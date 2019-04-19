Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

94' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Алавес контролирует мяч.

94' Вальядолид начинает контратаку

94' Антонио Ангуло Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Ролан Диего из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

94' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид.

92' Ману Гарсия завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

92' Марипан Гильермо из команды Алавес делает передачу одноклубнику.

91' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой слева.

90' Вратарь парирует удар, который нанес Гвардиола Серхи , и мяч снова в игре

90' Мичел Эрреро из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

90' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

89' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.

88' Начо Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Мубарак Вакасо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

88' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Алавес контролирует мяч.

87' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Алавес

85' Унал Энес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Удар от ворот произведет Алавес

85' Шанс! Унал Энес из команды Вальядолид пробил головой, но мимо

85' Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой справа.

85' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

85' Марипан Гильермо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Оскар Плано из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

84' Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой слева.

84' Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

84' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Эли Родриго из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

83' Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Антонио Ангуло Хесус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Гвидетти Йон получает желтую карточку за неспортивное поведение

81' Йоэл Родригес взял и забрал мяч на выходе

81' Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

81' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

80' Мичел Эрреро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

80' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

80' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

80' Оскар Плано из команды Вальядолид подал угловой справа.

79' Оскар Плано из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

79' Мичел Эрреро из команды Вальядолид делает пас партнеру.

79' Алавес контролирует мяч.

78' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Г О О О О Л - Унал Энес из команды Вальядолид забивает с точки!

75' Унал Энес из команды Вальядолид делает передачу одноклубнику.

75' Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

75' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

74' Матч возобновлен

74' Гвидетти Йон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Судья подбегает и показывает Калеро Фернандо из команды Вальядолид отложенную желтую карточку за фол.

72' Гвидетти Йон из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

72' Алавес контролирует мяч.

72' Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.

71' Ролан Диего из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.

71' Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

69' Хоакин Фернандес тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

69' Игрок из команды Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

69' Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

68' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Мичел Эрреро из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

67' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Удар от ворот произведет Вальядолид

65' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

65' Как он промахнулся? Хони Родригес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

65' Кальери Хонатан из команды Алавес делает передачу одноклубнику.

65' Ролан Диего из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

65' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

64' Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Марин Адриан из команды Алавес предупрежден после нескольких фолов.

63' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Алавес контролирует мяч.

60' Ману Гарсия из команды Алавес делает пас партнеру.

60' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

59' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Матч возобновлен

58' Алавес остается без одного игрока, потому что Инуи Такаси уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

58' Инуи Такаси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

56' Начо Мартинес из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

56' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

56' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

54' Кальери Хонатан получает желтую карточку за неспортивное поведение

54' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Мичел Эрреро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.

53' Начо Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

52' Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Оскар Плано из команды Вальядолид подал угловой справа.

52' Эли Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Антонио Ангуло Хесус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Вальядолид контролирует мяч.

50' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

50' Удар от ворот произведет Вальядолид

49' Шанс! Пина Томас из команды Алавес пробил головой, но мимо

49' Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Вальядолид контролирует мяч.

47' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Сегодняшная посещаемость составляет 13568 болельщиков

46' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля