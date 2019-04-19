Испания: Примера 2018-2019
Алавес
2:2
Конец матча
Стадион: Мендисорроса Зрители: 13568
Вальядолид
1:0
4' ГолГвидетти Йон
2:0
24' ГолХони Родригес
2:1
38' ГолХоакин Фернандес
54' Желтая карточкаКальери Хонатан
63' Желтая карточкаМарин Адриан
69' Желтая карточкаХоакин Фернандес
73' Желтая карточкаКалеро Фернандо
2:2
76' ПенальтиУнал Энес
80' Желтая карточкаМичел Эрреро
81' Желтая карточкаГвидетти Йон
82' Желтая карточкаАнтонио Ангуло Хесус
85' Желтая карточкаУнал Энес
17
Марин
Адриан
11
Инуи
Такаси
19
Ману
Гарсия
10
Гвидетти
Йон
24
Кеко
Серхио
10
Оскар
Плано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
-
11 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кеко СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
1:0
24'
2:0
38'
2:1
54'
63'
69'
73'
76'
2:2
80'
81'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +5 =7 -8Эспаньол 2:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М
Уэска 1:3 Алавес Алавес 1:1 Эйбар Вильярреал 1:2 Алавес Алавес 0:0 Сельта Бетис 1:1 Алавес Алавес 2:0 Леванте Реал Мадрид 3:0 Алавес Алавес 0:1 Райо Вальекано Хетафе 4:0 Алавес Жирона 1:1 Алавес Алавес 2:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:1 Алавес Алавес 0:0 Атлетик Б Атлетико М 3:0 Алавес Жирона 2:1 Алавес Алавес 1:1 Севилья
Вальядолид Последние 20 матчей: +3 =6 -11Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад
Эйбар 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Эспаньол 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Бетис Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Вильярреал Уэска 4:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Сельта Леванте 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Валенсия 1:1 Вальядолид Хетафе 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:3 Атлетико М Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид
Последние игры между собой
Алавес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|22
|8
|2
|81 - 31
|74
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|47 - 21
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|56 - 38
|61
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|54 - 39
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|40 - 29
|51
|6.
|Валенсия
|Заявка
|32
|11
|16
|5
|36 - 27
|49
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|36 - 37
|46
|8.
|Алавес
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|35 - 42
|46
|9.
|Бетис
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 43
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|37 - 46
|41
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 39
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|32 - 36
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|42 - 44
|40
|14.
|Жирона
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|33 - 44
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|45 - 59
|33
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|40 - 45
|33
|17.
|Сельта
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|45 - 55
|32
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|28 - 47
|32
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 57
|27
|20.
|Уэска
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|35 - 55
|25
Алавес
74.5% (117)
Ничья
18.5% (29)
Вальядолид
7% (11)
1:0 Алавес
36.9% (58)
2:1 Алавес
23.6% (37)
1:1 Ничья
14.6% (23)
2:0 Алавес
10.2% (16)
1:2 Вальядолид
5.1% (8)
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