Марин Адриан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Оскар Плано
  • 63'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 62'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Алавес контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Марин Адриан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Оскар Плано
  • 60'
    Гвидетти Йон пробует нанести удар издали, но Йоэл Родригес держит все под контролем
  • 60'
    Ману Гарсия из команды Алавес делает пас партнеру.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 59'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Инуи Такаси получил травму и заменен. Ролан Диего выходит на поле.
  • 58'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    58'
    Алавес остается без одного игрока, потому что Инуи Такаси уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
  • Травма, повреждение
    58'
    Инуи Такаси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 57'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 57'
    Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    57'
    Гвардиола Серхи наказан за толчок Эли Родриго
  • 56'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 56'
    Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Желтая карточка
    54'
    Кальери Хонатан получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Агиррегабириа Мартин из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Унал Энес
  • 54'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Мичел Эрреро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    54'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
  • 53'
    Начо Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 53'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    52'
    Оскар Плано из команды Вальядолид подал угловой справа.
  • 52'
    Эли Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 51'
    Антонио Ангуло Хесус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 51'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 50'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 49'
    Шанс! Пина Томас из команды Алавес пробил головой, но мимо
  • 49'
    Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Мичел Эрреро из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
  • 48'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 47'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Сегодняшная посещаемость составляет 13568 болельщиков
  • 46'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 48'
    Оскар Плано пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо держит все под контролем
  • 47'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Оскар Плано из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Хони Родригес
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Унал Энес
  • 45'
    Головой пробил Гвардиола Серхи, но голкипер отбил его в поле!
  • 45'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Waldo Rubio из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Оскар Плано из команды Вальядолид подал угловой справа.
  • 42'
    Пачеко Фернандо отбил мяч на угловой после удара Гвардиола Серхи из штрафной площади.
  • 42'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
  • 41'
    Начо Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 41'
    Марин Адриан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 40'
    Хони Родригес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Антонио Ангуло Хесус наказан за толчок Кальери Хонатан
  • 38'
    Оскар Плано сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    ГОООООЛ - Хоакин Фернандес Вальядолид забивает ударом головой
  • 38'
    Оскар Плано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Марипан Гильермо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Унал Энес
  • 38'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 35'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 35'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 34'
    Гвидетти Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Оскар Плано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Хони Родригес из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Мичел Эрреро
  • 33'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Инуи Такаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Борха Фернандес
  • 31'
    Борха Фернандес получил травму и заменен. Мичел Эрреро выходит на поле.
  • 30'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 29'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Гвидетти Йон из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Кико Франсиско пострадал.
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    27'
    Унал Энес из команды Вальядолид играет слишком грубо. Ману Гарсия оказался на газоне.
  • 27'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    27'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид в офсайде
  • 27'
    Унал Энес из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л Хони Родригес закручивает штрафной в сетку! Великолепно
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Борха Фернандес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
  • 23'
    Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 22'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Борха Фернандес из команды Вальядолид толкнул локтем оппонента. Это Ману Гарсия заработал фол
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 21'
    Кеко Серхио получил травму и заменен. Waldo Rubio выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    20'
    Кеко Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Кеко Серхио из команды Вальядолид подал угловой справа.
  • 17'
    Кеко Серхио из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Кеко Серхио из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 16'
    Оскар Плано не смог попасть в створ ударом издали
  • 15'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 14'
    Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Оскар Плано из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Инуи Такаси из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    12'
    Хони Родригес из команды Алавес разыграл угловой с правого угла.
  • 12'
    Гвидетти Йон из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Алавес контролирует мяч.
  • 10'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Хоакин Фернандес
  • 9'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 9'
    Алавес контролирует мяч.
  • 8'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    7'
    Гвидетти Йон из команды Алавес в офсайде
  • 7'
    Гвидетти Йон бьет по воротам ударом через себя, но вратарь делает сейв
  • 7'
    Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Борха Фернандес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
  • 6'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Гвидетти Йон наказан за толчок Кико Франсиско
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • Описание гола
    4'
    ГОЛ! Легко закончил атаку Гвидетти Йон из команды Алавес, забив в пустые ворота!
  • 4'
    Йоэл Родригес ошибается в защите.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 3'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 2'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • Офсайд
    1'
    Кальери Хонатан задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Антонио Ангуло Хесус
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Вальядолид начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Алавес 2:2 Вальядолид
Алавес
74.5% (117)
Ничья
18.5% (29)
Вальядолид
7% (11)
1:0 Алавес
36.9% (58)
2:1 Алавес
23.6% (37)
1:1 Ничья
14.6% (23)
2:0 Алавес
10.2% (16)
1:2 Вальядолид
5.1% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...